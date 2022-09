I partiti di queste elezioni (ma anche del passato) non hanno minimamente sfiorato le proposte attuabili per il terzo settore e per il volontariato salvo qualche riferimento estetico, di belletto e di retorica di maniera

Sì è vero! Alcune persone di prestigio (ma forse di poco peso politico) spontaneamente hanno fatto riferimento al Terzo Settore ed al Volontariato come parte integrante dello Stato e del sistema reale dell’Italia.

Ad esempio Giuliano Amato, Presidente della Corte Costituzionale, con l’invito al volontariato e al non profit di andare in soccorso alla politica, «ci sono in Italia milioni di persone che si occupano solo degli altri e del bene degli altri. Questa è la risorsa, la motrice che dobbiamo mettere in campo»).

Mario Draghi ha sottolineato il volontariato come attore importante e “fondamentale per uscire dalla crisi».

Come interlocutore necessario per la politica è la chiosa del Cardinale Matteo Zuppi, Presidente della CEI. Ora, però, alla stretta finale il volontariato (circa 5 milioni di italiani) ed il Terzo Settore (380.000 enti che offrono servizi a circa 35milioni di persone; circa 900.000 dipendenti a vario titolo; 5% del PIL; circa80 milioni di fatturato) è sparito dal dibattito elettorale e politico.

Neanche destinatario di ‘promesse da marinaio’. E’ come se il titolo del racconto fosse: ‘fatti più in là’ e continua il tuo ruolo di ‘stampella’ dello Stato.

Una reazione e l’unica carta da giocare è il proprio ruolo di elettore come persona che nella propria vita,presto tardi, avrà sicuramente bisogno del Volontariato e del Terzo Settore.

Dagli asili nido -cooperative sociali all’attività sportiva delle associazioni sportive,dal doposcuola gratuito per i propri figli all’attività degli oratori nella propria zona e per le vacanze estive dei figli,dalla spesa e farmaci portati a casa dai volontari all’assistenza a domiciliare e nelle RSA e negli Ospedali per dare un po’ di valore aggiunto di servizio e di conforto tanto apprezzato dagli anziani.Fino alla fine.per esempio ed anche negli hospice.

Tutti avremo a che fare con il volontariato ed il Terzo Settore e quindi,anche per un banale interesse di utilità personale, facciamoci rappresentare secondo questi indirizzi di voto per il partito trasversale della solidarietà sociale.

1- Votate solo coloro che hanno un ruolo reale nel Terzo Settore e nel Volontariato

“Googlerate” e cercate i curricula dei candidati che hanno un “pedigree” di solidarietà e di volontariato militante.

Sarebbe quindi scontata una rappresentanza del privato sociale fatta di nomi e cognomi di persone che l’hanno gestito in modo organizzato (associazioni,imprese sociali non profit,fondazioni,cooperative sociali,ong ecc.

2-cercate il loro presente sociale e confrontatelo con il tempo del loro impegno lavorativo. I politici sono sociali di risulta nel senso che parlano di sociale e solidarietà,ma non la praticano. I grandi personaggi, noti e famosi candidati, non hanno mai avuto tempo per la militanza altruistica salvo rare eccezioni. Attenzione ai “supermen” che fanno tutto!.

3-votate solo coloro che esprimono commitment con il Volontariato ed il Terzo Settore e hanno sviluppato “promesse progettuali” e non solo promesse.

4-verificate che cosa hanno fatto nei loro territori e nelle loro comunità.

Ancora una volta e, per ora, si può fare solo questo perché i partiti di queste elezioni (ma anche del passato) non hanno minimamente sfiorato le proposte attuabili per il terzo settore e per il volontariato salvo qualche riferimento estetico, di belletto e di retorica di maniera.

Questo vuoto pneumatico di relazione fra partiti e Terzo Settore-Volontariato si basa, però, anche su un errore culturale di fondo: il pensare diffuso che calcolare e comunicare in modo efficace il valore non solo valoriale ed etico, ma anche economico e di impatto sociale ed economico esterno è considerato una “deminutio” del valore ed un atto impuro della solidarietà

E’ come svilire il volontariato. Errore! Una tesi molto diffusa è che il volontario deve sacrificarsi e partecipare ad corsa ad ostacoli con un pesante fardello-handicap di partenza.

Invece deve evolversi in un servizio di soddisfazione per gli altri ,ma anche per sé e, così facendo, si genera maggiore ed efficace impatto. Non solo orgoglio autoreferenziale e catacombale, ma orgoglio riconosciuto e spiegato. Non basta la soddisfazione per sé, ma farsi riconoscere dall’altro da sé; riconoscersi su basi riconosciute.

Infatti il volontariato è apprezzato solo nella sua valenza riparativa e nell’ emergenza (alluvione di Firenze,nelle Marche, nei terremoti ecc.) e questo ha fatto la storia insieme, però, alle Misericordie, alle Croci, all’advocacy cioè alla continuità dei servizi resi.

Non c’è valorizzazione istituzionale per la costanza dell’attività che è parte strutturale non riconosciuta del sistema Paese.

Tutto questo rischia di essere ridimensionato se si continua con l’apprezzamento solo riparativo ed emergenziale e non di valorizzazione della sua continuità, affidabilità, qualità dei servizi.

Una riforma del Terzo Settore che rischia di morire per consunzione attuativa, il non riconoscimento di un vantaggio fiscale sono un vulnus molto pericoloso.

Che fare?

1- entrare nella governance delle strutture dove si fa volontariato e di cui si conosce il valore anche calcolato in termini economici. Non per guadagnare i gradi gerarchici, ma per attivare un ruolo che organizza e gestisce meglio i servizi che i volontari ed il terzo settore conoscono per la loro prossimità anche erogativa.

2-è’ necessario dare ormai per scontata la valorialità; continuando a sottolinearla quasi perde di valore ,mentre bisogna sviluppare innovazione di valore e dimostrare l’impatto. Il che non è esaustivo del valore olistico (etico ed economico), ma certamente incontrovertibile .

3-in questa campagna elettorale si deve capire quanto conta la società civile (non più “cosidetta”) e chi vuole rappresentare le sue esigenze .Che non sono né di destra né di sinistra e non hanno istanze corporative perché il valore reale dei servizi che si producono ed i livelli di utilità sociale che si generano sono bipartisan e senza opportunismi utilitaristici..Il terzo settore ormai sta sul mercato e si confronta quotidianamente con la domanda dei cittadini che chiedono servizi reali.E’ l’insieme delle associazioni,fondazioni, cooperative sociali,ong che oggi possiamo chiamare “imprese sociali” dell’Italia sociale.Esse sono private e non sono enti pubblici,ma rappresentano una funzione indispensabile per l’interesse pubblico.

4-senza il non profit l’Italia non potrebbe gestire politiche sociali,sanitarie,sportive, culturali,educative.

Ed è in evoluzione e si misura in nuovi settori con un’ offerta organizzata e solidale,specializzandosi anche in linee di servizi indispensabili per la nazione :logistica, ristorazione, lavoro interinale, manutenzione del verde,tutela dei consumatori ecc.Presidiando una socialità orfana che non è di nessuno,ma che è indispensabile per tutti. Una realtà pervasiva che vuole una negoziazione qualificata non tanto in termini di sussidi e agevolazioni, ma di gare non “al massimo ribasso”, adottando la logica dell’”offerta economicamente più vantaggiosa” con la quale si valuta la qualità. L’Italia ha bisogno di un tessuto sociale indispensabile per lo sviluppo economico. Senza il terzo settore l’Italia si fermerebbe.

5-la dipendenza quasi esclusiva dalle fonti di finanziamento pubbliche dovrebbe essere modificata tramite maggiori defiscalizzazioni del fund raising;con la rappresentanza delle imprese sociali non profit nelle Camere di Commercio e nei cda delle imprese sociali(specialmente sanitarie e socio assistenziali).Dovrebbe diventare prassi diffusa.

6-il riconoscimento che senza una filiera sussidiaria che integra le aziende pubbliche con le imprese sociali profit e non profit(co-progettazione e co-programmazione), non si possono dare servizi efficaci e di valore,con una risposta sempre più vicina il bisogni e alla domanda della gente.Votiamo per il partito del Terzo settore e del Volontariato: sicuramente è un voto di valore.