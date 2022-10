Elezioni in Brasile: guardando al futuro

Il 30 ottobre 2022, oltre 120 milioni di brasiliani si recheranno alle urne per il secondo turno delle elezioni per scegliere il loro prossimo Presidente. Questa è la prima volta che un Presidente a fine mandato -Jair Bolsonaro- ha chiesto la rielezione e il suo principale avversario è un ex Presidente -Luiz Inácio Lula da Silva.

Questa elezione è la corsa più contestata e polarizzante del Brasile.

Nel primo turno elettorale, Lula ha ricevuto più di 57 milioni di voti. Ciò corrisponde al 48% di tutti i voti validi, mettendolo al primo posto, ma non abbastanza per impedire un ballottaggio il 30 ottobre.

Bolsonaro dal canto suo deve superare un gap di oltre 6 milioni di voti. Lula ha portato i candidati al terzo e quarto posto -Ciro Gomes e Simone Tebet- nella sua ampia alleanza contro Bolsonaro.

Lula è ancora il favorito per vincere il ballottaggio, ma il suo vantaggio dipende dalla forza aggiuntiva della coalizione, e sarà necessario per la collazione negoziare alcuni aggiustamenti nella sua agenda economica. Tra i punti più delicati, l’impegno per l’equilibrio fiscale, punto più volte criticato dagli economisti di Lula, insieme al mantenimento delle riforme del diritto del lavoro e alla mancata ripresa di politiche economiche ritenute interventiste.

Quando era Presidente, Lula fondeva politica estera ed economia, difendendo la diplomazia come strumento di sviluppo economico e il conseguente mantenimento dell’autonomia del Paese attraverso una strategia di diversificazione. Precisamente, ciò significa l’adesione alle norme e ai principi internazionali attraverso alleanze Sud-Sud e regionali e attraverso accordi bilaterali con partner non tradizionali: Cina, Asia-Pacifico,Africa, Europa orientale, Medio Oriente e altri. L’obiettivo era ridurre le asimmetrie nelle relazioni esterne con i Paesi potenti. Di conseguenza, Lula ha spinto per la cooperazione Sud-Sud raggiungendo proattivamente i partner strategici nei Paesi in via di sviluppo, per ottenere più potere contrattuale nei negoziati internazionali. La lunga tradizione di attrarre alleati e supporto attraverso il soft power, enfatizzare la cooperazione.

A livello nazionale, l’Amministrazione di Lula ha ottenuto buoni risultati, con un’economia in crescita e una riduzione delle disuguaglianze. Il leader del Partito dei Lavoratori ha lasciato l’incarico con un indice di gradimento dell’83% e, di conseguenza, è stato in grado di influenzare l’elezione del suo successore, Dilma Rousseff, la prima donna Presidente del Brasile.

La flessione per il Brasile è iniziata nel 2013, con proteste di massa e rivolte in tutto il Paese per gli scandali di corruzione che hanno coinvolto il gigante petrolifero statale Petrobras. Ciò ha minato le valutazioni di approvazione di Roussef, portandola alla sua estromissione dalla presidenza, nel 2016. Lula è stato incarcerato nell’aprile 2018 per corruzione e riciclaggio di denaro, in un’ordinanza del controverso giudice Sergio Moro. La decisione di Moro è stata confermata da una corte d’appello. Lula ha sempre proclamato la sua innocenza e ha sostenuto che la causa contro di lui era motivata politicamente.

Consumato dal desiderio di riscattarsi dopo essere stato rilasciato, Lula si è posizionato come candidato. Ha affermato di non avere rimpianti, nonostante sapesse di essere stato arrestato e di non potersi candidare nel 2018. Questo lo ha riportato al centro della scena in Brasile e lo ha riportato in pista per aver contestato le elezioni del 2022.

Da parte sua, Bolsonaro ha perso il sostegno centrista dopo la sua cattiva gestione della pandemia di Covid-19. A ciò si è aggiunta la sua mancanza di empatia con le vittime di Covid-19 e la continua insistenza sul fatto che le urne elettroniche fossero soggette a frodi. Il suo sostegno è fortemente in difesa delle agende conservatrici, come l’opposizione all’aborto, al matrimonio tra persone dello stesso sesso, ai valori tradizionali della famiglia ed è ancora forte come il suo indice di gradimento, garantendogli una quota considerevole di voti. Tuttavia, il fatto è che negli ultimi quattro anni anche il Brasile ha ottenuto risultati scarsi dal punto di vista economico.

La chiave della popolarità di Bolsonaro è la combinazione di un’alleanza di successo con lo status quo del Congresso nazionale brasiliano (centrão), un’agenda pro-mercato significativa e il sostegno dei sostenitori di destra. Insieme a questa base, è probabile che le industrie agricole e finanziarie rimarranno una pietra angolare della strategia politica della sua amministrazione in un secondo mandato poiché la sua amministrazione ha implementato molte politiche sulla liberalizzazione dell’acquisto di armi, sulla titolazione di terreni di proprietà pubblica e sulla privatizzazione delle imprese statali. Tuttavia, alcune delle politiche, come la liberalizzazione dell’attività mineraria nelle terre indigene, hanno innescato attività illegali e disboscamento clandestino, nonché accaparramento di terre, che hanno tutte influito sull’immagine internazionale del Paese.

Bolsonaro si è notevolmente allontanato dagli aspetti tradizionali della politica estera brasiliana e certamente dalle politiche di Lula in termini di multilateralismo, cooperazione internazionale e difesa dei valori democratici liberali. La sua visione del mondo anti-globalista e anticomunista, intrecciata con un discorso religioso, ha ottenuto consensi interni. L’attacco alla Cina ha provocato solo insoddisfazione da parte degli esportatori e dell’agrobusiness.

L’allineamento politico di Bolsonaro con il Presidente Trump è andato ben oltre le considerazioni economiche nelle relazioni bilaterali Brasile-USA, poiché i due leader hanno costruito solide radici in termini ideologici. Detto questo, l’Amministrazione brasiliana ha adattato il suo discorso e ha mantenuto un livello di pragmatismo sul ruolo dei BRICS nel mondo. La Cina continua ad essere il principale partner commerciale del Paese e il Brasile mantiene forti legami con la Russia, in particolare la dipendenza dalle importazioni di nitrato di ammonio, cruciale per le esportazioni di beni primari brasiliani. Nonostante il Brasile abbia votato a favore della risoluzione delle Nazioni Unite (ONU) che ‘rimprovera’ la Russia per la guerra in Ucraina, il Paese ha criticato l’applicazione di sanzioni indiscriminate contro la Russia e ha affermato che le misure non portano a una ricostruzione del dialogo.

Dal 2019 il partenariato strategico India-Brasile è stato rivitalizzato anche dagli incontri tra il Primo Ministro Modi e Bolsonaro, che si sono svolti non solo in organizzazioni multilaterali, come il vertice annuale BRICS, ma anche nelle rispettive capitali. Nel gennaio 2020, Bolsonaro è stato invitato come ospite principale alle celebrazioni della Festa della Repubblica indiana. Nel complesso, i Paesi storicamente condividono interessi comuni negli scambi farmaceutici e tecnologici, nonché nella sicurezza energetica e alimentare.

Il Brasile è stato il primo Paese dell’America Latina ad avviare relazioni diplomatiche con l’India indipendente nel 1948. Per tutto il 20° secolo, India e Brasile hanno sostenuto un ruolo di protagonisti primari, allontanandosi da un ruolo secondario nella governance globale, in particolare nelle Nazioni Unite.

Brasilia e Nuova Delhi hanno sviluppato politiche, istituzioni e governance nel settore farmaceutico e informatico, insieme alla cooperazione nelle aree fiscali e monetarie. Questi sono di grande importanza per uno sviluppo economico inclusivo e stabile. Per una prosperità continua, entrambi i Paesi possono approfondire la collaborazione in materia di salute e vaccini e nell’ambito di forum multilaterali come BRICS e IBSA, e soprattutto ora, quando India e Brasile saranno Presidenti consecutivi del G20 nel 2023 e nel 2024.

Sia che Bolsonaro o Lula tornino al potere, entrambi continueranno a perseguire questi interessi comuni con l’India. L’eredità di oltre 70 anni di relazioni Brasile-India e il pragmatismo verso un mondo multipolare hanno maggiori probabilità di prevalere in uno scenario futuro per due delle più grandi democrazie del pianeta.