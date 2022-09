Elezioni 2022 e i 'soliti' americani … e 'soliti' italiani

E dunque, finalmente, ora è tutto chiaro, chiarissimo, lapalissiano, in vista di queste elezioni 2022. Mentre oggi entriamo nell’ultima (finalmente) settimana di campagna elettorale.

Vediamo bene i ‘fatti’ e i ‘detti’.

Quel brillante politico ‘Fratello’ di Giorgia Meloni, Adolfo Urso, Presidente (abusivo secondo alcuni, ma lasciamo correre, in Italia è sempre così!) del Copasir, cioè della Commissione parlamentare che si occupa di sicurezza (leggi: spionaggio), si reca inopinatamente a Washington a ‘parlare‘ …. Con chi, di che e perché non si sa bene, e nemmeno ben si sa se sia andato di sua iniziativa (molto difficile, a una settimana dalle elezioni) o sia stato convocato. Ma è anche vero che, andarci, è un modo per dire al colto e all’inclita “vedete, gli americani ci amano, io vado lì e non mi lasciano fuori della porta”.

Personalmente non ho giudizi sul punto, ma l’esperienza insegna che queste cose non accadono mai per caso, e che in genere si va in USA perché ‘invitati‘, in maniera più o meno pressante.

Comunque, mentre Urso racconta fatti agli USA e riceve fatti dagli USA (sulla seconda parte non ci metterei la mano sul fuoco, anzi, nemmeno un’unghia incarnata) la CIA, sempre più distratta e sciatta, si lascia scappare al ‘New York Times‘ (non alla ‘Gazzetta di Tucumcari‘), che la Russia (cattivona!) ha finanziato partiti politici in Stati vari, addirittura se ne conosce la cifra: 300 milioni … un pacchetto di caramelle a testa! Ma, precisano subito gli ambienti bene informati statunitensi, e lo fischiano al brillante Urso, che sta lì e quindi si fa prima a dirlo a lui, che l’Italia non è fra quei Paesi … allo stato dei fatti. Anzi, se non sbaglio cito testualmente, ‘pare‘ che non lo sia.

Felice, Urso se ne torna a casa e se ne perdono le tracce.

La signora Meloni, preoccupatissima, viene intervistata da un Enrico Mentana ossequioso e generoso nei tempi, e dice che lei mai e poi mai ha ricevuto soldi da alcuno, che la Russia le fa schifo, e che Matteo Salvini (lo lascia intendere, a onore del vero) è un cacciaballe, oltre che un problema, ma lasciamo correre. ‘Noi Fratelli siamo duri e puri’, e, sì, lei è stata a 19 anni fascista, ma ora è cresciuta e non la pensa più così. Mentana, distratto e a corto di tempo, si dimentica di chiederle della sceneggiata in Spagna (quando ne aveva 45), ma le chiede dell’aborto, per darle agio di precisare che lei non è contro l’aborto, né contro il divorzio (oddio, e che c’entra ora?), ma che lei è a favore di tutto ciò che possa servire a permettere o indurre a non abortire, compreso il caso in cui qualcuno voglia abortire per ragioni economiche. Lei, insomma, vuole solo applicare tutta la legge, e lo spiega a Mentana nella sua lingua «do you know ‘applicare’» … come dire, una abituata a parlare inglese, a un italiano le scappa la parola inglese, come quando parla dei ‘player’ della speculazione.

Ma non spiega, come si concilia tutto ciò col fatto che il suo partito a Bruxelles vota contro una condanna a Viktor Orbàn, che, tra l’altro, notate bene, ha deciso di permettere l’aborto, ma la donna che vuole abortire prima di poterlo fare deve ascoltare il battito del cuore del feto. Esattamente quello che dice la Meloni: l’aborto non è abolito, ma si fa quel che si può per garantire un modo per non abortire a chi non voglia farlo, o … sia indotto a non volerlo fare. Questo, cara Meloni, è doppiogiochismo selvaggio! Si vergogni!

Per carità, sono cose marginali secondo molti (super-giornalisti inclusi), che però rivelano il livello dello scontro, l’uso di provincialismi e di doppiogiochismi, venduti come prove di modernità e di cultura. Questa è la cosa terribile in questa campagna elettorale, ma in genere nella nostra politica: il provincialismo inarrestabile, e sventolato come prova di modernità e di progresso e, molto spesso, la cattiveria, la crudeltà sottostante.

Ma torniamo a noi. Perché non credo che sfugga a nessuno il senso di tutta questa vicenda.

Certamente, accusare la Russia di finanziare partiti all’estero, cosa che non si dovrebbe fare, anzi, che il diritto internazionale vieta esplicitamente, ma mica mi volete dire che gli altri, cioè gli USA, non lo fanno?

Oddio, se vogliamo fare la parte degli scemi, si può anche dirlo. Ma si dovrebbe anche aggiungere che gli USA fanno e hanno fatto molto di più, se solo si pensi a Gladio e ad altri episodi oscuri … a proposito avete notizie della soldata statunitense che ha ammazzato dei ciclisti nei pressi di Aviano? Giusto, per sapere.

Ma in questo caso, la cosa è alquanto più complessa. Urso è il Presidente di una commissione parlamentare, e dunque non ha, né deve avere, nulla a che fare e a che vedere con la parte operativa delle cose di cui si occupa. Lui, la Commissione, è l’organo di controllo dei servizi segreti, non l’organo di direzione dei servizi. Cosa ci va a fare in USA?

Questa domanda, non è marginale, ma fondamentale. Urso e altri vanno lì a ‘farsi conoscere‘, come si dice abitualmente, che in politica ha in genere un significato giusto un tantino più complesso e più preoccupante.

E in questo caso, già molto più complesso: fare ‘uscire‘ il documento proprio in questo momento, su non facciamo gli ingenui, mica è un caso; e farlo uscire proprio mentre Urso è lì, alla CIA (o nei dintorni), beh non è certo casuale.

Diciamocelo con franchezza: una volta di più, come spesso accade, gli USA da un lato chiedono di conoscere i possibili futuri governanti italiani (cosa avvenuta regolarmente per tutti, nella recente storia italiana, vero?), ma dall’altro, in questo caso più che mai -posso usare la parola?- ‘minacciano‘, minacciano di fare uscire qualcosa che possa mettere in difficoltà il futuro Governo, specie se fosse un Governo Meloni-Salvini.

Voglio essere chiaro fino in fondo. Ciò è inammissibile, ieri come lo è oggi. Sarebbe ora che i nostri politici si liberassero dal vezzo, più o meno obbligato, di rendere conto delle proprie decisioni ad altri che sulle nostre scelte non hanno rilevanza alcuna. E ciò dovrebbe essere specialmente valido, trattandosi di politici fortemente sospetti di ‘amicizie’ improprie, salvo a stabilire perché sia improprio essere amico di Vladimir Putin e non di Joe Biden. Ma il fatto è e resta che, probabilmente (serve dire ‘probabilmente perchè non ne abbiamo le prove) a dieci giorni dal voto, dagli USA (e non dalla Russia) si manifestino consensi e ‘minacce‘ verso un Governo e un Paese che ha tutto il diritto di fare come crede, nell’ambito dell’autonomia che gli è data. Tra l’altro, la nostra stampa, sempre libera e indipendente, parla di richieste statunitensi di ‘conoscere’ le persone, di ‘valutare’ le intenzioni … che importa agli USA e con che diritto lo chiedono … beh, lo impongono?

E, anche qui, precisiamo bene a beneficio della ‘pacchia’ di cui parla la signora Meloni, che oggi ha 45 anni, se ben capisco, e che quindi a 19, quando parlava bene di Benito Mussolini, era il 1996, mica un secolo fa, a parte la ‘ricaduta’ da Vox … instabile la ragazza, ma certo, questi ‘giovani’ moderni, cambiano idea in fretta, buon per loro.

A proposito della pacchia, dicevo, è bene precisare che, se è vero come è vero, e assolutamente vero, che nessuno Stato, né gli USA né la Russia né chiunque altro, può interferire nella vita politica dell’Italia, che è libera di decidere per sé, la medesima Italia, però, ha il vincolo (costituzionale, signora Meloni) di agire nei limiti e nei termini che le sono consentiti dalla libera, sottolineiamolo, partecipazione dell’Italia alla UE. Meno ‘pacchie’, dunque, e più partecipazione. E anche meno legami di fatto o non con potenze straniere intese a influenzare la nostra politica.

E allora quella frase iniziale -‘ora tutto è chiaro’-, andrebbe riscritta, e in grassetto e a caratteri maiuscoli: proprio ora nulla, ma proprio nulla, è chiaro, e i timori per il nostro futuro, o meglio per la libertà del nostro futuro, si moltiplicano per dieci.