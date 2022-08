Elezioni 2022: ogni partito dà il peggio di sé. E' la 'peste italiana'

Elezioni 2022. Masochismo atto terzo. Ben vero che ogni Paese di questo pianeta ha i suoi problemi, le sue emergenze, le sue brave gatte da pelare. L’Italia però in un tempo relativamente breve ne inanella in grande quantità. Grazie a Matteo Renzi, all’epoca segretario del Partito Democratico, si è votato e si voterà ancora con una legge elettorale che definire una scempiaggine è poco. Renzi l’ha voluta con il dichiarato scopo di fregare, in questo modo, la coalizione di centro-destra. Il primo fregato è stato lui, e nonostante le conclamate dichiarazioni di tutti, la legge non è stata modificata. Il vantaggio è per le oligarchie e i vertici dei partiti, che in questo modo ‘nominano’ la maggior parte dei parlamentari. Cosa che puntualmente avviene, ma contribuisce potentemente a creare un solco ormai diventato un Gran Canyon, tra ‘nominati’ ed elettori, chiamati non a scegliere secondo i loro gusti e interessi, ma a ‘ratificare’.

Secondo masochismo: una assurda riduzione dei parlamentari, circa duecento in meno tra Senato e Camera. Doveva essere accompagnata, la riforma, da altri provvedimenti in grado di bilanciare lo ‘snellimento‘ dei parlamentari. Naturalmente non se ne è fatto nulla. Così il prossimo parlamento sarà ancora più ingovernabile: ci saranno enormi difficoltà nella composizione delle commissioni; interi territori del Paese, grazie a una modifica bislacca delle circoscrizioni, non saranno rappresentati o saranno sotto-rappresentati; viene meno la proporzione per quello che riguarda i Grandi Elettori, vale a dire i delegati regionali, che rimangono immutati, e via dicendo.

Ora il terzo atto di questa commedia: il grande valzer delle liste. Non c’è partito che non abbia dato il suo peggio. Davvero bravi tutti, gli oligarchi della politica: se il 26 settembre si prenderà atto che il vero grande partito italiano è quello degli astenuti, che prevedibilmente oscillerà tra i 40 e il 50 per cento, si risparmi almeno espressioni di stupore e sorpresa. Basta guardare le liste, i candidati che si vogliono eleggere; basta vedere come le liste sono state fatte, con quali criteri.

Un film dei fratelli Vanzina, solo che il grottesco e il patetico non fa ridere, deprime; altro che ‘La grande bellezza‘ di un Paolo Sorrentino. I futuri Paolo Virzì, Nanni Moretti, Marco Bellocchio, ne hanno di materiale a disposizione, senza troppa fatica… Quello che scorre sotto i nostri occhi è un film perfetto che descrive e ‘giustifica‘ l’antipolitica; con l’aggravante che anche i paladini dell’antipolitica sono tra i campioni di una politica spartitocratica che costituisce la cifra di questa cattiva a/democrazia.

Il leader della Lega Matteo Salvini, dopo le sue timide pulsioni garantiste che lo avevano portato ad appoggiare svogliatamente i referendum del Partito Radicale per una giustizia più giusta, è tornato alle sue originarie belluine parole d’ordine.

Silvio Berlusconi paga la debolezza di un’età avanzata, e impotente assiste allo sfacelo della sua creatura politica, dove pochi irriducibili si sbranano per brandelli di sotto-potere. I volti ‘nuovi’ sono una Rita Dalla Chiesa; alla ‘fidanzata’ Marta Fascina, si garantisce un seggio blindato; l’ex presidente del Senato, Elisabetta Casellati, veneta, è costretta a cercare ‘asilo’ in Basilicata…

Nel campo del centro destra Giorgia Meloni è l’unica che fa un po’ di politica. Non le va rimproverato un passato discutibile, perché da questo punto di vista pochi non hanno qualche scheletro nell’armadio. E’ il presente che le si deve contestare: proposte di riforma istituzionale ed economica che non stanno né in cielo né in terra; e il partito non esattamente aperto al ‘nuovo‘: tra i candidati sicuri figurano reperti come Antonio Guidi, Marcello Pera, Giulio Tremonti; aver coinvolto un magistrato di valore come Carlo Nordio, non basta a bilanciare.

Dall’altra parte, e specificatamente il Partito Democratico, peggio ci si sente. A parte le questioni mai risolte del PD romano (sono stati Marianna Madia e Goffredo Bettini a definirlo in anni non troppo lontani ‘associazione per delinquere’, ‘comitato d’affari’); per Enrico Letta ogni giorno una pena: le scempiaggini dei giovani del PD su Israele; i candidati paracadutati in oltraggio e offesa delle realtà locali; sacrifici assurdi scongiurati in zona Cesarini, come il caso di Stefano Ceccanti… Un partito che offre di sé l’immagine di una forza politica senza identità, senza strategia, capace di tattiche confuse e fragili; ancora non si è votato, e già si affilano le lame per regolamenti di conti che portino un altro segretario…un partito politicamente allo sbando, che chiede voto e consenso agitando solo il ‘pericolo della destra’, senza proposta credibile, verificata, verificabile.

Nel campo del Movimento 5 Stelle, che nel passato Parlamento poteva contare sui gruppi parlamentari più consistenti, cambia tutto. Con l’assurdo criterio del limite dei due mandati senza eccezione (vittoria di Beppe Grillo, sconfitta di Giuseppe Conte), si assisterà alla decapitazione orizzontale di una classe dirigente; se sia un bene o un male essersi liberati delle Paole Taverna e dei Roberto Fico, lo vedremo; anche perché non è ben chiaro da chi e come saranno sostituiti. Aver garantito l’elezione di ex magistrati come Federico De Raho e Roberto Scarpinato, accentua una linea ‘giustizialista’ già presente.

Finiti i giorni delle feroci trattative, delle esclusioni più o meno a sorpresa, i ‘salvataggi’ e i cambi di casacca. Ora ci si dovrebbe finalmente confrontare sui temi e le proposte, le idee. Solo che per farlo, occorre averne di idee e di proposte. Fateci caso: è una ridda di ‘Bisogna’ e di ‘Chiediamo’. ‘Vogliamo fare’ lo dicono in pochi, quasi nessuno.

Caro Lettore: quando leggerai questa nota buona parte del prossimo Parlamento sarà già deciso: il meccanismo che mescola le liste bloccate nella quota proporzionale e i vasti collegi uninominali rendono di fatto artefici della composizione di Camera e Senato le segreterie che scelgono chi e in che ordine debba essere candidato, e chi correrà nella quota maggioritaria, dove le previsioni di voto sono abbastanza consolidate pur riservando una maggior possibilità di sorpresa nei collegi cosiddetti ‘contendibili’, che non sono comunque molti.

Ora tutto può accadere, anche una clamorosa smentita di quanto ci dicono i sondaggi (ma è improbabile).

Siamo al punto d’approdo (forse non definitivo: al peggio non c’è mai fine), di una crisi grave e strutturale. Quella tragedia italiana, europea e mondiale da cui, in tempi non sospetti, Marco Pannella ha cercato di mettere in guardia, quando parlava, inascoltato, di ‘peste italiana‘.

E’ una crisi che viene da lontano. Da questo punto di vista, Beppe Grillo, Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi sono ‘solo’ gli ultimi anelli di una lunga catena. Non meno colpevoli e responsabili sono tutti gli altri attori e comprimari: hanno lasciato ‘vuoti’ che altri si sono ingegnati a riempire. Non hanno saputo e voluto offrire alternative credibili; hanno anzi cercato di lucrare sulle macerie, sulle devastazioni, costruito le loro fortune, speculato, cercato di farne la foglia di fico per le loro incapacità di essere e fare forza di governo. Sono tutti coinvolti, sono tutti responsabili.

Che cosa ci attende per il non troppo lontano futuro? Un sondaggio, ritenuto affidabile, eseguito per conto di una grande banca d’affari statunitense, su un campione di oltre ventimila contatti, ha dato, per ora, questi risultati: tra coloro che hanno annunciato che voteranno: Meloni: 23-24 per cento. PD: 22-23 per cento. Salvini: 12-13 per cento. Forza Italia: 8-9 per cento. M5S: 11-12 per cento. Calenda-Renzi:7-8 per cento. Toti-Brugnaro: 2-3 per cento. Sinistra Italiana-Verdi: 2-3 per cento. Bonino: 1-2 per cento. Di Maio: 1-2 per cento.

In generale: alle porte bussa un autunno e un inverno del nostro scontento. Ci sono una quantità di dossier: la guerra in Ucraina, destinata a recrudescenze con effetti sostanziali sulla nostra economia e soprattutto con pesantissime conseguenze per le nostre tasche. Non ci si deve illudere: per consistenti fasce di popolazione saranno vacche magre, e per un tempo indefinito. Poi ci sono sintomi di un malessere crescente: sempre più frequenti episodi di intolleranza gravi. Sono ‘spie‘ che dovrebbero inquietare: una ‘cattiveria‘ diffusa e tollerata. Sempre meno ‘italiani brava gente’, ammesso lo si sia stati un tempo. Poi una questione da tutti rimossa, volutamente e pervicacemente ignorata: la giustizia, la sua pessima amministrazione. Dopo un lungo tira e molla, il Ministero della Giustizia ha fornito il numero delle assoluzioni per l’anno 2021: ben 120mila. In un solo anno 120mila sentenze di assoluzione; per non parlare delle prescrizioni, e dei non luogo a procedere disposti da GIP, GUP, ecc.

Questa la situazione, questi i fatti.