Pesa le parole, scandite con lentezza il garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia: “Sono brutte giornate, queste, per il sistema penitenziario della regione: la notizia di un suicidio a Rebibbia femminile, una donna con problemi di dipendenza e che aveva manifestato insofferenza e aggressività nei confronti degli operatori penitenziari, ma mai di sé stessa. Nel reparto di medicina protetta dell’Ospedale Pertini, è morto un uomo di 56 anni, già detenuto a Velletri, dove gli era stato trovato un tumore in stadio avanzato contro cui non è stato possibile fare nulla, se non accompagnarlo verso la fine, sperando (peraltro senza riuscirci, per le solite farraginosità burocratiche) di consentirgli di spegnersi in un hospice, in condizione di detenzione domiciliare”.

A Viterbo, invece, in carcere è stato trovato morto un uomo di 38 anni, probabilmente per un abuso di alcol e farmaci. “Per ognuno di essi ne ho avuto notizia dai dirigenti sanitari che, in particolare nel caso della morte annunciata del paziente del Pertini, hanno fatto di tutto per alleviargli le sofferenze e per consentirgli di morire (quasi) in libertà”.

Per ognuna di queste morti, ragiona Anastasia, bisognerà rivedere cosa è stato fatto e cosa di meglio si sarebbe potuto fare, rivedere i protocolli conseguenti. “Ma salvo che dalle indagini disposte dall’autorità giudiziaria non emergano fatti nuovi, non serve cercare colpevoli a goni costo di tragedie che, purtroppo, sono all’ordine del giorno nelle nostre carceri. Il problema sono, appunto, le nostre carceri, costrette a essere luoghi di contenzione del disagio e della sofferenza psichica, ospizi dei poveri, spesso insopportabili fino all’abuso di sostanze”.

Non solo il Lazio. Due detenuti, uno nel carcere di Brescia e uno a Milano Bollate, si sono tolti la vita nelle ultime ore in Lombardia. Un detenuto italiano, in isolamento Covid e in regime di massima sorveglianza, viene trovato impiccato alle tre del mattino dalle guardie che stavano facendo la conta notturna. La settimana scorsa un anziano detenuto si è ucciso nella casa circondariale di Bollate, che pure è uno degli esempi meglio riusciti di istituto di pena che rende effettivo il fine costituzionale della rieducazione.

Condizioni ulteriormente peggiorate, commenta Gennarino De Fazio, sindacalista della Polizia penitenziaria. “Continuando così temiamo che prima ancora delle prossime elezioni politiche del 25 settembre la situazione possa degenerare. Per questo invochiamo, seppur in zona Cesarini, un intervento dell’esecutivo che possa consentire di prendere tempo in attesa di soluzioni strutturali da parte di un Governo nella pienezza dei poteri”.

Interviene Sandro Libianchi, dirigente medico per quasi trent’anni nelle carceri e presidente dell’associazione Co.No.Sci. (Coordinamento Nazionale Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane). C’è, spiega, un grande problema relativo alla tossicodipendenza: “Secondo l’unica ricerca italiana, condotta nel 2014 su un campione di 16.000 persone, i detenuti affetti da patologie psichiche, psichiatriche e/o da tossicodipendenza rappresentano il 41,3% del totale. Quasi la metà degli intervistati”.

E ancora: “Per le persone gravemente malate dal punto di vista psichico ne sono state programmate 32 in tutta Italia su circa 200 carceri (adulti e minori). Le Regioni, la cui competenza esclusiva è stata stabilita dal DCPM dell’1 aprile 2008, si giustificano per i costi sono troppo elevati, ritenendo che sia una responsabilità dello Stato reperire fondi speciali allo scopo. Il risultato è che non tutti usufruiscono dei servizi previsti”. Non si riesce a fronteggiare la situazione nel suo complesso, dice Libianchi. “Le risposte sono inappropriate e carenti. Il personale medico è troppo sottostimato e questo vale per tutte le malattie, pregresse o che si sviluppano in carcere. I medici sono circa la metà di quelli necessari e non sono mai stati neanche determinate le dotazioni organiche necessarie ad ogni carcere”.

Una situazione denunciata senza mezzi termini dal solitamente prudente ‘Osservatore Romano’, il quotidiano del Vaticano. “Dietro le sbarre senza dignità” l’inequivocabile titolo dell’articolo di Anna Lisa Antonucci.

“Con 54.841 persone detenute, di cui 2.314 donne, a fronte di una capienza regolamentare di 50.900 posti e dunque con un affollamento medio del 107,7 per cento”, si legge nell’articolo, “l’Italia si conferma come uno dei Paesi europei con le carceri più affollate. Celle stipate di persone, il 29 per cento delle quali non ha una sentenza definitiva e il 15 per cento è in attesa del primo giudizio, con il 36,6 per cento dei reclusi che sta scontando una condanna inferiore ai tre anni e potrebbero dunque accedere a misure alternative al carcere. E mentre calano i detenuti stranieri (il 31,3 per cento contro il 32,3 per cento del 2021) resta costante il numero dei tossicodipendenti 15.244(circa il 28,1 per cento del totale)”.

Se, in carcere si continua a registrare la carenza cronica di supporti psichiatrici e psicologici, si abbonda invece nell’uso di psicofarmaci: il 28 percento delle persone detenute assume stabilizzatori dell’umore, antipsicotici e antidepressivi e un altro 37,5 per cento sedativi o ipnotici.

Siamo in piena campagna elettorale, e l’invito, ricorrente, che viene fatto, è quello di guardare ai programmi, a quello che si vuole fare; di andare sul concreto. Invito da raccogliere. Sul versante del centro-destra si promettono e si annunciano tante cose: no alla droga libera e all’immigrazione indiscriminata, annunciano in coro Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. La loro è una campagna elettorale dai toni belluini, quelli di sempre.

Se Atene piange, Sparta non ride. Il Partito Democratico ha finalmente composto in qualche modo il suo campo, senza il Movimento dei 5 Stelle, e di questo certo non ci si duole; e con tutti gli altri, da Azione a Più Europa e altri minori. Hanno parlato a lungo, hanno trovato un’intesa sui collegi e i prossimi nominati, c’è anche una bozza corposa di programma per quello che intendono fare, se dovessero essere loro a vincere le elezioni. Un bel programma, e in tanti punti condivisibili. C’è tuttavia un bel buco nero. Grande più di un grattacielo. Diritti civili in generale: non una parola, anche quelli ritenuti più popolari come legalizzazione della cannabis o le questioni del fine vita. Non parliamo poi della giustizia e del carcere. Si dirà che sono temi difficili, e su cui le varie componenti del cartello del centro-sinistra hanno visioni e opinioni differenti. E che in questo momento si deve cercare quello che unisce e non quello che può dividere. Ed è qui, il problema: ancora, come in passato, unità di vertice, in luogo di unione effettiva su temi quotidiani. Cosa vogliono fare, se mai vinceranno le elezioni, in materia di giustizia, di carcere, e in generale sui diritti civili?

Se il buon giorno si vede dal mattino, non si annunciano belle giornate.