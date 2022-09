Elezioni 2022: vocazione a 'farsi male'

Quella che ormai è una vocazione ineliminabile, è diventata una stupida abitudine nel PD: mi riferisco all’abitudine (che sia di derivazione trappista?) del PD di farsi sempre male da solo e sempre, invariabilmente, per arroganza o superficialità.

Ha iniziato con la formazione delle liste e prosegue con una campagna elettorale pietosa, dove non una sola parola del ‘dotto’ Enrico Letta è riservata ai programmi, lui parla solo del ‘pericolo fascista’. Non che non ci sia, il ‘pericolo fascista’, ne ho parlato molte volte, ma la gente, da uno che guida un partito che si presenta alle elezioni, vuole programmi, vuole sapere le cose che intende fare se eletto, e poi progetti di lungo respiro, un orizzonte, …. e magari un sogno.

Durante la formazione delle liste, ne abbiamo viste di tutti i colori, dai borbottii interni, alle polemiche, alle urla più o meno scomposte.

Non possiamo dimenticare lo spettacolo della signora Monica Cirinnà indignata, del signor Vincenzo Amendola offeso, del signor Stefano Ceccanti inviperito, specie se messi a confronto con le facce soddisfatte della signora Debora Serracchiani o della signora Irene Tinagli, o anche del signor Dario Franceschini e del signor Pierferdinando Casini. Davvero non è stato uno spettacolo dei migliori.

Se, per un motivo o per l’altro, il partito del quale fai parte ti tromba: amen, fa parte del gioco. Non mi pare che vi sia un diritto alla candidatura … anzi, è perfino meno strampalata di quanto si creda la cosa del limite dei due mandati degli stellini! Talvolta, però, il gioco è sporco, o meglio, è gestito in modo sporco: in particolare sistemando quelli che si vogliono scaricare in collegi impossibili, così poi possono anche dirgli che non sono stati capaci.

Ricordo ancora oggi, dopo tanti anni, il disgusto di un mio stretto parente silurato così: non era, il mio parente, arrabbiato, solo schifato; bastava dirlo e ciccia: non era un politico, nemmeno un politicante e la prima volta era stato chiamato anche con insistenza!

Ma tant’è, le ambiguità e le volgarità della politica sono ben note e certo la formazione delle liste non è lavoro da fini cesellatori, piuttosto da belluini gestori dei propri interessi e delle proprie vendette. Quindi, tanto peggio per chi si comporta così e viene ‘smagato’.

Ciò, però, che non capisco del PD è quando si fa male da solo, per di più sapendo benissimo di farsi male … ma i riflessi condizionati fanno premio su tutto!

Si prenda il ‘caso‘ di Andrea Crisanti. Personalmente sono dell’opinione che metterlo in lista sia stata una cattiva idea, non per il personaggio, ma perché dà l’idea della ricerca del nome noto e, per di più, è uno che talvolta dice più di quello che vuole, e ciò non giova. Se un partito come il PD ha bisogno di nomi noti, la cosa è preoccupante.

Comunque la si voglia mettere, questa è stata la scelta del PD: era prevedibile che avrebbe suscitato polemica negli avversari, e fin qui tutto normale, anzi, tutto da ridere quando si legge che Matteo Salvini o Giorgia Meloni, non ricordo, ‘deducono’ -novelli Sherlock Holmes- che perciò si è a suo tempo insistito sulle chiusure, sulle mascherine, sulle vaccinazioni: era tutto un complotto, svelato da quella candidatura. La cosa è talmente scema, che rispondere non ha senso, ma il PD ha risposto, aumentando la caciara. Ma ancora fin qui è campagna elettorale.

Però, non capire che se l’attacco viene ‘dall’interno‘, nel caso da Matteo Renzi, lo scopo è molto più ‘intrigante‘: lo scopo è attaccare la segreteria Letta, a vantaggio del suo oppositore, per ora ufficialmente mascherato, Stefano Bonaccini. Per di più, se conosci Renzi (e Letta dovrebbe conoscerlo), sai benissimo che ha una faccia tosta degna di miglior causa, e quindi se reagisci ti sparerà addosso lo ‘stai sereno’ alla rovescia. E infatti “ahhh Letta ancora è arrabbiato per il 2014, suvvia è solo rancore” e banalità del genere. È incredibile che un uomo e un partito di tanta ‘esperienza‘ si facciano infinocchiare così!

Fino ad ora, temo, i partiti definiti perdenti nelle prossime elezioni -alcuni giornali già danno per scontata e parlano di ‘marcia trionfale’ della destra- non hanno ancora capito che la campagna elettorale devono farla contro la destra, non contro sé stessi. E, in secondo luogo, devono evitare di fornire spunti al ‘centro‘, cioè a Carlo Calenda e Matteo Renzi, per continuare il giochino di sempre: urlare contro la sinistra, per strizzare l’occhio alla destra. Nonostante la dimensione poco più che microscopica dei rispettivi partiti, e anche dei due messi insieme, i due stanno visibilmente cercando di smarcarsi, di fare i battitori liberi per poi poter negoziare una loro partecipazione ad un Governo della destra. Ricattare la sinistra è nell’ordine delle cose, ma loro puntano alla sconfitta della sinistra.

Mi sembra una cosa così evidente che, indipendentemente dalle mie convinzioni politiche, resto a bocca aperta nel vedere che non lo ha capito il PD. Che, oltre tutto, lascia andare avanti a favore di telecamera quel Giggino ‘alleato’ che logica vorrebbe si nascondesse accuratamente.

Vedremo poi che fine faranno gli stellini. Che, al di là della buffonata delle ‘parlamentarie’ ma con ‘listino bloccato’, un assurdo logico prima e più che politico, hanno tirato in ballo ex Magistrati. Lo hanno fatto anche altri partiti, piccoli e grandi. La cosa è perfettamente legittima: la legge non lo proibisce e, per quanto mi riguarda, sono contrarissimo a qualunque norma che impedisca ai magistrati di fare politica. La politica è un diritto fondamentale di tutti.

Ciò, però, non toglie che candidare Magistrati sia sbagliato nell’ottica di una sorta di ‘delicatezza istituzionale‘. Sono, seppure in pensione, esponenti del potere giurisdizionale, uno dei tre poteri dello Stato, in un sistema costituzionale (finché Renzi e Meloni non ci metteranno le mani!) fondato sulla rigorosa divisione dei poteri. Se, dunque, è perfettamente vero che se sei in pensione ormai non sei più Magistrato, ciò non toglie che sei (stato) parte di un ‘potere‘ dello Stato diverso da quello legislativo.

Voglio dire che, senza divieti, un Magistrato dovrebbe rifiutare di fare il politico e un politico dovrebbe evitare di andarsi a cercare Magistrati. Si tratta, se vogliamo dirla così, di un problema di ‘eleganza istituzionale’: si può, si potrebbe, ma non si fa … si può tagliare il pesce col coltello, ma non si fa!

Lo so, forse sono un po’ eccessivo.

Resta il fatto che un Magistrato come l’ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, che è stato fino a ieri a combattere la mafia e la grande criminalità, cioè che è stato ai vertici dei vertici della Magistratura inquirente, a mio parere non dovrebbe, lui in persona, accettare candidature da qualsiasi partito provengano. Invece non solo ha accettato, ma ha anche detto «Ho accettato la candidatura con spirito di servizio, come se fosse la prosecuzione del mio impegno di tutti questi anni» per poi aggiungere: «Per mettere a disposizione il mio impegno e la mia specializzazione al servizio del Paese, come componente della società civile. Per continuare a combattere la mafia e la corruzione, per impegnarmi contro la povertà. Sono queste anche le priorità del Movimento 5 stelle».

Eh no, proprio no: se la candidatura è la ‘prosecuzione’ dell’impegno deve spiegare perché, ma specialmente come. Altrimenti è legittimo, anzi, legittimato da lui, il dubbio che possa usare qualche notizia riservata in politica! Con tutto il rispetto e la stima verso un valoroso Magistrato, è proprio lui, con quelle parole, a dire perché non avrebbe mai dovuto candidarsi.