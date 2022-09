Scrivo ad elezioni 2022 fatte e finite. Finalmente!

Scrivo prima di conoscerne il risultato, e non aggiungo nemmeno un rigo di ‘presa d’atto’.

Come sempre più spesso accade, la cosa più cretina da fare, viene puntualmente fatta all’ultimo momento, e cioè quando ormai non c’è più tempo per intervenire, correggere, precisare, attutire, maledire, criticare, a seconda dei desideri di ciascuno.

La geniale Ursula von der Leyen, la capa della Commissione europea, invaghita fino alla disperazione dei Zelenski e dei colori della bandiera ucraina, al punto di vestirsi regolarmente come la bandiera (cosa, stupida in sé e culturalmente e quindi politicamente non solo stupida, ma grossolana e quindi acritica), interviene nelle elezioni italiane, per dire la solita sciocchezza, minacciosa e capace solo di suscitare reazioni negative.

Ha detto, lo avete letto tutti il giorno prima delle elezioni, che in caso di problemi, l’UE è in grado di intervenire per impedire pasticci. Ho semplificato ed edulcorato. In sostanza, minaccia azioni repressive europee, in caso l’Italia, dopo le elezioni, cominciasse a cercare di violare gli accordi e, suppongo, rallenti il Piano di rinascita, chieda di modificarlo, e trafori nuovamente il limite di spesa consentito o meglio ragionevole per un Paese indebitato fino al collo.

Se c’è una cosa della quale sono convinto, è precisamente che, dopo il grande lavoro fatto da Mario Draghi, e dato che ormai siamo in mezzo al guado, la cosa migliore sia comunque non cambiare nulla, ma, anzi, darsi da fare per completare l’opera così come è, non, o non solo, per ossequio all’Europa, ma per l’interesse dei nostri concittadini tutti. Modificarne una parte anche piccola, può solo determinare tre effetti: rallentare tutto anche perché tutte le cose sono collegate inevitabilmente tra di loro; determinare la sensazione nelle amministrazioni italiane che ‘tanto non c’è fretta, mentre litigano su quello, noi ci facciamo un po’ di riposo’ (la resilienza nella Pubblica amministrazione italiana, significa questo!); generare la famosa e inesausta diffidenza nei nostri confronti da parte non solo e non tanto dell’Europa (come entità astratta), quanto degli altri Paesi europei che, in fin dei conti, contribuiscono con i loro soldi a permetterci di investirne assai in Italia e che, non meno dell’Italia, hanno una visione provinciale dell’Europa.

Quello che è certo e chiaro, e Draghi lo ha detto forse in tono un po’ saccente e sprezzante ma, appunto, chiaro, è che il grosso del lavoro preparatorio e di ‘lancio‘ è stato fatto, e quindi meglio lasciare che tutto vada avanti e invece guardare a tutto il resto che, anche grazie al fatto che non ci si deve occupare di quel piano, resta da fare ed è importante.

Il disastro delle Marche è sotto gli occhi di tutti, lo stato pietoso della nostra amministrazione pubblica anche, le esigenze di difesa del territorio in maniera globale e coordinata pure, il problema energetico anche, eccetera.

Per una volta, dico, il nuovo Governo qualunque esso sia, faccia ciò che nessun Governo della Repubblica ha mai fatto: vada avanti, non ricominci a discutere tutto ciò che è stato fatto solo per soddisfare qualche marginale interesse particolare o per partito preso. E, ripeto, vada avanti qualunque sia il Governo. Se di destra con i suoi progetti, con la regolare democratica e se del caso durissima opposizione della sinistra; se di sinistra con i suoi progetti, con la regolare ecc, ecc.; se ‘una mezza cosa’ (possibile, molto possibile!) con alcuni dei progetti di destra e di sinistra, ecc…

Certo, occorrerà, pardon, occorrerebbe che al Governo ci fossero uomini (o donne, basta con queste sottigliezze polemiche!) seri, preparati, sinceri e, magari, anche onesti. Ma la sincerità è e sarà la prima esigenza. Perché sincerità vorrebbe dire fare gli interessi e soddisfare i bisogni del Paese nel modo in cui chi deve farlo pensa che sia il migliore e non nel modo in cui chi lo deve fare pensi che sia di suo interesse o nell’interesse di suoi amici: oligarchi o no.

Che poi sia di destra o di sinistra, se risponde ad un problema reale del Paese, lo si faccia, ma, ripeto, con onestà e sincerità e, magari, impegno e competenza.

I problemi che abbiamo di fronte sono chiari e noti. Non occorre elencarli. Il lavoro, specie nel meridione, dove una forma perfezionata del reddito di cittadinanza può salvare molte vite, purché non determini lavoro nero. Le tasse che sono evase da moltissimi in grandi quantità. La difesa del territorio sempre più fragile e minacciato da tutto. Un programma vasto e rapidamente efficace di sostituzione delle energie alternative a quelle prodotte con combustibili fossili.

Soltanto questo impegnerebbe un Governo per venti anni. Ma renderebbe quel o quei Governi meritevoli della riconoscenza dei cittadini italiani che fra venti anni saranno al lavoro. Se non si ragiona su tempi lunghi, semplicemente non si ragiona. Enrico Letta o Giorgia Meloni (solo per indicare dei referenti) che siano, fra vent’anni saranno vecchi, e quindi devono lavorare per i giovani che saranno maturi fra vent’anni.

Questo lo capirebbe chiunque.

Così come chiunque, dico chiunque che ragioni con la testa e la sincerità, non può non capire e non sapere che se l’Italia vuole sopravvivere come entità viva e capace di essere vista viva, deve lentamente, ma decisamente, sciogliersi nell’Europa, che, finita questa folle guerra che sarà costata decine di migliaia di morti e cifre immense, scoprirà di non essere più il centro del mondo, ma la sua periferia. O meglio, la sua periferia, se non si addestrerà attivamente per essere un soggetto autonomo e sovrano, indipendente da qualunque ‘blocco‘, non per odio o disprezzo per essi (che siano almeno due fra un anno sarà chiaro a tutti), ma perché la lotta tra i blocchi escluderà l’Europa occidentale, inevitabilmente, e quindi o l’Europa occidentale saprà assumere una sua autonomia e una sua personalità, e quindi essere se non alternativa ai blocchi, almeno non aggredibile da essi, o l’Europa stessa e in essa i nostri staterelli imbelli e poveri, scompariranno.

E anche ‘l’inventiva‘ italiana non potrà opporsi alla inevitabile massificazione della inventiva dei blocchi, e quindi o sarà parte di un blocco, magari più piccolo, ma terzo e neutro (non neutrale!) o non sarà. Non basteranno cento Renzo Piano, per combattere la massificazione dell’estetica.

Non so quali politici italiani attuali o futuri siano in grado di capire tutto ciò e meno che mai so se ve ne siano in grado di ragionare con questa sincerità, che equivarrà a generosità. Spero qualcuno (non saprei oggi dire un solo nome), forse nessuno. Vedremo.

Se mi permettete un discorso avventuroso e incidentale, la defunta Regina Elisabetta (credo) lo aveva capito, ostile come mi sembra che fosse alla uscita dalla UE, benché muta nel rispetto quasi eroico dei suoi compiti, ma testarda fino alla morte, che ha voluto fosse in Scozia, forse per tentare l’ultimo gesto contro la polverizzazione dei soggetti, che equivale a scomparsa: un gesto generoso di unione.

Ma una cosa è certa al cento per cento: la signora Ursula von der Leyen e quelli come lei, sono il vecchio, sono le ragnatele di un mondo finito, e sarà sempre troppo tardi quando se ne andranno, scosse via da un panno di giovinezza … e non penso a quella che piacerebbe a Giorgia Meloni!