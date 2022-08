Elezioni 2022: Calenda, Renzi, PD costretti al matrimonio per interesse

Carlo Calenda: «Nonostante tutto non chiudiamo la porta al dialogo». Questa frase stentorea, urlata, solo apparentemente accorata, ma in realtà arrogante come poche altre, a me pare, oggi, il simbolo di questa campagna elettorale. Specie nella sinistra.

Anche la destra fa cose del genere, ma in modo più soft: si vede da lontano che si odiano, che non si sopportano e che vogliono assolutamente mettere gli altri sotto i piedi. Ma, incredibile ma vero, riescono a dare l’impressione che stanno bene insieme. Il che induce l’elettorato a guardarli con meno diffidenza: esiste, forse, pensano gli elettori, una possibilità che questi collaborino senza iniziare la solita tiritera, la solita crisi di Governo, eccetera. Il guaio è il programma, revanscista e autoritario.

Ma più di altro, secondo me, ha, nella destra, un peso Silvio Berlusconi. Molti pensano che di fronte alle sciocchezze e alle esagerazioni di due personaggi estremi e superficiali come Giorgia Meloni e Matteo Salvini, l’esperienza di Berlusconi potrebbe attenuare i guai. Insomma, molti pensano, credo, che alla fine il capo effettivo sarà Berlusconi, come è sempre stato.

Però, ora, credo che vi sia una differenza notevole. Berlusconi ormai punta alla soddisfazione personale. Direte: come sempre. Sì e no. Perché i suoi interessi personali non sono più le sue aziende, che ormai lecitamente o meno sono al riparo da scorrerie o altri pasticci. Stavolta Berlusconi vuole la sua soddisfazione personale: Presidenza del Senato o addirittura della Repubblica e, diversamente dal passato, per averle è disposto a tutto, anche a seguire la strada populista e reazionaria del duo Meloni-Salvini: non ha nulla da perdere, solo da guadagnare. I giochetti con Renzi, ai tempi del PD renziano, non funzionano più.

Insomma, una volta di più, credo che il ‘gioco’ ruoterà introno a lui, nonostante abbia perso molta consistenza numerica. Insomma, potrà fare il solito vecchio gioco: essere indispensabile o quasi e profittarne per ricattare i colleghi.

La frase che citavo all’inizio è di Carlo Calenda, al quale non si può non dare atto del fatto che ha intuito subito la partita ed ha cominciato subito a giocare e a giocare pesante, quando gli altri ancora non si rendevano conto che c’era una crisi di Governo in atto. E ha preso in mano il timone, stando fisso sulle prima pagine. Ormai si sente parlare solo di lui, parla solo lui, fa e disfa (questo è il punto) solo lui. Letta si limita a cinguettare imbarazzato. Perfino Renzi è stato messo sotto scacco: non solo Calenda sta facendo quello che voleva fare lui, ma, togliendogli argomenti e atteggiamenti, mostra di avere un disegno chiaro in testa, perfino a prescindere da Renzi … ma non dal PD.

In realtà non è vero che ‘dirige lui i giochi‘, lo sappiamo tutti, ma l’apparenza è quella, quello che si muove, che contatta, che accetta profughi è lui, al punto che è lui che dice al PD (sei volte più grande di lui) quello che deve fare, anzi, lo minaccia: io ti bacchetto sulle dita se chiami Fratoianni o Di Maio, o anche un certo Bonelli, uno che nulla conta e nulla ha mai contato: se lo citi vuol dire che alzi polvere. E Letta, che oltre la consistenza (temo anche intellettuale) della mozzarella non va, abbozza e tace o al massimo miagola cose marginali. Poi riunisce la Segreteria, cioè si guarda allo specchio con Gianni Cuperlo che parla di vulnus a ogni piè sospinto.

E quindi Calenda costringe anche Renzi a dire con aria arrogante come suo costume, che potrebbe correre al centro da solo … dimenticando che ora al centro c’è Calenda, che prende i pezzi scappati della destra e ricatta il PD.

Renzi, però, sa benissimo che correre al centro da solo significa avere due o tre parlamentari perché il gioco grosso si gioca nei collegi uninominali, e se è da solo non può sperare di accaparrarsene nemmeno uno.

Letta, per parte sua, subisce l’iniziativa di Calenda e continua a cercare di ‘allargare‘ le alleanze, non accorgendosi che non c’è nulla da allargare. Gli stellini, che tanto gli piacevano, ormai vanno sulla strada del populismo più bieco e volgare, e quindi a Letta resta solo di accoglierne i residui, inutili, D’Incà, e magari Fico: sai che figata!

Però, in questa salsa poco omogenea, sia a destra che a sinistra, un fatto dovrebbe essere chiaro a tutti. La destra, in qualche modo è strutturata in maniera quasi omogenea e non ha altre fonti di voti da attrarre. Al di là delle posizioni teatrali che so di Giovanni Toti o di Gianluigi Paragone, la destra è quei tre partiti: con forti impulsi fascistoidi, contrari ad una equità fiscale vera, ostili ai migranti (ma è solo facciata, perché i migranti servono e quindi la lotta a loro serve solo a sfruttarli di più e meglio) e poco di più. Un progetto vero di società alla destra manca, mentre è presente e insistente un progetto di costruzione politica autoritaria da realizzare attraverso il presidenzialismo: cioè stracciando la Costituzione.

Per parte sua, la sinistra, cerca di avere dei progetti di riforma della società molto cauti (se no i tassisti bloccano le città, per esempio), di alleggerimento delle disparità sociali, di maggiore attenzione ai ceti meno ricchi. Ma il problema principale della sinistra è quello di unire quanto necessario a non essere spazzata via nei collegi uninominali dalla destra.

In altre parole, o si unisce, ingoiando qualche rospo e mugugnando un po’, o non esiste. Lo stesso Renzi si sta rendendo conto che il centro da lui millantato non c’è, o almeno non c’è da quando Berlusconi ha fatto la sua scelta populista e autoritaria, e quindi potrà creare problemi, distribuire insolenze qua e là, ma se vuole esistere ancora dovrà coordinarsi con la sinistra, che, almeno il PD, ovviamente, non lo ama. Ma Renzi ormai, mi sembra, è poco più di una frangia: non ha più seguito e può anche essere abbandonato al suo destino, come dice di voler fare.

Sul coordinamento della sinistra, a ben vedere, al di là della indubbia abilità e improntitudine manovriera, Calenda e della Vedova (!), si contenta di garantire i gassificatori e l’inceneritore e di non offrire a Di Maio, da un lato, e alla Carfagna-Gelmini, dall’altro, un seggio uninominale. Grande politica!

L’unico elemento che resta ancora incerto, e resterà tale fino all’ultimo, è l’incostanza e l’incoerenza delle persone. Non mi stupirebbe se domani Carlo Calenda o Emma Bonino si impuntassero su qualche questione per loro di principio, e scardinassero il sistema. Così come non mi stupirebbe per nulla se Letta si facesse sfuggire qualche altra sciocchezza del tipo della reintroduzione o rafforzamento della tassa di successione, grazie alla quale proposta, come certo ricorderete, si fecero perdere le elezioni a Prodi.

Alla fine, dunque: solo bassa politica deludente che cerca, a destra, di affossare Draghi, e a sinistra, di imitarlo fingendo di criticarlo.

Il centro è, è stato, e resterà uno e uno solo: Draghi. Senza il quale l’Italia può iscriversi alla OAU … -per i distratti: Organizzazione dell’Unità Africana.