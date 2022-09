Mathew J. Guest, Professore di Sociologia della Religione e Capo del Dipartimento di Teologia e Religione dell’Università di Durham, da anni studia la religione, il cambiamento generazionale e le forze istituzionali che inquadrano il modo in cui le identità religiose vengono perpetuate, sostenute e sovvertite all’interno delle società capitaliste‘occidentali‘. L’uso della religione da parte dei politici in Europa e nelle Americhe è tra le aree di studio che Guest sta seguendo con maggiore attenzione. In un recente articolo pubblicato su ‘The Conversation‘ si è occupato di come la religione sta incidendo nella campagna elettorale del Brasile, monopolizzata da Jair Bolsonaro e dai gruppi religiosi che lo sostengono.

Da alcuni anni, la strumentalizzazione della religione è entrata a far parte della cassetta degli attrezzi di alcuni politici italiani, in particolare di Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Nella campagna elettorale 2022 questo ‘attrezzo‘è forse meno ricorrente nelle cronache -come oramai dato per scontato e come tale non fa più notizia-, ma insito nelle performance di questi politici.

Dopo i rosari tra le dita, le croci sbaciucchiate dal banco di governo di Montecitorio, dai palchi dei comizi, o al petto, il Vangelo in pugno, per Matteo Salvini è arrivato il momento del ‘Credo‘.

«Io Sono Giorgia: Sono Una Donna, Sono Una Madre, Sono Cristiana», firmato Giorgia Meloni.

La religiosità quale messaggio sublimale della campagna elettorale di questi due leader, e ovviamente a cascata dei loro partiti.

Che c’è da capire di questo fenomeno? Qual’è il rapporto tra la destra e la religione? E la sinistra? è forse immune? Siamo difronte ad un nascente settarismo religioso? C’è un elettorato in Italia che si sente orfano di un partito settario? Con Mathew Guest abbiamo provato a cercare qualche risposta.

Professore, sia in Europa che nelle Americhe (Nord e Sud) vediamo crescere i politici che si appellano alla religione nelle loro campagne elettorali. Qual è l’origine di questo fenomeno?

Naturalmente, l’invocazione alla religione tra i politici non è una novità. Nella misura in cui la religione ha storicamente formato parte integrante dell’ordine sociale in molte società, è qualcosa che avremmo dovuto aspettarci, prevedibile che i leader affrontino il tema come una dimensione della vita delle persone. E’ anche servita come una delle principali fonti di moralità e, a causa della sua importanza, i leader hanno spesso attinto a idee religiose per legittimare il proprio status. Ma nel ventesimo secolo progredito, tendevamo a presumere che questi legami tra religione e politica appartenessero al passato premoderno, specialmente in Europa e nel Nord America. Una parte di ciò che i sociologi chiamano secolarizzazione -il declino del significato sociale della religione-, la scienza, la tecnologia e una prospettiva più umanistica avevano preso il suo posto come principali fonti di significato per i politici e le persone che servono. Eppure è evidente che non è più così. Alcuni contro-movimenti -come l’ascesa del New Christian negli Stati Uniti- possono essere fatti risalire a diversi decenni fa e rappresentanotentativi di guidare il dibattito pubblico su questioni morali in una direzione conservatrice. Quando tali movimenti hanno denaro e sostegno organizzato, oltre al sostegno della popolazione, si assicurano l’influenza tra coloro che sono al governo. Lo abbiamo visto negli anni ’70 e ’80, quando la destra cristiana degli Stati Uniti è diventata una grande influenza lobbistica che ha avuto ‘l’orecchio’ del Presidente Ronald Reagan. Più recentemente, l’ondata di populismo che abbiamo visto in Europa, nelle Americhe e altrove, ha incluso la tendenza a fare appello a idee, identità e lealtà religiose come mezzo per rafforzare un messaggio populista. Per capire perché è emerso questo modello, è necessario esaminare i modi in cui la religione è stata utilizzata dai populisti come risorsa culturale: che tipo di idee citano quando invocano il cristianesimo o l’Islam, ad esempio? Per la maggior parte, questa non è ‘religione’ nel senso di lealtà istituzionale, culto regolare, osservanza rituale o appello alla comunione universale tra i credenti. Piuttosto, è religione nella misura in cui rappresenta programmi morali, di solito programmi reazionari, conservatori, e nella misura in cui può essere utilizzato per rafforzare un particolare senso di identità nazionale. La religione è strumentalizzata dai populisti e usata selettivamente come mezzo per promuovere un’agenda politica.

C’è una domanda più complessa dietro a questo che è: perché questa mobilitazione populista della religione è avvenuta in questo momento? Quali condizioni sono emerse che hanno consentito ai populisti di superare la secolarizzazione del passato e di usare la religione con credibilità e potere?

L’evidenza è complessa e resiste a qualsiasi spiegazione generale che si applica a tutti i contesti nazionali. Tuttavia, un argomento che, a mio avviso, vale la pena prendere sul serio ha a che fare con quella che alcuni studiosi hanno chiamato la ‘culturalizzazione’ della religione. Secondo questa visione, la secolarizzazione non riguardava solo il declino e l’emarginazione della religione dalle società occidentali; includeva anche un processo più sottile, per cui la religione è stata staccata dai suoi precedenti punti di riferimento istituzionali. Cristianesimo, Islam, ebraismo, buddismo: sono tutti meno legati a corpi di insegnamento consolidati e ufficiali rispetto a quanto lo fossero una volta, e sono invece spesso soggetti all’appropriazione personale di individui motivati dal soddisfare i propri bisogni, piuttosto che confermare l’autorità. Un sottoprodotto di questo processo porta le idee e le identità religiose a essere più libere e disponibili per la mobilitazione da parte di coloro che ne riconoscono la risonanza e sono desiderosi di usarla. L’invocazione alla religione tra i populisti ne è un esempio.

È un fenomeno che riguarda di più la destra, ci sembra di capire, è vero? E perché?

Se parliamo di populismo, per la maggior parte, questo è vero. Vediamo molti più esempi di populisti di destra che invocano la religione, rispetto ai populisti di sinistra che lo fanno. All’interno delle democrazie liberali occidentali, ciò è dovuto al fatto che nell’immaginario popolare la religione è più fortemente associata alle associazioni reazionarie e conservatrici, rispetto a quelle progressiste, e quindi è una risorsa popolare più potente per i politici di destra. C’è anche, in molti contesti e soprattutto nell’Europa occidentale, un legame duraturo e forte tra la sinistra progressista e il secolarismo. Invocare la religione, nella maggior parte dei casi, non sarebbe un modo strategicamente saggio per i partiti di sinistra di mantenere la loro base di appoggio, soprattutto quando includono un gran numero di giovani e con un’istruzione universitaria.

C’è sempre nazionalismo e populismo alla base di questo appello alla religione?

Non sempre. In alcune società, la religione è così popolare e/o legata alle idee di identità nazionale che ha un posto consolidato nel discorso politico tradizionale. Sarebbe difficile immaginare gli Stati Uniti che eleggono un Presidente che non menzionasse Dio e lo status speciale della Nazione americana, per esempio, repubblicano o democratico. I populisti non hanno il monopolio della religione all’interno del discorso politico; ma invocano la religione in modi distinti.

Veniamo all’Italia. Non è un fenomeno nuovo se prestiamo attenzione. Già nel primo dopoguerra si è assistito all’ingresso della religione in politica attraverso la Democrazia Cristiana (DC). Oggi, però, non c’è più un partito che si riferisca formalmente alla dottrina cristiana, abbiamo invece capi politici che prendono a pretesto la religione cristiano/cattolica, per di più distorcendola. Cosa è cambiato e come è cambiato dalla DC ad oggi?

L’Italia rappresenta un caso affascinante. Il cattolicesimo rimane estremamente importante come punto focale dell’identità religiosa e nazionale, e quindi potremmo aspettarci che la religione mantenga un posto importante nel dibattito politico. Questo è stato esemplificato per molti anni nella DC, ma in un modo che rifletteva le pressioni distintive del contesto del dopoguerra. Rappresentando una visione centrista e inclusiva per l’Italia, la DC ha attinto all’insegnamento sociale cattolico per creare una via di mezzo, resistendo sia al fascismo che al comunismo. Ha dominato la politica italiana per 50 anni, fino a quando una serie di scandali, tra cui accuse di corruzione e legami con la mafia, hanno portato al suo scioglimento a metà degli anni ’90. Ciò ha coinciso con l’emergere di forze populiste, tra cui Forza Italia di Silvio Berlusconi e Lega Nord. L’ascesa dei partiti populisti da allora ha avuto luogo in tutto lo spettro politico -anche il Movimento Cinque Stelle progressista e anti-establishment è una forza populista- riflettendo un forte appetito per il populismo nel contesto italiano negli ultimi decenni. Al centro del populismo c’è la pretesa di fare appello direttamente alla volontà delle persone, piuttosto che dipendere da ‘élite corrotte’ -siano esse concepite come lo Stato, le università, le grandi imprese, i politici tradizionali o i media tradizionali. Il licenziamento da parte di Donald Trump dei suoi critici come ‘fake news’ è diventato un classico esempio. A questo proposito, nel contesto italiano, non sorprende che partiti populisti come la Lega Nord emergano sulla scia degli scandali di corruzione legati alla Dc.

Parliamo di Matteo Salvini e di come usa la religione? E, secondo lei, c’è un pubblico che va a votare Salvini per quello che dice sulla religione?

La Lega Nord ha adottato una direzione particolare sotto l’influenza di Matteo Salvini. Dopo Donald Trump e altri populisti, fa un uso significativo dei social media per promuovere il suo messaggio, e troviamo Salvini che dice molto di più sulla religione su Twitter che all’interno dei manifesti ufficiali del partito. Sotto Salvini, abbiamo visto un’invocazione al cristianesimo come risorsa simbolica usata per enfatizzare le posizioni moralmente conservatrici, ad esempio sulla sessualità, e anche per sottolineare la differenza dall’Islam, riflettendo il messaggio anti-immigrazione della Lega. In questo senso Salvini fa eco ai populisti di destra altrove in Europa -ad esempio in Ungheria e Francia- citando il cristianesimo come un indicatore culturale che segnala un contrasto con l’Islam. Allinea, inoltre, l’identità nazionale italiana con il cristianesimo e così facendo riafferma l’idea che l’Islam e i musulmani costituiscono una presenza culturalmente estranea. È interessante notare che ci sono state ricerche su come i post sui social media di Salvini sono stati ricevuti tra i suoi sostenitori, e questi offrono una visione rivelatrice di come la religione sia presente nel loro pensiero. Vale la pena sottolineare in particolare due punti. In primo luogo, i sostenitori di Salvini invocano spesso il cristianesimo come identità culturale, cioè qualcosa legato a ciò che significa essere italiani e che è legato alla loro comprensione dei suoi confini come Nazione. In secondo luogo, il loro populismo include una prospettiva spesso critica sulla gerarchia della Chiesa cattolica, che a volte è al centro di un attacco antielitario: la Chiesa accusata di corruzione, abusi o ipocrisia.

E poi c’è Giorgia Meloni, con il suo uso della religione.

Giorgia Meloni è interessante come esempio di come i politici populisti di destra formino sempre più alleanze oltre i confini nazionali. I populisti sono spesso concentrati sulla difesa dei confini nazionali -ad esempio attraverso un’agenda anti-immigrazione-, ma queste stesse figure si presentano anche come parte di un movimento globale che si oppone alle forze liberali o progressiste. L’annuale Conservative Political Action Conference (CPAC) negli Stati Uniti è diventata un punto di incontro per i politici che trovano un terreno comune con Donald Trump e il suo marchio di populismo americano. Il raduno del 2022 ha visto gli interventi di Viktor Orban, Primo Ministro ungherese, e di Giorgia Meloni, prima italiana invitata al CPAC. Come Salvini, sostiene di difendere l’identità cristiana dell’Italia, e i suoi discorsi sembrano associare questo a un messaggio di conservatorismo morale e anti-immigrazione. Ancora una volta, il cristianesimo è usato per rafforzare un etnonazionalismo e per tracciare dei limiti su chi appartiene e chi no.

Non crede che ci sia una sorta di ‘obbligo civico‘, ancor più che ‘morale‘, da parte dei leader religiosi, di prendere le distanze da queste distorsioni della religione da parte di alcuni leader politici?

Come sociologo della religione, mi interessa meno difendere una rappresentazione di una religione più o meno corretta -cioè è più nelle mani dei teologi- e più interessato a valutare come la religione viene invocata e nell’interesse di chi. All’interno di una democrazia liberale, spetta alle persone responsabilizzare i propri politici, ma possono farlo in modo efficace solo con media liberi e diversificati e una sana sfera civica. Non c’è dubbio che l’uso della religione da parte del populismo rappresenta una seria sfida per le democrazie liberali e che i leader religiosi dovrebbero, a mio avviso, far parte di quella sfera, impegnandosi in modo critico con coloro che si appropriano delle tradizioni che rappresentano.

Oltre all’Italia, abbiamo situazioni simili in altri Paesi, dalla Francia all’Ungheria. Si deve presumere che questo fenomeno indichi una regressione verso una società politica basata sull’appartenenza religiosa? Stiamo tornando a qualcosa di simile alla cultura che ha alimentato le guerre di religione?

Questa è una domanda interessante. L’evidenza suggerisce che la relazione tra populismo e religione è più complessa di così. Coloro che sostengono i politici populisti che invocano il cristianesimo, ad esempio, spesso non sono i praticanti religiosi più impegnati. Piuttosto, sono cittadini che associano il cristianesimo, ad esempio, all’identità nazionale britannica, americana o italiana. La religione è qui svincolata dalle sue forme ufficiali o tradizionali di pratica, e funge invece da punto di riferimento simbolico, rappresentando agende morali e nazionalistiche. Un fenomeno che richiede ulteriori ricerche è il movimento tra i credenti religiosamente devoti per opporsi alle appropriazioni populiste della loro tradizione di fede.

Qual è il rapporto tra il razzismo, l’incapacità di costruire un’Europa veramente multietnica, con le performance di questi politici?

C’è indubbiamente una relazione tra l’etnonazionalismo spesso difeso dai populisti e i modelli di razzismo in varie Nazioni. Il populismo può essere un veicolo e un mezzo per giustificare forme di intolleranza razziale e persino di ostilità. Il modello di ‘cristianesimo’ che viene spesso invocato dai populisti -ad esempio negli Stati Uniti, in Ungheria o in Francia- allinea l’identità cristiana con l’identità della Nazione, come concepita in termini razziali. Questo è il motivo per cui alcuni studiosi negli Stati Uniti hanno scritto di quello che chiamano ‘nazionalismo cristiano bianco’ come una delle principali fonti di sostegno duraturo a Donald Trump.

Definirebbe settarismo religioso quello che ho definito come performance?

No, non lo farei. Questi movimenti condividono alcune qualità con quelle che i sociologi hanno definito come sette, in quanto affermano forti confini all’interno del gruppo e all’esterno del gruppo e tendono ad affermare valori che ritengono in contrasto con l’ordine sociale tradizionale. Ma le caratteristiche distintive di questi allineamenti tra religione e populismo non sono religiose in senso stretto, ma culturali: tendono ad essere più interessati all’immigrazione e ai ‘valori familiari’ che al culto di Dio, alla conversione dei non credenti o alla lettura delle Scritture.