Le elezioni parlamentari di domenica in Germania vedranno la fine del mandato di 16 anni di Angela Merkel come cancelliere. È stata la prima persona dell’ex Repubblica Democratica Tedesca (Germania dell’Est) a salire alla carica. Anche la performance del partito populista di destra radicale Alternative für Deutschland (AfD – Alternativa per la Germania) è molto attesa.

L’AfD ha, ad oggi, visto i suoi migliori risultati nei territori che comprendevano la Germania dell’Est. E’ molto votata nelle regioni orientali ed è in testa nei sondaggi pre-elettorali in Sassonia, con il 26% dei voti. Sembra che il partito ripeterà i successi delle ultime elezioni federali, quando ha ottenuto il 12% dei voti, consolidando ulteriormente la sua posizione nel Parlamento nazionale. Essendo il primo partito di destra radicale in Parlamento dal 1960, l’AfD è stato in grado di normalizzare la politica di destra radicale nonostante il fatto che nessun altro partito parlamentare lavorerà con AfD.

La forte performance dell’AfD nella Germania orientale può, in parte, essere vista come una reazione contro l’imposizione della fusione occidentale di capitalismo e democrazia dopo il 1989. Per molti tedeschi dell’est, questo cambiamento è stato associato alla privazione, alla disintegrazione sociale e alla perdita di un casa politica. Ancora oggi molti ritengono di essere trattati come cittadini di seconda classe. In queste circostanze, la sfiducia nell’establishment politico è comune e i partiti di destra radicale populista si sono affrettati a intervenire.

Da quando è salita al potere nel 2005, Angela Merkel ha fatto molto per la rappresentazione simbolica dei tedeschi dell’est. Ma, mentre alcuni le attribuiscono il merito di aver tenuto insieme l’eurozona dopo la crisi finanziaria, le sue politiche di austerità hanno avuto un impatto sproporzionato sulle regioni orientali. È stata la sua argomentazione che ‘non c’è alternativa‘all’austerità che ha ispirato il nome dell’AfD in primo luogo.

Dopo la crisi dei rifugiati del 2015, l’AfD si è radicalizzato, passando dall’essere un partito euroscettico all’essere un partito xenofobo, islamofobico. Questa mossa è stata nuovamente plasmata dalle forze della Germania orientale, in particolare da PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes – Europei patrioti contro l’islamizzazione dell’Occidente) -un movimento di protesta che è emerso a Dresda e si è diffuso in altre città principalmente nella Germania orientale.

Il razzismo e la xenofobia dell’AfD sembrano incontrare meno resistenza nell’est, dove le persone hanno meno esperienza con la diversità culturale. Anche all’inizio degli anni ’90, il sostegno della destra radicale nella Germania orientale era culminato in attacchi incendiari mortali contromigranti e rifugiati, molti dei quali musulmani.

Gli anziani della regione sono cresciuti sotto l’autoritarismo piuttosto che sperimentare la democrazia in gioventù. Questo potrebbe renderli più facilmente influenzati dalla retorica populista e anti-elitari dell’AfD rispetto alle persone nella Germania occidentale. Accanto all’impatto della riunificazione, questo è stato utilizzato per spiegare il successo dell’Af nella regione.

I ricordi dell’autoritarismo e del periodo di transizione continuano a plasmare le identità e gli atteggiamenti politici delle persone. Questi ricordi vengono trasmessi anche alle nuove generazioni e hanno un impatto oltre i territori che comprendevano la Germania dell’Est.

La Germania come nazione post-socialista

Non è solo attraverso la migrazione che il post-socialismo svolge un ruolo al di fuori della Germania orientale. Trattando l’ascesa della destra radicale come un problema della Germania dell’Est causato esclusivamente dal post-socialismo, il discorso nazionale tedesco distrae dal fatto che il radicalismo di destra è un problema in tutte le regioni.

In effetti, le narrazioni della Germania occidentale sui tedeschi dell’est come pigri e poveri hanno molto in comune con le narrazioni tedesche sui musulmani. Questo, a sua volta, potrebbe spingere i tedeschi dell’est a insistere sulla loro ‘germanità’ in contrasto con il ‘migrante musulmano’. Quindi il modo in cui sia i musulmani che i tedeschi dell’est vengono trattati come outsider sociali, o‘alterati‘ dai tedeschi occidentali, può rafforzare l’islamofobia della Germania orientale.

In effetti, l’AfD non è solo un fenomeno della Germania orientale. Mentre la sua quota di voti è più alta nelle regioni dell’ex RDT, l’AfD è ora rappresentato in tutti e 16 i parlamenti regionali. In entrambi i lati del Paese, il predittore più chiaro per il voto per la destra radicale è nativismo e xenofobia.

Mentre solo pochi tedeschi hanno una mentalità di destra radicale consolidata, molti sono d’accordo con le singole dichiarazioni xenofobe, in particolare islamofobe, quando presentate con loro nei sondaggi. L’islamofobia sembra accettabile anche all’interno dei principali partiti politici,comprese alcune parti dell’Unione Cristiano Democratica (CDU) di Merkel. Armin Laschet, il candidato della CDU in queste elezioni, è stato etichettato come ‘Armin turco‘ dai colleghi del suo stesso partito dopo aver suggerito che l’immigrazione dovrebbe essere trattata come «un’opportunità e una sfida piuttosto che una minaccia».

Trattare l’islamofobia e la xenofobia come un problema limitato all’AfD, così come trattare l’AfD come un problema limitato alla Germania orientale, è quindi una pericolosa semplificazione. Mostra come i tedeschi dell’est continuino ad essere ‘alterati’, i loro ricordi e atteggiamenti politici trattati come insignificanti per la comprensione della Germania nel suo insieme.

Ciò è evidente anche nella comune classificazione sconsiderata della Germania come ‘Europa occidentale‘, quando in realtà condivide gran parte della sua storia recente con l’Europa centrale e orientale. Comprendere le attuali tendenze politiche in Germania richiede una comprensione di come l’est e l’ovest sono intrecciati.