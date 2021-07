Sappiamo tutti che uno dei modi più efficaci per combattere il caldo è indossare abiti di colore chiaro. Sappiamo anche che l’asfalto è molto più caldo al sole rispetto al marciapiede. Questo perché l’asfalto, o gli indumenti scuri, assorbono molto meglio la luce solare e la convertono in calore. E ha a che fare con una proprietà degli oggetti chiamata albedo.

Nello specifico, l’albedo è la quantità di luce riflessa da un oggetto in relazione alla luce che lo raggiunge. Gli oggetti leggeri, come la neve, hanno un’albedo alta e riflettono molto la luce. Gli oggetti scuri, come il carbone, hanno un’albedo bassa e assorbono la maggior parte della luce, trasformandola in calore.

È ovvio che l’albedo delle diverse parti della Terra gioca un ruolo essenziale nel riscaldamento globale. I poli, con un’albedo molto alta da superfici ghiacciate, risentono fortemente del riscaldamento. Questo fenomeno è noto comeamplificazione polare. Quando il ghiaccio si scioglie, l’albedo diminuisce notevolmente e aumenta l’assorbimento della luce solare, che a sua volta aumenta il riscaldamento.

Esattamente lo stesso accade con le piante. Vaste regioni del pianeta sono ricoperte di vegetazione. A seconda del suo colore più o meno chiaro, della sua albedo, ha anche un enorme impatto sul bilancio energetico del pianeta.

Quello che non tutti sanno è che i cambiamenti di colore della copertura vegetale, dal verde in primavera ai rossi e gialli in autunno,rappresentano un drastico cambiamento nell’albedo di molte regioni del pianeta. Questi cambiamenti regolano anche il riscaldamento e il clima.

Sorprendentemente, il ruolo della fioritura e dei fiori, con la loro ricca gamma di colori brillanti e il loro albedo molto diverso dalle parti verdi delle piante, non era stato studiato finora in relazione al riscaldamento globale.

A seguito di uno studio scientifico in collaborazione con ecologisti americani del Rocky Mountain Biological Laboratory (Colorado, USA) abbiamo recentemente pubblicato il primo studio in cui si dimostra che esiste una relazione tra la presenza di fiori in un terreno di montagna e la diminuzione significativa della temperatura del suolo nello stesso terreno.

Come si vede dalla fotografia, c’è una differenza significativa nella quantità di luce solare riflessa quando ci sono fiori (a sinistra) e quando non ci sono fiori (a destra). Questa differenza di luce riflessa ci ha fatto sospettare che ci potesse essere un effetto ‘specchio’ quando i fiori erano presenti. Così, la presenza dei fiori potrebbe rinfrescare il terreno circostante riflettendo la luce del sole nello spazio.

Dopo tre anni di ricerca, abbiamo verificato che le terre che avevano piante ma senza fiori avevano una temperatura fino a 1.2ºC superiore a quelle che avevano fiori. Ciò supporta l’idea che i fiori riflettano la luce del sole nello spazio.

A peggiorare le cose, quando non c’erano fiori, questo effetto rinfrescante non era presente. Inoltre, la quantità di umidità nel terreno, essenziale per le piante, era significativamente inferiore in assenza di fiori.

Le piante in terreni più caldi e privi di fiori non hanno mostrato uno stress idrico particolarmente evidente. Ma pensiamo che questo possa essere dovuto al fatto che hanno messo in atto un meccanismo per compensare la minore umidità nel terreno. Questa è una delle linee di ricerca futura che stiamo già progettando.

Questi risultati, insieme alle precedenti ricerche del gruppo nordamericano, indicano il possibile circolo vizioso a cui può portare il riscaldamento nella regione. Da un lato, l’aumento medio delle temperature nella regione di studio provoca una fioritura troppo precoce in primavera. Di notte, le temperature sono ancora molto basse, portando i fiori a gelarsi e morire. Questo rallenta il tasso di riproduzione delle piante.

Ma allo stesso tempo, poiché non ci sono più fiori durante la primavera e parte dell’estate, la temperatura e l’aridità del terreno aumentano. Ciò può causare un secondo stress sulle piante. In effetti, le piante mostrano segni di stress da siccità. La perdita di fiori può aumentare lo stress abbassando l’albedo.

La presenza dei fiori diminuisce la quantità di luce solare che viene convertita in calore. Data la novità dell’effetto, è necessario continuare gli studi per confermare la sua connessione con il riscaldamento globale.

Sulla base di questi primi risultati, sarebbe rilevante studiare l’impatto dell’albedo floreale in altri campi e situazioni. La ricerca mostra un effetto dell’albedo dei fiori su scale di 1-100 metri per periodi che vanno da settimane a mesi. Resta da studiare se i fiori possono avere un impatto su scala più ampia.

Ciò che sembra indiscutibile è che l’attività umana può alterare la copertura vegetale in molti modi, tra cui l’agricoltura, la diffusione di specie vegetali invasive o lo stesso cambiamento climatico. Ad esempio, diversi tipi di colture hanno albedo molto diversi. Queste sono aree di ricerca molto importanti per il futuro.