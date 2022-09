«Continuate con questa lungimirante campagna. Pd e Enrico Letta, io non penso invece che voi siate il male o pericolosi Bolscevichi etc. Abbiamo governato insieme. Avete idee molto diverse dalle nostre e una strategia politica sbagliata. Fine». Non è una frase di, che so, Mariano Rumor al tempo delle guerre puniche odiate da Cingolani. No, è una frase di Carlo Calenda, oggi: alleato di Matteo Renzi, con il quale mai si sarebbe alleato neanche sotto tortura, come ha detto, infatti, «sei milioni di volte», mentre offriva a Giorgia Meloni di governare insieme, venendo immediatamente stoppato (si dice così, tra di loro!) dallo stesso Renzi, che invece propone di modificare la Costituzione per rendere direttamente eletto dal popolo il Presidente del Consiglio, invece di quello della Repubblica, così tanto per dire una cosa diversa dagli altri.

E poi, spiega che lui un Governo con la Meloni non lo farebbe mai, però, qualora la situazione non permettesse un Governo forte della destra (credo di capire ma non assumo responsabilità!), lui proporrebbe un Governo Draghi, in attesa della riforma del ‘sindaco d’Italia’ (oddio, un’altra formula!) e in tal caso lui, Renzi (e Calenda?), starebbe nella maggioranza, in attesa che si faccia la riforma. Testuale (dal ‘Corriere‘): «andare da Draghi e dirgli: “In attesa che noi facciamo le riforme istituzionali e il Sindaco d’Italia, perché lì si torna, governa tu il Paese”. In quel caso noi staremo in maggioranza, altre ipotesi non ci sono. O vince la destra e noi staremo all’opposizione, o noi facciamo un bel risultato, la destra non vince e c’è Draghi al Governo. O c’è la Meloni o c’è Draghi: la partita è questa». Perché il suo ideale è ricreare in Italia la politica di Emmanuel Macron (con lui, Renzi, interprete del ruolo), e infatti precisa «Oggi il modello è Macron, che ha spolpato da dentro sinistra e destra, e il disegno con Calenda è questo». La politica del topo!

Questa, aggiungerebbe Renzi, è politica, il resto è noia!

Meno male, questa è la politica.

Sarò io che sbaglio e me ne scuso: questa è carriera personale. Io faccio, io dico, io comando, io decido e, beninteso, tu sei fesso, sei bolscevico, sei fascista, non capisci nulla, non vedi che sono un Genio? Quest’ultima è la lungimirante affermazione politico-culturale di un altro bel cervello della nostra quotidianità, quel Vittorio Sgarbi, che da oggi si presenta agli elettori, in tenuta da Superman, non ho ben capito se anche nei manifesti o solo su Tik-Tok.

Essì, perché c’è anche Tik-Tok, che impazza e secondo qualche giornale addirittura sarebbe decisivo, così che abbiamo visto Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Meloni e non so chi altri farsi vivi lì e fare non so cosa, ma comunque ridicola (come dicono tutti) … perché io a Tik-Tok non sono iscritto (come a Twitter e a Instagram, ecc.) salvo che mi facessero omaggio di una iscrizione perpetua e gratuita, ma su un numero diverso da quello di uso comune. Come Mastella (lo vedete che non c’è nulla di nuovo sotto il sole?) che è su WhatsApp e gli si possono mandare messaggi: lui non li legge anche se dice che lo fa e che risponde. Ma fa parte del gioco. Aveva un telefonino vecchio, con una schedina vecchia, invece di cambiarli, ne ha preso uno nuovo (numero e telefono) e fa lo spiritoso: tutti possono scrivermi.

Questa è politica. Cioè, questa, purtroppo, è la nostra politica.

Idee zero, progetti anche di meno. Cose da fare, problemi da risolvere nessuno. Chiacchiere tante, tantissime.

C’è il problema del caro bollette? Tutti lì a sgolarsi sulla soluzione semplicissima, perfetta: paga Pantalone, utilizzando gli extra profitti, a cui pensa Mario Draghi.

Facile, semplice. Tanto non devi dire come fai, come accerti che quello è ‘extra’ e l’altro no? Non so quanti abbiano letto qualche giorno fa un lungo articolo di Renato Brunetta, che, al di là dei toni e del linguaggio, molto ‘scientificizzato’, spiega la complicazione mostruosa della fissazione del prezzo del KWora. Tutti sono buoni a dire: ‘tasso gli extra profitti‘. Solo, vallo a fare!

Ma non basta. Perché mica solo Calenda è due Calenda, magari anche tre, anche un po’ fuori tono, diciamocelo: vantarsi di non avercela con il PD perché non lo considera un partito bolscevico, nel 2022, indica solo che ha gli incubi e che da piccolo è stato traumatizzato da qualche bolscevico … forse Comencini?

Meloni anche. Fa della doppiezza, anzi, della doppia parte, la sua ‘cifra‘. Va in TV (autorevole o almeno dell’establishment, diciamo così) e parla tutta pulitina, in punta di lingua, riduce perfino l’accento romanesco e parla bene della UE, bene della BCE, è innamorata della NATO e forse sposerebbe Stoltenberg se solo si superasse la barriera linguistica, e così via. Poi parla a quello che lei stessa chiama ‘il popolo‘, per intendere quello che Calenda chiamerebbe ‘il popolino’ e Renzi (che sa le lingue e ama Macron) ‘la populace’, per non parlare di quando va in Spagna, e ne escono di tutti i colori, a cominciare dall’aborto, dai diritti civili e dalle ascendenze fasciste, garantite da quelli di Casa Pound. Ci avete fatto caso, scomparsi dalla scena, non ci sono più … stanno acquattati perché sentono odore di vittoria? Non lo escluderei, ma, notate bene, la stampa che conta li ha dimenticati, non ci sono più. Il fatto è che verranno fuori di nuovo, perché cancellarne l’esistenza è impossibile.

E, come ho spiegato altre volte, la concezione che la Meloni ha della democrazia è semplice e diretta: chi ha la maggioranza comanda, e quindi tutte le cose che non ama (i gay, ad esempio) cercherà di cancellarli: lo ha detto lei a quel gay “c’è una legge che ti difende, è un tuo diritto, io non sono d’accordo”. Appunto: se appena potrò, la tolgo di mezzo. Ma del resto, scusatemi, non è esattamente la stessa identica ‘mentalità’ di Salvini, che dice “quando torno rifaccio i cosiddetti decreti sicurezza”. Ma perché questi politicanti hanno idea di cosa sia un diritto?

Perfetto, io ho i voti e comando. Ed è così che in un Paese come il nostro, non si va mai avanti, perché si riparte sempre da capo, con una insistenza insulsa, inaccettabile, ma innegabile.

Del resto, il PD del dotto e inclito Letta, che fa di diverso? “Il pericolo fascista”, il “voto utile”: cioè niente. Una linea difensiva e tremebonda, afona, spaventata. Vivaddio, perfino Renzi, il peggio del peggio della politica italiana, studia ipotesi, possibilità, insomma pensa di voler fare, come sempre, la pesca nel torbido. Ma almeno qualcosa cerca di proporre. Il PD nemmeno questo, e sì che potrebbe mettere in campo un programma serio e ben fatto, ma non sa nemmeno di poterlo fare.

Ormai non ci resta che sperare in quel 40% di cittadini che non vota o almeno è ancora incerto. Lì si potrebbe nascondere la ribellione, la rabbia contro questa politica imbelle e silente, e pretendere che si faccia politica, non alla Renzi, ma alla Berlinguer: sui temi concreti, sui bisogni, ma specialmente sui diritti, tutti i diritti schiacciati e repressi.