“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando” (P. Roth, Pastorale americana)

Nel romanzo dalla struttura teatrale antica con personaggi e coro di Gabriel Garcia Marquez aleggiava una morte annunciata. Qui nel buio acquitrino melmoso della politica, qualsiasi cosa oggi significhi, siamo dinanzi ad un disastro che prende l’intera società. No non tutta, i ricchi e i collusi a vario titolo con la politica, i forti trai poteri deboli, proliferano promiscuamente. Nelle non scelte in-compiute di cui oggi pagheremo in tanti il conto. Nessuno che sappia o riesca a balbettare qualcosa del tipo di società del rischio in cui ormai viviamo e siamo proiettati. Forse Draghi, perciò fatto fuori, benché ci abbia messo del suo, per imperizia, saccenteria, noviziato alla politica. A cui tutti coloro i quali lo hanno pugnalato come avevano annunciato chiedono scostamenti di bilancio e politiche eccezionali in tempi di eccezionale follia.

Ricordo i criminali che hanno portato al voto, pugnalando Draghi. Il primo è ‘Giggino le moko’, truffaldino onesto della politica con la sua scissione dai pentastallati sua immagine e somiglianza della barbarie antipolitica. Con un’operazione di palazzo forse, sicuramente, sponsorizzata dal Tabacci. Secondo, il Conte oggi di lotta, fino a ieri di governi multi colors, novello cantore di sinistra, poi Lega e l’illiberale Silvio arcorensis. Tutti presi a capitalizzare i propri affarucci ed arraffamenti. L’ultimo è di pochi giorni fa. Nel Dl Aiuti, aiuti e sostegno alle famiglie urlanti per i disastri dell’epoca attuale, una lercia manina poi rivelatasi dell’ignobile partito personale del pregiudicato di Arcore, infila un emendamento per togliere il tetto di 240 mila (240!!) euri annui per i dirigenti di Stato. Mentre si stanziano miliardi di aiuti per bollette ed energia alle famiglie in difficoltà, i pensionati sono in difficoltà le imprese annaspano, gli stipendi e salari riducono il loro potere d’acquisto. Insomma una vera schifezza con grande irritazione di Draghi e repentino ritiro dell’osceno provvedimento a favore dei già ricchi. E questi ‘immorali’ di Forza Italia, già eversori di leggi ad personam e stravolgimento della Costituzione, che rifaranno, starebbero dalla parte dei bisogni degli italiani! Un Paese serio li punirebbe al voto, qui saranno premiati. Giusto, li voteranno lo stesso proprio per quello che fanno, perché sono dei mestatori, arraffano denaro pubblico in un paese privo di freni morali.

E noi a sentire la futura Presidenta Meloni, donna cristiana mamma incolta, di pulsioni nere, basta crocifiggerla perché non è antifascista, come la maggior parte del paese, lei nel suo sangue ha la fiamma fascista che arde e quel tempo lontano della storia ha in mente. Non sa nulla di futuro lei e tutti i suoi vecchi reduci che ripropone nelle liste, o giovini neo repubblichini legge ed ordine. Ha posizioni in economia da piangere mentre gli altri destri stanno alla tassa piatta, come i loro cervelli. Posizioni a difesa ad oltranza di evasori fiscali, tassisti corporativi, concessionari balneari arricchitisi sulle spalle di uno Stato in stato comatoso. E poi truffaldini vari corruttori verso cui lei con i suoi sodali, il fascio leghista con poltrona in bilico ed il pericoloso nonnetto di arcore che buffoneggia su Tik Tok facendo pure il botto. Dove vanno vecchi politici ad usare un social di moda come un megafono ed appiattire i giovani senza parola.

E così siamo reduci dal non dibattito streaming Letta-Meloni del Corriere, ex giornale serio dopo le liste di proscrizione dei filorussi con tanto di foto segnaletiche, sdraiatosi a ‘normalizzare’ la nera sempre in verdino che ha apparecchiato per la buona borghesia e finanza italiana che si deve riposizionare e fare affari con i nuovi-vecchi poteri un teatrino di finto dibattito. Legittimando così improvvidamente un maggioritario inesistente con il finto ring tra i “due” competitors eletti ad unici avversari, facendo finta o non sapendo che la porcheria renzioide della legge elettorale esclude capi spedizione delle coalizioni. Solo Letta e la Meloni, lasciando tutti gli altri parvenu politici di cui si nutre l’odierna politica al palo nei rispettivi campetti di battaglia. Hanno fatto finta di battagliare non proponendo nulla di serio che potesse ingolosire i tanti dubbiosi e stomacati da una politica ormai in coma permanente. Che non li avranno neanche visti. Mentre era in onda quel finto dibattito ero al mare in una lucente giornata di settembre e la sera, poi, ho prolungato in amata compagnia la dolcegiornata cucinando una splendida orata al forno in crosta di sale. Solo poi mi sono riconnesso con l’accadimento politico inutile, più che altro un simulacro di politica, per far vedere che si era dibattuto qualcosa. Ennesima conferma del vuoto pneumatico politico di idee.

A pochi giorni dall’esito di una politica che non avendo nulla da progettare torna ai programmi già disastrosi di prima. Riproponendo vecchi disastri, avvantaggiate dal rappresentare un popolo largamente arraffone. Mentre il tardivo Pd si ricorda adesso di dire e poco fare qualcosa di sinistra (lo chiedeva Nanni Moretti ma nei primi anni duemila! Ma lui era un cineasta, un radical chic!). Con il vice piddino che cita Troisi scusandosi per il ritardo ma essendo ormai finalmente di sinistra, come ciancia Orlando. Senza che alcuna idea non dico di sinistra ma almeno popolare sia stata in grado di spostare un poco un paese conservativo e di destra, dove è più facile l’arricchimento. E prima di un voto annunciato ci dilettiamo a pensare che un politico serio parli il giorno dopo con l’affondatore del popolo Conte del giorno prima. Perché ha un unico obiettivo contendibile: coalizzarsi, facendo marchette, vendendo i gioielli di famiglia, indebitandosi. Ma alleandosi. E poi con il rinnegato Calenda ma a patti diversi. Detto tutto di ciò, ché del nulla parlo, ricordo i frammenti reali di una campagna elettorale incolta approssimativa finta che la non destra ha perso già, ma da anni (sinistra non c’è più, l’unico che lo ha risuscitato è stato per fottere gli italiani e fu il Preda-tor, pregiudicato di Arcore. Comunisti, figurarsi!). Che non ha parlato di problemi e temi che dovrebbero essere e rappresentare il tessuto connettivo civile di un paese che a breve diverrà patria con guerresco decreto ed i consumatori molto poco cittadini di una polis mai formatasi saranno “patrioti”. Vuoi mettere che botta di novità? E son passati gli anni. Una ventina e la Repubblica veniva con ferma applicazione dissolta distruggendone fondamenta fragili proponendo restaurazioni e facilitazioni per le tante sanguisughe che vedevano nel nuovo corso delle destre il lampo di un domani di felicità collettiva. Ed allora era il Preda-tor, il pregiudicato di Arcore, a dettar legge silenziare la Rai ed imperare con le sue televisioni commerciali, come oggi, abbassando il già infimopanorama culturale italiano, mentre il lider maximo (al secolo il D’Alema che straparlava di Fininvest pilastro culturale della società. Quando si dice gli amici!).Volgarità perenni che torneranno ancora più involgarite. E di lato si intravedeva la minuscola figura della giovine ministretta eia eia allalà, della gioventù. Quella che oggi sarà la nuova figura del post balilla 2.0. Che da destra viene e di destra resta. Era una piccola Meloni di cui sfuggono imprese da rimembrare. Oggi, come Dumas, I Tre Moschettieri 20 anni dopo, sempre quella è solo con più anni, nonno arcorensis è vecchio e viene tenuto in vita dalle badanti ed i fascioleghisti post “ce l’ho duro” poi smosciatosi come ovvio con il tempo, ancora ricandidato in nome di un lauto rinnovamento immaginario a batter cassa non più a Roma ladrona. E quindi ella ambisce allo scettro. Venti anni passati inutilmente? Un vago vuoto esistenziale prende tra stomaco e cerebro. Poi a far da argine, già di suo incrinato ed infiltrato, vennero gli aggiustatori, Pd in testa che per senso di responsabilità hanno sostenuto tutti i governi possibili impiccando nei loro caldi e remunerati abiti scuri ministeri lasciando la società andare sempre più a destra. E dopo anni fingiamo un parlare di politica privo di senso, analisi, strategie, progetti. Insomma rappresentare la società italiana nei consessi che contano senza aver capito più nulla di che cosa è una società e di come la si studia. Fossi stato qualcuno, gli avrei suggerito qualche strumento metodologico della ricerca sociale. Nulla di misterico, solo analizzare orientamenti ed aspettative di una società complessa con ipotesi corrette, strumenti giusti, rendiconti realistici. Ed allora avrebbero scoperto di non essere più parte del popolo, che non è solo destra populistica. E qui vengo ai veri temi eliminati dalla stampa finta democratica dai media tutti e da una politica autoreferenziale che cancella temi e problemi scomodi. Bene, anzi male. Mentre marchettano i politici su Tik Tok dove fanno esibizione dei propri corpi è passato sotto silenzio che tra l’enorme numero di astenuti non votanti ci saranno oltre 5 milioni di giovani. Le generazioni che per finta vengono blandite con i nuovi mezzi dei social. E perché non voteranno? Perché nessuno ha pensato a strumenti amministrativi come un decreto con cui permettere di far votare, in tempi di internet e realtà virtuale e presunte intelligenze artificiali degli algoritmi, studenti ricercatori professori imprenditori lavoratori vari con residenze temporanee all’estero ed impossibilitati a tornare in Italia. Per difficoltà economiche, di lavoro, familiari. Non potranno esprimere un voto, qualcuno di questi politicantucoli lo sa?

Ed ora un elenco rapido dei temi spariti dal dibattito perché seri e seriosi. Manca da questa babele elettorale una qualsiasi analisi sulla mafia e sui suoi torbidi rapporti con lo Stato, sulle infiltrazioni ormai sistemiche nel paese, sulle relazioni collusivo-corruttivetra poteri politico-amministrativi sempre meno legali e poteri criminali. Mentre pasciono micro poteri politico-territoriali illegali. Nella quasi totale indifferenza deltrentennale della morte di Falcone Borsellino e Don Giuseppe Puglisi l’anno prossimo, di mafie si tace. Così a Palermo le destre vincono grazie agli aiutini dei vari Cuffaro e Dell’Utri, quelli già condannati per associazione esterna di stampo mafioso. Una coltre di nulla. Secondo. Non una parola sull’emergenza strutturale del paese: la voluta assecondata ed agevolata evasione fiscale. La stampa è indecente non parlandone o solo di sfuggita, la politica delle destre soprattutto vive di evasori fiscali, che sono milioni, ottimi votanti per chi promette maxi-condoni già elargiti in passato. Massima espressione del degrado culturale del paese, del ruolo sempre più servile dei mass media e della fine della politica come arte nobile del governare. Terzo, neanche una parola sulla corruzione sistemica ed organica che si è mangiata il paese con l’aiuto diretto di destre aperte a fare affari con chiunque. Quarto, l’immigrazione già pare risolta cancellando l’“invasione” colpa della sinistra. Va solo cancellata con arzigogoli separando rifugiati da migranti, fare blocchi navali con cannoniere che sparino su tutto ciò che (di nero) si muove. E poi fare per Meloni una missione europea in Libia, dove non sa che succede da anni in campi di internamento, ma lei era all’opposizione… Con la legge Bossi-Fini che resta lì imperitura, vigente. Quinto, l’ambiente non è roba per le destre che lavorano per lo sviluppo e l’espansione del cemento in aree protette in riva al mare negli alvei dei fiumi. La politica green è di sinistra e la surreale donna, mamma, cristiana proprio non capisce perché perdere tempo ad eurotassare gli inquinatori dell’ambiente. Sesto, il lavoro che si limita a buffonesche pesciate in faccia su reddito sì/no, di cittadinanza. Oltre che al reinserimento dei famigerati voucher, ricordate? Con cui si sono estese per milioni di giovani acculturati precarietà e forme di schiavismo lavorativo. Come nulla fosse, un mondo immobile. Non sapendo parlare di una manovra corretta nella parte di difesa dei ceti deboli (che ci sono anche se molti si nascondono tra le pieghe dell’inutile Isee che non misura la reale ricchezza di evasori vari) la si butta in caciara dicendo che fa schifo e via. Vero, nella seconda parte, quella che un ignorante come Giggino pensava essere uno strumento di politica attiva per il lavoro. Nessuno a dirgli: sì forse tra qualche anno, ma prima devi riformare i centri per l’impiego.

E si potrebbe continuare ma poi si rischierebbe di non dormire per l’ansia di tutta questa forma della politica che decide delle nostre esistenze senza saper proprio che fare per governare società complesse. Del XXI secolo, non di secoli andati. Ed il Pd? Vincerà, forse, quale primo partito, perdendo tutto il resto. Forse all’opposizione ricomincerà a studiare ed analizzare le dinamiche sociali della società.