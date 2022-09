“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

Una delle tendenze e del divenire sociale di quest’epoca è rappresentata dal progressivo allontanamento del tempo della contemporaneità tra le domande dell’emittente e le elaborazioni del ricevente in una comunicazione. La massiccia immissione che la tecnologia ha immesso nel vivere civile ha prodotto con la comunicazione elettronica dei dati molti ambiti di frantumazione della realtà.

Lo ieri del mondo si componeva in sostanza di due rifrazioni del reale, quello interiore evocativo dello spirito e quello esterno della produzione di materia sociale. Dopo di che abbiamo assistito ad un progressivo spostamento dal piano della realtà fisica diretta ed uno slittamento verso la relazionalità frammentata della Rete con modificazione cruciale della fiducia dalle già rischiose modalità relazionali ravvicinate fisiche verso un insieme di scambi sociali impigliati in aumento di sfiducia nelle persone sempre più lontane, nei vincoli e procedure esterne a noi per non dire della lontananza sempre più vivida dei sistemi sociali complessi nei quali ormai tutti interagiamo in modo permanente. Ciò ha tra l’altro provocato uno svuotamento dei tempi della consequenzialità e dell’immediatezza tra ciò che si scrive e chiede e ciò che si risponde. Fateci caso, ma lo sapete bene, prima si telefonava da un medium fisso e qualcuno era in casa o in ufficio e rispondeva, oppure il telefono squillava, squillava confermandoci che la persona cercata non era in quel momento reperibile. E le ansie in genere terminavano o non si presentavano proprio. Nei casi più tecnici si lasciava un messaggio in segreteria telefonica, quale promessa di un riscontro in futuro scandito con tappe sequenziali. Che nei casi di crimini divenivano un’eventuale elemento per individuare un assassino, un violentatore, un ladro. Oggi tutto ciò è sparito e con esso siamo spariti anche noi.

La vicinanza e la prossimità fisica nell’epoca delle società di massa sono vissute come un problema di prossemica da sopportare, mentre lo spazioso ordinato e pulito avatar virtuale nel quale ci immergiamo come in una sorta di liquido amniotico materno da cui non desideriamo più di uscire, rappresenta e costituisce il non detto, l’inconscio ambito nel quale ci siamo protetti. Insomma siamo alla ricerca di un grembo materno nel quale nasconderci dinanzi a tutte le troppe evenienze del mondo sociale dominato da pubblicità propaganda manipolazione su ciò che deve e va fatto. Sempre deciso da altri. E dunque viviamo il paradosso per cui dobbiamo essere sempre reperibili, rintracciabili, salvo mettere in attesa ed in ansia l’interlocutore. Con l’aggiunta che tra le altre possibilità tecniche possiamo pure parlare simultaneamente con diversi interlocutori oppure come capita a diversi, mentre si parla con l’interlocutore si possono risolvere problemi di pagamenti con bonifici. Insomma un faticoso quanto rapido multitasking, eufemismo per dire che il cervello lavora in contemporanea. E si sovraccarica in una sorta di nevrastenia collettiva. Ma riflette e pensa sempre meno, affaticato come è. Utile quanto faticoso. Con la frase divenuta un classico di una comunicazione su onde, “si prende, no non ho campo, tu mi senti, io ti sento e tu”? così si chiude la telefonata ed immancabilmente la linea è occupata perché entrambi gli interlocutori si sono subito ansieggiati dal dover subito richiamare. E magarivorremmo dialogare uno ad uno senza interferenze. Ricordo soltanto gli accadimenti seguenti l’attacco alle Torri Gemelle quando avendo parenti a Manhattan corsi in preda all’ansia al telefonino ma le linee di comunicazione mobile, come scoprimmo poi, erano tutte saltate e cosìripiegai sui numeri fissi. Magari oggi con il diffuso progresso tecnico non succederebbe più. E dunque siamo accerchiati da interferenze, rotture di scatole, aggressioni pubblicitarie. Lo sa chiunque voglia leggere un testo sul proprio supporto mobile ed “esplode” una pubblicità che ti copre lo scritto e tu aggredito nella tua volontà attendi pazientemente rabbioso che scompaia dopo 5-6 secondi. Oppure parti dello schermo vengono oscurate e tu devi cercare come in una battaglia navale di trovare le “x” per chiudere. Insomma un assalto aggressivo continuo che ritengo produca conseguenze sullo stato emotivo delle persone che vorrebbero solo essere lasciate in pace. Impossibile, è il capitalismo bellezze, per cui sconosciuti sani o pazzi, casuali o mirati, posseggono il mio personale unico privato numero che elargisco solo a chi ritengo giusto e con parsimonia. Insomma questo mondo è ormai cambiato nella sua struttura ed architettura e noi cerchiamo di non essere lasciati indietro. Chi lo ha deciso, quale complotto, quali centri del potere corrotto mondiale hanno progettato tutto ciò? Strano che i vari innumerevoli imbecilli no pensiero e no tutto, dai vaccini all’euro alla ciccia di persona famose, in genere donne, ed altri accidenti che vengono in mente nelle loro pressoché simili zucche vuote non dicano nulla sui “complotti” della Rete edi internet. Sì certo perché non ne sanno nulla ma anche perché se no come romperebbero a tutti gli altri? Quello è divenuto il megafono dei tanti ignoranti inconsapevoli. Certo senza internet non si sentirebbero quasi, avendo laRete amplificato e messo in circolo forme antiche di imbecillità umana. Mentre tutto ciò accade nel mondo questo complesso tecnico ha soppresso o alterato ogni mediazione insita in ogni forma di dialogo che presuppone tempo e sequenze di frames mentali. Assurdo, vero? Un luogo privo di confini la cui connessione permanente operata dal medium si scontra con un progressivo degrado nelle relazioni tra le persone che non comunicano più tra loro. Si saltano addosso, si offendono, smozzicano parvenze di pensieri. Di dialogo poco in questo regime autoreferenziale di comunicazione tra sé ed un mezzo tecnico. Senza sapere se di là c’è qualcuno e chi sia. Tutto è comunicazione, nulla è comunicazione immersi come siamo in un’iperrealtà, troppa esorbitante realtà per cui non riusciamo più a districarci in essa in un moto incessante di afasia della parola. Che avesse avuto ragione Beckett con il suo finale di partita? Tutto si vomita, si espelle, tutto si ritiene e si volta pagina, virtuale.L’emittente del segno non ha più un ricevente di quel messaggio oppure si trova in realtà e mondi diversi. E la politica non è estranea a tutto ciò, anzi ha aumentato le condizioni di brevità e slogan con cui si comunicano più che concetti, sempre più eterei, parole d’ordine, poche e limitate così da poter divenire refrain per cui collocarsi. Abbiamo così avuto spezzoni di programmi delle diverse opposte forze politiche molto evocative, tante spropositate sparate soprattutto a destra, contumelie contro l’avversario tra i vari che si è scelto quale leva di contrasto funzionale per tentare di attrarre o indecisi se votare oppure incerti del voto a quelli con cui prima si era accasato l’elettore. Sempre più smarrito. Ci avrete fatto caso come da tempo, tanto, ormai troppo, le piattaforme comunicative mediatiche sempre più stucchevoli ed imbolsite impiattinoun menù che diviene la cifra di quel programma invitando diversi responsabili, qualcuno li chiama ancora leaders, politici che parlano. La paradossale situazione è che nello stesso programma diversi politici parlano in un confronto a due con il conduttore, poi arriva la pubblicità e dopo si siede sullo stesso scanno un altro e si ricomincia da capo da un altro bandolo della matassa politica.

Insomma nell’era della comunicazione permanente che ci ha ridotti a schiavi di immagini e parole tra l’unico vero da ascoltare, la pubblicità di prodotti, non c’è più nessun politico di questi che guidano partiti che si confrontino sul serio sui temi. Solo enunciazioni. Ad esempio che ne sappiamo della tizia che afferma di essere pronta, a governare, del suo programma economico ridotto ad un bizzarro ed assurdo reddito “incrementale” su cui pagar tasse. Venuto non si sa a quale ubriaco dei “fratelli” moltiplicatisi nel paese succhiandoli al mojito man ancor più buffonesco? Sparano titoloni ed azioni politiche e nessuno che ci dica conti alla mano cosa pagheremo. Non una parola sui giovani scappati dall’Italia ma il tifo per un estremistico partito di destra spagnolo diviene la cifra ideologica della mammina donnina cristianina Giorgia. E dell’università e scuola, qualche indizio? Mentre di là un vecchio claudicante partito mai partito di culture politiche ormai vecchie ed obsolete lancia la mensilità in più per lavoratori e cerca fondi per gli studenti. Insomma un Matteo degli 80 euri due-punto-zero. Si promette, promettono, mentre piccole frattaglie faranno i “cani”, dicono da guardia, nientedimeno, del potere. Insomma mi prendo lo scranno onorevole poi si vedrà. E così non si discute più, non ci si confronta seriamente veramente più, avendo ormai quest’epoca interiorizzato la solitudine del social dove sei chiamato a produrre una qualche performance. Fosse anche schiacciare una mosca (!!) come fatto da nonno arcorensis.

Non si vuole più parlare, ascoltare, dialogare, non è più questo il modello comunicativo del mondo reale e social. Così ciò che ha preso il sopravvento è un corpo politico inserito in uno schermo che satura il medesimo senza dover argomentare quanto di incitare la propria tribù di cui è, si sente capo branco. Mentre fuori dello schermo là è la vita reale che la riproduzione nello schermo non fa che scimmiottare. Promettendo con ricadute oziose di stereotipi, quella deve dire cose di destra, l’altro pare mediare, l’altro ancora si ricorda che la ragione sociale del suo partito lui partito da Parigi è di dire qualcosa di non troppa sinistra. Mentre l’anziano impenitente gigioneggia sul social di tendenza e l’ex capitano ormai capitone rischia un taglio secco all’altezza della testa nel caso in cui…

Ormai abbiamo la conferma di come la realtà sociale abbia ormai traslocato dalla realtà fisica verso un’asettica ed asfittica realtà virtuale dove si gioca il gioco del dire ma poco, dell’argomentare ma un’antecchia, dell’esibirsi proprio tanto. Titolavo al riguardo sul tema di ricerca sulla fiducia,che ormai impera una “Fiducia e tradimento” ovvero un trasloco sociale progressivo dalla realtà della fisicità ad una realtà virtuale o virtualità del reale in cui mimare assonanze con i propri elettori. Mentre ciascun rappresentante politico parla al proprio ego, pensate alla sovraesposizione regalata al “traditore” Calenda, alla ridotta presenza televisiva di FdI sulle reti commerciali del Berlusca con la esorbitante sovraesposizione egolatrica mentre alla Meloni pochi passaggi. In sé scandaloso, anche perché così avremmo potuto provare a capire meglio le confuse strategie economiche e civili della destra. Una vergogna nazionale, viste le percentuali dei diversi partiti, con tutti silenti. E intanto la vincente deve essere la Giorgia ambigua comunque fascista e non solo nell’anima, ma non ditelo al Sallusti antico attendente del Berlusca che straparla di date per cui lei essendo nata dopo il fascismo non può essere fascista anche se tifa per Vox in Spagna o per l’illiberale, no proprio dittatore autoritario, ungherese!!! Ma la colpa non è sua, è dei vari democratici che lo invitano, ogni sera!, le gruberone, i piazzisti-conduttori alla Floris, Formigli ed i suoi scoop eccezionali. Insomma il circuito mediatico che parla non a noi ma a se stesso, antica corporazione autoreferente. Ed ella sarà, forse, quella che è stata spinta per forza per necessità per inevitabilità costruita anche mediaticamente dai sondaggi, nuova religione della politica, che non registrano più tendenze essendo divenuti gli oracoli di ciò che dovrà succedere in un calderone della politica che non ascolta, che promette tanto, che spesso mantiene poco. E si va a guardare nel “nuovo” ceto “dirigente” della destra para-post-forse-chissà-può darsi fascista tra tanti busti del duce saluti romani croci uncinate ma come dicono, così per goliardìa, e si leggono nomi vecchi di vecchi tromboni di destra o acquistati dai forza italioti perché lì non avevano possibilità di essere rieletti. Come il Rotondi, gigante dei pigmei, che dopo 32 anni di berlusconismo salta per idealità naturalmente… da Giorgia per continuare a beccarsi ricchissimi stipendi. Per non dire del “compagno” Casini alla 11a legislatura! Ed a destra tra il fascio leghista ed il pregiudicato di Arcore, o la stessa Giorgia, invece di lavorare? E parlano del reddito di cittadinanza? Ma mi faccia il piacere! Questa la politica nell’epoca della solitudine saturante dei social.