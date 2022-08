Non crediamo mai abbastanza

a ciò in cui non crediamo

(M. Conte S. 2004)

Elezioni, elezioni! Ridiamo il potere al popolo. Sì, una volta, prima che partiti e segreterie decidessero quasi tutto. Con, elemento centrale, una legge elettorale di un tale “rosatellum” che nessuno ha voluto/potuto cambiare in una delle legislature più indecenti, e ce ne vuole, della storia politica italiana. Ormai amebe ben frollate da un calore asfissiante cercando riparo in tempi di ‘Apocalisse4800’ climatica tra montagne crollate e mare tropicalizzato. Ma va tutto bene, dissero gli alieni alla specie umana un attimo prima dell’estinzione, dopo aver preso il controllo del pianeta.

Mi ero condizionato a dovere di non voler parlare della nullità politica italiana cosmica, ma date le dimensioni dei convenuti appare il tutto un cosmico universo di nullità. Siamo in guerra, elettorale per ora, a caccia del Paese, di interessi personali, di smanie di potere dopo le pugnalate al governo Draghi, l’unico che inutilmente serviva al Paese. Austero e compunto, cólto e sfuggente, quasi eroe per volere di Mattarella, fregato da quelli che volevano cacciarlo da Palazzo Chigi per giubilarlo, senza rotture di scatole, al Colle più alto. Fatto fuori dai questuanti della politica, non uguali, ma simili certo nel modo di comunicare politica. Poi è arrivata un’insistente sollecitazione del mio miglior amico, compagno d’armi accademico di reciproca gioventù ingegnosa, che pur distante geograficamente m’è ‘frate..’ di congiunture intellettive. Un’unione di fatto speculativa d’alta consonanza morale e sapienziale. Mi ha titillato le corde giuste, io che cercavo di sottrarmi dall’immergermi senza maschera e pinne nel melmoso acquitrino politico dopo impallinamento finale dell’austero Draghi osannato, come banchiere. Un poco ingenuo per questa politica, troppo austero per i sudditi recalcitranti di una maggioranza innaturale voluta da Mattarella, venduta come unità nazionale. Un misto Draghi di politico-impolitico osannato, preso anch’Egli dall’attrazione amara del governare con l’aggravio di una legittimazione presidenziale e non dei partiti che lo hanno poi raggirato. Insomma l’estremo reggitore, il quarto tecnico dal 1993, qualsiasi cosa significhi, affacciatosi con ‘pieni poteri’ nella palude parlamentare d’un paese dove allignano le figure evocate nel titolo.

Sì so che pensate, il richiamo è troppo nobile, l’’Orlando Furioso’ di Ludovico Ariosto, nobilitare dei privi di neuroni è troppocomplimentoso, faccendieri ricchi e pasciuti nei loro privilegi decennali (ricordate? Lo dicevano quei tipi ‘dell’uno vale un altro’, quelli del tonno e della scatoletta, oggi scaduti e ammuffiti, sì, ma con pensione ‘onorevole’). Quelli che insieme alle tre destre, il fascio-leghista del razzista madonnaro del papeete, la sorella Giorgia ex-neo-post-proto-para fascista che si scusa per i toni troppo veritieri e ‘patriottici’ vomitati dagli amici Vox spagnoli, altra falange di estrema destra. Sora Giorgia che ha deciso che è pronta a governare (‘o vero?). Perché i sondaggi le scaldano la faccetta ancora nera? Quella che giova ricordare a chi la voterà, i tanti anticomunisti e pochissimo antifascisti, con il pregiudicato di Arcore in testa, amica di quello Steve Bannon ex consigliere del fascista The Donald che la Commissione americana istituita per il tentato golpe del 6 gennaio 2021 al Congresso americano vorrebbe incriminare con un processo penale ed un carcere da 3 mesi ad 1 anno per essersi rifiutato di testimoniare negando autorità e legittimità alla Commissione d’indagine. Sperando che almeno una volta i ‘democratici’ non facciano i piacioni, sempre buoni bravi e corretti. Tirino fuori l’autorità che gli deficita spesso. Insomma, facciano lo Stato serio, democratico e con garanzie, incriminando chi lo merita. In un paese ormai preda di una seconda guerra civile permanente, l’America.

Per quanto riguarda il titolo, sì, è troppo benevolo, se questi fossero uomini. E così rinvio all’esergo, un personale aforisma, laddove non crediamo mai fino in fondo a ciò a cui non crediamo, ovvero non siamo disposti a ribadire ciò che dovremmo cercare sempre di non condividere. Perché alla fin fine ci accordiamo con noi stessi nell’essere sempre un poco magnanimi, benevoli, accomodanti. Soprattutto con quelli che non ci fanno sconti, di alcun tipo, anzi che alzano sempre il tiro di proposte ed azioni irricevibili. Ma poiché non risponde al vero che con l’età si diventa più malleabili, semmai talora più compresi delle complessità del mondo sociale, non mi resta che imbracciare la mia lancia e con il mio ronzino puntare qualche mulino a vento. Qualcosa infilzerò. Carlo, l’amico di cerebro e cuore, mi ricorda a più riprese le comuni scorribande universitarie. Così ci ricordiamo del professore venuto da Roma che infiammava platee provocando scazzi collettivi in versione psicoanalitica scontro padri-figli con noi giovini arrabbiati e puntuti. Quel prof. di sociologia da noi ben conosciuto e ricordato, Domenico De Masi, nostro professore nell’università napoletana. Secondo il quale la svolta ennesima di pochette dopo aver servito un assist agli altri due pugnalatori del Draghi che tutti dicevano di volere, Lega e Forza Italia, si compirà per rappresentare i bisogni di 12-13 milioni di italiani in sofferenza economica. Tornando ai pentastallati dell’origine, tutto vaffanculo estremistico estemporaneo e promesse roboanti di spazzare via il sistema. Bastano un Dibba per pescare un paio di punti percentuali in più con l’aiuto della virginea disastrosa sindachessa del nulla e per gli stellinisarà un successo. Un baratro li colpirà, ormai dopo 4 anni di plurigoverni con tutti, tranne che con se stessi, avendo cancellato tutte le loro parole d’ordine salvo l’ultima, per volere del grillo straparlante contro pochette, via tutti a casa dopo 2 mandati parlamentari. Ennesima imbecillità, perché l’esperienza conta, poi se non hai un lavoro, fai come il ‘compagno’ (sì lo so, un’oscenità solo dirlo…) Casini, imposto ai tritatutto elettori pieddini nel collegio di Bologna da quattro decenni in Parlamento!! Pd di sinistra? Una boutade, uno scherzo… Così Conte -pochette 1 e 2 rimane solo in queste elezioni lampo. Ma pensarci 1 anno fa, e poteva farlo, no vero? Arrivi sotto compilazione delle liste, altro sangue che scorrerà, e ti trovi senza i ‘big’ del mo-vi-mento, ovvero i bugiardi falso alternativi. Ci pensate, senza Toninulla, la Bettola o Taverna non so, i buffi Buffagni e tanti altri, la foglia di Fico. Quei tre-quattro che ce la faranno saranno i nuovi ignoranti di una formazione ormai morta.

Insomma, il dotto DDM, appunto per noi, io e l’amico, volto universitario ben noto, chefilosofeggia e politicheggia con ciò che resta di un movimento nato da un visionario (che non si mai che roba sia) ed un comico propostosi finto serio, come una commedia all’italiana, trovatisi a scommettere di politica in un paese ormai sotterrato da un politicamepluridecennale che vira verso un’arretratezza di sistema.Pre e post democristiano, restato tale in ogni micro frazione politicante. Qualche rapido schizzo dietro le farneticazioni im-politiche pre elettorali che piovono già a grappoli, ma senza ristorarci. Primo tema mai risolto e tutt’oggi centrale. Si è mai voluto risolvere quello stramaledetto conflitto di interessi di un giocatore con tre televisioni ed il suo codazzo impiegatizio di carta stampata, divenuto con il tempo un fatto acquisito. L’illegalità fattasi sistema. Secondo, i giochi sono quasi fatti. Le tre destre imperversanti costituiscono l’esatto sentire della maggior parte degli italiani. Si stanno menando per chi farà il capo, ma il programma è sempre quello, collaudato. Sono i difensori, i fascio lega, i fasci post fasci, il finto liberale di variegati interessi in un paese di intrallazzi, ruberie, collusioni strutturali. Una destra fomentatrice per anni di odio contro migranti rifugiati, non ucraini ché sono bianchi. In ordine di pericolosità politica, primo il pregiudicato nonno arcorensis con l’ennesima fanta ridiscesa in campo invece di finalmente metter tutti e due i piedi nella bara e farci riposare in pace, dopo aver mortificato gli ultimi fuoriusciti italioti con un “ripòsino in pace”, essendo una belva non un umano. E quella suorina finta moglie, più sgradevole ancora nell’andare d’amorevole turpitudine con uno dell’età di un nonno, che apostrofa il Brunetta di un volgare “nano”. E chi esce non diviene motivo di riflessione su eventuali errori. Parentesi. Appena usciti la Gelmini, la Carfagna del Sud, il Brunetta, da odiati forza italioti nel giro di mezzo pirulé sono divenuti i nuovi martiri. Entrando addirittura in segreteria del Calenda, forse perché era solo. Spostando ancora più a destra, si dicono tutti moderati un asse politico anti destra con gnuno che vuole comandare. Ma come, hanno per 30, trenta, anni condiviso le porcherie di leggi ad personam, di un conflitto di interessi di tre televisioni, di nefasti condoni fiscali e di tutti i tipi, hanno accettato la nipote algerina dell’egiziano Mubarak, ed ora nel giro di qualche lancetta sono tre valori aggiunti dell’ex campo largo, oggi più che altro una zolla ristretta, della sinistra? E noi dovremmo votare questo organico politico non indifferenziato? Così quello che smotta nel cosiddetto campo di sinistra, chiamato così per abitudine, a meno di due mesi dal fatidico voto dovrebbe divenire un programma politico condiviso con una legge elettorale indecente che vira verso aggregazioni, tra veti da destra centro e sinistra del campo d’arme. Mentre a destra già stanno alla solita flat tax, tassa piatta che arricchisce i ricchi, nucleare, Ponte sullo Stretto di Messina (ancora e sempre!), più l’aggiunta odierna del solito “la sinistra alza le tasse”, mentre questa destra non si sa con quali risorse economiche per bocca del finto plenipotenziario Tajani, mette subito in chiaro che nulla tasse ai ricchi, niente patrimoniali, nulla per tasse di successione. E dove si troveranno secondo voi altri soldi, al netto dei progetti europei che chissà come saranno gestiti. Cominciamo bene. Nel prosieguo di questi tempi elettoralmente impazziti ne vedremo molte altre di belle cose.