Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto;

è quanto mi hanno dato al posto di un fucile

(Philip Roth)

Le ricette economiche neoliberiste che tiranneggiano avendo disarticolato ceti e classi sociali nel mondo negli ultimi 40 anni hanno nel sub sistema politico i suoi riflessi, in quello che è comunemente chiamato liberalismo, appunto economico e politico (che non è la stessa cosa). Con la pretesa dei molteplici centrini di meglio interpretare interessi bisogni e domande sociali in società stratificate e complesse in apparenza convergenti al centro. Con l’arroganza di essere i migliori e di saper meglio rappresentare interessi oggi diffusi. Mentre le ‘estreme’ o gli ‘estremi’ costituirebbero armi spuntate in un mondo privi di conflitti. Anzi deprivato da un conflitto sociale che ricordo essere peraltro il pilastro su cui si dovrebbe esprimere una democrazia liberale, conflitti silenziati da politici ‘moderati’ o esecutivi ‘tecnici’ pragmatici ed a cui si chiede di essere neutrali. Mentre le società si differenziano sempre più per interessi divenuti divergenti.

Poi va detto che il tecnico Draghi ha fatto di più con la sua ferma guida politica di quanto i politici politicanti hanno promesso negli ultimi decenni. Per meriti della persona ma soprattutto perché è la politica a non costituire più il motore di trasformazioni e mutamenti. Avendo destinato ad organismi internazionali (Fmi, Ocse, Bce), ad agenzie di rating, con il pesante innesto dei mercati che non sono neutri, il timone di comando in una globalizzazione che ha fallito. Centri raggruppati tra centri a rimorchio di destre sovraniste liberticide ed immorali o un poco più liberali, ciò che fa già gridare al ‘miracolo’. Avviluppati in fumosi centri identitario-culturali, ognuno migliore degli altri. ‘In medio stat virtus’, la virtù sta nel vasto mezzo, materia misterica e fantastica di sfumature. Così l’inaffidabile Calenda che dopo aver stretto la mano a Letta, ovvero in un patto fiduciario, rompe in 2 giorni l’accordo preferenziale perché si apre a sinistra, dove pure allignano milioni di scontenti, un estremo inaccettabile, sapendo di quell’accordo ampio dovuto ad una legge elettorale orribile.

Ricordo che Macron in Francia per motivare le folle, ben poco, ha chiamato la sua politica di ‘estremo centro’ un ossimoro improbabile. Gli elettori centristi vorrebbero una politica che ne rappresenti le domande senza istanze ‘radicali’. Ma che cosa c’è di più radicale di difendere la libertà costituzionale oggi minacciata, differire i propri interessi allargandoli ad altri, così come diritti e valori, sostenere chi sta peggio con politiche di equità o di redistribuzione tra concentrazione delle ricchezze ed impoverimento delle masse? Serve, quella collocazione mediana di un luoghi fantastici come nei racconti dei narratori latino-americani degli anni ’70, più che altro a riposizionarsi in uno scacchiere politico per negoziare qualche poltroncina. Così con un voltafaccia da primato il Cal abbraccia quell’altro fidato politico, il Matteo d’Arabia, in una sfida a chi si fida meno dell’altro. Con il Matteo che lascia la scena al nemico-amico Carlo. Gatta ci cova. Nelle congreghe delle destre di ex democristi ed in quelle vagamente liberali, atlantiste, europeiste, insomma le solite solfe retoriche che nulla spiegano, anch’esse zeppe di democristi (ma quanti erano?) lo scopino, scopo è troppo, è sopravvivere. Questa politichetta pre elettorale tra ombrelloni sdraio ed ammucchiate estive centrifuga idee progetti programmi in un’isola che non c’è, tutti via social, memorizzati il tempo di un tuffo a mare tra battute invettive, arroganze, egocentrismi.

Ed il ‘killer’ Calenda che straparla di onore e di una politica come ‘recupero della fiducia’, dopo aver stracciato un patto fiduciario dopo 72! ore perché da moderato dà patenti e voti confermando pretese egemoniche frustrate dalla realtà. Di a-ideologici di ideologie escludenti. Mentre hanno imperversato nell’accozzaglia parlamentare del sapiente Draghi elargizioni di bonus su tutto. Ovvero come non fare politica per il domani ma garantire almeno l’oggi. Che è già una conquista rispetto al politicume sparso. Per cui Draghi è beato monoculo in terra cecorum. Pure ce ne vuole ma se il resto è parvità di materia cerebrale, anche uno un poco migliore diviene un gigante. La politica come bonus, i bonus in politica, mancavano solo bonus per abbonamenti social porno (era un affarone!) e bonus dai ristoratori stellati ed eravamo a posto! Il Draghi senza partito dunque libero da pastoie, perciò succube di partiti che lo hanno tenuto in vita fintanto che ognuno avesse bloccato gli interessi altrui. Senza risolvere problemi strutturali lì da anni. Il viraggio del Draghi essendo a destra con corredo di infusione religiosa, sua collocazione naturale. Poi, per carità, esempio illustre di alta figura tecnica in Europa e nel mondo, ma con la mitica agendadel Calenda già scritta dal superiore al Colle, realizzazione del Pnrr, che va detto è stato contrattato in Europa dal pochette 2. E poi fine della pandemia. Che intanto risale. Questi i due punti del governo Draghi impartitigli dal presidente Mattarella. Altro non c’era e comunque era poco per ceti e fasce deboli, come il salario minimo. Il meno, con un’apertura solo formale a nuovi calcoli catastali delle case. Mentre della delega fiscale e della mitica lotta all’evasione fiscale la solita pluridecennalenebbia. Poi arrivò il giorno della dura reprimenda al Senato in cui il banchiere chiese condivisione sul programma da realizzare. Prima di essere non sfiduciato con esiguo voto di fiducia, appena 95 voti a favore con le fughe i nove punti per responsabilità di Conte e con le due destre in maggioranza, Lega e Forza Italia a cogliere la palla al balzo. Pugnalate plurime insomma.

Aleggiando un quesito: ma quelle parole Draghi perché non le ha declinate nella sua azione di governo? Ricordarsene quale testamento di ciò che avrebbe voluto fare lascia perplessi. Nonostante conti e diminuzione del debito rispetto al pilsiano due fatti non da poco e senza scostamenti di bilancio. Ora disbriga pratiche correnti facendo di più ora. Avesse frenato di più Salvini con il finto liberale ora para-leghista di arcore al guinzaglio forse le cose andavano meglio. Tutti avevano voglia di rappresentare egoisticamente solo i propri interessi di una politichettaprosecuzione di una guerra narcisista ed egolatrica con altri mezzi. Così ci ritroviamo a ri-discutere sempre le medesime tragicomiche tematiche. Emblemi di un Paese muto fermo immobile violento assassino. Ancora nelle Marche dove tutti filmano e nessuno interviene a salvare un ‘negro’, persone offese umiliate picchiate da decenni da manutengoli fascio leghisti o proprio fasci. Fosse stato bianco lo si sarebbe difeso. Perché noi siamo bianchi, non ci scambiamo con altre ‘razze’, seguendo l’illiberale Orban che piace a destra. Ancora lì nella fortezza Europa, noi contro loro, bianchi contro neri. La famosa sostituzione etnica, altro mitico cavallo di battaglia del bianco che non accetta un mondo cambiato. E veniamo al frammento giornaliero che si trascina da anni. Si chiama corsa al mitico ‘Centro’, ente metafisico di sembianze non umane. Con il medio, mediano, mediocre orrido giggino degli esteri che spacca il movimento dei nulli dopo averlo affossato lui per primotra oscena richiesta di alto tradimento per Mattarella, oandando a braccetto con i gilet gialli francesi di estrema destra. Con le sue parvenze di vecchio portaborse o commesso viaggiatore, ma privo dell’alone di tragicità conferitogli da Arthur Miller. Dall’andatura ed il passo di giovine scapestrato inconsapevole post democristiano rifattosi il look in grisaglia ed auto di Stato con scorta, primo affossatore del governo perché scopertosi ‘draghiano’ ma soprattutto perché non comandava più lui. I servi che sviolinano i capi sono i più pericolosi. Che tenta un centro mai veramente vincente in Italia dal 1994 in poi.

Dunque, dicevo, il centro metafora dell’immobilismo movimentista in politica dove vanno tutti i troppi ex post scudicrociati, con accozzagliedestrorse tutte coraggi italie, forzissime italie, noi italie. Finti profeti di politica della persona che mercanteggiano strapuntini. Dunque alla ricerca del ‘Centro’ perduto. Che alla fine è il più escludente perché rigetta tutte le tesi non proprie. Piccole sostanziali differenze. A destra frattaglie postdemocriste di anonimi figuri tacciono, salvo se interpellati, perché lì sono piccole servitù che con raccoltadi voti ben oliate aggiungono certezze alle vittorie da ricevere qualche lauto osso. Funziona da sempre. Dall’altra parte che si dice? Ne vogliamo parlare? Eh tra i democratici, progressisti ma non troppo, moderati esagerati, si sbranano per poltrone strapuntini e sgabelli, ma ognuno con propria musica parole e testi. E così il partito centrista del pd, acronimo di ‘Piuttosto democristiano’ (ma quando un segretario di sinistra per un partito di sinistra?), appena affogato il banchiere di governo, si appropria di un’agenda, non quella di Borsellino, sarebbe bello, così capiremmo mandanti e responsabili politici, che ci sono tra le forze politiche. No,la mitica agenda Draghi, che al meeting di una potente associazione cattolica mercantile il proprietario afferma non esistere. Piuttosto è un metodo per governare.

Pugnalando, il Calenda pugnalatore ma anche Letta che appena affondato il banchiere già volevano intestarsi un’agenda inesistente. Mentre le destre ideologiche senza programmi seri ma solo fantasmagorici, ché il popolo deve sognare non essere concreto, ripropongono le solite ‘prese per il culo’ dei miracoli italiani. Come il ponte di Messina fantasmagorica distrazione di massa mentre il loro obiettivo strutturale è cambiare la Costituzione troppo antifascista con un presidenzialismo ottenuto promettendo al fascio leghista l’autonomia differenziata tra regioni. Così il pregiudicato di arcore si investirà, ormai centenario, della corona della ex repubblica, vera nefandezza di cui nessuno parla. Intanto a destra tessono finte unità d’intenti con sussurri di ministri. Insomma il Calenda che spara bordate a sinistra ma tace sulla destra, l’ago del mondo che accoglie come una vittoria fuggitivi ministeriali forza italioti partecipi da sempre senza una parolina contraria delle nefandezze del loro ex padrone, ritenuto per decenni liberale!, che paiono, ma solo adesso,veramente due madonne di qualche statura politica. Sempre di destra pluridecennali, riverginatesi’ (rischio un attacco femminista!), intendo politicamente, ‘quali centriste’, diventano le nuove ‘compagne’ (scusate, mi è scappato) volevo dire amiche, o conoscenti, per far trionfare la grande accozzaglia di sinistra? Ma anche no, così, mentre non c’è uno di questi che almeno ci schizzi, abbozzi qualche programma da poi far camminare con persone adeguate e competenti (no grillini, meridionali o settentrionali). Oggi nel canone del post moderno non si risolvono più i problemi, li si enunciano, li si abbozzano, li si corteggiano, poi in qualche modo vengono arraffazzonati o si passa oltre. Come pare vogliano le destre quasi vincitrici che prima di ricevere la seconda trance da 20 miliardi del Pnrr già discusso ed approvato ne vogliono rivedere l’impianto. Ovvero vogliono affossarlo facendo casino a modo loro per far vedere per finta che sono statisti. Al massimo, stati. Questo il buio nero del cielo politico tendente ad una quieta burrasca. Ma poi arriveranno i marcati mercati le agenzie di rating e disporranno tutto per bene. Ma poi c’è da dire poi del mitico programma del Terzo Pol(l)o del duo Calenzi o Relenda come preferite.