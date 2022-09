La propaganda della Russia piomba sulla campagna elettorale 2022 dell’Italia.

Titolo: ‘Russian propaganda finds a home in italian media‘ (‘La propaganda russa trova casa nei media italiani‘); sottotitolo: «Since the Ukraine invasion, Italy has become a haven for pro-Kremlin disinformation and propaganda»; firmato Danielle Pletka, dalle colonne di ‘Foreign Policy‘, dell’edizione di ieri, 13 settembre, a 12 giorni dal voto che concluderà una campagna elettorale nel contesto della quale la Russia, la guerra in Ucraina hanno avuto un ruolo centrale nel tornare a rendere protagonista la polemica fascista-antifascista. Una campagna che, secondo i più accreditati sondaggi, si concluderà con una importante vittoria della destra e con Palazzo Chigi che ospiterà, per la prima volta, l’erede della Movimento Sociale Italiano, Giorgia Meloni, quale Presidente del Consiglio.

Per una coincidenza, oggi le agenzie di prima mattina hanno battuto: «La Russia ha trasferito segretamente dal 2014, anno dell’occupazione della Crimea, oltre 300 milioni di dollari a partiti politici, dirigenti e politici stranieri di oltre una ventina di Paesi per esercitare il suo ‘soft power‘». Prosegue l”ANSA‘: «E queste non sarebbero che “cifre minime” rispetto a quelle che probabilmente Mosca ha speso in questa attività, mentre si prepara nei prossimi mesi ad affidarsi sempre di più ai suoi mezzi di influenza per tentare di minare le sanzioni internazionali per la guerra in Ucraina. A rivelarlo è stato un alto funzionario dell’Amministrazione Biden in una conference call, mentre con una mossa inusuale il Dipartimento di Stato rendeva noto un cable inviato dal Segretario di Stato Antony Blinken a numerose ambasciate e consolati Usa all’estero, molti dei quali in Europa, Africa e Asia del sud, manifestando le preoccupazioni americane.

Il cable, contrassegnato come ‘sensibile’ ma non classificato, contiene una serie di ‘talking point’ che i diplomatici Usa dovranno sollevare con i governi che li ospitano in merito alla supposta interferenza russa. Si tratta di informazioni declassificate di un report dell’intelligence Usa, sulla scia di quanto già fatto dalla Casa Bianca per anticipare e smascherare le mosse del Cremlino in Ucraina. Informazioni che sono state condivise con i governi dei Paesi alleati coinvolti.

La mossa ha seminato il panico soprattutto in Europa ed è piombata come una possibile ‘September surprise’ alla vigilia delle elezioni legislative italiane, dove parte del dibattito politico verte su sanzioni occidentali e postura verso Vladimir Putin. L’informativa non indica specifici ‘target’ russi».

Un ora dopo, sempre ‘ANSA‘ comunica: «“Mi sono confrontato con l’Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica Franco Gabrielli” sul rapporto dell’intelligence Usa che riferisce di finanziamenti della Russia a partiti di Paesi esteri “ed al momento non esistono notizie che ci sia l’Italia” tra i Paesi coinvolti. Così il Presidente del Copasir Adolfo Urso ad ‘Agorà‘ su Rai 3».

Nel frattempo però tutti i principali partiti, impegnati in campagna elettorale, avevano già preso posizione. Si va dal generico «Si faccia chiarezza prima del voto», al «La Lega ha dato mandato ai propri legali di querelare chiunque citi impropriamente il partito e Matteo Salvini come è già accaduto in alcuni contesti televisivi».

Danielle Pletka, ricercatrice senior di politica estera e di difesa presso l’American Enterprise Institute (AEI), dove si concentra sulla politica estera statunitense in generale e sul Medio Oriente in particolare, nonché docente presso la Walsh School of Foreign Service della Georgetown University, nel suo intervento fauna carrellata su quelli che, secondo la sua analisi, sarebbero i fatti che dimostrerebbero l’infiltrazione russa nel sistema informativo italiano.

Di seguito ripubblichiamo integralmente il testo.

***

«Nel 2018, l’allora Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha autorizzato un attacco informatico di ritorsione contro i troll e gli hacker sostenuti dal governo russo che miravano a interferire nelle elezioni di medio termine statunitensi. Nel 2020, l’Amministrazione Biden ha sanzionato entità e individui russi per sforzi simili.

In ogni caso, i russi stavano capitalizzando le divisioni nella società americana, cercando di amplificare un crescente divario partigiano ed erodere la fiducia nel processo democratico tramite troll, siti web falsi e fronti basati su Internet.

Ma cosa accadrebbe se, in stile film horror, il nemico fosse già in casa, se gli stessi media statunitensi fossero complici della propaganda russa? Questo è il caso in alcune parti d’Europa, soprattutto in Italia, che, dall’invasione dell’Ucraina, è diventata un rifugio per la disinformazione e la propaganda russa.

Coloro che seguono la guerra russa in Ucraina, sono rimasti particolarmente sbalorditi quando il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, generalmente visto nelle capitali occidentali come un operatore tranquillo, privo di alcuni dei tic più crudi del Presidente russo Vladimir Putin, ha dichiarato che era totalmente coerente per il Presidente ebreo dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, essere alla guida di una giunta neonazista perché, spiegò Lavrov, l’ex leader nazista Adolf Hitler aveva «sangue ebreo» e alcuni «antisemiti più ardenti di solito sono ebrei».

Sepolto nella cronaca di questa spaventosa filippica c’era il fatto che Lavrov fosse intervistato su ‘Zona Bianca‘ -un talk show su Rete 4, una rete privata di proprietà dell’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi- con l’ intervistatore, Giuseppe Brindisi, che fece poco più che lanciare assist allo scagnozzo di Putin mentre rendeva queste incredibili affermazioni. Brindisi ha concluso l’intervista con un salutare «buon lavoro», secondo Decode39 , un istituto di ricerca italiano, un saluto simile a «buona fortuna con il tuo lavoro».

Sebbene l’intervista a Lavrov sia stata un momento notevole e ampiamente pubblicizzato, è stata solo la punta dell’iceberg italiano. I propagandisti e simpatizzanti della Russia si sono fatti una casa nei media italiani e hanno avuto un impatto significativo sull’opinione pubblica del Paese. Un rapporto in una newsletter Coda (che segue la disinformazione) pochi mesi dopo l’iniziale invasione russa dell’Ucraina a febbraio, ha dettagliato numerosi casi di notizie filo-russe o influenzate dalla Russia mascherate da fatti. Un importante conduttore di Rete 4 ha descritto così uno spaventoso massacro di ucraini in Russia: «C’è stato un massacro a Bucha, [Ucraina], ma onestamente non posso dire chi sia stato. … I nazisti sono a Kiev».

Il problema non si limita ai cosiddetti canali italiani conservatori. L’emittente statale, Rai, ha riportato i primi attacchi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia (dove in questo momento la tensione è in ebollizione) a seguito del ‘sabotaggio‘ ucraino. (Non c’è dubbio che la Russia fosse dietro il ‘sabotaggio’).

Oltre ai suoi conduttori e conduttori di notizie filo-Cremlino, la televisione italiana ha generosamente e ripetutamente fornito una piattaforma ai compari di Putin, ma non nell’interesse dell’equilibrio, poiché i filo-ucraini della televisione italiana si sono lamentati di essere stati esclusi a favore di russofili.

Piuttosto, dettaglia Matteo Pugliese, ricercatore presso l’Istituto italiano di studi politici internazionali, la TV italiana offre semplicemente una zona senza giudizio per artisti del calibro del filosofo domestico di Putin Alexander Dugin (la cui figlia, Darya Dugina, è stata recentemente uccisa in quello che molti osservatori russi credono fosse un’operazione sottofalsa bandiera), la giornalista Yulia Vitazyeva, con sede in Crimea, supportata dal Servizio di sicurezza federale, e un elenco di tirapiedi russi troppo lungo per essere ristampato. (Il Digital Forensic Research Lab del Consiglio Atlantico ha osservato che «l’Italia era in prima posizione degli account Twitter che utilizzavano l’hashtag #Dugina in riferimento alla morte di Darya Dugina»).

Questa marea di propaganda e propagandisti russi in Italia è tanto più notevole alla luce del fatto che il governo italiano (come parte di una decisione dell’Unione Europea ) ha bandito i canali russi ‘RT‘ e ‘Sputnik‘. Ma anche senza la trasmissione dei media diretta dal Cremlino in Italia, i messaggi di Mosca circolano.

Putin non è il primo russo a reggere l’immaginario italiano. Durante la Guerra Fredda, l’Italia vantava il più grande partito comunista d’Europa. E l’antiamericanismo che divenne di gran moda negli anni ’60 e ’70 era tanto più profondo in Italia, e promosse legami commerciali e accademici sempre più stretti con l’Unione Sovietica. I club ‘Italia-URSS’ erano onnipresenti, con particolare acquisizione tra gli intellettuali italiani. Uno studio recente descrive in dettaglio gli sforzi del Partito Comunista Italiano del secondo dopoguerra per penetrare nelle istituzioni culturali italiane (avendo abbandonato l’idea di una rivoluzione proletaria come prospettiva improbabile), raggiungendo infinei livelli più alti della politica, dell’editoria e della ricerca italiana. (Lo studio è una lettura sconvolgente, purtroppo facilmente accessibile solo in italiano).

Con questo passato, non dovrebbe sorprendere che un’indagine del European Council on Foreign Relations (ECFR) sull’Europa abbia riscontrato che gli italiani sono i più solidali con la Russia tra tutti i Paesi intervistati. Alla domanda «Chi è il principale responsabile dello scoppio della guerra in Ucraina?» solo il 56% degli italiani intervistati ha accusato la Russia, il numero più basso in Europa, con il 27% che ha incolpato «Ucraina, UE o Stati Uniti». Idem sulla domanda «Quale Paese costituisce il più grande ostacolo alla pace tra Russia e Ucraina?», con il 39% degli italiani che incolpa la Russia (di nuovo la percentuale più bassa in Europa) e un 35% quasi uguale che incolpa «l’Ucraina, l’UE o gli Stati Uniti».

Dal punto di vista di Washington, l’indagine ECFR ha evidenziato un altro problema nell’opinione pubblica italiana alleata della NATO: alla domanda «Il tuo Paese dovrebbe spendere di più per la difesa ora, vista la guerra in Ucraina?» solo il 14 per cento degli italiani ha detto sì, ancora una volta il numero più basso d’Europa.

Twitter è un’altra forza che amplifica la propaganda filo-russa in Italia. Uno studio nell’edizione italiana di ‘Rolling Stone‘ ha rivelato una rete «feroce e pervasiva» di account sia autentici che bot che promuovono la narrativa russa, o Z o Zeta. (Z è il simbolo adottato dalla Russia della guerra in Ucraina.) Utilizzando un rigoroso sistema di filtraggio e riferimento incrociato di retweet, hashtag, utenti e messaggi, sottolineando che sostenere la Russia e le sue azioni in Ucraina non è illegale, l’autore, Alex Orlowski, ha ridotto a 250.000 utenti il fenomeno Twitter pro-Z italiano. È un quarto di milione di persone in un Paese di soli 60 milioni di persone.

A coronare l’elenco di Orlowski degli account più seguiti e più amplificati, più dell’account dell’Ambasciata russa a Roma, c’è l’account Twitter della deputata filo-Cremlino al Parlamento europeo Francesca Donato. Donato, un tempo membro del partito di destra Lega (ex Lega Nord) in Italia, ha lasciato il partito per protestare contro il sistema di certificazione del vaccino COVID-19 in tutta l’UE, ed è stata poi espulsa dal suo Partito Identità e Democrazia nel Parlamento europeo dopo aver rifiutato di condannare l’invasione russa dell’Ucraina.

Donato è tutt’altro che l’unico politico italiano a mobilitarsi per Mosca. I suoi ex colleghi della Lega, tra cui l’ex vicepremier Matteo Salvini, sono noti apologeti del Cremlino. Come la politica Marine Le Pen in Francia, Salvini non ha nascosto le sue simpatie; la stampa italiana ha riferito a maggio che gli incontri segreti tra gli emissari di Salvini e l’ambasciata russa avevano probabilmente lo scopo di destabilizzare l’attuale governo Mario Draghi. Infatti, insieme al Movimento Cinque Stelle filorusso, la Lega, che propagandava la sua opposizione agli aiuti militari italiani all’Ucraina, ha fatto cadere Draghi non molto tempo dopo.

La questione del sostegno italiano all’Ucraina potrebbe essere stata alla base della caduta del governo di unità tecnocratico Draghi. Ma con le elezioni previste per il 25 settembre, Giorgia Meloni, leader del partito Fratelli d’Italia, ha ribadito il suo sostegno all’Ucraina. Questo non è stato tanto visto con gli altri attori protagonisti della scomparsa di Draghi, la Lega di Salvini, il partito Forza Italia di Berlusconi e il Movimento Cinque Stelle in via di estinzione.

Cosa significherà una volta che il famigerato processo di costruzione della coalizione in Italia inizierà sulla scia delle elezioni? Nessuno lo sa, ma una cosa è certa: il terreno in Italia è fertile per un’ancora maggiore oscillazione verso Mosca».