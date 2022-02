Il think tank pan-europeo European Council on Foreign Relations (ECFR) ha condotto un sondaggio, a fine gennaio 2022, su cosa pensano gli europei della crisi in Ucraina e della sicurezza in Europa. Il sondaggio ha coinvolto: Finlandia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Romania e Svezia, Paesi che insieme rappresentano quasi i due terzi della popolazione dell’Unione europea.

I risultati per alcuni versi sono sorprendenti, mostrando anche che esiste una sostanziale identità di vedute e considerazioni tra gli europei sulla crisi.

La crisi Russia-Ucraina potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui gli europei concepiscono la propria sicurezza, affermano Ivan Krastev, Presidente del Center for Liberal Strategies di Sofia e permanent fellow presso l’IWM Institute of Human Sciences di Vienna, tra i fondatori di ECFR, nonché membro del consiglio di fondazione dell’International Crisis Group, e Mark Leonard, co-fondatore e Direttore di ECFR, nell’illustrare i risultati del sondaggio.

«Gli europei del nord, del sud, dell’est e dell’ovest concordano sul fatto che è probabile che la Russia invaderà l’Ucraina nel 2022, che i Paesi europei hanno il dovere di difendere l’Ucraina e che questo è un problema europeo».

Il Presidente russo Vladimir Putin è riuscito a mettere sul tavolo la questione della sicurezza europea. «Con sorpresa di molti commentatori -e probabilmente dello stesso Putin- questo ha provocato un risveglio geopolitico tra gli europei».

I risultati dell’indagine evidenziano quattro osservazioni fondamentali, affermano Krastev e Leonard: «che la guerra in Europa non è più impensabile; che dovremmo rispondere all’aggressione russa; che i maggiori timori degli europei legati alla crisi differiscono da Paese a Paese; e che i governi europei devono pianificare varie contingenze per alleggerire l’onere per i cittadini comuni».

La pace, dunque, in Europa non è più ‘data per scontata’, gli europei percepiscono il loro mondo come in uno stato prebellico. «In tutti i Paesi intervistati, a parte la Finlandia, la maggior parte degli intervistati ritiene probabile che la Russia invaderà nuovamente l’Ucraina nel 2022».

A «differenza del 2014, gli europei vedono il conflitto in Ucraina come una crisi europea. Il 73% degli intervistati in Polonia ritiene probabile un’invasione. Lo stesso vale per il 64% in Romania, il 55% in Svezia, il 52% in Germania, il 51% in Francia e in Italia, 44% in Finlandia. Sembra che essere neutrali possa eliminare la paura dal conflitto militare», per quanto ci sia da notare che la Finlandia è stata tra i primi Paesi europei a reagire al rischio.

«In Polonia, per ragioni storiche e geografiche, gli intervistati vedono la prospettiva di un’invasione russa come una crisi esistenziale. I polacchi di tutte le età devono fare i conti con un’escalation nella guerra Russia-Ucraina. Negli altri Paesi presi in esame vi è un interessante divario generazionale. In Francia e Svezia, le persone di età superiore ai 60 anni sono più inclini a considerare molto probabile un’invasione. In Romania, Italia, Germania e Finlandia, è la generazione più giovane -le persone nate dopo la fine della guerra fredda- a essere più preoccupata» affermano Ivan Krastev e Mark Leonard.

Più della metà degli europei concorda sul fatto che «l’approccio della Russia all’Ucraina rappresenta una minaccia alla sicurezza per l’Europa nel suo insieme in una varietà di settori», dalla dipendenza energetica, al primo posto in assoluto, ai flussi migratori indotti da una possibile guerra (la Polonia in queste ore si sta già organizzando al possibile arrivo di rifugiati ucraini, riferiscono le cronache)

Fino a poco tempo, affermano Ivan Krastev e Mark Leonard, «la maggior parte degli europei pensava che qualsiasi futura ‘guerra fredda’ sarebbe stata uno scontro tra gli Stati Uniti e la Russia o la Cina. Gli europei sarebbero spettatori piuttosto che partecipanti a questo conflitto. In effetti, quando è iniziata la formazione delle truppe russe al confine con l’Ucraina, c’erano molte speculazioni sui media sul fatto che agli europei non importasse davvero della crisi». L’ultimo sondaggio dell’ECFR «rivela che questa ipotesi era sbagliata. Probabilmente è vero che più europei vedono ancora l’Ucraina come grande e caotica che come piccola ed eroica. Tuttavia, la maggior parte di loro concorda sul fatto che l’Ucraina dovrebbe essere difesa».

Ma eccoci alla madre di tutte le domande: difesa da chi? «In quasi tutti i Paesi intervistati, la maggior parte degli intervistati vede la NATO come l’organizzazione nella posizione migliore per difendere l’Ucraina. Sorprendentemente, l’eccezione è la Polonia, dove un numero leggermente maggiore di persone vede l’UE in questo ruolo».

«Non sorprende che la minaccia dell’invasione russa abbia rianimato l’Occidente nell’era della guerra fredda. Ma, cosa interessante, ha anche messo in discussione la percezione popolare che, quando si tratta di sicurezza, gli europei dell’est siano pronti a respingere l’UE perché vedono gli Stati Uniti come il loro unico partner affidabile. In effetti, in tutti i Paesi esaminati tranne la Germania, la maggior parte delle persone crede che sia la NATO che l’UE dovrebbero rispondere all’aggressione russa.

È vero che gli europei differiscono su chi si fidano per proteggere i propri interessi in caso di un’altra invasione russa dell’Ucraina. Gli intervistati in Polonia, Germania, Romania e Italia si fidano principalmente della NATO per farlo, mentre quelli in Francia, Svezia e Finlandia si fidano principalmente dell’UE».

Secondo Ivan Krastev e Mark Leonard, l’analisi dei dati porta a ritenere che, «per la maggior parte degli europei, difendere l’Ucraina significa difendere l’ordine di sicurezza europeo del dopoguerra piuttosto che schierarsi semplicemente nel conflitto Russia-Ucraina. Pertanto, si aspettano che sia la NATO che l’UE agiscano».

Il sondaggio chiarisce anche che, «mentre la maggior parte degli europei si fida ancora della NATO per difendere l’Europa, ‘NATO’ non è più solo un altro nome per dire ‘gli Stati Uniti’. Gli europei si fidano della NATO per proteggere i loro interessi più di quanto si fidino degli Stati Uniti per farlo. Ciò può riflettere il fatto che vedono sempre più gli Stati Uniti solo come una potenza europea part-time», come hanno osservato questi autori in un precedente documento dell’ECFR.

«Gli intervistati in Polonia sono molto preoccupati non solo per l’azione militare russa contro il proprio Paese, ma, allo stesso modo, per i modi in cui il conflitto potrebbe indurre gli ucraini a fuggire dall’Ucraina, una preoccupazione probabilmente aggravata dalla crisi migratoria al confine tra Polonia e Bielorussia. Tedeschi, finlandesi, rumeni e italiani temono principalmente che la Russia interromperà la loro fornitura di energia. (Per i rumeni, una minaccia altrettanto importante riguarda una recessione economica, che probabilmente riflette la situazione economica storicamente instabile del Paese) Nel frattempo, i cittadini francesi e svedesi sono più preoccupati per gli attacchi informatici, probabilmente a causa dei recenti tentativi di Mosca di interferire nelle loro elezioni.

Quindi, ci sono differenze nazionali su queste questioni chiave. Ma, nel complesso, gli europei vedono la dipendenza energetica come la sfida condivisa più significativa nel trattare con la Russia: la maggioranza in tutti i Paesi intervistati a parte la Svezia (47%) afferma che ciò rappresenta una grave minaccia.»

«Gli europei ora sanno che la guerra in Europa è possibile, ma sono preparati per questo tipo di guerra? Oggi la forza geopolitica è determinata non solo dal potere militare ed economico, ma anche dalla capacità di sopportare il dolore. A differenza della guerra fredda, l’avversario non è qualcuno dietro una cortina di ferro, ma qualcuno da cui compri il gas e verso il quale esporti beni high-tech». Questa crisi potrebbe mettere alla prova la resilienza dell’UE. «Polonia, Svezia e Romania sono gli unici Paesi intervistati in cui gli intervistati disposti a sopportare tutti i principali oneri della difesa dell’Ucraina (compresa la minaccia di un’azione militare russa) sono più numerosi di quelli che non lo sono. La cosa più preoccupante è che i cittadini francesi e tedeschi sono tra i meno disposti a sopportare questi oneri, suggerendo che ritengono che i rischi di farlo superino i benefici. In Germania, Francia, Italia e Finlandia, una pluralità di intervistati ritiene che non valga la pena farlo se ciò rischierebbe una recessione economica. Sembrano principalmente sostenere sanzioni che danneggeranno la Russia ma non danneggeranno loro».

«Le prossime settimane metteranno alla prova se gli europei possono passare da un mondo modellato dal soft power a uno modellato dalla resilienza. Il modo in cui affronteranno questo test sarà fondamentale per il futuro della sicurezza europea», concludono Ivan Krastev e Mark Leonard.