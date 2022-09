Elezioni 2022: far ridere non fa vincere

Elezioni 2022. Nicola Zingaretti e il suo ‘suggeritore’ Goffredo Bettini; ma anche Francesco Boccia e ‘Base riformista’ di Lorenzo Guerini, Andrea Romano e Luca Lotti; i ‘Dems’, la corrente che fa capo ad Andrea Orlando e Anna Rossomando, per non parlare degli ex renziani tutti più o meno ‘sacrificati’ e candidati in collegi impossibili, quando hanno trovato un posto in lista… un po’ tutti stanno affilando le loro lame, pregustano la sconfitta del Partito Democratico da addossare al segretario Enrico Letta, per rispedirlo a insegnare a Sciences-Po, l’Institut d’Etudes politiques di Parigi.

Scalda i muscoli il Presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, anche se l’interessato smentisce. Vai a sapere: già si è candidata (con elezione sicura) la vice-presidente Elly Schlein; la un tempo rossa (di questi tempi rosea) si può permettere di giocarsi anche Bonaccini e andare ad anticipate elezioni (con conseguente rischio di perderle?); già nel Lazio la partita si annuncia più che dura, con Zingaretti che si rifugia in Parlamento e un PD che mostra, sia a Roma che in regione, il suo volto più respingente…

C’è poi una ‘legge’ non scritta: gli ‘emiliani’ da sempre, fin dai tempi del PCI, sono buoni amministratori ma pessimi politici. Di esempi in questo senso se ne possono fare tanti, da Renato Zangheri e Renzo Imbeni, fino a Pierluigi Bersani? Anche per questo il Richelieu del PD, Dario Franceschini, si affretta ad assicurare che quale che sia il risultato elettorale non è aria che Letta sia defenestrato? (per inciso: Franceschini è di Ferrara).

E’ comunque un fatto che Letta si trova a dover opporre resistenza su quattro fronti. I ‘nemici‘ naturali, i leader della coalizione di destra-centro; quelli interni, che aspettano i risultati del 26 settembre per aprire il fuoco; il Movimento dei Cinque Stelle guidato da Giuseppe Conte, che mira a falciargli l’erba sotto i piedi; e la coppia elettorale Carlo Calenda e Matteo Renzi, che si pone esplicitamente lo stesso obiettivo, con maggiori possibilità di successo.

Ogni politico (compresi chi pensa di esserlo) ha certamente diritto di fare il ‘gioco’ che ritiene più conveniente. Anche quello ‘sporco’, purché non illegale. E’ quello che per certi versi fanno Conte, Calenda, Renzi. Grazie a una legge elettorale scervellata, e il combinato disposto realizzato con la riduzione dei parlamentari (che comporta un ampliamento delle circoscrizioni elettorali), nella maggior parte delle circoscrizioni, la partita si gioca tra destro-centro e centro sinistra. Gli altri due poli (Calenda-Renzi e Cinque stelle), per non dire dei più ‘piccoli‘, sottraggono voti ai due poli minori, senza possibilità di successo. E due elettori su tre saranno sottratti dallo schieramento del centro sinistra. Per fare un esempio: Calenda, candidato nella stessa circoscrizione romana dove si presenta per il PD Emma Bonino, fatalmente favorirà il candidato della destra-centro.

Al PD ne sono consapevoli, per questo scatta la parola d’ordine del silenzio. Agli attacchi e alle provocazioni in particolare di Renzi la consegna è del ‘No comment’. Renzi e Calenda cercano lo scontro con il PD «al solo scopo di autolegittimarsi», spiegano. Azione e Italia Viva bersagliano quotidianamente Letta sui temi più vari, dalla crisi energetica al rapporto con i Cinque Stelle. Renzi addirittura agita lo ‘spettro’ del congresso in caso di sconfitta (Congresso che ad ogni modo si dovrà fare, dal momento che a marzo scade il mandato del segretario e degli organi del Partito).

Una campagna elettorale in generale deprimente, respingente.

Chi meglio di un vignettista di successo, Makkox, per avere un ‘ritratto’ dei vari leader? Una ‘galleria’ per ‘La Stampa‘, che qui si riassume. Letta: “Mi evoca Rocky, la forza, la potenza, Letta ha il fisico da nerd, sembra Geremia di Alan Ford. Per fare gli occhi della tigre meglio uno come Bonaccini, che ha la stazza da buttafuori del Cocoricò”. Calenda: “Ha una tigna impressionante, rosica su qualsiasi cosa”. Renzi: “Vedrai come spunta fuori dopo, specie se vanno oltre il 10%. Ma piano piano comincerà a scansare Calenda pure nelle foto. Lo faceva con Obama: lui al centro grosso e il presidente degli Stati Uniti dietro, tagliato a metà”. Conte: “Sorprendente, non credevo proprio che facesse cadere il governo”.

Luigi Di Maio: “Un percorso da fumetto, tanti lo insultano, ma va solo applaudito per la scaltrezza, la capacità di trasformarsi e riuscire a vendersi bene”. Giorgia Meloni: “Ha messo la maschera rassicurante, anche se a volte le cade, come al comizio spagnolo, in cui era più naturale, diciamo. Ma a me non fa paura Meloni, piuttosto tutto ciò che non vedo dietro di lei”. Matteo Salvini: “Vive un dramma, è costretto ad andare a rimorchio della Meloni per restare a galla, racconta che il 25 settembre vincerà ma per lui sarà comunque una sconfitta. Il Viminale, secondo me, se lo scorda”. Silvio Berlusconi: “L’immagine che promuove di sé è la stessa del 1994. Meraviglioso, lo guardi e ti ritrovi in una macchina del tempo. Anche i video che fa per i social sono girati esattamente come 30 anni fa”.

Un’altra analisi interessante viene da Luca Bizzarri: “Osservo i politici e non mi capacito: sono tutti convinti che prenderà più voti chi fa più ridere”. Obietta: “Non è vero che essere divertente porti consensi, anzi è il contrario”.

Il professor Giorgio Simonelli è docente di Teoria e Tecnica delle Comunicazioni sociali all’università Cattolica di Milano. La sua è una valutazione sulla campagna elettorale sbarcata su TikTok: “Si vede che è un utilizzo un po’ forzato. Gli uffici stampa avranno detto che per comunicare con i giovani sarebbe stato necessario”. Bilancio? “Tra tutti i TikTok che ho visto, quello più divertente è quello di Berlusconi, a differenza di Calenda…si sente Piero Angela, si è messo in testa di saper fare tutto e quindi ha deciso di parlare di tutto. Che poi la domanda che viene spontanea è: chissà cosa ne sa lui delle cose di cui discorre. Insomma, l’ho trovato saccente e didascalico”.

Poi, un invito a un sano realismo: la premessa è che i sociali sono mondi che si auto-rappresentano. Simonelli fa un esempio concreto: “Da ore leggo migliaia di post sul fatto che Marco Rizzo abbia stappato o no una bottiglia per la morte di Gorbaciov. Secondo lei interessa davvero a qualcuno? Esistono molti fattori che possono spostare consensi elettorali ma quello decisivo rimane l’esperienza quotidiana delle persone. Quello dei social è un mondo auto-rappresentato”.

Al di là delle tante chiacchiere, i fatti concreti, quotidiani: i tanti nodi che con l’autunno verranno al pettine; saranno brutti, complicati ‘nodi’, per tutti.

Intanto Meloni, che non nasconde di sentirsi ormai Presidente del Consiglio in pectore, procede con i piedi di piombo. Mentre gli alleati Salvini e Berlusconi si producono in spericolate promesse elettorali surreali e fantascientifiche, lei procede con i proverbiali piedi di piombo. Al tradizionale appuntamento di Cernobbio, la ‘ragazza della Garbatella’ è stata letteralmente vivisezionata dai poteri concreti e reali; ha saputo muoversi con grande cautela e prudenza. Sulla politica estera, e in particolare la questione Ucraina-Russia, non esita a schierarsi con Washington e Bruxelles, anche a costo di sconfessare l’alleato Salvini, che vorrebbe allentare la presa delle sanzioni economiche. Meloni ha il problema di garantire le cancellerie occidentali e non scrollarsi di dosso l’immagine di cavallo di Troia di Putin, che non sembra invece preoccupare il leader della Lega.

Fratelli d’Italia ha poi un altro problema: Berlusconi vuole a tutti i costi portare a casa un risultato a due cifre. In questo modo potrebbe giocare su due fronti: pesare sulla coalizione di cui fa parte, cercare di riequilibrarla; ma anche strizzare l’occhio al ‘forno‘ del terzo polo, che non chiede altro: si consoliderebbe il ‘Fronte Repubblicano‘ vagheggiato da Calenda.

Insomma, un ventaglio di ipotesi le più varie. Per questo Meloni è più che attenta a non abbandonarsi a sparate sui rappoorti internazionali; e ancora più prudente sull’economia, consapevole che poi quelle promesse, a breve, potrebbe essere chiamata a mantenerle. Non per un caso, per esempio, si è pronunciata a favore del rigassificatore a Piombino, nonostante in quella città il sindaco, del suo partito, guidi la protesta; e per aver il disco verde dell’imprenditoria e della finanza, è pronta a ulteriori aperture e concessioni su trivellazioni e nucleare.

I problemi legati all’energia: il quadro lo dipinge Davide Tabarelli, Presidente di Nomisma energia.

La sua analisi comincia col dire che “Un intervento da 30 miliardi contro il caro bollette è indispensabile, come tutte le misure messe in campo dal governo nell’ultimo anno per sostenere famiglie e imprese. E non basterà per superare l’inverno, che sarà durissimo, dovremmo fare i conti con il razionamento delle forniture”. Per Tabarelli, salirà il debito pubblico, come accade in tutte le economie di guerra. Non solo: il Pitesai, il Piano per la transizione energetica sostenibile, del governo Draghi, “è un mostro, va cestinato. I 5stelle, che hanno governato dal 2018, hanno pesantemente condizionato la politica energetica di questo Paese, il Pitesai sembra aprire allo sfruttamento dei giacimenti nostrani, ma pone talmente tanti paletti e vincoli che è solo uno specchietto per le allodole. È necessario tornare al sistema autorizzativo previgente”. Tabarelli snocciola cifre: lo scorso anno abbiamo prodotto 3 miliardi di metri cubi di gas, nel 1994 eravamo a 21 miliardi. La nostra domanda di gas è stata di 76 miliardi. Dalla Russia ne importiamo 29 miliardi. Per renderci autonomi dalle forniture russe e non mandare all’aria la nostra economia abbiamo bisogno di riappropriarci anche del nostro patrimonio di gas. Benvenute le rinnovabili, ma non potranno mai essere la benzina del motore dell’economia italiana. Per i tempi e le quantità.

Il prezzo dell’energia schizza alle stelle, interi comparti produttivi rischiano il fallimento. Inevitabile l’intervento di 30 miliardi di aiuti, in linea con quanto da giugno dello scorso anno per tutelare famiglie e imprese con interventi per ulteriori 40 miliardi. Potrebbero comunque non bastare per superare l’inverno, che sarà durissimo, e con possibile razionamento delle forniture.

Risposta: i mercati sono saltati, la politica è saltata, la Russia di Putin scatena la guerra nel cuore dell’Europa, che risponde con pesanti sanzioni. Il debito pubblico non può che salire. L’offerta energetica scende, la domanda resta inalterata. Il mercato è nel panico, si teme che il gas possa mancare per il prossimo inverno. Per riequilibrare domanda e offerta, stima Tabarelli, “dobbiamo mettere nel conto anche il razionamento”.

Alternative? “L’Eni ha fatto quello che si può fare, penso all’Algeria per esempio, da cui potranno arrivare 7-8 miliardi di metri cubi di gas in più, ma noi dobbiamo controbilanciare ben 29 miliardi dalla Russia. Per i rigassificatori ci vogliono 6-7 mesi per allacciarli e renderli operativi, per cui è bene attrezzarsi ma non serviranno per questo inverno. Andranno bene per l’inverno 2023, visto che anche quando la crisi cesserà i nostri rapporti con il Cremlino resteranno per decenni incrinati”.

In quanto al Piano per la transizione energetica sostenibile, che riapre alle trivellazioni anche se in aree ben delimitate “va cestinato, è un mostro. Bisogna tornare al sistema autorizzativo che era in vigore prima del divieto. Il piano è in gestazione dal 2018 e la prima forza in Parlamento, i 5stelle, che ha governato con tutti gli esecutivi che si sono susseguiti, ha fortemente condizionato la politica energetica del Paese di questi anni. Vi sono talmente paletti e condizioni che il Piano è solo un ostacolo allo sfruttamento delle risorse nazionali, uno specchietto per le allodole”.

Questa la situazione, questi i fatti.