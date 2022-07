Elezioni 2022: Letta, il front-runner che non avresti mai voluto

E ora, in questa campagna elettorale per le elezioni 2022, ci si accinge a sentire urla scomposte e ricostruzioni improbabili di ciò che è successo, in vista della immancabile vittoria nelle elezioni. Immancabile, nel senso che alla fine, tutti diranno di avere vinto.

La situazione più difficile è quella della sinistra, innanzitutto perché il personaggio principale dovrebbe essere Letta jr., che, con tutto il rispetto, non ha, secondo me, la più pallida idea di cosa fare.

Il suo progetto, se vogliamo chiamarlo così, era il ‘campo largo‘. Già di per sé una stupidaggine, perché già per definizione un ‘campo’ del genere sarebbe stato un campetto da calcetto di periferia: e per fortuna di Letta, si è già visto che era proprio così.

Già prima dello show down provocato dalla impuntatura di Giuseppe Conte e dai disegni oscuri di Domenico De Masi, si percepiva l’impossibilità di una alleanza con gli stellini. Intanto per il loro evidente declino, in parte per la preoccupazione che una alleanza con gente simile suscitava, e in parte, non meno rilevante, per le evidenti mire para-rivoluzionarie di buona parte degli stellini residui, delusi dal non essere riusciti ad aprire il Parlamento come una scatola di tonno. Eco ne era già da tempo il noioso ma rumoroso Dibba, che straparlava, minacciando di presentarsi alle elezioni. Ma il punto quasi centrale, in realtà, era ed è il rifiuto sistematico di tenere conto della realtà, e cioè che certe mene populiste (non per nulla riprese da Silvio Berlusconi, che propone le pensioni di 1000 euro) non avevano senso, nella misura in cui (e lo vedrà anche Berlusconi, che del resto già ci ha provato) cose simili si possono fare solo se ci sono le condizioni economiche e sociali per farlo.

L’idea grillina (superficiale come poche) di abolire la povertà (Giggino docet), distribuendo soldi ai più poveri (o presunti tali) non ha senso se i soldi non li hai, e ne hai ancora meno se, pur avendoli, trasformi tutto in assistenzialismo e distribuzione di denaro a pioggia. Del resto lo abbiamo visto: nonostante il reddito di cittadinanza (qualcuno dice proprio per quello, ma è una esagerazione) la povertà è aumentata.

Ora, la parte più cinica degli stellini ha mollato il partito, e quindi restano solo Conte e la signora Paola Taverna. Poi, per fortuna, è ritornato in sella Grillo, che si prepara a fare due cose: mettere in opera le idee del professor De Masi, che pensa che la povertà si superi appunto distribuendo soldi e non lavoro, e licenziare Conte, per sostituirlo con Dibba.

Se, come spererei, il PD lo ha capito, gli stellini diventano bombe con la miccia accesa.

Ma poi, mi capita tra le mani una foto che la dice lunga su cosa pensa il PD: si tratta di una foto per celebrare la richiesta per l’expo a Roma nel 2030, al centro Roberto Gualtieri, a sinistra Giampiero Massolo (i servizi?) e a destra Letta, ma quello vero! Sarà un caso, non dico di no, ma fa venire i sudori freddi: se questo è il PD … !

Resta il fatto che il partito più in difficoltà è proprio il PD e, in esso, il suo segretario, povero di idee e poverissimo di progetti e, infine, ‘scenicamente‘ inesistente.

Mi ha colpito, l’altro giorno, una trasmissione televisiva in cui si discuteva la crisi con varie interviste, durante una delle quali, in studio, il giornalista interrompe quello che sta parlando per dare la linea al collega in esterna perchè c’era Letta che «sta facendo una dichiarazione». E la linea è stata passata, la voce di Letta è arrivata: monotona, ripetitiva, complicata, piena di incisi, vaga ma verbosa … e il giornalista in studio ha interrotto bruscamente dopo parecchi minuti, per scusarsi con quello che stava in studio, perché il tempo disponibile era finito.

Questo, purtroppo, è Letta: verboso e involuto. Una bella copia di Conte, a sua volta anche più involuto, ma ricco di paroloni inutili. Non so come questo segretario possa portare a termine la campagna elettorale, ma tant’è, questo è il Segretario che il PD si è dato: la vedo dura. Del resto, dal ‘campo largo’, che non significa nulla, è passato al ‘campo Draghi’, poi ha deciso di darsi e dare ordine a tutti di darsi gli ‘occhi di tigre’, e infine (ma sono certo che non è finita) ha deciso di fare il ‘front-runner’, cioè … ?

Che, però, ora ha un compito formidabile da svolgere. Deve (dovrebbe) essere subito netto e chiaro sulle cose da fare, e non sulle alleanze. Perché è solo sulle cose realistiche che si può sperare di attirare l’interesse degli elettori, ormai delusi immensamente dalla ‘politica’.

Si tratta principalmente di riportare a votare quel quasi 50% di italiani che ormai non vota più, sulla base di una affermazione semplice: sono tutti uguali, non dicono nulla e non fanno nulla di ciò che dicono. Ma specialmente a causa del fatto che è sempre più evidente la distanza siderale della ‘politica’ dalla realtà del Paese. La gente, per lo più, li vede come degli extraterrestri, che parlano di cose strane, ma mai ‘operative’. E solo una politica vera, con o senza occhi di triglia, può indurre la gente a tornare a votare.

D’altra parte, il populismo può ancora colpire, almeno quelli che votano. E, in materia, la destra è maestra ad indicare problemi dalla ‘facile‘ soluzione, non a caso Berlusconi ha già iniziato. Solo che la destra, credo, ha capito che la tradizionale politica anti-stranieri e anti-Europa non paga.

Sarà interessante vedere come Giorgia Meloni parlerà dell’Europa e delle sue regole. Per ora è stata ‘incoronata’ (così scrivono i giornali) ‘premier’ se vincesse le elezioni, cioè se avrà un voto in più degli altri. Ma, mentre lo dicono, Salvini e non solo lasciano capire che molti non la voterebbero se fosse lei la candidata, perché fa paura in quanto legata ai fascisti. Mi limito, però, a citare l’articolo di un amico su ‘il Giornale‘, che, essendo veramente fascista, la tratta in modo un po’ rude: da fascista a sedicente fascista.

Siamo proprio ben messi!