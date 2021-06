Les giragonses gramaticals i la pirotècnia jurídica del senyor Manuel Marchena no ensarronen ningú: L’informe perpetrat per la catèrvola de reaccionaris que integren la Sala Segona del Tribunal Suprem oposant-se als indults dels presos catalans no és sinó una resposta repatània a les successives rebregades que la sentència contra els líders catalans ha rebut urbi et orbe. Ni Amnistia Internacional ni els editorialistes del New York Times poden consentir que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart portin a la vora de quatre anys a la presó per haver convocat una manifestació de protesta. Noam Chomsky i els Parlaments de Gal·les, Suïssa, Dinamarca i Regne Unit han manifestat explícitament la seva indignació pel fet que Carme Forcadell estigui complint condemna de més d’onze anys per haver permès un debat parlamentari quan presidia el Parlament Català. El Grup contra les Detencions Arbitràries de l’ONU s’ha pronunciat reiteradament contra les llargues penes de presó imposades als consellers d’un govern que intentava complir el seu programa electoral, que incloïa fer un referèndum d’autodeterminació a Catalunya.

I aquesta setmana, dos clatellots més a la Justícia espanyola: el Tribunal General de la Unió Europea ha adoptat mesures cautelaríssimes per retornar provisionalment la immunitat als eurodiputats Puigdemont, Comín i Ponsatí, i el Consell d’Europa ha presentant les conclusions d’un informe sobre la manera com Espanya i Turquia fan servir la justícia com a arma políticacontra catalans i kurds, respectivament.

Turquia, Marroc i Rússia no accepten lliçons de democràcia de la Unió Europea perquè un país membre, Espanya, no està en condicions de donar-ne a ningú. Recordem-ho: les llargues penes de presó i la persecució als exiliats són per organitzar un referèndum d’autodeterminació; però és que organitzar un referèndum, per il·legal que sigui, no és delicte a Espanya des de la reforma del codi penal del 2005. Les condemnes dictades són per sedició, un delicte d’una tipificació tan ambigua i que l’informe del Consell d’Europa reclama a les Corts espanyoles que es modifiqui o s’aboleixi; en qualsevol cas, el delicte requereix d’un alçament violent i tumultuari -absolutament inexistent en els fets jutjats.



Davant d’una prevaricació de tal magnitud comesa pel Tribunal Suprem, el govern del senyor Pedro Sánchez intenta salvar la cara concedint indults als presos. (Sí, prevaricació: els atestats policials que van condemnar els líders catalans parlaven de violència dels manifestants contra els policies, i el senyor Marchena va impedir contrastar els testimonis d’aquests policies amb els vídeos que les defenses havien aportat al judici, negant un principi jurídic elemental, el de contradicció). La indefensió de l’acusat no és compatible amb l’Estat de Dret.

No és que al senyor Pedro Sánchez li hagi vingut ara un atac d’humanitarisme: és que necessita els vots d’Esquerra Republicana per tirar endavant la legislatura, i resulta una mica galdós haver d’anar a implorar els vots a la presó de Lledoners. A més, el cost polític que Espanya està pagant per prevaricar davant de la mirada del món s’està disparant, com evidencia el recent estira i arronsa entre el govern marroquí i l’executiu espanyol, i Sánchez veu venir el ridícul internacional d’Espanya.

Resulta, però, que un indult requereix preceptivament un informe previ del mateix Tribunal Suprem. En un escrit de vint-i-una pàgines plenes d’arguments més polítics que no pas jurídics, el senyor Marchena pretén negar la condició de presos polítics dels esmentats condemnats. S’hi destil·la, a més, una àcida crítica als tribunals de Bèlgica i de Schleswig-Holsetein que van negar l’extradició de Puigdemont, Ponsatí, Puig i Comín: ràbia espanyola contra totes les institucions que no volen combregar amb les rodes del seu molí. El Tribunal Suprem està de furtis perquè no admet que organismes internacionals es fiquin pel mig o per les vores. Aquest tribunal s’assembla als tribunals franquistes com els plats s’assemblen a les olles.

La rància caverna espanyola, expressant-se a través dels diaris de Madrid, amenaça de fer caure el govern si els indults prosperen. Els nacionalistes de dreta, d’extrema dreta i de dreta extrema ja s’apressen a recollir signatures contra els indults i a mobilitzar-se contra la pèrfida colònia díscola. Ja està en marxa l’organització d’una esperpèntica manifestació el proper dia 13, a Madrid, on els convocats mostraran la seva nostàlgia pel règim de Franco tot brandant símbols feixistes i nazis. A Puigdemont li xiularan les orelles amb els crits i renills que faran rimar el seu cognom amb la paret d’afusellament.

Ja veurem si aquesta qüestió fa caure el govern; el que no farà, en cap cas, és resoldre el problema català. En primer lloc, perquè de demòcrates catalans que pateixen les represàlies de l’estat espanyol no n’hi ha ni deu ni dotze, sinó tres mil, entre condemnats, embargats o pendents de judici; passar pàgina és impossible si abans no hi ha una amnistia general per a tots ells i pels exiliats.

I en segon lloc, perquè la recollida de signatures contra els indults calca l’espifiada que fa quinze anys va cometre la mateixa dreta espanyola: la recollida de signatures contra l’estatut d’autonomia de Catalunya va ser precisament el punt de partida de l’ebullició independentista catalana, que ara revifarà.

Aquest cronista agraeix l’ interès mostrat per totes les personalitats europees que han visitat els presos a les seves cel·les, entre elles, Boris Civelics, president del Comité d’Afers Legals i Drets Humans del Consell d’Europa. Aquest senyor ha estat el relator de la comissió d’investigació que ha dut a terme l’informe, les conclusions del qual s’han presentat aquesta setmana, i que deixen en molt mal lloc la justícia espanyola.

Constatar la bonhomia, la dignitat i l’altura moral de pacifistes com Rull, Turull, Forn, Romeva, Junqueras o Bassa, a més dels anteriorment esmentats, fa encara més estremidor el xerric metàl·lic de les portes tancant-se al darrere en eixir de la presó.

Recollir signatures per apuntalar la crueltat i la venjança contra els càrrecs electes catalans i reforçar així el suport electoral dels partits que representen: aquest és el projecte que el nacionalisme espanyol té per refermar la integritat territorial. No se m’acut un argument més contundent a favor de la independència de Catalunya. Això no és un projecte, és un intent maldestre de servar la darrera colònia que li queda a Espanya.