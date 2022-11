Elezioni di Midterm 2022: l’impatto sulla politica estera USA

Con l’avvicinarsi del giorno delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, il popolo americano si prepara a votare per decidere chi vincerà tutti i 435 seggi alla Camera, 35 dei 100 seggi al Senato e 36 dei 50 governatori. I midterm sono un vero banco di prova per il presidente a metà del suo mandato e sono di fatto un referendum sulle sue politiche.

I due partiti politici stanno cercando di aumentare la loro rappresentanza in entrambe le camere del Congresso. I repubblicani vogliono riprendere il controllo del Senato e riprendersi la Camera dei Rappresentanti. Nel frattempo, i Democratici stanno cercando di mantenere il controllo della Camera dei rappresentanti e ottenere il controllo assoluto sul Senato – i partiti sono attualmente in parità 50-50, con il vicepresidente Kamala Harris che ha il voto decisivo – in modo che possano approvare tutti i progetti di legge e programmi del presidente Joe Biden e sostenere le sue controverse politiche locali.

Una vittoria per i repubblicani al Senato è quasi inevitabile poiché Biden non è una risorsa elettorale per i democratici a causa del suo basso indice di gradimento.

Alan Abramowitz, un politologo della Emory University, ha detto alla CNN che i Democratici stanno affrontando un grosso problema poiché le cose non sono migliorate agli occhi della maggior parte delle persone, indipendentemente da ciò che hanno fatto in termini di approvazione della legislazione e a cosa potrebbe fare di buono in futuro . “Se l’inflazione fosse scesa da dove è stata, sarebbero in condizioni migliori. Ma non puoi convincere le persone che le cose stanno andando meglio quando la loro stessa esperienza dice loro che non lo è”, ha detto.

Non sarebbe insolito se i Democratici non mantenessero la loro posizione l’8 novembre. È storicamente noto che, a metà mandato, gli elettori votano regolarmente contro il partito del presidente in carica. Pertanto, è improbabile che i Democratici mantengano il Senato e forse perderanno anche la Camera.

Quando osserviamo l’attuale panorama geopolitico globale e l’economia internazionale in difficoltà, è probabile che questa elezione amplierà il suo impatto oltre i confini degli Stati Uniti. Se i repubblicani assumeranno il Senato, Biden dovrà affrontare ostacoli significativi nell’ottenere l’approvazione dei suoi candidati per incarichi di alto livello in politica estera.

Dall’invasione russa dell’Ucraina a febbraio, Kiev ha ricevuto miliardi di dollari in aiuti militari e umanitari dagli Stati Uniti, che potrebbero cambiare sotto la guida della destra. Tuttavia, per Biden sarebbe comunque facile aggirare il Congresso per inasprire le sanzioni contro Mosca.

Un Congresso controllato dai repubblicani spingerebbe per misure anti-cinesi più severe e avanzerebbe proposte più aggressive. Con i repubblicani in testa, il Congresso molto probabilmente accetterebbe di vendere jet F-16 alla Turchia, mettere in discussione e limitare gli aiuti statunitensi all’Ucraina e adottare un approccio diverso nel trattare con il Medio Oriente.

Un Congresso tenuto dal GOP avrebbe anche tentato di fermare gli sforzi dell’amministrazione per rilanciare il Piano d’azione globale congiunto, noto anche come accordo sul nucleare iraniano, e spingere per una posizione forte contro il regime di Teheran sulle sue azioni disumane contro i manifestanti civili.

Le relazioni bilaterali USA-Arabia Saudita sono peggiorate durante i primi due anni in carica di Biden, ma il Partito Repubblicano comprende il ruolo fondamentale che il Regno gioca nella regione, soprattutto alla luce dell’aggressione iraniana. Pertanto, si prevede che i leader repubblicani cercheranno di ricucire questi legami e rafforzare la cooperazione tra i due governi.

Gli Accordi di Abramo sono stati l’orgoglio e la gioia dei repubblicani sotto Donald Trump e non ci sarebbe dubbio che il GOP avrebbe continuato a spingere l’amministrazione Biden ad ampliarli per includere altri paesi del Medio Oriente. Tuttavia, chiedere ai nuovi paesi di normalizzare le loro relazioni con Israele avverrebbe solo se o quando un presidente repubblicano si trasferisce in 1600 Pennsylvania Avenue.

Detto questo, gli elettori americani nel 2022 non hanno alcun interesse per la politica estera quando le famiglie stanno lottando per sbarcare il lunario e proteggere i propri cari dalla crescente violenza nelle principali città degli Stati Uniti.