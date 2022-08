Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto;

è quanto mi hanno dato al posto di un fucile

(Philip Roth)

In un scenetta comica tra due attori napoletani, Giobbe Covatta e Francesco Paolantoni, con un terzo a far da arbitro si mimava anni fa un dibattito tra due politici di destra con sfumature diverse. Nella finzione Paolantoni pronunciava una profetica quanto esilarante battuta sullo schifo verso i migranti, i negri, i vu cumprà, additato dai fasci d’epoca (e di oggi) come il drammatico problema di questo paese. E si arrivò ai decreti sicurezza... Giù commenti razzisti, uccidiamoli tutti bruciamoli (concetto ribadito con schiamazzanti sorrisi dalla ‘fratella’ d’italia Valcepina tra le più votate alle amministrative a Milano, nel video di ‘Fanpage’, quello a cui la Meloni non credeva volendone vedere tutto il girato, poiché di sicuro manipolato…). Fino all’aiutiamoli a casa loro.

Insomma le consolidate posizioni delle destre di ieri ed attuali che si candida a prendere il potere con tutti i mezzi di propaganda e manipolazione che hanno, con le diverse televisioni del già pregiudicato di Arcore. La battuta del comico era: “non sono io che sono razzista, sono loro che sono meridionali”!! Fantastico, la colpa non è mia che li odio, sono loro che fanno schifo, storicamente bruciati ed ammazzati, dall’America bianca del Ku Klux Klan fino alle lande europee. La colpa è loro perché sono neri. Come dire che uno spara ed ammazza un altro ma non è colpevole, la colpa è dell’altro che si è trovato nell’orizzonte della canna che l’autore gli puntava contro per ucciderlo. È l’inversione della colpa che sposta l’orizzonte di xenofobia e razzismo non quali decisioni e scelte inaccettabili che negano l’inevitabilità dell’esistenza delle diversità altrui. Per sostituire un linguaggio in apparenza meno violento perché meno greve ma altrettanto ultimativo. Se ci si pensa meglio, questo slittamento linguistico lo trovate nel diverso modo di approcciarsi e nelle prese di posizione che le destre americane ed europee, oltre a quelle italiane, pericolose tutte perché escludenti, discriminatorie, cattive, violente, aggressive, terroristiche, hanno impresso alle loro politiche di minacce propagande morti colpi di Stato. Ed allora del pari del comico, potrei affermare che non sono io che sono intellettuale, sono loro ad essere ignoranti. Tra le ‘tante perle ai porci’, godibile fumetto tra topi maiali e capre parlanti del disegnatore francese Stephan Pastis, l’ultima sparata è della roboante, truce come il Duce?,mamma Giorgia, riguardo alla loro politica di legge ed d’ordine, ma non per evasori fiscali ed affini, riguardo a questa scapestrata gioventù che si sollazza nelle devianze giovanili che saranno finalmente represse. Tra decreti sicurezza mai veramente cancellati dai democratici, ai decreti no invasione, integrità, onore, patria. Contrabbando di una “purezza” biologica inesistente. E così nel solito manifestino politico social, ormai unica forma di sotto pensiero, ella addita quelle devianze da sconfiggere. Droga ed alcol su tutte. Bene, fate allora una seria lotta contro le organizzazioni criminali che vendono droghe, oppure contro le aziende che producono vini liquori ed affini, con tanti morti ogni anno. Eh ma sono industrie redditizie, volete mettere il vino made in Italy, e poi il vicerè veneto chi lo tiene?

Non so se ella partorito simile imbecillità, ma nel greve breve script social tra le ‘devianze’ ci ha infilato anche obesità ed anoressia. Allora ho ragione, non sono io che…, sono proprio loro che sono ignoranti. Obesità ed anoressia devianze? E questi governeranno... Vabbè direte, dopo Giggino… Non sanno ciò che dicono, dicono di ciò che non sanno. Dunque scriveranno pure decreti contro queste due forme di disagio non ‘devianze’ la cui etimologia sociologica traggo da uno dei tanti manuali di scienze sociali su cui ho studiato per anni sociologia della devianza, secondo cui si indicano quei comportamenti lontani da una norma o da un sistema di regole. La sociologia che di questo si occupa rinvia ad una non conformità agli standard normativi del gruppo o sottogruppo sociale di appartenenza e più spesso a quelli del gruppo dominante, il quale, non potendo (volendo) accettare tale comportamento considerato ‘abnorme’ lo disapprova e lo condanna con l’emarginazione o con sanzioni sociali di vario tipo. Capito? Diventano per questi di destra poco adusi allo studio di comportamenti considerati abnormi che vanno condannati e ricondotti ad un ordine prescritto dal gruppo o potere dominante. Siamo messi proprio bene, ciò che non capisco, oppure la realtà che non analizzo e che non corrisponde al modello assoluto che io ho deciso essere l’unico passibile nel mondo sociale, diviene un ‘altro’ da me che deve essere represso. Come se domani svegliandomi decretassi che le ‘tappette con occhi a palla biondastre con incedere da coatta romana con sguardo truce, da Duce?’, vadano perseguite perché contrarie al buon gusto ed all’ordine che piace alla gggggente. Così si adopereranno per i decreti contro i gay perché la società ‘naturale’ prevede solo donna ed uomo ed infatti in diversi Paesi del mondo vengono incarcerati o uccisi, e poi lesbiche, transgender e tutte quelle forme di esistenza non conformi alle regole naturali e sane imposte dal potere. Non temporale, ma il potere di Dio di cui qualcuno si arroga, come in tutti i fondamentalismi religiosi, l’arbitrio di esserne l’unico discepolo esegeta ed esecutore. Del pari degli islamici che ‘interpretano’ il Corano ad usum del proprio potere. O gli ebrei ortodossi. Per non parlare di aborto, eutanasia o fine vita che secondo loro è data da Dio e solo Dio può toglierla. Per arrivare a fare come l’oscena Corte Suprema degli Stati più (dis)Uniti che mai, dove si è vietato un diritto a tutte le donne. Così si vieteranno l’aborto anche per casi di stupro come avviene tra gli orridi americani o in caso di malformazione grave del feto, come in Polonia o Ungheria. D’altronde si allenano da anni nei vari family day italiani torme di fanatici oscurantisti anti scientisti fondamentalisti autoritari e repressori che vogliono tornare ad un ordine del mondo scandito dalle leggi divine di Dio, patria e famiglia. Con quest’ultima su cui non discutono ovviamente di come sia il peggiore oscuro antro buio delle violenze sessuali contro le donne che tutte le ricerche, tra cui le mie, indicano in almeno tre stupri o molestie sessuali su quattro agenti tra affettuosi padri di famiglia, zii, cugini, parentado vario. Ancora fermi, immobili alla famiglia nucleo centrale della società. Che non è più quella dei primi insediamenti umani ma loro non se ne sono accorti…

Unite tutti questi puntini e troverete il profilo della fiamma purificatrice di cui mamma Giorgia (familista ad oltranza con figlia avuta fuori del matrimonio divino ed inscindibile cui si ispira, per gli altri, perché le battaglie campali si fanno sempre con il c…o degli altri). Come il Matteo ‘fascio-leghista’ con figli, senza matrimonio e convivenze attuali con giovinette, in un tripudio bugiardo di croci madonnine santini già condannati dalla Chiesa titolare di santi Croce Madonna). Il fatto è che a destra si pensa ed agisce così, viene prima il manganello, l’attacco, la violenza e poi forse il balbettìodi qualche pensiero sempre e comunque improntato a forza aggressione competizione sfida fisica. Come tutti i deboli che hanno paura delle parole ed usano armi. Un uso della forza che costituisce ed esaurisce un agire sempre volto a soffocare qualcuno o qualcosa, salvo poi utilizzare meccanismi comunicativi improntati alla massima espressione con cui agiscono. Ovvero il vittimismo. Un buon punto di osservazione, quanto più sono violenti a parole, nei gesti inequivocabili (saluti romani, inneggiare ad Hitler o a Mussolini, l’eccitazione a sentire di patria e patrioti ma non di cittadini, come si chiamano ovviamente anche i loro sodali terroristici americani con il tentato colpo di Stato, in America!, del 6 gennaio 2020) o nei molti fatti di sangue. Degli altri, meglio se negri froci o lesbiche. Insomma il pensiero dell’unicità del pensiero unico, il loro. Tutto il resto va adeguato con la forza ma per il bene nostro però da altri, i giustizieri, della notte o del dì. E tanto per essere sul pezzo non del rigurgito fascista, tedioso tema su quanto in percentuale siano fascisti o meno, cretinate. No, qui è peggio e c’è di più. Quanto di quel modo di vivere, pensare, agire sia presente oggi in generazioni che, sì d’accordo non hanno conosciuto il fascismo, questo il patetico giochetto delle Giorgie o dei Mattei, che oltre a sentirsi vittime, come sempre fanno gli aggressori, la buttano sempre sul ridere, ridicolizzano, irridono, sfottono. Perché ogni volta invece di almeno una volta far finta, ma capisco che ce ne vuole, di sembrare seri, è che proprio emergono i loro istinti animali, quelli che li qualificano e con cui si sono formati. E dunque tentano, poverini forse anche con qualche oncia di non dico verità ma di verosimiglianza, di apparire seri ma è troppo. Per essere seri, non seriosi ché si ride tanto, bisogna studiare ed applicarsi ad essere seri, verso se stessi e gli altri, quelli che ci piacciono e quegli altri che ci stanno sullo stomaco. Si chiama in vari modi, tolleranza, decentramento di sé, ascolto degli altri, mettersi nei panni altrui (è Adam Smith che lo dice, non uno di sinistra! Per la cronaca, Giorgia te che blateri di inglese…). Insomma in politica è rispetto degli altri, solidarietà, a tutto tondo orizzonte democratico. E dunque mamma Giorgia, che si può immaginare che dis-educazione ‘maschia’ tutta impeto e furore ammannirà alla figlioletta extra matrimoniale, non si pente in alcun modo di aver amplificato via social lo stupro filmato del ‘solito negro’ che violenta una donna ucraina, buttandola in pasto alla deriva pubblica e facendone pure riconoscere l’identità, di lei, per il motivo che la ‘sinistra’, solita cattiva per la post fascistella Giorgia, ha diffuso il video dell’assassinio di un ‘negro’ da parte di uno gravemente disagiato, ma bianco, nessuno ha avuto nulla da ridire. Perché il tema, il problema per la Giorgietta trucetta è la guerra a colpi di filmati. Non certo il senso e l’oggetto, che proprio non capisce, e vorrebbe pure governare, aggiungendo ignoranza ad ignoranti. Quello di Civitanova (stanno succedendo cose sempre peggiori nelle imbruttite Marche, con il governo dei post fascistelli), con le polemiche opportune non della politica di un Letta, no, di un’influencer, la Ferragni miliardaria ma non stupida (ché miliardario può essere secondo i canoni di destra il solo Preda-tor, il pregiudicato di Arcore anche se misterioso rimane il suo arricchimento) che tosta lo è più dei borghesucci piddini, denuncia come l’aborto in quella regione ormai sia negato, con medici compiacenti quasi tutti obiettori. Non capendo dunque mamma Giorgia che lì un tizio bianco ha aggredito senza motivi lucidi un poveraccio ammazzandolo con il bastone del negro. Qui invece un negro violenta una donna. Lì devi mandarlo il video per evidenziare il debordare ormai nelle strade di comportamenti di bianchi frutto di allentamento di valori e rispetto innescati da anni proprio da destre mandanti im-morali di odio, paura, insicurezza.

Così la gente è stata incattivita tra economie in crisi, lavoro perso, debiti cresciuti, disuguaglianze amplificate. In un clima culturale e simbolico di cui le destre hanno la colpa, la gente ha elaborato una costruzione simbolica del nemico, non più il ricco, questa la novità, ma come sa bene la sociologia, il povero, quello vicino a te che può scavalcarti lì in fondo nella scala sociale bloccata da decenni. Così la gente esasperata da non risposte si incattivisce, diventa aggressiva, passa a vie di fatto senza più un barlume di riflessione ragione dialogo. A difesa di uno spazio ristrettosi sempre più conteso. Qui dunque del video devi parlarne, quello dello stupro, ma non lo devi mandare in alcun modo in onda, perché continui a confermare l’istinto ed un impianto di politica fascistoide perché è uno spot contro i negri, ossia i migranti, ossia, gli stranieri. E viva la patria fatta solo di italiani! La vera libertà amata a destra, dove il pensiero è solo di uno, e quello degli altri si deve conformare. In tutti modi. Aspetta, mi pare di ricordare, si chiama, oddio è sulla puntina della linguina, non lo spaghetto, ah sì, repressione, dittatura, fascismo. All’erta Italia.