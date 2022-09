Elezioni 2022: il (non)dibattito tra i (non)leader Meloni - Letta

Non sta a me giudicare o valutare i dibattiti televisivi e non tra ‘leader’ politici, ma ci provo per assecondare la richiesta di non trascurare il dibattito Meloni – Letta che si è tenuto ieri (lo potete rivedere qui)

Lo faccio esprimendo, innanzitutto, il mio scandalo per il fatto che in un momento così difficile per l’Europa e per il mondo intero, nel pieno (e mi assumo una volta di più la responsabilità di dirlo!) di quello che è l’inizio della terza guerra mondiale, che possiamo solo sperare non sia combattuta con le armi nucleari, in un Paese nel quale potrebbe determinarsi la vittoria di partiti della destra più oscurantista di sempre, che non sarebbe nulla di strano, se non fossero però così violenti, sospetti di atteggiamenti fascisti, ma specialmente eredi certi del fascismo e rozzi, volgari, incolti, si assiste ad un unico ‘vero‘ dibattito tra quelli che la stampa o non so chi (senza consultare nessuno) ha deciso violentemente di considerare gli unici ‘leader‘ da prendere in considerazione per un dibattito.

Dibattito che la televisione di Stato -cioè: pagata dai cittadini italiani, tutti leggete bene tutti- si rifiuta di mandare in onda, di provocare, di chiedere, di pretendere. Che vergogna!

Ciò posto, abbiamo visto i due ‘leader’ nella sede del ‘Corriere della sera‘, che ambisce, a quanto pare, a sostituire lo Stato. Perfetto, ormai non c’è più nulla di cui stupirsi.

Innanzitutto, perché leader tra virgolette? Perché, diciamocelo francamente, avendoli visti per quasi due ore, quei due –Giorgia Meloni e Enrico Letta– non guidano, non conducono, sono leader di nulla. Scialbi, senza sentimenti visibili, senza -specialmente- progetti, disposti a tutto, privi di ‘idee‘, anzi, post-ideologici, qualunque cosa significhi.

Ho sentito la signora Meloni -ieri truccatissima, contenuta, autorepressa, scura in volto- rispondere debolmente che non era vero che, come sosteneva Enrico Letta, lei e i suoi colleghi avessero sistematicamente votato contro, in Europa e in Italia, tutti i provvedimenti proposti in materia ambientale. Una risposta da prima debole, dunque, ma solo per obbligo di scena. Poi Letta ha avuto vita facile a dire che i documenti dimostrano il contrario, così la truccatissima Meloni, aspirante capataz dell’Italia tutta -testualmente, badate bene, testualmente tutta- per contrastare l’accusa di essere un ostacolo per la salvezza dell’ambiente, afferma: “siamo conservatori e dunque per definizione noi vogliamo conservare”, detto sottolineando con la voce e col gesto delle mani a sinistra … sarà un caso?, “l’ambiente a vantaggio”, spostamento delle mani a destra, “delle generazioni future”!

Ma vi rendete conto? Franco Bernabè dice che la Meloni studia e dice cose ragionevoli. Meno male, figuriamoci se non studiasse!

Non ho fatto in tempo a raccogliere le braccia da terra, che ne ho sentita un’altra incredibile, incomprensibile, che con assoluta serietà la predetta ha enunciato a proposito dell’emigrazione. Dopo avere spiegato molto a lungo la differenza tra migranti economici e rifugiati, ha ‘fornito‘ la sua soluzione per i migranti, non per i rifugiati se ho ben capito -e dunque non si capisce di quelli che se ne farebbe- che è di una semplicità assoluta: basta fare un accordo tra l’Europa e i Paesi di provenienza dei migranti, specialmente la Libia, per la creazione di luoghi di raccolta e di scelta dei migranti da ‘importare‘. Si dice una cosa lapalissiana, per dire di una cosa ovvia, ma qui di ovvio non c’è nulla, nulla di nulla, perché la difficoltà è proprio lì, solo Meloni sembra non sapere dell’incapacità di trovare un accordo in Europa, e dell’impossibilità di negoziare alcunché con la Libia … tra l’altro quale Libia?

Certo è -e la cosa mi lascia interdetto- che oramai la stampa italiana, scritta e parlata, dà per acquisito che Meloni ha vinto, e quindi, lo dicevo qualche giorno fa, la ‘stampa‘, almeno quella che conta, si sta riposizionando. Vedrete, spero di no, se vincesse davvero: la stampa in coro a dire come è brava, come è bella, che super politica è. Già ieri da Lilli Gruber, Aldo Cazzullo era sull’orlo dell’orgasmo, e perfino Antonio Padellaro! E’ la stampa bellezza!

Sempre Meloni, ha difeso fortemente (è l’unico punto sul quale si è ‘scaldata’) le sue posizioni contrarie -sono esplicitamente contrarie!- ai ‘diritti‘: all’omosessualità, alla convivenza fuori del matrimonio, all’aborto -insomma, alla cosiddetta ‘devianza’ … decisa da chi? Sul quale ultimo se ne esce con un ardito trapezismo, afferma cioè che lei non è contro il diritto all’aborto, ma contro la mancata difesa del diritto a non abortire.

Un modo osceno di trattare un tema così delicato. Perché significa che ritiene giusto fare in modo di indurre (come?) le donne a non abortire. Certo, fra le righe (si è guardata bene dal dirlo perché le serve apparire antiabortista) si potrebbe leggere che una donna va aiutata a tutti i costi a potere avere un figlio, anche quando le condizioni non ci siano. Ma affermare ciò, sarebbe stato affermare un diritto di civiltà, ma ciò implicherebbe affermare il diritto ad abortire, al limite, e questo lei non può dirlo, pena perdere voti, molti voti, e quindi si ferma lì, a rivendicare il diritto a non abortire: la scoperta dell’acqua tiepida.

Dopo di che, salva la solita ambiguità negata da Meloni sul tema della guerra in Ucraina -tra l’altro proprio nel giorno in cui molto si parla di successi ucraini (mi permetto di avere qualche dubbio, ma speriamo di sbagliare)-, di politica internazionale, in particolare europea, non ha detto una sola parola. Mostrando di non avere idea di cosa sia, pardon, di cosa possa essere, l’Unione Europea, nel suo solito linguaggio approssimativo ed aggressivo, non ha perso l’occasione per attaccare (magari in qualche caso giustamente) la Germania (al solito) e la … Francia: giusto mentre in Parlamento giace la ratifica del trattato del Quirinale, che potrebbe essere, a pasticcio ucraino finito, la chiave di volta per il futuro dell’Europa, di quella parte dell’Europa (come dicevo l’altro giorno) che è la nostra (Italia, Spagna, Francia, Germania, Olanda, ecc.) in via di essere abbandonata dagli USA, accerchiata e irrilevante.

Direte, arrabbiati, che non ho parlato di Letta. Infatti, non ne ho parlato. Ma scusate, che ha detto?

C’è un punto nemmeno lontanamente sfiorato dai due ‘contendenti’ ‘leader’ di un partito che non c’è (roba da Peter Pan, dove Guido Crosetto fa la parte della fatina!): il tema dei giovani.

Milena Gabanelli mostra l’assenza dei giovani dal voto. Sarebbe il tema centrale per dei leader, e invece nessuno ne ha parlato.

Forse anche perché la mancata coscienza della natura e della gravità del problema viene proprio da Gabanelli, che ha un’idea luminosa: andate a votare, giovani delusi, e mettete scheda bianca, così noi capiamo che non siete soddisfatti e quanti siete: gli altri ‘evidentemente se ne fregano’ e li possiamo ignorare. Cosa fare per i votanti scheda bianca non lo ha detto … io ascoltavo esterrefatto … ma Gabanelli è una ‘grande firma’!

Cari giovani -se uno anche solo uno mi leggesse- che aspettate a buttare a mare questa gente, tutta, Gabanelli inclusa, e pretendere che ci sia qualcuno che pensi al Paese, alla politica e non solo al proprio potere? Che aspettate?

Non è un invito alla rivoluzione armata. Al contrario, è un invito a prendere coscienza della realtà: per il nostro establishment non contate nulla, come la gioventù ucraina, siete ‘carne da cannone‘. Che aspettate a reagire? Vi pare che il tema più interessante della trasmissione di Gruber sia stato la separazione tra Totti e Ilary? Possibile che non vi faccia saltare la mosca al naso essere considerati per ciò? Avete un’occasione unica ora, e che, credetemi, non si ripresenterà prima di vent’anni (se le cose vanno come tutti pensano): la possibilità di rivoltare la situazione. Dipende solo da voi, dal vostro voto e … dalla vostra rabbia: non vi illudete, l’establishment non potrà mai nutrirvi tutti, ma specialmente non ne ha alcuna intenzione.