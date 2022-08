Elezioni 2022: Meloni, dicono, vincerà. Ma convincerà?

Un guazzabuglio infinito. Ce le ricorderemo, queste elezioni, per una quantità di episodi ‘minori‘ che tuttavia sono la spia di una mentale confusione che anche una squadra di bravi psichiatri avrebbe difficoltà a rassettare.

C’era già stato un precedente alle passate elezioni amministrative. Si candida per il PSI Bobo Craxi, e la RAI, in omaggio a una perversa concezione della par condicio, non trasmette più il programmato film di Gianni Amelio ‘Hammamet‘. Quest’anno la RAI si bissa, con esiti ancor più disastrosi: il 3 settembre prossimo saranno quarant’anni che la mafia, a Palermo, massacra il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro, l’agente di scorta Domenico Russo. Prevista una fiction celebrativa. Annullata perché la figlia del generale, Rita, si candida nelle liste di Forza Italia. Sempre par condicio. Chissà i salti mortali che dovranno fare i telegiornali: parlare solo genericamente di ‘un generale ucciso dalla mafia’? Citare il nome della moglie e del poliziotto di scorta, ma non quello di Dalla Chiesa? Passi per i politici, che sono quello che sono; ma che nessuno in RAI, alla Federazione della Stampa, tra i giornalisti abbia sottolineato il surreale di questa vicenda, è cosa che da sola inquieta e preoccupa. Ma sempre in tema Fratelli d’Italia di Bologna osserva che il Partito Democratico organizza una festa in uno spazio non previsto tra quelli della par condicio (si sono lottizzati anche gli spazi fisici?), per cui la festa de ‘l’Unità’ se la si vuole fare, si faccia senza bandiere e simboli di partito. La cosa incredibile è che il PD abbozza e obbedisce.

Il Lettore si prepari: il giorno dopo il voto sarà sommerso da alti lai di ipocriti dolenti con preoccupate espressioni per l’alto numero di astenuti, si stima che nonostante la radicalizzazione dello scontro, oscilleranno intorno al 40 per cento degli aventi diritto al voto. I dolenti oligarchi della politica politicante la risposta per questa disaffezione costante e crescente, la conoscono: basta guardare le liste, i nomi dei candidati; come le liste son state fatte, quali i candidati ‘nominati’.

Il Lettore li ascolti, i candidati: tanti i ‘bisogna’; una quantità i ‘chiediamo’. In compenso i ‘vogliamo fare’ e in che modo, lo dicono in pochi, quasi nessuno.

Carlo Calenda, nominato da Matteo Renzi front runner del cartello elettorale Azione-Italia Viva (se va male, ha perso Calenda; se va bene, ha vinto Renzi che gli ha lasciato generosamente campo libero), data la situazione di crisi nazionale e internazionale ha una bella pensata: sospendiamo la campagna elettorale, rinviamo le elezioni. Ci fa o c’è? Sospendere la democrazia? Creare questo pericoloso precedente?

Gli altri, nella foga di differenziarsi e dire qualcosa di originale non sono da meno. Il leader della Lega, Matteo Salvini, propone per fini pedagogici un anno di servizio militare obbligatorio. Sempre Calenda con piglio marziale, introduce nel dibattito politico un’altra attesa categoria: fa sapere di essere sbarcato nientemeno che su TikTok anche se ‘non so ballare, sembro un orso ubriaco’.

Giorgia Meloni, nella sua foga presidenzialista, si avventura in scenari curiosi: la riforma auspicata diventa addirittura una sorta di salvavita economico, e cita gli esempi di Francia, Germania e Regno Unito sulla stabilità di governo e associa la stabilità alla crescita del PIL. Peccato che solo la Francia abbia un sistema presidenziale. La Germania elegge il cancelliere con un sistema elettorale; il Regno Unito che ha un sistema elettorale con uninominale secco, comunque ha un premier determinato dal partito che vince alle urne.

Accade poi che una delle bibbie del capitalismo, il ‘Financial Times‘, si mostri preoccupato per la annunciata crisi ventura dello Stato italiano e dei suoi titoli. Pronta e ferma la reazione dell’organo ufficioso di quello che rimane del M5S, ‘Il Fatto‘ di Marco Travaglio: in sostanza si sostiene che oltre agli speculatori, va imputata a Draghi la colpa dell’innesco di questa bolla speculativa. Il che è davvero paradossale.

Ad ogni modo, essendo quello dell’operatore in Borsa un mestiere legalmente riconosciuto e consentito, non meno paradossale che gli si rimproveri di fare il suo mestiere, quello di cercare di guadagnar quattrini in ogni occasione. E’ ovvio che se la situazione creata rende speculabili i titoli italiani, ne approfittano. Se invece di ‘crociate‘ verbali si cercasse di capire cosa fare per impedire questa speculazione, come -per dire- era accaduto nel dicembre 2015, quando la Bce (oibò! Governata da Draghi) adotta il ‘Quantitative easing‘ e il suo programma di acquisto titoli anche italiani?

I bercianti partiti facciano piuttosto il mea culpa: oggi si paga anche la mancata elezione di Draghi al Quirinale. Lui al Colle sarebbe stato, per il solo fatto di esserci, una grande garanzia per l’intero mondo finanziario mondiale.

Per il resto: questa deprimente campagna elettorale ha un solo nome, piaccia o no: Giorgia Meloni.

Perfino Emma Bonino, in ‘campo’ più del più che longevo Pier Ferdinando Casini, non ha trovato di meglio, quale slogan che ‘Io sono Emma‘, che scimmiotta il titolo del libro ‘Io sono Giorgia‘.

Tutti gli altri leader subiscono la sua offensiva, marciano al suo ritmo, rispondono alle sue parole d’ordine; e polemizzando con lei, la rilanciano e contribuiscono al suo ‘monumento’.

Meloni poi, pur non essendo immune dal virus del populismo, è la risposta vivente alla demagogia grillesca dell’uno vale uno, e al mito della ‘società civile’ che sono per essere tale si vorrebbe migliore della ‘società politica’. Perché Meloni è una professionista della politica: ha 45 anni e ci sguazza da quando era una ragazzina, ed esisteva il Movimento Sociale Italiano di Giorgio Almirante, un’era geologica fa. Un bel paradosso che il ‘nuovo’ sia ‘vecchio’ più ‘vecchio’ di tanti ‘vecchi’, certo con più bollini di esperienza di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Calenda, Salvini e Renzi…

Data per vincente a mani basse, si vedrà di cosa sarà capace (e con chi), alla prova dei problemi reali di un ‘domani‘ che è già ‘oggi‘.

Il Presidente dell’Associazione Banche Italiane Antonio Patuelli (chi scrive lo conosce fin dai tempi lontani in cui era leader dei giovani liberali, e poi parlamentare) è un ravennate per bene che nel tempo libero si diverte a dirigere una bella rivista bimestrale, ‘Libro Aperto‘; sulla breccia da decine di anni, non è mai stato sfiorato da un’inchiesta della magistratura. E’ persona di giudizi sempre prudenti ed equilibrati. Non appartiene ai tanti che berciano ‘al lupo al lupo’ a ogni pié sospinto, e neppure a coloro che per filosofia e convenienza troncano e sopiscono. Patuelli mette in guardia da un autunnale ‘gravissimo terremoto finanziario‘, che comporterà una incontrollabile esplosione dei costi, un rischio di ‘una spirale di crisi aziendali‘ che fatalmente si rovescerà sull’occupazione.

A suo giudizio si dovrebbe intervenire subito con strumenti fiscali adeguati, come crediti d’imposta e altre provvidenze, facendo ricorso allo strumento del decreto legge. Il fatto è che sciaguratamente (non si finirà mai di dirlo e pensarlo) Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia per meschini loro calcoli di bottega, hanno mandato a casa il governo presieduto da Draghi, in carica per gli affari correnti. Un governo di questo tipo può fare quello che Patuelli invoca, o -anche- quello che il segretario della CGIL Maurizio Landini chiede con l’intervista rilasciata a ‘Repubblica‘, in favore di imprese e famiglie? Ci sono delle forme, ci sono delle sostanze; ci sono dei ‘binari’ che tocca seguire, ci sono delle emergenze. Poi ci sono dei dilettanti che emettono suoni, degli ‘irresponsabili‘ nel senso letterale. Si diceva un tempo ‘buoni a nulla capaci di tutto’. Espressione da aggiornare: ‘Buoni a nulla, capaci di niente‘.

Al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione Draghi ha detto (dato il suo ruolo istituzionale altro non poteva dire), che quale sia il governo che emergerà dopo il voto di settembre, ‘l’Italia ce la farà‘. Come Winston Churchill alla Camera dei Comuni il 13 maggio 1940 avrebbe dovuto aggiungere nel suo rodato inglese: «Blood, toil tears and sweat». Churchill questo promise agli inglesi all’inizio della guerra contro il nazi-fascismo. Per quel che ci riguarda, non è una promessa, è una certezza.

Cosa dovrebbero fare (e non fanno), gli avversari di Meloni per tamponare la sua irresistibile ascesa? Giocare, come si gioca, la carta dell’antifascismo, per quanto possa dispiacere, lascia il tempo che trova. ‘Le lettere dei condannati a morte della Resistenza‘ macinano polvere negli scaffali alti delle librerie. Più efficace chiedere a Meloni e ai suoi ‘fratelli’ che cosa intende fare, una volta varcata la soglia di palazzo Chigi per quanto riguarda la crisi energetica. Se davvero va rivisto il PNRR (e magari sì, mutata la situazione di partenza), come? Che significa esattamente istituire un blocco navale militare anti-clandestini, e quali margini di azione e intervento… Dicono che sia metodica, caparbia, precisa, e studi a fondo i dossier. Vediamo.

Le si chieda, papale papale, se la sua politica economica si ispirerà a Draghi o a Giulio Tremonti. Quali saranno i manager di stato graditi. Se ci sarà un giro di vite tra i manager delle grandi aziende pubbliche che stanno guadagnando di più con i rincari delle bollette. Come pensa di ben accreditarsi nei circoli del potere vero internazionale, scegliendo quali persone? Un Fabio Panetta, della scuderia di Draghi, e rappresentante italiano in BCE, giocherà un ruolo, e quale? Quali le nomine nelle grandi società pubbliche, il potere reale, da dove il centro destra è di fatto escluso dal 2011? In queste ore c’è un frenetico cambio di giacche, quali saranno i ‘salvati’ tra i gran commis d’etat? Al bordo del campo già si scaldano gli Stefano Donnarumma, AD di Terna; gli Andrea Abodi, presidente del Credito Sportivo; i Mauro Masi, presidente di Consap e di Banca del Fucino. Che accadrà in quel vero e proprio potentato a parte che è l’ENI? Ancora Claudio Descalzi, o i CdA di ENI ed ENEL saranno ridiscussi e ripensati?

E ancora: chiuse le urne, contati i voti, si arriverà al dai molti previsto redde rationem tra Meloni e Salvini?

Chi è vicino a Salvini lo dipinge letteralmente ossessionato dal ‘sorpasso’ dei Fratelli d’Italia. Meloni sa di provocarlo, e non rinuncia. Quando dice: «Se vincesse il centrodestra con l’affermazione di Fratelli d’Italia non ho ragione di credere che Mattarella possa assumere una scelta diversa rispetto alla mia indicazione», non è al Colle che parla, ma agli altri due ‘soci’ della coalizione: il leader della Lega, e a Berlusconi. Salvini risponde a tono. Per mandare un segnale adeguato, ha fatto saltare il comunque stravagante ‘duello’ che Bruno Vespa si preparava a moderare, quello tra Meloni ed Enrico Letta. Più delle concionate roboanti di Calenda, all’AgCom sono stati sensibili al lavorio sotterraneo del commissario leghista Massimo Capitanio, che ha giocato di rimessa con un altro commissario, il PD Antonello Giacomelli, fedelissimo di Dario Franceschini.

Li si vedrà alla prova dei fatti, Meloni e Salvini: in disaccordo sulla Flat tax, le pensioni, la guerra in Ucraina, l’agenda Draghi… E’ Meloni che serafica annuncia: «Io e Salvini siamo alleati ma diciamo cose diverse».

Comunque, caro Lettore, è bene tenere anche un piede sul freno. L’esperienza degli ultimi dieci anni documenta quante sorprese possono riservare le urne. I sondaggi, unanimi danno trionfante Meloni. C’è tuttavia l’imponderabile di una quantità di italiani che decideranno nell’ultima settimana.

Nel 2013 Pier Luigi Bersani è dato vincente; rosicchia la maggioranza alla Camera, ma non al Senato; il PD precipita in una crisi di nervi, acuita dall’umiliazione del confronto streaming con il M5S, e la coltellata di ben 101 grandi elettori che impallinano Romano Prodi candidato alla presidenza della Repubblica. Bersani, pur non sconfitto, si dimette da segretario. Nel 2018 Salvini trionfa, è il ‘capitano’ del centrodestra, ma non ha la maggioranza, non lo chiamano neppure per un formale mandato esplorativo… Dunque, tutto scritto, ma niente è scontato.

I sondaggi, infine. ‘Termometro politico‘, che ha cercato di sondare gli umori degli italiani tra il 23 e il 25 agosto, comunica che Fratelli d’Italia resta in vantaggio nei confronti del PD (24,7% e 23,3%). Stabile la Lega (14,3%); M5S e Forza Italia scendono rispettivamente al 10,7% e al 7,2%; Azione/Italia Viva è al 4,8%. Gli altri partiti: Sinistra Italiana/Verdi 2,5%; Italexit 2,5%; +Europa 1,9%; Italia Sovrana 1,7%; Unione Popolare 1,5%; Noi Moderati 1,2%; Alternativa per l’Italia 1%; Impegno Civico 0,8%. Astensione circa 35%.

Questa la situazione, questi i fatti.