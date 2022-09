Elezioni 2022: la grande speranza nell'animaccia popolare dei non votanti

Tra le molte cose sbagliate di questa campagna per le elezioni 2022, come ho già avuto modo di dire, c’è quella delle continue accuse di fascismo alla signora Giorgia Meloni. La quale ha buon gioco a ‘difendersi’ dicendo che certe cose le ha dette molto tempo fa, quando aveva 19 anni (ma perché ora ne ka 92?), oppure che sono state travisate, eccetera.

È la solita solfa, la solita -permettetemelo- inettitudine di certa stampa e di certi politicanti ad articolare argomenti utili, ma specialmente significativi.

E invece, anche qui come al solito, l’animaccia popolare, la cultura apparentemente modesta del popolo, riesce a cogliere in una sola battuta, magari fulminante, tutto ciò che molti giornalisti cercano di dire (e altri di negare) in centinaia di pagine, me compreso.

Parlo proprio di ‘animaccia’: quella che sbotta in una battuta istintiva, senza pensarci e quindi non costruita, diversa da quelle magari altrettanto significative, ma più ‘pensate’, elaborate da altri, non dall’animaccia, insomma.

Dico ciò perché me ne sono capitate tra le mani due contemporaneamente, e dunque è facile metterle a confronto.

Nei giorni scorsi, un amico mi manda un post (che maniera infame di esprimersi!) di una vignetta con due Tizi davanti ad una cabina. Il primo dice: «Se vai là dentro, puoi decidere se tornare indietro di 100 anni o viaggiare nel futuro», l’altro chiede «E’ una macchina del tempo?», «No è una cabina elettorale», risponde il primo.

Battuta chiara, elaborata, colta, ma colta nel senso di studiata, costruita a tavolino. Beninteso, la battuta dice la pura e semplice verità, ma presuppone che si sappia, o si percepisca subito, che la destra farà la guerra all’aborto e al fine vita, che si opporrà a far pagare le tasse ai ricchi, che combatterà i migranti, che cercherà di fare passare un presidenzialismo para-fascista, ma specialmente che è non solo oscurantista, ma oscura. Dice molto, insomma, dice tutto, ma ti impone di pensare, e quindi ti fa discutere con te stesso e con gli altri … e da una discussione si sa come si comincia ma mai come si finisce.

Un altro amico (direte che strani amici che ho!) mi manda una vignetta diversa, dove si vede il signor Matteo Salvini che mostra fiero e ridente (sguaiato come ride lui) una maglietta di calcio con su scritto «Salvini» e sotto il numero 71.

Lui ride contento. Non sa che 71, nella smorfia, per usare una terminologia molto edulcorata, significa ‘uomo senza valore’, che in realtà in napoletano si direbbe più correttamente ‘mmerdajuolo’ … immaginate il significato, anche se, all’origine, definiva (senza molto rispetto!) un mestiere.

Perché dico che questa è più efficace, anche se magari meno colta? È ovvio: è uno schiaffo, uno guarda e ride, ma non ride per la battuta, ma per la posa del personaggio, ignaro di essere, come disse Emmanuel Macron, emmerdé!

Quindi, quella vignetta, diventa un giudizio politico, tutt’altro che semplificato o semplicistico: il contrario. Esprime, infatti, la valutazione umana verso la persona: esce dal politico per rientrare nell’uomo. E lo uccide dimostrandone la pochezza: … lui ride contento.

Perché tutta questa ‘spatafiata’? Per dire che spesso la cultura popolare dice di più di intere pagine di giornale. E, come vedrete alla fine, io è su questa che conto.

È il caso delle accuse alla signora Meloni di essere fascista.

Che sia o sia stata fascista lo sappiamo tutti; non più tardi di un paio di mesi fa è andata a fare una sceneggiata fascista in Spagna. Ma poi ciò non serve a nulla, tanto lei dice che è cambiato tutto, che la notte le è venuto in sogno la fata Turchina che l’ha convinta che rispettare la democrazia è cosa buona e giusta, le ha offerto una zucca piena di ‘comunisti’, eccetera.

Se una critica si vuole fare a queste persone, bisogna intanto prendere atto dei loro programmi, delle cose che dicono davvero. E che sono cose pessime. Indipendentemente dal fatto che siano o meno fasciste.

Meloni non fa che ripetere che la prima cosa che faranno, se vincono le elezioni, sarà cambiare la Costituzione per portare avanti un sistema presidenziale. Bene. È su ciò, sul merito di ciò che si deve discutere e attaccare, a prescindere dal fatto che sia o meno fascista.

Tanto più che l’obiezione principale che viene fatta è che lei e gli altri non sono mai stati fascisti in senso tecnico. E su questo hanno anche ragione, perché è così. Il fascismo è cosa ormai condannata dalla storia, solo pochi imbecilli si confessano fascisti.

Ciò non toglie che quei pochi imbecilli si riferiscono politicamente a lei e a Salvini: questo è un argomento suscettibile di essere utilizzato.

Così come, avendo preso atto ormai che il fascismo in quanto tale non c’entra, bisogna mostrare come i loro programmi, specialmente con riferimento all’Europa, sono di fatto programmi autoritari e sovversivi e, per di più, stupidi per la loro totale ignoranza di cosa significhi per il futuro dell’Italia partecipare oggi al progetto di Europa che sta emergendo, pure con le difficoltà della guerra in Ucraina.

Invece, purtroppo la stampa si dedica attivamente solo a dare a lei del fascista e a Salvini … anche. Bisogna mostrarne la pochezza intellettuale e pratica, altrimenti vinceranno le elezioni e poi i guai verranno a noi tutti.

Ciò che appare evidente, è una ipotesi molto pericolosa.

Il progetto di Meloni, Salvini e Berlusconi (ormai ridotto a una perfida macchietta, dal viso intonacato) è chiaramente quello di presentarsi come ‘moderati‘, termine di per sé privo di senso, per poi, ‘preso il potere‘, seguire una strada simile a quella di Viktor Orbàn e di altri: prendere dalla UE tutto il possibile per soddisfare i propri cittadini sul momento, e poi distruggerla, distruggendo così anche sé stessi. Questo progetto può riuscire, in quanto il livello di coscienza dei problemi, di cultura insomma, di quei tre e dei loro seguaci, non è in grado di far loro capire quale danno secolare deriverebbe da una cosa del genere: loro ragionano con la prospettiva di domani, non più.

Il cosiddetto centro (anch’esso ‘moderato’, boh!) sta lì a sparare a sinistra per poi vedere se e come allearsi con la destra vincente, allo scopo di dargli una parvenza di rispettabilità. Matteo Renzi e Carlo Calenda, aspettano solo la morte di Berlusconi per ‘raccogliere‘ i resti del partito … solo che Berlusconi, buon per lui, non ha nessuna voglia di morire, per ora.

Enrico Letta, infine, che non è minimamente all’altezza dei problemi, sa per certa una sola cosa: si può non fare vincere la destra solo alleandosi con gli stellini, cioè con il nulla più populista di Salvini! Un rischio terribile, e lo abbiamo visto venti giorni fa, ma anche l’unica possibilità se gli stellini non spariscono del tutto.

A mio parere, dunque, la grande speranza sta in quell’oltre 40% di non votanti, che potrebbe comprendere che il loro futuro è tutto e solo nelle loro mani e decidere questa volta di votare, nella consapevolezza che il ceto politico italiano attuale è disgustoso e va rivoltato ab imis!