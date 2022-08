Il Presidente del Kenya Uhuru Kenyatta – il cui mandato scade dopo le urne del 9 agosto – è stato una figura chiave nell’Africa orientale. Negli ultimi nove anni ha cercato di creare mercati e affrontare questioni come la pace, la malaria e il cambiamento climatico. All’interno della Comunità dell’Africa orientale, ha segnato la fine di un’era il 21 luglio quando ha ceduto la guida del blocco alla sua controparte burundese, Evariste Ndayishimiye. Esploriamo cinque ragioni per cui gli Stati vicini seguono molto attentamente il cambio della guardia a Nairobi.

1. Politiche partecipative e limiti di mandato

La traiettoria democratica del Kenya è sempre stata vista dai vicini dell’Africa orientale come il campanello d’allarme per essere abbastanza partecipativa. Anche l’annullamento della vittoria elettorale del presidente Kenyatta il 1 settembre 2017 ha offerto lezioni cruciali ai vicini.

Quando il tribunale annullò la vittoria di Kenyatta, John Magufuli (allora presidente della Tanzania) aveva bandito tutte le attività dei partiti politici, inaugurando un’era di brutale dittatura. In Ruanda, il Presidente Paul Kagame era stato appena dichiarato vincitore con il 98,8% dei voti.

Nel vicino Burundi, il Presidente Pierre Nkurunziza aveva prolungato in modo controverso la sua permanenza al potere per un “terzo mandato“. In Uganda, il Presidente Yoweri Museveni aveva appena trascorso 31 anni in carica e non mostrava alcun segno di lasciarsi andare. L’altro stato membro della Comunità dell’Africa orientale, il Sud Sudan, era ancora coinvolto in una guerra civile.

Solo la Tanzania ha goduto di periodiche transizioni, anche se attraverso il sistema dominante del partito unico.

Il Kenya ha vissuto molte transizioni democratiche dalla reintroduzione della politica multipartitica nel 1992. Nonostante le sue divisioni etniche, le elezioni in Kenya sono state competitive. Nel 2002 c’è stata una transizione dal partito per l’indipendenza, la Kenya African National Union, all’opposizione National Alliance Rainbow Coalition.

Dagli anni ’90, il Kenya è stato l’unico paese dell’Africa orientale a trasferire senza problemi il potere da un partito al governo all’opposizione.

2. Rete politica ed economica

Il Kenya si è sempre proiettato come un hub economico regionale e un attore politico internazionale. Ha la più grande economia dell’Africa orientale, quasi il doppio di quella della Tanzania e quasi tre volte quella dell’Uganda.

La Tanzania, che in precedenza aveva relazioni tiepide con il Kenya, ha beneficiato enormemente del riavvicinamento tra i presidenti Samia Hassan e Kenyatta. Rapporti recenti indicano che il commercio bilaterale ha raggiunto i 905,5 milioni di dollari nei primi 11 mesi del 2021 con il miglioramento delle relazioni commerciali.

Nel corso degli anni, il Kenya è stato il principale partner commerciale dell’Uganda. L’Uganda ha rappresentato il 29,3% delle esportazioni del Kenya verso l’Africa nel 2020. Le esportazioni del Kenya verso la Comunità dell’Africa orientale sono aumentate da 140,4 miliardi di Ksh (1,28 miliardi di dollari) nel 2019 a 158,3 miliardi di Ksh (1,44 miliardi di dollari) nel 2020.

Il Kenya ha anche mantenuto stretti legami economici con il Rwanda e il Sud Sudan.

3. Commercio di transito

I paesi senza sbocco sul mare della regione dipendono fortemente dal porto marittimo e dal corridoio di trasporto del Kenya. Il porto marittimo di Mombasa serve parti della Tanzania, del Burundi, della Repubblica Democratica del Congo (RDC), del Rwanda, del Sud Sudan e dell’Uganda. Questi paesi spesso seguono molto attentamente lo svolgimento delle elezioni in Kenya.

La pasticciata transizione politica del Kenya del 2007/8 è stata una sorpresa per molti commercianti regionali le cui merci in transito sono state distrutte lungo il corridoio di trasporto. Il corridoio settentrionale e il corridoio di trasporto Lamu Port-Sud Sudan-Etiopia-Transport che attraversano il Kenya sono progettati come arterie commerciali chiave per i paesi senza sbocco sul mare della regione.

4. Integrazione regionale

Nel febbraio di quest’anno, il candidato alla presidenza William Ruto ha fatto una gaffe diplomatica quando ha affermato che la Repubblica Democratica del Congo non aveva una sola mucca. Stava parlando degli investimenti nel settore lattiero-caseario e della carne bovina del Kenya.

La tempesta che è scoppiata ha mostrato quanto rapidamente potrebbero inasprirsi le relazioni regionali. L’osservazione incarnava la bassa priorità assegnata all’agenda politica dell’Africa orientale tra i candidati alla presidenza del Kenya, incluso Raila Odinga.

La RDC è diventata il settimo membro della Comunità dell’Africa orientale nell’aprile di quest’anno. Il presidente Kenyatta ha guidato l’agenda regionale, compresa l’ammissione della RDC. A giugno ha ospitato i leader dell’Africa orientale per discutere delle tensioni tra il Ruanda e la Repubblica Democratica del Congo. Ha anche assunto la leadership politica nella stabilizzazione della Somalia e del Sud Sudan.

Gli stati vicini potrebbero voler avere come prossimo presidente del Kenya una persona che continua a cercare soluzioni ai conflitti della regione.

5. Un alleato come presidente del Kenya

Chi vogliono i leader dell’Africa orientale come prossimo presidente del Kenya? Le amicizie personali di oggi possono essere utilizzate per promuovere o salvaguardare gli interessi bilaterali domani. Nel luglio 2021, Museveni ha ospitato Ruto come ospite principale durante la posa delle basi di una nuova struttura per i vaccini. L’azione di Museveni è stata interpretata come un avallo per Ruto.

Museveni ha una tiepida relazione con Odinga dal 2007, quando i sostenitori di Odinga hanno sradicato la linea ferroviaria durante le violenze post-elettorali, interrompendo le esportazioni in Uganda. In un apparente tentativo di curare vecchie ferite e apparire imparziale, Museveni ha ospitato Odinga nel maggio di quest’anno. I due in seguito hanno affermato di aver discusso i modi per rafforzare le relazioni tra Kenya e Uganda.

Odinga era volato in Uganda dal Sud Sudan, dove, in qualità di Alto rappresentante dell’Unione africana per lo sviluppo delle infrastrutture, era andato a commissionare un ponte di 3,6 km che collegherà Juba al resto della regione dell’Africa orientale. Fu ricevuto lì dal presidente Salva Kiir. All’evento, Odinga ha parlato della sua candidatura presidenziale, impegnandosi a riaprire il travagliato confine con il Sud Sudan e a dare la priorità alla costruzione di un’autostrada Mombasa-Juba, se avesse vinto le elezioni del 9 agosto. Il presidente Kenyatta aveva nominato nel maggio 2018 Odinga suo inviato speciale in Sud Sudan nel tentativo di riconciliare Kiir e il suo vicepresidente, Riek Machar.

In Tanzania, il defunto Magufuli era un alleato chiave di Odinga, grazie a un’amicizia forgiata quando entrambi erano ministri del lavoro nei loro paesi. Il sostegno di Magufuli a Odinga contro Kenyatta nei sondaggi del 2013 e del 2017 ha portato a una relazione superficiale con Kenyatta e a relazioni tese tra i due paesi.

Il suo successore Hassan si affrettò a ristabilire rapporti amichevoli. Ma la Tanzania, proprio come il Rwanda e il Burundi, non ha mostrato alcun segno di inclinazione verso un candidato. Molti tanzaniani sono stati tuttavia eccitati dalle promesse eccentriche di George Wajackoyah, un estraneo di rango.