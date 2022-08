Elezioni 2022: appunti (per 'giovani' PD e direttore Feltri) su Israele

Il discorso già proposto qualche giorno fa sulla vicenda del ‘giovane‘ PD Raffaele La Regina, piombato sulla campagna per le elezioni 2022, non meriterebbe di essere ripreso, nonostante non mi fossi accorto che anche un’altra ‘giovane’ del PD è stata incriminata per avere detto -ORRORE ORRORE!- che in Israele c’è una sorta di: «regime di apartheid» e che Israele commette veri e propri «atti di guerra e di repressione nei confronti dei civili».

Premetto -scusate la puntualizzazione- che ho scritto giovani tra virgolette, perché una volta di più la mentalità di Enrico Letta mi lascia interdetto: secondo lui e gli altri maggiorenti del PD (non per nulla, suppongo, tutti ultrasettantenni o dotati della sensibilità degli ultrasettantenni) a 35/40 anni uno è un giovane che deve imparare, che insomma ha bisogno della mamma … magari Debora Serracchiani?

Non c’è che fare, questo segretario e questo suo partito, non cessano di stupirmi, per la colossale rozzezza dei loro comportamenti, ma specialmente della loro mentalità. E sì che allo stato attuale delle cose, sono l’unico partito al quale, con moltissime esitazioni, mi lascerei convincere a dare il voto.

Non meriterebbe, dicevo, tornare sull’argomento, se non si fossero manifestate due cose che mi inducono a tornarci.

La prima, al solito, l’immancabile Matteo Renzi, che ha ‘accusato’ i due alla comunità ebraica: chissà, forse perché altrimenti non se ne sarebbe accorta: Renzi ha l’anima del delatore a quanto pare. Invece, come sappiamo, se ne è accorta, ha protestato inutilmente, dicendo sciocchezze. E di ciò ho già parlato.

La seconda, è che mi è capitato fra le mani un articolo di Mattia Feltri di ‘Huffington‘ (peccato, era un bel giornale!) che si scaglia contro i due che, secondo lui, ‘scivolano‘ su Israele. Feltri, dunque, in un sussulto di sincerità (ma poi vedremo, velenosa) dice che tutti i giovani ogni tanto dicono e hanno detto sciocchezze e sono stati un po’ antisemiti e non so che altro. Leggetelo l’articolo, merita. Ma ‘scivola‘ significa che hanno sbagliato: è proprio vero? Vediamo.

Con quel tono sussiegoso e arrogante del professore delle medie frustrato, Feltri scrive: «Ecco, se Scarpa fosse meno giovane forse saprebbe che Israele esiste anche, se non specialmente, perché c’è stata Auschwitz, e non tanto come triste compenso, ma per il tentativo di risolvere il disastroso e millenario problema della diaspora degli ebrei. Criticare la politica di Israele è comprensibile, negare la legittimità dello Stato d’Israele significa negare a un popolo la possibilità di una terra, significa perpetuare le condizioni che hanno portato ad Auschwitz e a millenni di persecuzioni, significa non conoscere la storia e poco anche la politica, e significa compiere un passo, anche inconsapevole, nell’antisemitismo. Essere giovani, in politica, non è un’attenuante, è un’aggravante». Avete letto bene? Raffaele La Regina e Rachele Scarpa non conoscerebbero la storia.

Ebbene, caro Feltri, non basta essere direttore di un giornale per essere al riparo dalle cavolate. Uso questo termine -‘cavolate’- per essere compreso appieno dall’interessato, che certo non avrà il tempo di leggermi.

La cosiddetta ‘diaspora‘ degli ebrei, è semplicemente dovuta al fatto che, dopo l’occupazione romana del territorio, su una parte del quale vivevano alcuni ebrei, gli ebrei, cioè coloro che professano la religione ebraica, sono andati in giro per il mondo non diversamente dai cattolici, i copti, i mussulmani, eccetera.

Si potrebbe anche ricordare a Feltri e ai due ‘giovani’, che gli ebrei, secondo la tradizione biblica (parliamo di oltre tremila anni fa, secondo la Bibbia) arrivarono nella ‘terra promessa’, dove già vivevano altri popoli, ai quali tolsero (sono parole della Bibbia, legga Feltri legga!) le case e il resto: «non avrete bisogno di costruire le case» dice più o meno la Bibbia. E, inoltre, Mosè, colpevole delle note cose, può solo guardare la terra promessa, e vederne le case, gli abitanti e poi morire, dice il Deuteronomio. Del resto, se non ricordo male, ci fu un certo Sansone, che fattisi tagliare i capelli da tal Dalila, per fatti erotici, fu catturato dai filistei (che, dunque, abitavano là, o almeno vicino agli ebrei, o forse insieme) e poi, grazie ad una rapida ricrescita dei capelli, fece crollare il tempio.

Certamente Feltri e i giovani, sanno benissimo (basta leggere gli stupendi libri di Mario Liverani, il maggiore storico della preistoria italiano) che la storia della fuga dall’Egitto, Ramses II regnante, è una balla colossale. Feltri, infatti, sa bene che Ramses, più o meno nel 1270 avanti Cristo, conduceva guerre contro gli Ittiti, per esercitare, allora come ora, la divisione di zone di influenza proprio in terra di Canaan, nell’attuale Libano, eccetera, fino alla battaglia di Qadesh, che decise, più o meno definitivamente, le predette zone: importanti perché c’era il legno, inesistente in Egitto, e il rame per farne bronzo. Non aveva proprio né il tempo né la voglia di cacciare o inseguire ebrei, che oltre tutto non esistevano. Ebrei, dei quali probabilmente si può parlare solo (vedi Giuseppe Verdi, che lo sapeva!) per quelli ‘fuggiti’ (in realtà probabilmente cacciati) dal signor Nabucodonosor II, tanto che, tornati in terra di Canaan portarono con sé una nuova religione monoteista, che ‘imposero’ ai loro concittadini ancora idolatri. Il famoso vitello d’oro, probabilmente si riferisce a questo.

Ma lasciamo correre.

La cosa inaccettabile, cari ‘giovani’ di Feltri, è il riferimento ad Auschwitz, che non solo non c’entra niente, ma è solo un modo per creare sensi di colpa in chi si avvicina a quei temi.

Caro signor Feltri e cari ‘giovani’, il tema della ricerca di una ‘patria‘ per gli ebrei (che, si sono sempre considerati non fedeli di una religione, ma un ‘popolo’, il popolo eletto, ma questo può dirlo chiunque di sé e dei suoi amici) si pose alla fine dell’800, ad opera specialmente del signor Theodor Herzl, che cercava di trovare un posto per gli ebrei, spesso oggetto di massacri, non in Germania, non ancora! Il ‘sionismo‘ nasce allora e, tra le altre ipotesi, si pensò perfino a comprare delle terre in America Latina. Poi, giustamente, vista la storia della religione e delle persone di religione ebraica, ci si disse che si poteva tornare in Israele, che, però, era abitata da altri, e per di più era sotto dominazione coloniale ottomana, i predecessori di Recep Tayyip Erdogan, per intenderci.

Con lo scoppio della prima guerra mondiale, si posero, in particolare alla Gran Bretagna, due problemi: primo, ottenere un aiuto da parte delle popolazioni arabe contro i turchi, e, secondo, finanziare la guerra.

Alla prima questione pensò, tra gli altri, Lawrence d’Arabia, che riuscì a fare molte cose, per poi accorgersi che -mentre lui si ammazzava di fatica per fare la guerra contro i turchi con l’aiuto degli arabi (la presa di Aqaba, ad esempio), ai quali aveva promesso uno Stato indipendente arabo una volta sconfitti i turchi- era stato preso per il naso, perché inglesi e francesi, con l’accordo segreto Sykes-Picot, si erano spartiti l’intero Medio Oriente, semplicemente tracciando una linea: ‘questo a me, questo a te’. Agli inglesi fu ‘data‘ la Palestina, e ai francesi la Siria e il Libano. Le famose ‘carte MacMahon‘, sono sicuramente il pane quotidiano del signor Feltri.

L’altro problema erano i soldi: ne servivano tanti per fare la guerra. Così, la Gran Bretagna ebbe l’idea geniale: farseli prestare dai banchieri ebrei Rotschild (che facevano lo stesso mestiere, per dir così, del ben noto Shylock), in cambio di una cosa incredibile e possibile solo nella mentalità coloniale di inglesi e francesi: la promessa generica agli ebrei di potersi recare in Palestina una volta finita la guerra. Sulla base del fatto (sbagliato) che la Palestina fosse una terra senza abitanti, il che non era. E comunque, trasferire popolazioni nei territori coloniali o occupati è un grave illecito internazionale.

Questo accordo fu formalizzato con la famosa Lettera (impropriamente definita ‘Dichiarazione’, per imbrogliare le carte, forse) del Ministro degli Esteri inglese Arthur Balfour ai Rotschild, in cui si diceva che sarebbe stato creato un ‘focolare ebraico‘ in Palestina: in inglese ambiguamente ‘national home’.

Finita la guerra, gli inglesi ottengono dalla Società delle Nazioni il ‘mandato‘ sulla Palestina, concordato con la Società delle Nazioni, e occupano la Palestina. Tutta la Palestina. La quale, immediatamente (violando una ben nota norma di diritto internazionale) dividono, creando l’attuale Giordania, separata dalla Palestina, per darla alla famiglia nomade degli Hussei, che stanno ancora lì, ma sono tecnicamente palestinesi.

Lì, dunque, arrivano molti ebrei, sempre di più e sempre più interessati a tenersi il più possibile del territorio e delle risorse (contando anche sulla tecnologia), ovviamente, inizialmente, comprando, e poi, man mano, ‘prendendosi’ il tutto, con l’aiuto della cosiddetta Agenzia ebraica: i ‘sionisti’.

Basta leggere, caro direttore Feltri e cari ‘giovani’, la sentenza sulle ‘Concessioni Mavrommatis’ della Corte Permanente di Giustizia Internazionale. O anche il mio libro sulla questione e i vari articoli in materia … certo, leggere è faticoso, la vista si stanca e poi non sempre si capisce facilmente, si deve … studiare: ORRORE!

Il continuo arrivo di ebrei (in gran parte dall’Europa orientale, caro Feltri) determinò tensioni crescenti (Lei, caro Feltri, che è un attento lettore degli scritti di Churchill, ricorderà sicuramente che Churchill anche lui ebbe a che fare con il problema, con intenti, diciamo così, non esattamente filo-arabi!) tanto che varie volte e infine a partire dal 1930, si giunse al cosiddetto rapporto Peel (1937), della omonima Commissione, in cui si propose di dividere la Palestina in due parti: una per gli ebrei e una per gli arabi (in realtà palestinesi, che sono culturalmente diversi dagli arabi). Ma non se ne fece nulla, anche perché scoppiò la seconda guerra mondiale. Al termine della guerra, certo con la simpatia (non il risarcimento, è vergognoso dirlo, dottor Feltri) di gran parte del mondo, si cominciò a discutere alle Nazioni Unite su una soluzione di due Stati, cui partecipò la Gran Bertagna che, poi, con la consueta lealtà, si oppose alla soluzione, che infatti venne approvata con la risoluzione 181 del 1947, … la legga, signor Feltri, è molto istruttiva, anche se è scritta in inglese, ma anche in arabo.

Dato che gli ebrei di Palestina volevano costituire lo Stato autonomo, la comunità ebraica di Palestina iniziò una dura lotta contro gli inglesi, lotta terroristica sempre più violenta, al punto che, coraggiosamente (come gli odierni statunitensi), la Gran Bretagna abbandonò il territorio (avvertendone solo gli ebrei), fuggì. Quindi, alla mezzanotte del 14 Maggio 1948 alle ore 00.01 (cioè ad inglesi ufficialmente andati via), Ben Gurion e gli altri, dichiararono la costituzione dello Stato di Israele, non la dichiarazione di indipendenza … e non è cosa da poco.

Nella Dichiarazione, si dice esplicitamente che Israele nasce sulla base e nei termini della risoluzione 181, quindi su una parte del territorio della Palestina ben determinata. Gli arabi si opposero e cercarono di attaccare Israele, che respinse l’attacco e, anzi, si prese qualche altra piccola parte di territorio, come il Neghev.

Lo Stato di Israele nasce così, dichiaratamente in base alla risoluzione delle Nazioni Unite!

Nel 1967, Israele, accampando un progetto di attacco da parte degli Stati arabi confinanti, attaccò Egitto, Siria, Giordania e Libano, e con la cosiddetta ‘guerra dei sei giorni‘ occupò il territorio destinato, secondo la risoluzione 181 delle Nazioni Unite, agli arabi, fino allora amministrato dalla Giordania. Tanto che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite emise una risoluzione, la 242 del 1967, ordinando a Israele di lasciare quei territori e anche Gerusalemme, che, nella risoluzione 181 doveva essere ‘città libera’, da rendere capitale di entrambi gli Stati!

Quanto all’apartheid, forse eccessivo come termine, in un precedente articolo, facevo notare una (la meno importante) norma certamente non molto ‘generosa‘ per la quale se un palestinese sposa un israeliano perde il diritto (o non lo acquista, a seconda dei casi) di risiedere in Israele. Non so, caro direttore Feltri e cari ‘giovani’, come definireste voi una cosa simile. Nella mia rozzezza io definisco questo ‘razzismo‘, ma sono certo che il direttore Feltri non avrebbe difficoltà a spiegarmi cosa è.

Sulla legislazione non proprio perfettamente egualitaria di Israele, ci sono intere biblioteche, che certo il dottor Feltri e i ‘giovani’ avranno spesso consultato.

Sulla legittimità dello Stato di Israele, secondo me (ma non sono molti quelli che la pensano come me) Israele è uno Stato perfettamente legittimo, alla luce del principio di effettività, tipico del diritto internazionale. Ma è legittimo nel territorio definito dalle Nazioni Unite. Molti, però, ritengono che Israele non ha legittimità internazionale.

Sui comportamenti violenti e illeciti di Israele in Palestina, tra l’altro, c’è un gigantesco Parere Consultivo della Corte Internazionale di Giustizia, e, infine, Israele è sottoposta ad indagini (molto edulcorate, naturalmente) da parte della Corte Penale Internazionale, per crimini di guerra e contro l’umanità.

Potrei continuare, ma mi pare abbastanza.

Solo una cosa: giovani o vecchi, è bene avere idee precise e studiate, ma è pessimo cambiarle repentinamente perché un segretario di partito imbelle o qualche giornalista male informato criticano quelle idee. Cambiare idea per interesse è cosa da ‘vecchi’: può farlo Letta, ma non dei giovani, benché cresciutelli!

Dai giovani, senza virgolette, mi sarei aspettato studio (anche se Cingolani sarebbe contrario … non sono le guerre puniche, addirittura si partirebbe da Nabuccodonosor!) e orgoglio. Sì giovani, orgoglio delle proprie idee e dei propri atti, ma specialmente della propria lealtà e viso aperto e alto.

Non so come ci si comporti in un partito, ma l’atteggiamento di Letta e degli altri è infame: io mi sarei dimesso … dal partito, non dalle elezioni! Finché i giovani non capiranno che ci sono vecchi (e Letta e Renzi, e Di Maio, ecc. sono tra loro) da gettare in fretta nella spazzatura, l’Italia resterà nelle mani della destra più retriva, come potrebbe accadere a Settembre.