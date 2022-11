Elezioni politiche 2022: la solitudine dei numeri reali

“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

A futura memoria non è inutile ribadire numeri reali e crolli verticali di vincitori e vinti. Vincono le destre più che per la capacità di attrazione politica, sempre uguale e vecchia oltre che immorale tra la solita flat tax o “reddito incrementale”, scoperta della Meloni, per non tassare i ricchi, come in Inghilterra ma lì cacciando subito l’improvvida Liz Truss, evasori fiscali ed altre categorie, per incapacità di tutti gli altri. Dai tassisti alle concessioni balneari, a chi evade fisco contributi fatturazione. Infatti arrivano immediati i regali di sconcertante innalzamento del tetto al contante. Poi i condoni, già vecchio regalo del nonno di Arcore, e poi un folle freno alle riscossioni coattive, così nell’Agenzia delle Entrate non entrerà più nulla e potranno essere dismesse. Con la ‘donna, mamma, cristiana’ Giorgia Meloni che giura sulla Costituzione, repubblicana ed antifascista, e che riceve la fiducia alle Camere con siparietti irridenti poco istituzionali comincia l’avventura dei nostalgici di miti e simboli del fascismocon sodali diversamente pericolosi.

Il trio Be-Sa-Me. Con il fascio leghista mortificato senza ministero dell’Interno, a rifare caciara xenofoba contro i migranti per qualche voto in più, avendone persi oltre 2,5 milioni verso Giorgia. E poi c’è ancora Egli, il pregiudicato di Arcore che mima d’impotenza essere (sembrare) colui che dà le carte al governo. Dura non arrendersi al tempus fugit. Avendo anch’egli perso oltre 2 milioni di voti sempre verso la Meloni. Così non per i numeri ha vinto la Destra, volendo perdere tutti gli altri. Con il disastro del poker Ca-Le-Co-Re, Calenda Letta Conte Renzi. La banda dei quattro. La destra-destra di Meloni vince perché si coalizza, gli altri perdono perché no, con genuflessi commenti giornalistici,ma restano minoranza organizzata nel paese, ora “nazione”.

Vediamo meglio. Il Matteo fascio razzista perde oltre 3 milioni di voti e fosse un uomo si sarebbe dovuto dimettere prima di Letta. Poi c’è il malconcio Silvio anch’egli mazzoliato alle urne dicendosi determinante, poiché irrilevante. Qualche dato. I votanti sono stati 51 milioni. Di questi ben il 36,9% non ha votato. Ben il 9,1% in più delle elezioni 2018. Ca. 19 milioni di italiani non si sono espressi, serio problema di rappresentanza politica. I votanti dunque sono stati 32 milioni e 181 mila, con il 44% a Destra, 14 milioni 159 mila 640, meno della metà degli italiani mentre la maggioranza, 18 milioni 21 mila 360, ha votato tutti gli altri ma criminalmente sparsi invece di coalizzarsi. Facendo vincere la Meloni. In numeri assoluti la destra sui 51 milioni aventi diritto ha poco più di un quarto deivotanti, 27,8%. Si può vincere con scarsi consensi? Se non sei di sinistra, sì. A destra si detestano ma difendono interessi contigui con ottimi ritorni elettorali. Così la composizione politica è diversa da ciò che appare dai voti persi. Ci sono i Vincenti (Fdi), i quasi Vincenti ma in realtà Perdenti (Lega, F. Italia), gli Immobili (Azione+I. Viva o rivivente), i poco Perdenti ma Sconfitti (Pd, Pd, Pd…..), i Perdenti perdenti che paiono Vincenti (M5S). datiaccentuati dall’astensionismo problematico, dalla sconsiderata cancellazione di ben 300 “onorevoli”, scellerata antipolitica grillina. E con una legge elettorale oscena. Così da abbassare il quorum dei votanti che ha favorito le destre perché a sinistra non li hanno votati. Astensionismo concentrato più tra disoccupati, casalinghe, giovani sfiduciati dalla politica ed under 35. Commenti omologati hanno insistito sui due sconfitti, Lega e Pd. Il dato cruciale, evidenziato forse solo dalla Ghisleri, è che ilPd ha avuto tre avversari, la destra, Azione-Italia viva ed i 5S. Il Pd è poco perdente nei numeri ma viene sconfitto per un carente progetto politico. Il danno è compiuto, peserà per anni, hanno vinto destre che si detestano ma coalizzate contro egocentrismi degli altri in ordine sparso, con Calenda che straccia l’accordo con il Pd dopo aver detto addirittura “andiamo a vincere” e dopo “mai con l’orrore Renzi” poi accordandosi con quest’ultimo, altrimenti fuori dal Parlamento con un quorum infinitesimale. Pretendeva di escludere altri di sinistra, non peggiori, che allargavano la coalizione volendo applicare il suo programma. Un dittatorello mascherato da finto moderato. Ed una stampa alquanto prona non gli fa le pulci mentre largheggia in commenti negativi sul patetico Pd. Che dopo l’affossamento di Draghi si è presentato senza un’agenda politica autonoma ed un programma di governo del paese su cui doveva lavorare da tanto prima, riducendosi a spartirsi con Calenda una fantomatica agenda Draghi, senza un’idea di paese. Essendo ormai divenuto il garante di un decennio di governabilità e di acquiescenti rapporti nei consessi europei ed internazionali. Senza che ciò abbia spostato consensi di fantomatici ceti moderato-liberali ,dopo aver perso il voto operaio di precari studenti e del nuovo mondo del lavoro frantumato del capitalismo delle piattaforme dei riders e della logistica, di cui non sa nulla. E poi studenti, giovani, acculturati, tutti in fuga da un partito preso dai buoni affari personali delle varie correnti. Cattiverie? Il mite Maurizio Martina del Pd segretario per caso si è rifatto una sua legittima carriera alla Fao. Lautissimamente remunerato. Poi, il ruvido “compagno” Marco Minniti, quello del famigerato “Memorandum Italia-Libia” per far incarcerare e morire in improvvisati campi di concentramento in Libia migliaia di profughi e rifugiati dall’Africa, addestrando pure con armi i carcerieri libici purché tenessero ben chiusi profughi e migranti, persa anche lui la segreteria del Pd, si è riciclato in Leonardo, ex Finmeccanica, azienda leader che produce armi quale presidente di un’oscura Fondazione, a 250 mila euri annui. Che adesso con l’ex lobbista di armi Crosetto alla Difesa (ma guarda che caso!) farà faville! Anche per questo se il 90% ha votato la Meloni con entusiasmo, per il Pd appena il 30% ha manifestato pari soddisfazione. Dicevo dei due sconfitti. Il Pd ha corso privo di programma ed orientamento sulla società a lui sconosciuta, mentre il fascio leghista Salvini nasconde la sonora sconfitta lucrando sulla vittoria della coalizione, ovvero Meloni, come fosse sua.

I quasi perdenti ma vincenti della Lega per paradosso galleggiano proprio nel Sud mentre sprofondano nel nord occupato da prima forza politica per anni, con suoi elettori astenuti o verso Fdi. Le regioni forti della Lega, Lombardia Veneto e F. Venezia Giulia, sono state un tonfo di consensi superando solo le prime due il 10% dei voti. Ma il vero sconfitto, la formazione che ha perso la maggior parte dei suoi voti è il M5s, i perdenti perdenti dati per vincenti. Dal dato aggregato nazionale si evince che i pentastallati perdono oltre i 12% rispetto al 2018, pari ad oltre 6,5 milioni di voti. Conte vi ha dedicato un commento di 50 secondi? Nulla. Molto di più di qualsiasi altra forza politica. Un bagno di voti. Poi nel confronto a scala regionale i 5s perdono sempre molto di più del già disastroso arretramento dei leghisti. Ma nessuno ha sottolineato tutto ciò nella menzogna generale perché tutti a dire che rispetto ai sondaggi, ovvero intenzioni di voto, il neo partito di Conte esce quasi vittorioso. Una stupidità di cui neanche parlarne. Sondaggi appunto, non voti reali. E pochi giorni fa il Conte di opposizione “dura ed intransigente” (detto da tutti i pagliacci all’opposizione, buon viatico per accordicchi futuri…) in tv recita il bugiardo mantra del “abbiamo avuto un ottimo successo alle elezioni”. Misteri di cui nessun giornalista serio chiede conto raccontando narrazioni false e bugiarde.

Così diventa evidente che le analisi fatte sono viziate perché falsificate nei numeri e dati che li contraddicono. Una narrazione che obnubila le menti e letture politiche che non tengono conto di ciò che la realtà numerica pretende di validare. Un misto di menzogna, falsificazione della realtà, riscrittura bugiarda della stessa. Ed in campagna per il voto ha pagato il volto di protesta di Conte difensore di una misura di sostegno come il reddito di cittadinanza su cui tutti si sono lanciati ottenendo l’effetto contrario.Perché benché strutturato in modo pedestre da figuranti della politica, ha costituito un argine per i tanti già poveri o in crisi da pandemia. Questo il punto: tutta la politica all’attacco di una misura assistenziale che non ha saputo offrire nuove opportunità di lavoro e ricostruire un tessuto produttivo andatosi degradando negli anni. In un paese che ha dismesso negli anni serie politiche attive per il lavoro e progetti non episodici di politica industriale e di sviluppo. Con il Conte che in quattro anni di prima, durante, adesso, vedremo di domani, diventa un politico che non parla mai seriamente di insuccessi sconfitte e proposte di antipolitica spicciola compiute dai 5s più che dimezzati. Lanciatosi ora con la deriva del Pd a fare il guastatore di un’area non più presidiata dalla sinistra che ambisce a rappresentare nel disfacimento di un partito democratico mai partito edarrivato. Un Pd resosi responsabile, con la sua ansia istituzionale e governista di ideali e posti, di una sconfitta storica prevedibile per l’incapacità teorico- pratica di rappresentazione di una società di cui non ha capito trasformazioni, arretramenti e domande rimaste largamente inevase. Con l’unica fissa di mettere in scena uno scontro bipolare, “noi o loro” mimando l’inesistente bipolarismo dei tempi del suo primo segretario, ora giallista, Veltroni. Certificando la sua progressiva evaporazione di idee su di sé e su chi e come rappresentare. Ritirandosi in una lodevole difesa di diritti civili senza quelli sociali di redistribuzione di profitti ed accumulazione. Alla fine del mondo della politica restano i nudi dati e numeri. Qui di seguito propongo un riassunto che evidenzia come la vittoria della destra sia dovuta alla sconfitta degli sparsi narcisisti dalle altre parti. Buona legislatura.

Sintesi

Fdi vince le elezioni 2022 con il 26% delle preferenze che si sovrappone in buona sostanza ai voti persi complessivamente da Lega e Forza Italia, 5 milioni e mezzo di voti. I numeri del Viminale, esclusi la Valle d’Aosta e l’Alto Adige, dicono che alla Camera F. d’Italia ha conquistato 7.300.628 voti, il 25,99%. Al Senato la cifra è simile: 7.165.795 (con una percentuale del 26,1%)(per un totale di 14.466.423 voti), mentre nel 2018 il partito della Meloni incassò 1.429.550 voti alla Camera (il 4.35%) e 1.286.606 al Senato (il 4,26%). Appunto, quasi 5milioni e 900mila voti in più (5.871.078 alla Camera e 5.879.189 al Senato). Di contro, nel centrodestra, la Lega perde oltre 3 milioni e 200mila voti (3.234.511), mentre il calo di Forza Italia è di 2.317.826: alla Camera la Lega incassa 2.464.176 voti (l’8,77%) a fronte dei 5.698.687 (il 17,35%) del 2018; Fi, invece, ne prende 2.279.130 (l’8,11%) contro i 4.596.956 (il 14%) di 4 anni fa. Perdono consensi (accentuati dall’astensione) anche le principali forze di opposizione, che hanno dato vita assieme a Lega ed Fi al governo Draghi. Il Partito Democratico ha un calo in termini assoluti di poco più di 800mila voti (806.810, il perdente ‘migliore’): nel 2018 alla Camera prese 6.161.896 (il 18,76%), domenica ne ha portati a casa 5.355.086 (il 19,07%). Molto più netto il calo dei Cinquestelle che hanno più che dimezzato il numero dei voti rispetto a quattro anni fa, perdendone quasi 6 milioni e 400mila: dall’exploit del 2018, 10.732.066 voti (il 32,68%), sono infatti crollati a 4.333.748 (15,43%). Anche +Europa, che non è riuscita a superare la soglia di sbarramento del 3%, perde consensi, seppur in maniera minore: nel 2018 alla Camera ottenne 841.468 (il 2,56%), stavolta si è fermata a 793.925 (il 2,83%), con un calo di 47.543 preferenze. Prendendo solo in considerazione la Camera la Destra + Noi Moderati prende 12.299.648 voti, mentre il totale del “campo largo” del C. Sinistra assomma a 13.858.030 voti. La Destra sentitamente ringrazia. Un poco meno noi.