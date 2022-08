Elezioni 2022: Calenda - Letta 2 a 0 … e ora palla all''ape Maio'

Mi è difficile, dovendo commentare l’incontro scontro Calenda – Letta, nascondere la mia delusione, ma specialmente la mia perplessità al limite della sfiducia.

Guardiamo bene.

Carlo Calenda è stato senza dubbio veruno, quello che per primo ha capito che si andava alle elezioni e che la partita sarebbe stata difficilissima, ma anche che, di fronte all’inevitabile scontro Meloni-Letta, i ‘piccoli‘ sarebbero stati stracciati. Anche perché, la ben nota lungimiranza di Enrico Letta gli aveva fatto dare e dire sperticate e spericolate lodi di un personaggio che avrà, certo, molti meriti, ma li nasconde benissimo. Ha un passato tranquillamente -anche un po’ violento si dice- fascista; ha idee oscurantiste e oltranziste: che c’entra con la cultura della sinistra (cioè del socialismo, del comunismo, del marxismo … posto che qualcuno di quelli di cui parlo sappia chi sia stato) una come lei è per me un mistero. È una avversaria, per carità da rispettare come tutti gli avversari in democrazia, ma anche da sconfessare pubblicamente nelle sue magagne.

Ma tant’è, Letta per poco non le ha proposto di sposarla in Chiesa, e lei, mica scema, gli ha quasi detto ‘sì’, e quindi, da parte di Calenda, c’è voluto un bel coraggio, oltre l’improntitudine della quale è ricco per natura, a gettare subito la palla in campo e subito nell’area di Letta. Che è rimasto completamente spiazzato e ha cominciato ad annaspare e a negoziare con lui. E qui, il mio primo senso di disagio: uno che ‘guida‘ un partito al 24%, che si mette a negoziare (badate: non accetta di negoziare, offre il negoziato) con uno del 3%, che diventa il 5% con un’altra ‘forza‘ della quale non si capisce la natura e lo scopo e che si risolve in una strana formula aritmetica: +Europa. Mah.

Comunque, tanto di cappello a Calenda, che ha subito capito che Letta era spiazzato e ha cominciato immediatamente a fare l’arrogante (cosa che gli riesce facilissima, dato che lo è di natura), dicendo cosa si può fare e cosa no, ma specialmente (lo scopo era quello, fin dall’inizio) chi può partecipare e chi no.

E qui, di nuovo tanto di cappello, non ha vinto, ha stravinto.

Letta ha trattato con lui, e poi lui ha rilanciato e Letta, agendo come una sposa vergine lasciata sull’altare, ha piagnucolato un po’ parlando di strette di mano, e poi è andato a trattare … neanche lo sfizio di fare andare Calenda al Nazareno!

Ma insomma, cosa voleva realmente Calenda? Tagliare fuori Matteo Renzi, che infatti ora svolazza senza costrutto, e impedire lo sconcio di una candidatura ‘certa‘ di gente come Luigi Di Maio o, che so Federico D’Incà, eccetera. Parliamoci chiaro: questo non è intuito politico, è il minimo sindacale, cioè sarebbe, se leggete più avanti. E solo un democristiano come Letta poteva e può non capirlo. Per cui, ha reagito come ho detto, ma poi è andato a Canossa, sconfitto -sì sconfitto- ‘a tavolino‘: 2 a 0, palla al centro.

Se poi leggete il documentino prodotto nell’incontro di ieri mattina, vedrete che la cosa, alla fine, è molto più complicata e di nuovo è Calenda il vincente. Anzi, ha pure fatto finta di avere fatto una concessione.

Leggete: «Conseguentemente, nei collegi uninominali non saranno candidati i leader delle forze politiche che costituiranno l’alleanza, gli ex parlamentari del M5S (usciti nell’ultima legislatura), gli ex parlamentari di Forza Italia (usciti nell’ultima legislatura)».

Capito? Calenda offre le testoline graziose (si fa per dire, per carità) di Mariastella Gelmini e di Mara Carfagna … sai che perdita! E in cambio chiede e ottiene la testa di ben altri e, per di più, indirettamente ottiene quella di Renzi.

Ma non basta. Perché se leggete bene, la cosa è più ‘sottile’.

Infatti, quella tra Calenda e Letta è solo la prima fase delle alleanze. L’alleanza finale sarà più ampia e, in qualche modo, se ben capisco, ognuno dei due l’allargherà, assumendosi la responsabilità dei collegi uninominali rispettivi, per fare eleggere i ‘big‘ senza rischi, mandando alle furie Clemente Mastella, come mi fa notare un amico, che mi gira il solito tweet.

Chiaro? No, eh … ! signori, quei due sono due democristiani e vanno ‘letti’ per quello che sono. Siccome bisogna allargare al massimo l’alleanza, perché l’unica possibilità di vincere le elezioni è di unire tutti quanti quelli che non sono esplicitamente di destra. E quindi, come al solito, sarà Letta, cioè il PD, a dovere cedere posti e voti, e non Calenda. Quest’ultimo, infatti, non ha modo di allargarsi da nessuna parte, tanto più che il carattere di Renzi è perfino peggio di quello di Calenda e non accetterà mai di dover negoziare con l’odiato Calenda. Al contrario, Letta non solo ha modo, ma ha l’assoluta necessità di ‘allargare‘ (come al solito il PD, per responsabilità, ci rimette le penne!) in ogni possibile direzione.

E infatti la prima cosa che ha fatto Letta, mozzarelloso come sempre, è stata di incontrare … ‘l’ape Maio‘. Eh sì, non scherzo: Giggino e Bruno Tabacci (sì una unione che più innaturale non si può, ma sono due democristiani e quindi va benissimo) hanno ‘fatto’ un partito nel cui simbolo c’è un’ape, forse per simbolizzare l’operosità (di Giggino, che non ha lavorato un giorno in tutta la sua vita?), ma anche il nome di Giggino. Cioè si è fatto il partitino personale, in perfetto stile Salvini.

Con costui, il mozzarelloso è subito corso a trattare, ovviamente (anche se non lo ammetterà mai) per offrirgli una elezione sicura, magari, perché no, cedendogli un collegio uninominale! Che Giggino vincerà con un simbolo in cui c’è il suo nome: sarà più visibile di Letta!

Quando si dice una operazione al bacio!

Ma direte, vabbè così è, ma il programma? Sì, perché checché ne credano questi sedicenti politici, queste elezioni si vincono sui programmi: la gente è stanca, vuole sapere che succede e lo vuole sapere prima di votare. E, invece, di programmi in quelle due paginette a stento si accenna, dicendo che il programma è quello di Draghi, sì, con qualche correzione suggerita da Calenda, che, come dice spesso alla moglie (poveretta!), sta a Draghi come un orso ad un’ape.

E siamo solo all’inizio.