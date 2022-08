Con sforzi che sarebbe meglio, molto meglio, dedicare a qualcosa di altro, di più utile e di più produttivo, cerco di collegare i fili di una crisi che ha del mostruoso, quella che ci ha portati alle elezioni 2022. Ci provo ‘profittando’ di un week-end dove il caldo soffocante mi toglie ogni voglia di lavorare, ma non di riflettere, di pensare e di mangiarmi il fegato, quel poco che ce ne è rimasto.

La crisi è stata determinata da due folli egocentrismi da ricovero alla neurodeliri, perché del tutto scollegata dalla realtà. E ne abbiamo la prova proprio oggi, nel week-end: l’economia italiana va talmente meglio del previsto, che non solo siamo tra i primi in Europa -nonostante la crisi, il ritorno del Covid, il caldo devastante che sta distruggendo (colpevolmente) le colture e bruciando (colpevolmente) i pochi alberi che sono rimasti e nonostante, permettetemelo, una Confindustria dalla mentalità medievale e un sindacato che si oppone al salario minimo per non perdere potere contrattuale- l’economia nel secondo trimestre ha una crescita dell’1%! Per di più, copiando una famosa (ma in quel caso scellerata) frase di Silvio Berlusconi, gli alberghi sono pieni, i ristoranti strapieni, i bar da ammucchiata, i treni occupati fin nei bagagliai, eccetera, anche se albergatori e altri non trovano dipendenti (700 euro al mese dalle 10 alle 02, quelli non al nero!) ‘a causa del reddito di cittadinanza’.

Ci sarebbe da fare i salti di gioia, correre tutti a Palazzo Chigi e costringere Mario Draghi ad affacciarsi al balcone da dove Giggino proibiva la povertà (e lo intervistano ancora come se fosse un essere vivente davvero!), a prendersi i dovuti applausi a farsi incoronare … e non incornare. Non vorrete mica dire che sia merito di Matteo Salvini o Giorgia Meloni o, non ridete su, di pochette, Giggino e ‘Stefano’ (come secondo lui lo chiama Draghi: Patuanelli) per non parlare di Federico D’Incà!

Eppure la ‘grande stampa‘, sempre più provinciale e inferiore a sé stessa -‘La Stampa‘ in testa con il suo direttore inutilmente barbuto e sempre in TV, a dare lezioni peggio perfino di Paolo Mieli e Concita De Gregorio (e sorvolo su Enrico Mentana, che ormai per me è lo ‘sfizio serale’, la macchietta prima di cena: «stasera molte notizie, tutte molto importanti», «noi diamo la seguente notizia diversamente da come fanno gli altri», e così via cianciando), tutti talmente orfani di sé stessi che in una serata in cui finalmente potrebbero farne a meno, intervistano Giovanni Floris e Corrado Formigli (in psichiatria si chiama onanismo)-, lancia una inchiesta scoop (già comparsa un mese e mezzo fa) perché da documenti segreti «dell’intelligence» (quella italiana?) risulterebbe quello che sanno e fanno tutti: un diplomatico dell’ambasciata russa ha chiesto -notate bene ha chiesto (si tratta di una registrazione telefonica, quindi il punto interrogativo non si vede … ma si sente)- ad uno dei tirapiedi (più o meno oscuro, come tutti i faccendieri) di Salvini (in spiaggia a mangiare come Sardanapalo) se pensava di votare contro Draghi. Scandalo, spionaggio, interferenza! Ma di che parlate? Questo è il mestiere dei diplomatici di tutto il mondo: che credete che facciano i nostri all’estero? è il loro mestiere. E un altro ha offerto a Salvini un biglietto aereo per Mosca. Roba, a sentire questi giornalistoni dei miei stivali, da dichiarazione di guerra alla Russia.

Come si fa a non capire che uno come Salvini alla Russia può anche interessare, ma come ciliegina sulla torta, come macchietta, suvvia! E se anche fosse? Ahhh, per citare un giornalone, «mentre siamo in guerra parla con il nemico»! Siamo in guerra? c’è un nemico? Lo avete chiesto al Parlamento?

Ma tant’è, al momento opportuno, il venduto a Mosca esce dall’aula al momento del voto (dimenticando di avere votato per la fiducia alla Camera) e aiuta l’altro gruppo di emersi e ri-inabissati nella Corte dei Miracoli, gli stellini residui dalla fuga di Giggino, a fare lo stesso, ma, per distinguersi, a limitarsi a non votare restando, però, in aula!

E perché? Certo, per l’inceneritore di Roma! E anche, come dice piagnucolando una capa degli stellini al senato, «ogni cosa che abbiamo chiesto ce la hanno negata» … che poi è una balla, perché, purtroppo, molte di quelle che hanno chieste le hanno avute: basterebbe il reddito di cittadinanza e la fesseria del super-bonus per truffatori. Insomma, siamo alle solite: «mamma Ciccio mi tocca …» e il Governo cade, anche perché Draghi non ne può più, e lo ha anche detto che non si può governare con una polemica (cretina) al giorno e, quanto a ‘toccare’ non ci pensa nemmeno. E ha ragione.

Per cui, dopo un po’, dopo avere un po’ discusso inutilmente, sull’inciucio fatto dal professor Domenico De Masi (più o meno d’accordo con Beppe Grillo), il comico ‘scende’ a Roma, fa una grande confusione, se ne riparte imbronciato (tutto finto perché con De Masi agisce in perfetto accordo, lo si vede lontano un miglio!) per poi, da lontano, imporre il proprio diktat: niente terzo mandato, tutti a casa, si ricomincia da capo. Non ricorda nemmeno (anzi, non sa) la famosa frase di Arnaldo Forlani sulla inutilità della ‘minestra riscaldata’. L’unico che si diverte, alla fine, è il professore, che, da bravo entomologo, prepara uno studio sul suicidio di una forza politica: venderà migliaia di copie!

Vabbè, direte, come sei pessimista! c’è Carlo Calenda, c’è Matteo Renzi, c’è … !

E infatti Calenda (un altro che quanto a umiltà e riservatezza meriterebbe una cattedra) fa incetta di fuggiaschi da Berlusconi, che si è spiaccicato sulla destra pensando di fare il Presidente della Repubblica o almeno il Presidente del Senato. Ma certo non è Calenda, che non esclude di prendere in considerazione una alleanza con il PD (e non è megalomane?), quello che risolve il problema, né Renzi che si tiene le mani libere e ‘correrà da solo‘, dice, … non ci credo manco se lo vedo!

Il fatto è che in tutto questo marasma rischiamo, di qui a tre mesi, di trovarci governati da una sciamannata urlatrice da mercato (donna Giorgia, eterosessuale però!) che scopre che Volodymyr Zelenski è un dio e Putin un fetente. Naturalmente farà il blocco navale per fermare i migranti, farà la pace fiscale (cioè abbuonerà le tasse non pagate), farà la ‘flat tax‘, per cui io pagherò la stessa percentuale del signor Elkann, e così via. Il tutto tra mangiate a scoppiare al Papeete o al Metropole, e chiassate al mercato del pesce del Testaccio.

Già, direte, ma la sinistra?

Appunto, la sinistra? Enrico Letta, imbronciato e serissimo, spara a zero sulle complicità di Salvini con Putin: cioè si avvale della bufala per fare chiasso. E poi? Il campo largo, no larghissimo, no l’agenda Draghi, sì ma non proprio tutta, e poi si prende qualche idea dalle Agorà.

Si, va bene e poi? Mai come oggi la sinistra avrebbe la campagna elettorale in mano. Può sbandierare un successo economico che non ha determinato, ma non sottilizziamo; può presentare progetti seri di riforma fiscale; può immaginare una regolamentazione efficiente del salario minimo; può definire i termini e i tempi di azione per il completamento del piano di rinascita (PNRR per gli esperti come loro); potrebbe rilanciare sulla concorrenza, uno sconcio nel nostro Paese; potrebbe occuparsi sul serio dell’evasione fiscale, della riforma ben fatta del catasto; potrebbe lanciare un piano vero di recupero dei milioni di poveri in Italia alla faccia del reddito di cittadinanza.

Potrebbe, infatti.

E dunque, Letta «o sole o luna», o stai da qua o stai da là … quando si dice uno statista! Che profondità di pensiero! E ‘qua’ sarebbe una mega ammucchiata, e quindi una mega trattativa, che escluderebbe solo gli stellini, ma senza prendere alcun impegno esplicito sugli stellini, per cui, come scrive Luca Ricolfi «non ha preso alcun impegno esplicito a non cercare una convergenza con il partito di Conte in Parlamento, all’indomani del voto. Altroché o Sole o Luna. Mi sa che sarà Terra e trasformismo, come sempre».

E se gli stellini scomparissero -come sarebbe auspicabile- tutte quelle idee, quei progetti, quei compiti … ?