Il 6 agosto 2013, quasi una settimana prima che le forze di sicurezza egiziane massacrassero oltre 800 civili che protestavano dentro e intorno a piazza Rabaa, il senatore statunitense John McCain si è presentato al Cairo e ha pubblicamente definito il cambio di regime in Egitto quello che era: un colpo di Stato militare.

Il governo degli Stati Uniti non ha seguito l’esempio e non ha ufficialmente etichettato il rovesciamento del primo Presidente egiziano eletto democraticamente un colpo di Stato, una mossa che gli avrebbe richiesto di tagliare 1,3 miliardi di dollari in aiuti militari. Piuttosto, le amministrazioni successive hanno adottato misure scarse e incerte per condannare le conseguenti ondate di repressione.

Negli anni successivi, i funzionari egiziani hanno contato sul fatto che Washington abbia ufficialmente interpretato erroneamente, o ignorato, la gravità delle sfide, che ha avuto serie ramificazioni sia sulla situazione dei diritti umani in Egitto che sulla democrazia americana.

Nove anni dopo, la repressione egiziana non solo ha rivendicato la libertà di circa 60.000 prigionieri politici, ma la sua portata si è estesa al suolo statunitense. Eppure, l’Egitto continua a godere del suo status di alleato di Washington: il Presidente Abdel Fattah el-Sisi, lo stesso uomo che ha presieduto il massacro di Raba’a al Adaweya, ha in programma di recarsi negli Stati Uniti due volte quest’anno. Ciò è, in parte, perché l’attuale regime in Egitto ha continuamente contato sull’ignoranza volontaria di Washington delle false riforme come passi significativi.

Più di recente, ad esempio, el-Sisi ha chiesto ildialogo nazionale e la ricostituzione di un comitato presidenziale di grazia dormiente per rilasciare i detenuti politici. Nei mesi successivi a questi appelli, il dialogo è stato relegato dalla supervisione della presidenza a un’accademia di formazione poco conosciuta, dove il suo comitato direttivo non comprendeva nessuno dei nomi propostidall’opposizione.

Ancora più scoraggiante, quando un ex parlamentare e capo dell’opposizione Alkarama Party ha scritto diversi articoli di opinione criticando il dialogo, il regime ha bloccato il sito di notizie. La cosa più schiacciante di tutte, mentre 443 persone sono state rilasciate dopo le osservazioni di el-Sisi, almeno 716 sono state arrestate. Per ogni detenuto che hanno rilasciato, ne hanno trattenuti quasi due. Oltre alle nuove detenzioni, nello stesso periodo di tempo oltre 7.000 persone hanno visto rinnovare la loro detenzione preventiva.

La società civile egiziana vede un Paese molto diverso da quello che l’attuale regime commercializza all’estero. Mentre l’Egitto prevede di ospitare le riunioni della COP27 a Sharm ElShiekh questo novembre, attivisti ambientali come Ahmed Amasha, che è stato sottoposto a sparizione forzata e tortura, e Seif Fateen , un ex professore e direttore del programma di ingegneria ambientale alla Zewail University, rimangono dietro le sbarre .

Altri come l’eminente attivista britannico-egiziano Alaa Abdelfatah, l’avvocato per i diritti umani Hoda Abdelmoniem e l’ex membro del parlamento Ziad El-Elimy continuano a sopportare condizioni carcerarie sempre più dure. Tutti questi, e decine di migliaia di altri, hanno lavorato e sognato un Egitto per tutti gli egiziani. Questioni come il cambiamento climatico e lo sviluppo sostenibile sono ciò che li ha spinti a piazza Tahrir nel 2011. Un’agenda di responsabilità e cambiamento, sul clima o meno, è impossibile senza una società civile attiva. Una società civile dietro le sbarre o minacciata in esilio è tremendamente meno efficace.

L’incapacità dell’amministrazione di adottare misure serie per combattere queste violazioni dei diritti umani, e di chiamare le cose con il loro nome, è sempre più una minaccia non solo per la democrazia egiziana, ma anche per la nostra.

La penetrazione dell’Egitto nella democrazia americana è avvenuta attraverso continue minacce agli attivisti, campagne di diffamazione e divieti di viaggio contro le famiglie dei dissidenti. Un recente rapporto di Freedom House ha rilevato che l’Egitto è il terzo più grande aggressore della repressione transnazionale. Alla Freedom Initiative, abbiamo documentato casi in cui ai cittadini statunitensi è stato negato il ritorno a casa dall’Egitto a causa dell’attivismo politico dei loro genitori.

Abbiamo anche documentato incidenti in cui i cittadini sono stati sorvegliati da agenti di sicurezza stranieri e minacciati di subire danni fisici sul suolo statunitense. Gli attivisti che si impegnano nella società civile statunitense sono anche diffamati sui canali statali e, forse più urgentemente, vengono arrestati i loro familiari.

Non riuscendo a usare la sua leva e minando le promesse della campagna, l’amministratore di Biden sta danneggiando la sua credibilità. Giorni dopo l’incontro del Presidente Biden con el-Sisi, un noto editorialista e membro del comitato direttivo per il dialogo nazionale, ha scritto un editoriale beffardo affermando che Washington sceglierà sempre gli interessi rispetto ai diritti umani e che l’incontro è stato il caso in questione.

Un modo per combattere questa idea è garantire che gli imminenti incontri con i funzionari di Washington siano svolti a condizione che le persone statunitensi dietro le sbarre e soggette a divieti di viaggio siano rilasciate e autorizzate a tornare a casa. Gli incontri senza queste misure vengono letti come impliciti avalli delle politiche del regime. Ciò include persone come Salah Soltan , un residente permanente legale, Hussien Mahdy, il padre di un richiedente asilo statunitense, e Seif Fateen, il padre di tre cittadini statunitensi.

Nove anni fa, il 14 agosto 2013, oltre 800 persone sono state uccise in un giorno in piazza Rabaa.L’amministrazione statunitense dell’epoca si oppose a definire il cambio di regime per quello che era e abbiamo continuato a pagare il prezzo dell’approvazione de facto di queste politiche.

Queste approvazioni hanno solo contribuito a un peggioramento della condizione dei diritti umani in Egitto e si sono manifestate come una minaccia alla sicurezza per l’America e gli americani. L’uccisione di Jamal Khashoggi e il recente arresto legato al tentato omicidio di John Bolton parlano di un fatto che le autocrazie sono cresciute per vedere i loro confini come arrivare fino alle soglie dei loro più accaniti critici.

La promessa di questa amministrazione di ‘non più assegni in bianco ai dittatori’ si è manifestata in sforzi poco brillanti che sono stati letti come impliciti avalli di cattive pratiche globali. Ritenere l’Egitto più responsabile e invocare false riforme per quello che sono è un buon primo passo verso la rettifica di questo.