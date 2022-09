Elezioni 2022: 'Signora mia...', una palla ben giocata, ma, appunto, una palla

Elezioni 2022, sempre quelle. Personalmente non amo certe parole e non le uso mai, specie in ‘discorsi’ pubblici ma anche privati. Trovo quelle parole affettate, suscettibili di apparire quello che per lo più sono, ovvero false, messe lì solo per colpire l’immaginazione di chi ascolta.

Ma forse l’unico vero momento di ‘sincerità‘ tra i duellanti dell’altra sera al ‘Corriere della Sera‘ -silente la TV di Stato che con una decina di canali non trova il tempo di dedicare tempo alla politica (ora, pare, ci sarò una sorta di riedizione faticosa di Tribuna Politica gli ultimi giorni prima del voto)- è stato quando Enrico Letta se ne è uscito a dire che il progetto del PD, con riferimento al tema dell’adozione di bambini anche da parte di omosessuali, era quello di difendere l’amore, mentre la destra non intende farlo.

L’unico momento di reale (brevissima) emozione, che ha mandato fuori dei binari la compassatissima Giorgia Meloni, che se ne è uscita protestando che certo il fatto che la sua fosse una famiglia di separati (se ho ben capito, ma non è importante questo) non poteva certo Letta negare l’amore di sua madre, ahoo!

Una reazione istintiva, un po’ isterica, incontrollata: non sapeva cosa dire, in verità. Era stata presa in contropiede da quella parola pronunciata in maniera compassatissima da un Letta chiaramente a disagio nel dirla, ma che la metteva in difficoltà.

Ed è vero, era in difficoltà perché, al di là delle complicatissime elucubrazioni di Gianni Cuperlo e di qualche altro, un Letta abitualmente freddo e melenso, incapace di emozioni vere (secondo me per sua natura proprio) ha ‘sparato’ quella parola, forse non rendendosi conto di come era pesante per la Meloni, pur se la pronunciava magari perché suggerita da qualche ‘spin doctor’ -…. si chiamano così ormai quelli che scrivono i discorsi ai “leader”, che appunto non essendo tali, hanno bisogno di qualcuno che li vesta con le parole, senza la quali apparirebbero come sono: nudi.

Non so Letta, ma nuda, del tutto, è stata Meloni.

Dicono gli ‘esperti che sanno tutto‘ che Letta ha ‘perso‘ il confronto perché ha attaccato una Meloni che non c’era. Accusandola di avere idee fasciste, di essere contro la libertà personale, contro le diversità, contro i diritti e a favore di un presidenzialismo demente, che, invece, ha lasciato balbettante Letta, incapace di difendersi dall’accusa (vera) che un progetto simile era stato proposto proprio da Massimo D’Alema: evidentemente un ‘intoccabile’. Ciò, dicono i commentatori bravi, proprio mentre Meloni si era vestita da ‘Signora mia …‘, tutta in ghingheri, ben truccata, i capelli ben legati ‘giovanilmente’ a coda di cavallo, l’orecchino chiaro, le unghie ben curate: l’immagine della brava ragazza, non proprio tanto ragazza, perché anche qui gli ‘spin-truccatori’ (se esistono) avevano fatto in modo che apparisse giovane, ma poi non troppo. In questo, complimenti ai truccatori, abili davvero, una palla ben giocata, ma, appunto, una palla.

Perché, se è vero che Letta parlava ad una persona che non c’era, parlava però alla vera Meloni. Perché la vera Meloni, nonostante lei stessa abbia fatto un riferimento infastidito a quell’episodio (anzi, forse proprio per quello!) la vera Meloni è quella di Vox e anche peggio, quella dei vecchi comizi, magari a braccetto di Casa Pound o altri simili. La vera Meloni è quella che rifiuta sprezzante di togliere dal simbolo del partito, la fiamma che ricorda il fascismo, che abbaia approfondendo l’accento romanesco contro i migranti, contro i comunisti, e così via. E quindi, se proprio una cosa buona ha fatto Letta è stata quella di mostrare agli ascoltatori chi fosse la vera Meloni, non quel figurino, dal sorriso gentile mentre stringe la mano a Letta (un sorriso forzato, ma ben forzato!) con il vestitino azzurrino (o verdino, io non so mai definire i colori!) della Domenica, invece delle solite gonnacce svolazzanti, o pantaloni sciamannati.

Al ‘Corriere‘, l’altra sera, c’era l’avatar (così i più giovani mi capiranno … io ho azzardato, spero di avere centrato il senso!) di Meloni. Una che, di fronte all’accusa ovvia, basta sentire lei tre minuti e uno il suo collega Matteo Salvini, di essere a dir poco scarsamente interessata a che i cittadini paghino le tasse, se ne esce con una risposta complicatissima e ingarbugliata, a parlare di flat tax, ma solo da un tetto in su (o in giù), insomma una cosa incomprensibile, per non dire la verità delle sue intenzioni.

Invero, anche questo è stato un problema: parlava sempre del programma del suo partito, dimenticando che in caso di vittoria, il programma del suo partito è solo uno dei programmi in corsa. E tra i vari programmi, vi sono delle differenze notevoli, per cui non sono solo le affermazioni della Meloni quelle che contano. E ha anche indotto a cadere in trappola Letta, con l’accusa di avere nella coalizione Nicola Fratoianni e soci!

E dunque, a me sembra che Letta, pur nella sua parlata lunga e ripetitiva, senza brividi (altro che occhi di tigre, cretinate infantili!), fa bene ad attaccare Meloni per quello che Meloni è veramente, o, se volete, per quello che Meloni è stata fin qui realmente, ed è, in realtà, anche ora quando si dedica ai comizi di piazza.

Poi, certamente, si può temere, a me anzi sembra nonché ragionevole, facilmente prevedibile, che, una volta al Governo, le mene autoritarie e le simpatie per le ‘democrazie illiberali‘ alla Viktor Orbàn o Donald Trump o Israele, facciano propendere il Governo verso soluzioni autoritarie. Per cui impostare il discorso nel: o di qua o di là è corretto.

Del resto, le premesse ci sono tutte, a ben vedere. A parte la questione, enorme, delle tasse, che in un Paese con la nostra evasione fiscale dovrebbe essere il tema preliminare a tutto, mentre invece si parla di condoni grandi e piccoli, di apertura all’uso dei contanti, eccetera, c’è il tema delicatissimo della pretesa alla rinegoziazione del Piano di rinascita.

Su questo, anzi, si è visto un rapidissimo accenno di discussione, tra una Meloni facilona e accattivante intesa alla rinegoziazione di parti sostanziali del progetto, e un Letta secco e duro, sul fatto che si deve andare avanti senza esitazioni e cambiamenti. Hanno, invero, torto entrambi, nel senso che il cambiamento della situazione di fatto, specie a causa della guerra, alcune modifiche le rende necessarie e quindi attestarsi su una linea di intransigente difesa di quanto fin qui deciso non mi sembra la cosa più saggia. Ma, certo, saggia non è la scelta di uno come Giulio Tremonti, che già parla da decisore economico supremo e infallibile, al Ministero dell’Economia che può tranquillizzare il PD, ma specialmente la finanza straniera.

Quanto allo smontaggio e, forse, rimontaggio del reddito di cittadinanza, fossi io Meloni, sarei mille volte più cauto: potrebbe rivelarsi l’unico modo per salvare la vita di milioni di persone, se le cose continuano così e l’inflazione continua a crescere.

Ma insomma, su queste questioni i due ‘leader’ hanno parlato poco, anche se è trasparsa plateale la competente prudenza e cautela di Letta che neanche in campagna elettorale si sente di sbracciarsi a fare promesse, e l’esaltata mania di grandezza di una Meloni che si sente sul portone di Palazzo Chigi, e lo mostra.

Ribadisco: un dibattito in gran parte noioso e ‘stanco’. Si vede chiaro che i due non hanno fatto le vacanze nemmeno insieme e ora la corda comincia a sfilacciarsi. Meloni, a mio parere, con il suo atteggiamento da ‘premiera’ è apparsa superficiale e molto arrogante, Letta fastidiosamente didascalico e molto ‘responsabile’, cosa saggia, ma alle elezioni alla saggezza occorre aggiungere un po’ di pepe.

Aahhhh, diciamocelo con il nodo in gola e una lacrima negli occhi: quanto ci mancano ora, oggi, le sardine, quelle vere di tre o quattro anni fa, in piazza a chiedere, pretendere politica. Pensate come sarebbe divertente uno ‘scontro’ in piazza tra le sardine delle origini e Giuseppe Conte, che si è scoperto un barricadero di sinistra, che, daltonico, non distingue il nero dal rosso, così come la serietà dall’improvvisazione. Ci obbligherebbero a vedere senza lenti distorcenti la vera natura di Meloni e la, purtroppo, indubbia inadeguatezza di Letta, al quale è inevitabile, con le pinze al naso, affidarsi per salvare se non la pelle le p …