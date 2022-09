Elezioni 2022: ricordando la lezione di Draghi

Gli ultimi giorni della scorsa settimana, come spesso accade, hanno permesso a chi lo voglia di precisare le proprie posizioni, le proprie intenzioni di voto in vista delle elezioni 2022, le proprie simpatie ideologiche.

Innanzitutto dal punto di vista governativo.

La conferenza stampa della scorsa settimana del Presidente Mario Draghi, ha mostrato cose conosciute, ma mai dette così esplicitamente e ignorate dalla gran parte dei partecipanti alla propaganda elettorale.

Per esempio per quanto attiene al PIL che, con qualche sorpresa di molti, Draghi ha confermato attestarsi, nonostante tutto, intorno al 3.5%. Una cosa, diciamoci la verità, del tutto inattesa, anche a causa della propaganda della destra, o in particolare della destra, che immaginava sfracelli e crisi estrema. Certo non solo, dicevo, della destra, perché la campagna elettorale degli stellini è tutta contro Draghi e il Governo … al quale hanno attivamente partecipato. Addirittura ipercritico verso il Governo, e Draghi in particolare, è proprio quel Ministro Stefano Patuanelli, che aveva diffuso la voce circa l’alta stima nei suoi confronti di Drgahi, che addirittura, udite udite!, diversamente dalle sue abitudini lo chiamava per nome!

Ma insomma, stupirsi di ciò che fanno i vari politicanti è inutile a fa solo perdere tempo. E infatti Draghi, con crudeltà -sì con crudeltà- ha sottolineato (rivolto a politicanti vari e sindacalisti d’accatto) che la scuola è iniziata regolarmente e che gli insegnati erano tutti lì, e quindi che gli sfracelli previsti, specie dai sindacati della scuola e dai docenti, non proprio innamorati del lavoro, non si erano verificati … forse per la prima volta nella storia italiana, questo non lo ha detto, ma lo aggiungo io!

Ciò che conta è, a mio parere, che è a dir poco impossibile negare i risultati. Elencati con puntiglio e una punta di rabbia da Draghi, che ha anche elencato ciò che non ha potuto compiutamente fare, a causa della messa in minoranza del suo Governo.

Specialmente, ha tenuto a precisare, questa volta senza arroganza, diversamente da quella precedente quando si pensò che fosse un modo per candidarsi alla Presidenza della Repubblica (più, secondo me, della frase più familiare circa il suo essere un nonno disponibile), che tutti i progetti relativi al piano di rinascita sono pronti e iniziati. E quindi, e qui penso si è levata una grossa pietra dalle scarpe, ha sottolineato con chiarezza, scandendo bene le parole, che non si capisce bene non, badate, la opportunità o volontà di rinegoziare il piano, ma l’oggetto di un eventuale negoziato, dato che tutto ciò che era da fare è stato fatto, e rinegoziare sarebbe assurdo.

Personalmente, a me è sembrato sereno, ma davvero, non la serenità velenosa di Renzi: sereno perché finalmente potrà fare a meno di sopportare i mille colpi alle spalle, le continue punture di spillo (perché il loro peso non ha mai superato quel livello), i colloqui defatiganti e inutili con Salvini, che entrava a Palazzo Chigi promettendo di fare cambiare tutto e ne usciva sostenendo esattamente ciò che aveva deciso Draghi. Per non parlare dei colloqui e delle frecciate continue di un Giuseppe Conte ormai privo di controllo e di autocontrollo, che viveva e vive come una lesione della sua personalità il fatto di essere stato buttato fuori dal Governo a vantaggio di Draghi.

Su un punto, mi è parso, ha un po’ mostrato di avere cambiato idea. Sulla guerra in Ucraina, dove probabilmente si è convinto che la possibilità da lui voluta e difesa di raggiungere la pace in Ucraina, alla luce della volontà degli ucraini, ma nell’interesse del mondo intero, la pace. Ho sempre letto questa affermazione, ripetuta molte volte, come un modo per dire che alla pace si dovesse arrivare in ogni modo, senza offendere e ledere eccessivamente l’onore e gli interessi dell’Ucraina, ma inducendo, per così dire, l’Ucraina a trattare su ciò che, a tutti i commentatori, me compreso, appare l’inevitabile: un accordo che salvi ‘l’onore’ dell’Ucraina, ma anche quello della Russia.

Mi è sembrato ora più ‘allineato‘ alla linea dura voluta da Joe Biden e dal suo establishment aggressivo. Linea che, a mio parere, non porta molto lontano, a meno di non volere proprio cercare di umiliare la Russia. Cosa che sarebbe il massimo della pericolosità e anche della irrealtà. Se non altro perché, ammesso e non concesso che possa riuscire, lederebbe nel profondo l’essenza stessa della cultura europea e della pace. Lo si voglia o no, infatti, la Russia è Europa, fa parte della cultura europea: respingerla verso l’est, vuol dire troncare una parte significativa della nostra stessa natura.

Un’altra osservazione merita di essere riferita. Quando Draghi ha detto che il suo Governo era stato indicato per essere un governo del fare. Affermazione che non va minimamente confusa con l’analoga affermazione di parte della politica italiana, stellini in testa. Quella affermazione, invece, puntava, penso, a sottolineare che si può fare politica (fare politica, non fare amministrazione!) facendo le cose, evitando e rifiutando di lasciarsi impaniare nelle discussioni borboniche alle quali siamo abituati, unitamente ai conseguenti continui rinvii di tutto … quelli, non posso non rilevare, che hanno prodotto il disastro (l’ennesimo disastro) nelle Marche.

Ha, invece, lasciato al Ministro dell’Economia il compito di ‘coprire‘ l’unico ritardo al quale ha dovuto il Governo sottostare: la questione delle concessioni, e in particolare di quelle balneari. Anche se, nella sua illustrazione, il Ministro (con l’aiuto del freddissimo e precisissimo Sottosegretario Garofoli), non ha mancato di sottolineare il clamoroso assurdo per cui in Italia, oggi non c’è un elenco delle concessioni statali, per cui il Governo ha dovuto procedere alla cosiddetta ‘mappatura‘ delle concessioni, anche balneari. Mappatura (che termine orrendo!) che, però, è in corso. Come dire al prossimo Governo: attenti, non potrete negare la necessità, ora, di agire per garantire finalmente la libertà di concorrenza, voluta dalla UE innanzitutto, anche nelle concessioni balneari e nelle attività delle auto pubblica, i taxi, insomma!

Sia stata o meno l’occasione per ‘levarsi pietre dalle scarpe’, a me quel discorso e specialmente le risposte alle domande, spesso non all’altezza, dei giornalisti, hanno saputo essere una lezione sul come si governi. Chiosata da una frase gelidamente violenta, la frase davvero più dura e anche sprezzante se non accusatoria di una vera e propria attitudine al tradimento, con riferimento al fatto che se è vero che ciascuno si sceglie gli amici che crede, sulla base di consonanza di idee e intenzioni (e già qui è un ceffone sonoro!), ma per un politico, alla luce dell’interesse del Paese, del Paese, non di una sua ipotetica maggioranza. Lezione di dignità e senso di responsabilità.

Poi, il nostro autolesionismo, lo ha fatto cadere. Vedremo che sapranno fare i successori.