Elezioni 2022, da Orban a Meloni: democrazia, la sua qualità e il suo rovescio

Ne accennavo qualche giorno fa, la prova più difficile da superare da parte di questa destra che spera di governare, è la prova della democrazia.

Ne accennavo, facendo notare che la democrazia non vuol dire che se si vota c’è democrazia. La democrazia, in altre parole, non è solo prassi, comportamento, e (peggio) meccanismi: la democrazia è una attitudine mentale, intellettuale e anche etica, e inoltre è anche cultura, apprendimento, studio. Non basta un qualunque meccanismo, ad esempio di voto, perché sia realizzata la ‘democrazia in un Paese’.

Tanto per essere chiari, la nostra legge elettorale truffaldina, e che grazie alla sua truffaldinità potrà fare vincere le elezioni alla destra, è la negazione della democrazia. Anzi, per dirla tutta, ma proprio tutta: il Capo dello Stato non avrebbe mai dovuto firmarla, e invece lo ha fatto, favorendo involontariamente la truffa. Solo un esempio: nel mio collegio elettorale, se voglio votare ‘la sinistra’ (tra virgolette perché fa ridere come sinistra) mi trovo obbligato di fatto a votare Luigi Di Maio, persona simpaticissima e dolcissima, che io non voterei nemmeno sotto tortura! Basterebbe questo.

Ora, di fronte alla prova della condanna (molto edulcorata, perché ‘stranamente’ manca la Polonia che fa anche di peggio) di Viktor Orbàn, la destra esplode, ed esplode fragorosamente. Perché non è più in grado di fingersi democratica e vede scoperte le sue carte vere: il meccanismo che realmente persegue.

La storia è troppo nota per tornarci su: l’UE si accinge a condannare l’Ungheria perché il suo comportamento, la sua legislazione, il modo in cui agisce il suo governo, riduce continuamente gli spazi di libertà degli individui e riduce le garanzie proprie di uno Stato di diritto.

Per fare due esempi sommari assai: da un lato si cerca, di fatto e quindi vigliaccamente, di limitare il diritto all’aborto delle donne imponendo, al momento di praticarlo, di ascoltare il battito del cuore del feto; dall’altro si limita l’autonomia della magistratura, si sottopongono i pubblici ministeri al potere politico, eccetera. Sarà un caso, ma la destra italiana non si propone (dice Giorgia Meloni) di abolire l’aborto, ma di «permettere a chi non vuole abortire di … non abortire»! ci vuole una faccia tosta, ma specialmente la certezza dell’impunità, politica in questo caso.

E qui, intanto, si manifesta una differenza tra la destra di Giorgia Meloni e quella di Matteo Salvini: una differenza che non ne riduce la pericolosità per la nostra -ripeto la nostra- democrazia.

E infatti, di fronte al tema aborto, Salvini, vilmente, rifiuta di parlarne, non risponde, anzi, fa di peggio: dice che lui si occupa dei problemi dell’Italia e non di ciò che accade in altri Paesi. Che, però, non è soltanto un modo vigliacco di non rispondere su un tema che lo riguarda direttamente, visto che il suo partito ha votato contro la condanna dell’Ungheria, ma è un modo attraverso il quale gli ‘scappa‘ detto ciò che, al fondo, è il suo vero progetto politico. Che si sostanzia, benché scioccamente sia così, in una cosa: ‘noi siamo autonomi, non accettiamo controlli o valutazioni straniere, anzi, siamo meglio degli stranieri, specialmente se poveri e cioè migranti‘, e così via. Insomma, quella che ho esposto in tre parole, è la trave portante del cosiddetto suprematismo o sovranismo, che caratterizza da anni la politica, l’idea (anche se definirla tale è problematico) della Lega odierna e di Salvini in particolare.

Se questa linea pagherà lo vedremo ormai fra pochi giorni, ma certamente non è questa una strada che possa piacere molto alla parte filo-imprenditoriale della Lega, al nord. Al nord, infatti, hanno ormai capito bene che, da un lato l’unico futuro di quella economia è, e non può non essere, il rapporto continuo con l’estero; e, dall’altro, che l’immigrazione serve, e serve moltissimo per permettere alle aziende, specialmente agricole, di funzionare e di guadagnare.

Per quanto riguarda Meloni e il suo partito, è evidente che la sua indisponibilità a condannare Orbàn deriva dalla sua concezione effettiva della democrazia, o meglio dal reale progetto che ha in testa. O che ha in testa l’aggressivissimo suo Oligarca fatto in casa: il signor Guido Crosetto. Che, a conferma della sua ambiguità, l’altra sera negava di sapere della questione Orbàn perché “oberato dal lavoro per salvare la sua azienda dall’aumento del costo dell’energia elettrica” … lo stesso giorno in cui il Governo ha emesso il decreto legge proprio per salvargli (a lui e ai tanti come lui) l’azienda.

Diceva qualcuno, qualche giorno fa, che della Meloni non si può probabilmente temere che voglia il fascismo, ma è certo che molte delle cose che dice e che fa, sono cose che ricordano molto da vicino il fascismo, o sono semplicemente fasciste.

E, come dicevo, la signora Meloni si è incaricata subito di confermare questa tesi.

Primo, si rifiuta di condannare Orbàn per le riduzioni della democrazia e dei diritti, e lo motiva nel modo peggiore possibile: Orbàn, dice Meloni, è stato eletto, e quindi la democrazia è rispettata, e se Orbàn fa certe cose, vuol dire che le fa sulla base del voto democratico. E quindi, direi, come Orbàn si appresta, se vince, a mettere la Magistratura sotto controllo politico, come, non a caso, spera il suo futuro Ministro della Giustizia, il signor Carlo Nordio, che, per di più, vuole reintriodurre l’immunità parlamentare … Vedete che le cose si spiegano, che i cerchi si chiudono da sé?

Una idea, quella metoniana della democrazia, che non è strampalata o sbagliata. È una tesi fallace, truffaldina, deliberatamente truffaldina. Mi spiego: democrazia non significa solo ‘voto‘, ma qualità e contenuto del voto. Se la gente vota perché viene imbrogliata (come anche in Italia, poi pensatela come volete), se vota perché costretta, eccetera, quel voto non è espressione di democrazia, al contrario. Non per nulla, Adolf Hitler è stato regolarmente votato e portato al Governo dai tedeschi in maggioranza. Idem per Benito Mussolini. E si potrebbe continuare, citando casi, oggi, che confermano nei fatti questa situazione: Recep Tayyip Erdogan è stato regolarmente votato, lo stesso non si può negare per Bashar al-Assad, e per Vladimir Putin, che è stato addirittura rieletto tre volte, e infine anche per Xi Jinping, che è il segretario regolarmente eletto del Partito che governa. Cosa c’è di strano? In Inghilterra, la signora Liz Truss governa perché scelta dal suo partito!

Queste situazioni non sono solo collegate ai brogli elettorali, anzi. Sono collegate alla scarsa comprensione delle idee dei governanti, alla scarsa consapevolezza culturale della gente che vota: in una parola, all’effetto dell’indottrinamento (leggi: pubblicità) dei votanti e alla scarsa cultura dei votanti stessi.

Non per nulla, il diritto internazionale a proposito dell’autodeterminazione, si preoccupa di affermare che l’autodeterminazione è soddisfatta solo se e quando i Governi rispettino la volontà effettiva della popolazione e ne rispettino, comunque, i diritti fondamentali, anzi: rispettino i diritti fondamentali di tutti i cittadini.

Nel corso di questa campagna elettorale, la signora Meloni ha mostrato platealmente la sua distorta e inaccettabile concezione della democrazia, quando chiede al Ministro degli Interni, di impedire che degli oppositori partecipino alle sue manifestazioni per disturbarle. Nega, insomma, un principio fondamentale della democrazia: la possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero.

Se, oggi, Meloni pretende che chi non è d’accordo con lei non venga ammesso là dove lei parla, vuol dire (o lo dà da presumere) che domani si riserverà di impedire ai cittadini di manifestare il loro proprio pensiero.

Tutto ciò è tanto ovvio ed evidente da non richiedere nemmeno commenti particolari. O meglio, lo sarebbe se nel nostro Paese (e forse anche in Ungheria?) non vi fosse quel fenomeno terribile e pericolosissimo in tutte le democrazie: l’indifferenza verso la politica, espressa, oltre e più che nella frequentissima ignoranza delle posizioni dei politici e dei loro effetti ove applicate, nel fatto che una parte enorme della nostra popolazione (oltre il 40% degli aventi diritto al voto) non partecipa alle votazioni, ma specialmente (questo è il vero pericolo) non si ‘occupa‘ di politica: si mette, cioè, nelle condizioni di essere ‘massa‘ utilizzata dalla politica, alla quale non avrà partecipato.

Lo fa per delusione, per disperazione, per incomprensione, per indifferenza, ma sia come sia, lo fa, e lo fa autorizzando ad una legge truffaldina di permettere a una parte del Paese (alla fine meno del 30% reale della popolazione) di governare come piace a Meloni, cioè di ‘comandare‘, a prescindere dalle minoranza: il rovescio della democrazia.