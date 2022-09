Elezioni 2022: Peppa Pig e l’etica Meloni. La sua, non quella di tutti

Peppa Pig. Tranquilli, non sono ammattito e mi guardo bene dal guardare i cartoni animati: mio figlio e mia figlia sono troppo ‘attempati’ per farlo e comunque per farlo con me; mia nipote è ancora nella fase dei ciucciotti.

Ma quei cartoni animati (lo so benissimo che lo sapete perfettamente) sembra che li guardi la signora Giorgia Meloni e, forse anzi certamente no, sua figlia, se ne ha una. Perché dico che certamente non li guarda? Perché è ovvio da quello che dirò (e che sapete già) che la considera, la signora Meloni, una cosa sconsiderata, oscena, volgare, ma, specialmente, capace di indurre a conoscere e apprezzare la diversità, o meglio, a prenderne atto.

Sono certo, dico, perché la mentalità della signora Meloni è esattamente questa: io dico che questo o quel cartone animato, questo o quel film, questo o quel cibo, questo o quel materiale fumabile, eccetera, sono nocivi per la salute etica -badate bene etica- della mia figliola.

Tutta, dico tutta, la psicologia e la pedagogia infantili, spiegano che ad un bambino non si deve proibire di guardare o vedere nulla: al contrario gli si deve spiegare di che si tratta e, magari, spiegare (non vietare di guardare) cosa e perché sia bene non fare.

Ho capito, state dicendo, cum grano salis, ma sempre parlando all’intelligenza non allo ‘stomaco’ del bambino. Ricordo ancora di avere visto e sentito molto tempo fa ‘minacciare”’ bambini (incluso me, qualche volta) di non mangiare o toccare questo o quello ‘perché è cacca’. Avanti, siate sinceri, non ditemi che non lo avete mai sentito e, magari, un paio di volte è scappato anche a voi.

La signora Meloni, invece, ritiene che certe cose non si debbano fare vedere, perché sono contrarie alla sua (ripeto, sua) etica e, mi scuserete, alla sua ‘cultura‘. Ci sarebbe da discutere una settimana su ciò che si può e ciò che non si può fare vedere a bambini e adulti. E saperlo potrebbe anche essere, oggi, irrilevante.

Certo, però è che molti politicanti in particolare, tendono a vietare di vedere e di fare le cose che sono contrarie alla loro ‘etica‘, alle loro ‘convinzioni‘, alla loro ‘cultura‘: tutte tra virgolette perché a tutte dovrebbe essere premessa la parola ‘pessime‘ o, meglio ancora, ‘inesistente‘. In altre parole, Meloni non si sogna minimamente di impedire alla sua figliola di guardare Barbie … e perfino il drudo di lei, o Mazinga Zeta (forse invento un nome? Non so perdonatemi) e le sue ‘spade rotanti’, o anche i film di Van Damme o, perfino, Cung Le, Donnie Yen, o la serie di Fast and Furious, ma, mi voglio rovinare, forse perfino Gina Carano. Quentin Tarantino invece ne sono certo, va escluso … ma lui è di sinistra e quindi è male a prescindere e quindi la figliola della signora Meloni, non vedrà mai quella cosa fantastica che è ‘Kill Bill‘: un manifesto contro la violenza e sorvolo su Pulp Fiction che piace perfino a Sergio Mattarella!

Ma, guai, se Peppa Pig (personalmente del tutto ‘normale’, come direbbe la Meloni) incontra un amico/a i cui genitori siano due signore. Allora, levati: gli urli, le proteste e, ecco il punto, la richiesta di togliere quei filmati dalla TV, di non farli più vedere … di distruggerli, come fu il caso dell’Ultimo Tango. Perché lì, si lede l’etica di Meloni, la sua, non quella di tutti.

Perché il problema reale è tutto qui.

Tra le tante cose che si possono accettare o meno, se la scelta è etica ed è fatta da chi ha potere, diventa inevitabilmente repressiva. Quando Viktor Orbàn dice che in Ungheria sono tollerati matrimoni solo tra persone di sesso diverso o che (come dice spesso Meloni) ‘ad ogni bimbo deve essere garantita una madre e un padre’ esercita una repressione, impedisce di realizzare un desiderio innocuo e, insisto, innocuo.

Ebbene no, non ci siamo proprio, anzi, siamo ben oltre lo Stato etico che piacerebbe alla Meloni, naturalmente solo se i principî etici li scegliesse lei!

E sì che lei, quanto a principî etici, troppo per il sottile non è che vada. Scusate: ‘io sono Giorgia, sono donna, sono mamma, sono cattolica‘, dice, anzi scrive, … e vive in clamoroso peccato mortale convivendo senza matrimonio con un maschio (questo sì, non c’è dubbio) con il quale ha anche ‘fatto‘ una figlia. Sì certo, dirà sprezzante la signora Meloni: “ma ormai anche la Chiesa non ha più nulla in contrario alle convivenze e alle conseguenti procreazioni”, forse non ricordando di quel prete (addirittura un Vescovo se ben ricordo) che pubblicamente in Chiesa durante la Messa, indicò al disprezzo e alla condanna dei presenti una coppia di conviventi …

Appunto, questo è il punto. L’etica cambia, e quindi non è lo Stato quello che può indicare quale sia l’etica buona, e fare distruggere l’Ultimo tango e Peppa pig!

È solo, signora Meloni, il singolo, la persona razionale e ragionante quella che può e deve scegliere per sé, e solo per sé, al di fuori della violenza, peraltro accettata tranquillamente sia nei film di arti marziali varie, che in quelli più sottili ma forse anche peggiori, di violenza politica, per esempio.

Bene, direte, vuoi attaccare la piccola Meloni, profittando di uno sbrego che le è uscito di bocca! Nulla del genere, perché Meloni ha fatto molto di peggio, rivelando con una sola parola, la sua vera natura, il suo vero ‘pensiero’, le sue reali ‘scelte’ etiche.

Per due motivi. Perché di fronte allo scandalo della richiesta di cancellazione della povera Peppa, ha detto a gran voce, che non era stata lei, ma era stato il solito attendente scemo o il solito adulatore servilista, che non capisce e per piaggeria ha fatto quella richiesta, che lei, Meloni, attenti: non avrebbe mai fatto in campagne elettorale.

Insomma scaricabarile.

Ma il secondo motivo è la conseguenza del primo. Ricordate quando a quel gay disse che c’era una legge che lo garantiva, legge alla quale lei era contraria e questa è la democrazia? Appunto, questa è la democrazia della signora Meloni: se c’è una legge che non mi piace, io la rispetto, ma se ho la maggioranza, se posso la cambio, perché non voglio, io Meloni, gay che si facciano una famiglia, lesbiche che amino una donna, e così via, salvo Marlon Brando, là siamo ormai alla prassi, nessun problema … ora, è come la convivenza!

Ripeto quanto e come ho già scritto.

Democrazia non è ‘chi ha la maggioranza comanda’, ma chi ha la maggioranza governa, e chi governa sa distinguere tra i ‘diritti inalienabili’ e i diritti politicamente attribuibili.

Se c’è una cosa, per dirla chiara, che mi terrorizza di un accesso della signora Meloni, del signor Salvini, del signor Berlusconi, come a suo tempo del signor Renzi, è la loro evidente volontà di fare prevalere le loro convinzioni etiche su tutto. E per di più di nasconderle fin quando possibile.

Ne parlavo l’altro giorno: la doppia faccia della signora Meloni. E la domanda è: giunta che sia al Governo quale faccia indosserà?