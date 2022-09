Elezioni 2022: Destra-centro vinceranno, come Pirro

Ormai meno cinque giorni alle elezioni 2022, la situazione appare confusa e incerta. Non tanto per il risultato delle urne: quello appare scontato, anche se in politica ‘mai dire mai‘, i sondaggisti e i rilevatori degli umori dell’opinione pubblica sono unanimi nel certificare la vittoria del destra-centro e in particolare dei Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Il problema non è tanto questo. Piuttosto è come si arriva a questa vittoria.

Il destra-centro arriva al traguardo spaccato, lacerato da mille contraddizioni. Silvio Berlusconi sa bene che la sua Forza Italia uscirà dalle urne fortemente ridimensionata: è un partito ‘vecchio’ con una leadership logorata dagli anni e dai malanni, schiacciata tra Meloni e la Lega di Matteo Salvini. Berlusconi, e ancor più Salvini, sono pronti a vendere l’anima pur di impedire a Meloni d’essere la prima donna che varca palazzo Chigi. Ma sono come il cieco che indica la strada allo zoppo che lo porta sulle spalle. Se poi la Lega dovesse avere un risultato elettorale modesto, e soprattutto un’emorragia nelle tre regioni che contano (Lombardia, Veneto, Friuli), hai voglia ad accreditare i ‘fantastici centomila’ assiepati sul pratone di Pontida (che, per inciso, a capienza massima può ospitare 30mila persone). Salvini, astuto, si guarda bene dal dare numeri, lascia che li diano altri. Si limita a un formale: «Umberto siamo qua grazie a te, con il tuo esempio andremo molto lontano». Bossi, infatti, sarà per l’età che non è più gagliarda, sarà perché qualche risentimento lo cova, a Pontida non è andato. Salvini si è prodotto nel suo repertorio, ormai bisognoso di revisione: «Credo nell’Italia e nella Lega», quanti ne può entusiasmare? Quel far ritmare a ogni pié sospinto: ‘Grazie Matteo’, ha lo stesso sapore di ‘Meno male che Silvio c’è’, e attende ora un Maurizio Crozza che lo valorizzi sapientemente. E’ una prova di debolezza, non di forza; un po’ patetico, un po’ infantile. «Se Meloni pensa di sfruttare nostre presunte divisioni per incassare dividendi nella formazione del governo, sbaglia di grosso, e oggi si è visto», commenta un senatore, previa classica assicurazione dell’anonimato. Ennesima conferma che appena si conosceranno i risultati delle elezioni e le percentuali effettive si aprirà una lotta intestina di esiti imprevedibili. Salvini si produce già in un toto-ministri provocatorio: agli Esteri un ambasciatore; alla Sanità, un medico; alla Giustizia Giulia Buongiorno; per sé non vede alcuna ragione perché non gli sia dato il Viminale. Preso dalla foga arringa i suoi: «Sarebbe un onore essere scelto da Mattarella come Presidente del consiglio». Vai a capire perché il Quirinale dovrebbe farlo…

All’interno della Lega, si chiamino Luca Zaia o Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana o Giancarlo Giorgetti, marciano tutti sotto traccia, cauti e vigili. Leitmotiv: oggi non c’è spazio per le polemiche interne. Per gli ‘alleati’ è altro discorso: Giorgetti rivendica la scelta di entrare al governo Draghi: «Ci vuole coraggio ad assumersi le responsabilità in tempi difficili, è molto più facile stare fuori a criticare». Roberto Calderoli parla del governo che verrà: «Basterà un anno di governo per dimostrare chi è capace di amministrare e chi è stato all’opposizione ha abbaiato alla luna e ha saputo solo dire di no. Vedremo chi ha in scuderia cavalli da corsa e chi ronzini».

La verità è che lacera ieri, lacera oggi, la tela appare vistosamente strappata. Ministri e presidenti di regione firmano solennemente un decalogo di impegni prioritari della futura Lega di governo (nientemeno definito come ‘il Vangelo secondo Matteo’); sei i punti irrinunciabili: bollette e nucleare sicuro, autonomia, flat tax al 15%, fine della legge Fornero, stop agli sbarchi, giustizia giusta.

Una manciata di giorni ancora di imbonimento, poi Salvini e tutti dovranno fare i conti con la dura realtà. Nel libro dei sogni l’abolizione del canone Rai, la reintroduzione dei decreti Sicurezza; un’Italia protagonista in Europa («l’Europa serva delle multinazionali e della grande finanza non può essere la nostra Europa», «Basta con Roma accompagnatrice di Parigi e Berlino»); costruzione di un fronte dei Paesi mediterranei, anche perché «se le frontiere non le protegge l’Ue le proteggeranno i Paesi del Mediterraneo». L’immancabile ponte sullo stretto.

Vinceranno. Una vittoria come quella di Pirro contro i romani a Eraclea e Ascoli Satriano.