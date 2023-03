Electron: un nuovo modo di fare spazio

È andata bene questa volta: circa 19 minuti dopo il decollo, Rocket Lab ha confermato che il primo stadio del suo Electron è stato localizzato nel Pacifico dopo il suo ammaraggio con i paracadute. I tecnici dell’azienda faranno sapere a breve se il relitto potrà essere poi riutilizzato in una nuova missione. Un recupero diverso da quelli di SpaceX perché l’involucro di cui stiamo parlando è stato valutato troppo ridotto per poter imbarcare carburante con un rientro autonomo. Electron infatti è alto poco più di 17 metri (il Falcon 9 di SpaceX ne misura fino a 70, a seconda delle configurazioni) ed è in grado di portare in orbita tra i 150 e i 230 chilogrammi di prezioso materiale utilizzabile oltre la cortina del cielo.

Però Electron ha delle peculiarità interessanti. Per esempio, monta motori con pompe unicamente alimentate da generatori elettrici a batteria anziché da gas con indiscutibili ritorni ambientali ed economici. E inoltre nei suoi siti si studia che lo stadio finale, una volta lasciato dall’intero vascello spaziale -grazie a un un deceleratore aerotermico già testato nel 2019- possa essere raccolto in volo dai ganci di un grosso Sikorsky S-92.

Torniamo per un istante all’ultimo lancio, avvenuto appena qualche giorno fa. La partenza è stata in dubbio a causa di una tempesta geomagnetica che secondo gli esperti, ha avuto la classificazione di essere la più potente degli ultimi sei anni e -soprattutto- inaspettata. Poi però tutto è proseguito senza complicazioni e i carichi che ha imbarcato il razzo sono stati rilasciati con successo dallo stadio superiore rispettivamente 54 e 55 minuti dopo il decollo. Ora i due satelliti BlackSky sono diretti verso un’orbita circolare a un’altitudine di 450 chilometri e si uniranno ad altri 14 veicoli in quota per espandere la rete di servizi di intelligence e monitoraggio in tempo reale, con uno dei tassi di rivisitazione oraria più alti al mondo, fornendo ai clienti un servizio costante e ad alte prestazioni.

Ora due parole sulla casa costruttrice.

Rocket Lab è stata fondata nel 2006 da Peter J. Beck, un imprenditore neozelandese che, come narrano i suoi biografi, ha da sempre avuto la passione per la meccanica e i motori. La sua inventiva lo ha fatto apprezzare da diverse industrie che gli hanno affidato responsabilità importanti fino a quando ha incontrato Stephen Tindall, uno dei primi suoi investitori: Tindall, ascoltati i suoi progetti, gli diede fiducia fino a fargli maturare la capacità di mettersi in proprio e rischiare le sue risorse in un’impresa che al momento sta andando molto bene. Un altro che credette in Beck è stato il suo conterraneo Mark Rocket -nome singolare dato il business- che con il sostegno del governo della Nuova Zelanda ha consentito la messa a punto del razzo multistadio suborbitale Ātea-1, diventando la prima compagnia privata dell’emisfero australe a raggiungere lo spazio. A nord, dalla penisola di Mahia.

Ora però la compagnia ha la sede centrale a Huntington Beach, in California per ottenere contratti da parte da Washington e conseguentemente per usufruire di finanziamenti da fonti americane. Nell’erogazione dei fondi, oltre che il mondo finanziario, tra gli attori si è vista anche la grande Lockheed Martin che in questo affare si è definita un investitore strategico. Risparmiamo i dettagli squisitamente numerici che qualsiasi buon analista potrà recuperare nella letteratura di settore ma soffermiamoci su qualche considerazione che ci sembra necessaria. Nonostante si parli molto frequentemente di spazio sulla carta stampata e sui canali televisivi e social, si sottolineano poco alcuni tratti basilari di quella che non sempre appropriatamente si definisce “economia dello spazio”. Spesso siamo legati quasi sportivamente ad alcuni personaggi che vantano successi da effetti speciali: sono in pochi ad aver memorizzato i nomi di Tindall, di Rocket, di Berk. Tutti invece ricordano Elon Musk quando lanciò il simulacro di una Tesla Roadster a 26.000 km/h nelle vie del sistema solare. Era febbraio 2018 e sia gli appassionati che i comuni osservatori assisterono ad un’ennesima immissione dispazzatura irrecuperabile che nessuno sa oggi dove diavolo sia finita. Forse in un’orbita di Marte.

Ebbene, dietro queste esasperate esibizioni, c’è un mondo forse più modesto ma non meno vigoroso che si sta muovendo celermente, con soluzioni innovative ed in grado di saper catturare mercati sempre più importanti. Ma tutto questo accade quasi sempre lontano dall’Europa.

Perché?

Ce lo siamo chiesti spesso. E qualche risposta è tornata.

Manca una classe di imprenditori privati in grado di sognare grandi programi? Sì, ma non ci sono nemmeno investitori con la volontà di afferrare le idee dei visionari e permettere loro di realizzarle. E poi si vive di continuo una burocrazia troppo incatenata alle regole di un nazionalismo dannoso e obsoleto.

Tutto verosimile.

Ma che diciamo di un potere affidato a eurocrati poco disponibili a rischiare carriera e autorità?

Da osservatori riteniamo che queste componenti, assieme a un soggiogato rapporto di suttitanza con le potenze più forti in termini commerciali e militari, stiano paralizzando l’Europa come mai accaduto in passato.

Nemmeno nei tempi della Guerra Fredda, che apparivano più bui e meno propizi.