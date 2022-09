Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto;

è quanto mi hanno dato al posto di un fucile

(Philip Roth)

Il fumoso Centro dove c’entro anch’io, no tu no, appetito, arringato, spartito, evocato fonte più che di eterna giovinezza di poltrone o sgabelli porta con sé un alone magico, un’enfasi sul pensiero primigenio del mondo, il mezzo delle cose. Come un pesce a cui tagli di netto testa e coda, che magari brodeggi a parte. E che rimane? Un corpo indistinto privo di connotati, di elementi in grado di riconoscerne l’appartenenza, lì alla Morgue di Montecitorio, l’odierno obitorio della politica. Contrassegnato da un politicume aulico, evocativo, alludente, a destra tra frattaglie post sempre in eterno democristiane, mai morte anzi rivendicate come una riemersione di un fantomatico vecchio-nuovo. Fonte jurassica di specie ormai estinte nella realtà e riportate invita con innesti da barone Von Frankenstein. Un pezzo di qua, un organo di là, nutrendosi di linfa succhiata in silenzio avvinghiati come cozze o meglio telline allo scoglio. Mentre il mondo della Guerra fredda riprende vigore, con i conflitti mondiali e l’Olocausto consegnati alla Storia, così che Marx è morto, Dio è morto e neanche io mi sento troppo bene (fantastico Woody Allen dixit), il democristiano è sempre lì. Come Geronimo, Toro Seduto, ma quelli poi furono ammazzati dai colonizzatori bianchi che portavano pure il “progresso”. Questi, e chi li sotterracon la velocità di riproduzione studiata a lungo dagli entomologi della politica? Vanno in tv e si commuovono con l’intervistatore prono di turno, umettandosi l’occhio lacrimante ripensando a quando c’era Lui, a scelta Andreotti, Cossiga, De Mita, Moro, pochissimi Piersanti Mattarella o Benigno Zaccagnini. Così il comunismo del terrore ha un posto nella storia e ne sono state sotterrate tutte le radici che potevano ancora dare buoni frutti. Mentre la tragedia ultima del nazismo e fascismo, insieme,non uno meno peggio dell’altro checché qualcuna sbraiti, forgiata ella in quelle destre avanguardiste delle sedi missine e di Azione giovani, tra saluti romani croci uncinate e qualche deriva terroristica, ma non ditelo a quel fogliaccio dal nome assurdo, il giornale che poi accusa tutti addirittura di offenderla (!!), ché questo è il livello dei foglietti di destra tutte libero verità ed amenità simili. Tutte a libro paga di nonno arcorensis. Invece gli scudocrociati smoccolano perché non hanno più il valore che avevano. Eh sì, il mondo cambia, gli unici che lo vogliono immobile sono appunto i democristi, sovente poveri cristi, povero Cristo tirato per la croce da certi che ne hanno pronunciato il nome invano, commettendo peccato senza pentirsi. Insomma questi centrini che da ecumenici democratici guarda un po’ si volgono sovente a destra. Difatti in questa non so come chiamarla, spiaggia elettorale, nel duo Calenzi o Renzenda, fate voi, la parte maggiore di attacchi sono al Pd, che già di suo ha posto molti nel dilemma filosofico, è uno slogan della sua campagna di comunicazione, se “Pancetta o Guanciale”. Se non mi credete andatelo a cercare, peggio di un teorema matematico. E torniamo al tema nel sentiero principale. Questo terzo polo affollatissimo come una spiaggia adriatica in estate piena da nostalgico sapore di mare, priva di sedie a sdraio ed ombrelloni per tutti, di cui mi sono già occupato, di che cosa si nutre, quali solo i referenti, lo schema politico, i famosi “valori” che può darsi li premieranno visto che ad oggi l’esercito non organizzato dell’astensionismo tra i vari rilevamenti sondaggistici viene dato tra il 38-40%. Significa che scontata una quota parte che non voterà per ragioni varie, sono tutti uguali, è inutile tanto non cambia nulla, quelli d votare non esistono, sono in gioco nell’agone politico da conquistare almeno un 20-25% di elettori scontenti, sconfitti, sfiduciati, allucinati. Tra i giovani, per esempio, a sinistra quelli forse non votanti sono il doppio degli altri convinti dal programma di Letta. Significa che potrebbero spostare alcuni dati parziali, essendo quelli generali ormai quasi definitivi se non si arriva all’ultimo miglio con qualche autodafé delle destre che facciano saltare tutto. Cosa impossibile, perché a destra in disaccordo su molte questioni, tra tutte no-sì alle sanzioni alla Russia, o su un’Europa che comunque non piace come è, con buona pace dei finti liberali sforzati italioti, poi si va uniti all’obiettivo. Per poi, dopo, far saltare molti tavoli di mediazione. Un’evenienza di cui è preda solo la sinistra di qualcosa dove si potevano trovare elementi comuni e per calcoli da retro bottega si va ognuno per conto proprio. Così da imbastire un brutto finto dibattito post voto su colpe e responsabilità. Parlando di orientamenti è dasottolineare che con la dovuta cautela nella qualità e stima dei sondaggi in questi ultimi anni in crisi nel fotografare al meglio significatività e rappresentatività di orientamenti ed opinioni, sondaggi di pochi giorni fa di diversi istituti, davano con la somma tra voti potenziali al Pd, al gruppo del bugiardo Calenda in combutta con lo spergiuro Matteo e le poche stelle rimaste con l’avvocato del popolo, un totale di qualcosa come 1-2 punti percentuali più delle destre. Insomma un paese che con arzigogoli e coalizioni il paese sarebbe stato contendibile. Ma ciò presupporrebbe uno sguardo verso l’orizzonte della politica che queste sfumate nullità non riescono proprio a capire. Qui al massimo il giochetto è ancora quello infantile del chi ce l’ha più lungo. E poi dice che non sono politici del c…o!Che poi non assicura sulla maggiore intelligenza. E dunque si fa la solita finta battaglia ad essere il primo partito, obiettivo del Pd privo anch’esso di un agenda, di Draghi, che andava messa da parte essendo cambiate prospettiva ed obiettivi. Significava presentare un programma su cui si sarebbe dovuto lavorare da tempo, anche dal governo del prode Draghi. Ciò che nel terzo polo è il retro pensiero neanche originale è che si tifa per un guazzabuglio di partiti senza vincenti con percentuali ragguardevoli, una tenuta negli altri campi per poi trovarsi in un nuovo schema che vorrebbe riproporre di nuovo Draghi alla guida di ciò che uscirà dalle urne. D’altronde il geniale Calenda prodigo di continue originali formule già ha comunicato che si dovrebbe dar vita ad un altro esecutivo di “solidarietà nazionale” con la Meloni stavolta dentro! Siamo alle fantacomiche. Ma ciò che colpisce di più ma solo per quelli che a loro rischio sono orientati a comprendere di più sui riferimenti, i famosi valori, i progetti con cui questo terzo polo si presenta agli elettori. E qui si resta alquanto interdetti. Difatti scorrendo provvedimenti ed anima del progetto politico ci si imbatte in un già dato, tra luci ed ombre, su cui le sinistre europee hanno già avuto modo di dire la propria collocazione. E così torniamo ancora al passato di stagioni oggi improponibili per dinamiche interne ed orientamenti internazionali. Chi è il vate su cui si dovrebbe scommettere? Udite, su Tony Blair, il politico che di una sinistra non solo compatibile con il mercato ma addirittura conscio di una collocazione centrista che tanti danni ha prodotto. In Europa ed in Inghilterra. Non deve sorprendere, per Renzi il premier inglese era la sinistra con apprezzamenti reciproci. Ma poi se uno vuole capire di più si imbatte nell’ideologo e teorico della esagitata terza via, un sociologo peraltro di chiara fama. Antony Giddens. La pochezza dell’oggi è confermata dall’assenza di qualsiasi tentativo di criticizzare e storicizzare quell’esperienza, per cui si cita un nome, Blair, e tutto va a posto. Mancanza totale di approfondimento, e con le “religioni” social, twitter e tik tok sugli scudi, che vuoi più pensare criticare riflettere? Ma il pensiero critico segue strade diverse daquelle di una politica ridotta al ritmo sincopato ed asfittico dei social mentre la politica decide e sceglie per noi. Così è emblematica l’acritica assunzione di un referente e di una collocazione nello schieramento dei partiti adagiandosi nelle agitate acque di un pensiero ed azione blairiani di cui tanti, come spesso accade, si sono innamorati. Contribuendo a ritardare temi ed azioni che il già allora pensiero neoliberista stava spargendo come un virus nel mondo globale. Infatti quel riformismo molto annacquato fu messo in discussione appena sette anni dopo l’uscita de “La Terza via” proprio dal suo teorico, Giddens, in un’intervista del 2015 a Repubblica. I motivi? Ne riassumo alcuni. La prima e più evidente criticità fu di sopravvalutare il fantasioso e durissimo approccio di un’economia di mercato fondata su un progressivo trasferimento di ricchezze ai già ricchi e ad un generalizzato impoverimento di classi medie e proletarie. Oggi quel modello ha presentato il suo salato conto. Secondo, strettamente derivante da quello, furono ammanniti e magnificati i benefici di una globalizzazione che utilizzando ovunque gli stessi argomenti e decisioni, ha contribuito all’ascesa dei diversi tipi di nazionalpopulismi sovranisti. Anche qui, guardatevi attorno ma osservando per bene. In questa logica transnazionale governata dai mercati agenzie di rating, fondi di investimento, gli organismi internazionali, von i bracci armati di Fmi, Banca mondiale, Bce, dettero un’ulteriore spallata a condizioni di vita che cercavano modi ed occasioni migliori per salvare i propri risparmi, i salari e stipendi. E soprattutto fabbriche ed imprese, che complice anche la pandemia, ma questo è degli ultimi anni, fallirono indebitate a migliaia. Ovunque. E dunque i nuovi sacerdoti della religione del capitalismo contribuirono a scatenare una lotta di classe delle élite dopo la fine (?) della lotta di classe di fine Ottocento inizio Novecento. Clamorosa, per la figura di Giddens stimato sociologo ovunque, venne colpevolmente sottostimata un’evidenza empirica e fattuale. Le disuguaglianze già presenti furono amplificate a dismisura. Favorevoli o contrari, leggersi tra i tanti l’ultimo ponderoso lavoro di ricerca di Thomas Piketty e collaboratori, “Capitalismo e ideologia”, con una delle più complete analisi sulla formazione delle disuguaglianze nella storia. Così stampa, apparati mediatici, forze politiche, invece di porsi seriamente nei confronti dell’opinione pubblica e di un elettorato sbandato raccontando non solo i successi ma evidenziando anche i plurimi insuccessi della globalizzazione avrebbero assolto al compito che la stampa qualche volta nel passato si è dato. Ovvero informare spiegando per bene. Al contrario il panegirico entusiastico per cui tutto andava bene è diventato come una pentola di fagioli malamente coperta una bomba esplosa ovunque. Le magnifiche sorti e progressive ideologicamente sbandierate da un apparato plurimo mediatico, dalle università ai giornali al circuito informativo, sempre più allineato e prono al nuovo pensiero unico dei capitalisti trasnazionali, hanno portato alla vicende odierne. A cui aggiungere, per completezza, la seria di attentati terroristici islamici, mentre l’Occidente invadeva chiunque dotandosi di uno pseudo diritto non riconosciuto da alcuno, e le crisi finanziarie di sistema scoppiate con le bolle speculative che hanno divelto le nostre economie venivano rubricate ad errori congiunturali. Ed oggi? Quel populismo cresciuto anche come reazione ad un mercato che ha escluso progressivamente tanti, è stato un grido con voci diverse, anche sguaiate, verso gli evidenti limiti che il mercatismoha dimostrato in questi ultimi decenni. E dunque, alla fine, nel 2022 ci sono forze politiche che guardano senza alcun filtro critico a ricette molto ideologiche che ci si è venduti nel Novecento come la soluzione, quella di una sinistra riformista, liberale, europeista. Ideologismi senza alcuna seria declinazione. Avranno anche tanti voti ma resta il problema fondamentale: a pro di chi? C’era una volta il pensiero, oggi si vive alla giornata senza alcuna seria approfondita analisi su quali società intendiamo progettare per far vivere ancora un’idea di futuro. Ma tanto ci trasferiremo su Marte…