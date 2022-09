Per operare correttamente occorrono esperienza, competenze tecniche e capacità di analizzare e studiare i mercati di riferimento. Proprio per questo motivo, sono sempre più numerose le persone, per muoversi con maggiore sicurezza, decidono intraprendere un vero e proprio percorso formativo

Le criptovalute costituiscono attualmente un prodotto finanziario molto diffuso, anche in merito al fatto che, grazie alle piattaforme di trading online, è possibile investire in questo settore in qualsiasi luogo e momento, senza ricorrere ad un intermediario, utilizzando un dispositivo digitale.

Tuttavia, le tecniche di investimento con le valute virtuali non sono per niente facili: per operare correttamente occorrono esperienza, competenze tecniche e capacità di analizzare e studiare i mercati di riferimento.

Proprio per questo motivo, sono sempre più numerose le persone che si avvicinano a questo tipo di investimento e, per muoversi con maggiore sicurezza, decidono intraprendere un vero e proprio percorso formativo.

Naturalmente, come sottolineano anche gli esperti di Criptovalute24.com, in questi casi è importante orientarsi verso un corso per imparare le criptovalute che sia al tempo stesso professionale ed efficace, strutturato in maniera tale da risultare esaustivo e del tutto comprensibile.

Spesso i broker online stessi mettono a disposizione dei propri utenti risorse e materiale per l’apprendimento delle tecniche di investimento relative sia alle criptovalute che ad altri strumenti finanziari.



Il corso ideale per investire con le criptovalute

Investire con le criptovalute non è certo impossibile, ma non è semplice, per questo è importante rendersi conto preventivamente delle caratteristiche che riguardano le valute di questo tipo e delle potenzialità che possono offrire, senza tralasciare ovviamente l’aspetto, peraltro importantissimo, del rischio.

Online si trovano molte risorse, sia a pagamento che gratis, per apprendere come operare con le criptovalute e per imparare più in generale le tecniche di trading online. Per andare sul sicuro, il consiglio è quello di scegliere il materiale messo a disposizione delle più affidabili e storiche piattaforme di trading online.

È bene evitare corsi e lezioni che promettono guadagni enormi, poiché spesso si tratta di una truffa, così come l’acquisto di corsi molto costosi, che spesso si rivelano una vera e propria truffa.



Come riconoscere un corso sulle criptovalute valido

Un corso criptovalute affidabile ed efficace affronta tutti gli aspetti che riguardano questo tipo di investimento, soffermandosi a sufficienza sui rischi, sulle variazioni di mercato, sugli aspetti analitici ed emozionali che il prodotto comporta e sulle strategie più note per il trading online.

In generale, si consiglia di evitare i corsi a pagamento, e di affidarsi ai broker più rinomati e apprezzati, che spesso propongono percorsi formativi completi e molto utili. Un corso criptovalute per chi non abbia ancora alcuna esperienza, deve essere prima di tutto semplice e chiaro, strutturato per comprendere i meccanismi e le strategie di investimento e per conoscere le criptovalute in ogni dettaglio: i vantaggi, le opportunità e i rischi.

Un ottimo corso per chi abbia intenzione di addentrarsi nel mondo delle criptovalute, è quello proposto dal broker online XTB, in quanto si tratta di uno strumento completo, semplice e di facile comprensione, e rappresenta un’eccellente base di partenza per capire come investire con questi prodotti, e in generale come muoversi con il trading online.

Inoltre, il corso proposto da XTB è completamente gratuito, basta creare un account sulla nota piattaforma di trading e scaricarlo. È possibile accedere anche ad un conto demo, che consente di fare pratica e di testare le funzioni del broker, senza compromettere il proprio capitale: molti traders hanno iniziato proprio così, con le risorse messe a disposizione da XTB.



Capire le criptovalute con il copytrading

Un ulteriore sistema, molto efficace e funzionale, per iniziare a conoscere le criptovalute è il copytrading, una funzione disponibile su eToro, un’altra piattaforma di trading storica e sicura.

Questo metodo consiste semplicemente nel ripetere in automatico le tecniche applicate dai traders professionisti, in maniera tale da raggiungere gli stessi risultati e, al contempo, studiarne e comprenderne le strategie.

In ogni caso, la scelta del broker online è sempre determinante: si raccomanda di orientarsi sempre verso piattaforme regolamentari, autorizzate e rinomate, che offrano la possibilità di accedere ad un conto demo e di utilizzare risorse utili per apprendere le tecniche di investimento.