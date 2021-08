La gestione delle risorse idriche, in caso di siccità ma anche in caso di piogge abbondanti ed eccesso di acqua, sono due grandi problemi che ossi si pongono sempre più prepotentemente davanti a chi ha deciso di investire nella coltivazione della canapa. Una questione che s’è sollevata a causa del sempre più crescente successo della coltivazione della canapa a livello mondiale e che conduce ad un altro aspetto problematico della questione, ovvero l’eccesso di offerta. Coltivare e spedire canapa senza rispettare le regole: lo fanno in molto ma è pur sempre un reato. Parte una verifica sullo stato delle cose in questa materia nello Stato USA dell’Oregon. Questo, infatti, è ciò che i regolatori statali dell’Oregon stanno cercando di scoprire, con una nuova legge per testare i raccolti di canapa non una ma due volte per sradicare la marijuana illecita. L’estrazione di cannabis senza solventi sta diventando commerciale, con una serie di nuove tecnologie che espandono il settore di nicchia oltre gli artigiani di piccoli lotti. A luglio La Veterinary Cannabis Society (VCS) ha lanciato un sito Web e un portale educativo per veterinari, proprietari di animali domestici e aziende produttrici di cannabis.

Stati Uniti

Le nuove sfide per i coltivatori di canapa: l’eccesso di offerta e la gestione dell’acqua

I coltivatori di cannabis nel West americano non sono sfuggiti alla massiccia carenza d’acqua di che ha costretto gli agricoltori che coltivano colture come mandorle e mirtilli a strappare le piante o lasciarle morire sul campo.

La siccità sta deprimendo la superficie coltivata a canapa e peggiorando le segnalazioni di furto d’acqua da parte dei coltivatori illeciti di marijuana.

«È solo un gran casino là fuori, per usare un eufemismo», ha detto John Nores, un ex funzionario del California Department of Fish and Wildlife, che ha detto a Hemp Industry Daily che il furto d’acqua nel suo Stato quest’anno non è mai stato così grave.

«Queste coltivazioni all’aperto sulla costa occidentale vanno da 2.000 a 20.000 piante; lasciano un’enorme impronta ambientale sui terreni pubblici e proprio ai margini delle sorgenti, i corsi d’acqua incontaminati», ha affermato.

Grande successo per la canapa

La scarsità d’acqua sta contribuendo alla diminuzione della superficie coltivata a canapa a livello nazionale, poiché gli agricoltori cercano colture con una minore volatilità dei prezzi.

La superficie coltivata a canapa nazionale per il 2021 potrebbe diminuire significativamente rispetto allo scorso anno, secondo le prime analisi della superficie autorizzata.

Alla fine di giugno, Hemp Benchmarks contava 107.702 acri registrati per la produzione all’aperto in 27 Stati.

Questa analisi parziale suggerisce un forte calo della superficie a partire dal 2020, quando Hemp Industry Daily contava 465.787 acri all’aperto in 47 Stati.

La mancanza di acqua sta sicuramente contribuendo a far sì che i coltivatori piantano meno colture di canapa in Occidente, ha affermato Lewis.

«Stiamo iniziando a intravedere come sarà la nuova normalità in termini di modelli meteorologici in questo momento. Sta assolutamente influenzando la cannabis; sta interessando tutte le colture», ha detto.

«Vedremo che i raccolti non verranno prodotti perché gli agricoltori non possono ottenere il diritto all’acqua o non hanno abbastanza acqua per consentire alle colture di crescere in modo efficace».

Ma Matt Cyrus, un agricoltore di Sisters, in Oregon, che ha scelto di non piantare canapa nel 2021, ha affermato che la cannabis può prosperare in condizioni calde e secche.

«La nostra esperienza è che la canapa utilizza circa un terzo dell’acqua rispetto a un raccolto di fieno», ha affermato Cyrus, che è stato presidente del Deschutes County Farm Bureau.

Studi sull’uso dell’acqua

Le coltivazioni di cannabis hanno da tempo la reputazione di essere particolarmente “assetate”.

Ma i risultati di un recente studio dell’Università della California, il Cannabis Research Center di Berkeley, mostrano che i coltivatori di cannabis autorizzati usano meno acqua di quanto pensassero i legislatori.

Il centro, che ha iniziato la ricerca sull’uso dell’acqua nelle fattorie di cannabis nel 2017, ha utilizzato i dati dei rapporti sull’uso dell’acqua dei produttori, insieme a sondaggi anonimi.

Sulla base delle dimensioni medie di una fattoria di cannabis della contea di Humboldt e dei confronti con il modo in cui altri prodotti agricoli e colture speciali utilizzano l’acqua, NatalynneDeLapp, direttore esecutivo della Humboldt County GrowersAlliance in California, ha affermato che la cannabis è «di gran lunga l’agricoltura più efficiente dal punto di vista della produzione basata sul supporto idrico in California».

Stima che una singola grande fattoria di mandorle nella Central Valley utilizzi 33 volte più acqua di tutte le coltivazioni di cannabis autorizzate della contea di Humboldt messe insieme, ad esempio.

Con la siccità e l’uso dell’acqua una preoccupazione costante in California, DeLapp ha affermato che i produttori di cannabis stanno pianificando lo stoccaggio dell’acqua e misure di miglioramento dell’efficienza idrica.

Anche altre università stanno esaminando l’uso dell’acqua, incluso uno studio coordinato dal Global Hemp Innovation Center dell’Oregon State University che utilizza prove di irrigazione a goccia in California, Colorado e Oregon.

Gli studi sono impostati per determinare l’uso dell’acqua per la produzione di CBD in diversi regimi di irrigazione e confrontare le risposte delle colture al 40% al 100% del fabbisogno idrico stimato, osservato in cinque siti con terreni e climi diversi.

Garantire i diritti idrici

Con l’intensificarsi della siccità, i regolatori stanno riducendo la disponibilità di acqua per le comunità, comprese le aziende agricole.

Alcuni agricoltori stanno scoprendo che la vendita dei diritti sull’acqua è più redditizia dell’agricoltura quest’anno, ha affermato Mike Lewis, un agricoltore biologico del Kentucky e presidente della Hemp Industries Association.

Ha detto che nelle parti settentrionali della California, dove il 35% di tutte le colture non è stato piantato quest’anno a causa della scarsità d’acqua, gli agricoltori sono incentivati ​​a vendere i loro diritti sull’acqua.

Sarà fondamentale per i produttori di cannabis garantire i diritti sull’acqua, ha affermato Christopher Strunk, partner di Gordon Rees Scully Mansukhani a Cleveland.

Ma poiché i coltivatori di marijuana e canapa spesso non hanno una storia di utilizzo dell’acqua su terreni appena acquisiti o riutilizzati, ciò potrebbe essere difficile, ha detto Strunk il mese scorso all’AmericanHort Hemp Conference a Columbus, Ohio.

Secondo Nores, i diritti sull’acqua non sono un diritto per tutti, il che significa che i coltivatori non possono esaurire una fonte naturale solo perché si trova sulla loro terra, perché anche la fauna selvatica, le operazioni agricole e i comuni potrebbero dipendere da quella fonte.

«Deviare l’acqua da un torrente, un ruscello (o) un fiume verrà analizzato, consentito e consentito con molta attenzione».

Problema opposto all’Est

Mentre gli agricoltori in Occidente lottano per trovare acqua a sufficienza, i produttori di cannabis in Oriente hanno il problema opposto: troppa pioggia e umidità, ha affermato Lewis.

I coltivatori di canapa dal Kentucky alla Florida e in tutto il Midwest hanno sperimentato una sovrabbondanza di umidità quest’estate, causando il ristagno della crescita delle colture e la diffusione delle malattie.

«La mia regione è solo coperta di pioggia», ha detto Lewis.

«Abbiamo pressioni da malattie e parassiti e le piante stanno cambiando per adattarsi, il che cambia la soglia del THC e i profili dei cannabinoidi».

La variabilità in corso e i modelli meteorologici estremi da un’estremità all’altra del paese potrebbero in definitiva causare cambiamenti nel paesaggio agricolo, ha affermato Lewis.

Man mano che industrie nascenti come la marijuana e la canapa maturano, i modelli meteorologici e le prestazioni delle varietà porteranno probabilmente alla regionalizzazione per diversi tipi di produzione di cannabis – e forse anche per altre colture agricole, secondo Lewis.

«Fa parte della realtà che dobbiamo affrontare… non dovremmo produrre raccolti ad alta intensità d’acqua in luoghi in cui abbiamo enormi carenze idriche», ha detto.

Nores è d’accordo, affermando che è nell’interesse del paese «alleggerire il carico» per le regioni agricole come l’Occidente, potenzialmente regionalizzando la cannabis e altre colture agricole.

«Potremmo dover convivere con questo, soprattutto se la costa occidentale continua a vedere siccità dopo siccità».

Stati Uniti

L’Oregon inizia ad applicare un doppio sulla canapa per il THC per eradicare la questione della marijuana illegale

Senza dubbio i coltivatori coltivano marijuana senza licenza nel sud dell’Oregon e la spediscono in tutto il Paese. Lo fanno da decenni.

Ma sono operazioni criminali organizzate che operano semplicemente al di fuori della legge, o stanno affrontando come coltivatori di canapa autorizzati sotto la copertura del boom di nuove coltivazioni che sono sorte dopo l’approvazione del Farm Bill 2018?

Questo è ciò che i regolatori statali dell’Oregon stanno cercando di scoprire, con una nuova legge per testare i raccolti di canapa non una ma due volte per sradicare la marijuana illecita.

Hanno iniziato nell’estremità meridionale dello stato per ispezionare dozzine di fattorie di canapa e determinare se sono attività legittime o operatori canaglia che coltivano segretamente marijuana.

Alcuni imprenditori di marijuana affermano che le coltivazioni illegali non sono in diretta concorrenza con la marijuana a basso costo e di alta qualità venduta dai rivenditori autorizzati dell’Oregon, ma la chiusura delle coltivazioni illegali potrebbe anche fermare altri effetti negativi e un senso generale di lavoro tra pericolosi criminali.

Hunter Neubauer, co-fondatore della società di marijuana BendOregrown, ha affermato che la sua azienda ha attraversato «cerchio dopo cerchio dopo cerchio» per rimanere conforme.

«È davvero bello vedere le agenzie di regolamentazione agire», ha aggiunto.

La nuova legge ordina alla ribattezzata Oregon Liquor and Cannabis Commission e al Dipartimento dell’Agricoltura dell’Oregon di ispezionare i campi di canapa autorizzati in tutto lo stato per garantire che i coltivatori di canapa registrati non coltivino invece marijuana. L’Oregon diventa il primo stato a inviare i regolatori di marijuana alle coltivazioni di canapa.

«Quello che sta succedendo nel sud dell’Oregon con l’acquisizione da parte del cartello della cannabis che cresce sotto le spoglie della canapa, e il nostro ruolo nel riuscire a far rispettare tutto ciò è incredibilmente importante», ha affermato Steve Marks, il principale regolatore della marijuana dell’Oregon, in una dichiarazione dopo la legge è stato firmato il mese scorso.

Alcuni attivisti della canapa applaudono alle ispezioni.

«Dobbiamo proteggere i buoni attori», ha affermato Courtney Moran, presidente dell’Oregon Industrial Hemp Farmers Association. «Questo è ciò che la maggior parte di noi vede (le ispezioni) fare. Se sei un bravo attore e compiacente, non hai nulla di cui preoccuparti».

Ispezioni in corso

Finora, i regolatori hanno ispezionato 134 fattorie di canapa nel sud dell’Oregon per prelevare campioni di THC, ha affermato Sunny Summers, coordinatore della politica sulla cannabis per il Dipartimento dell’Agricoltura, in un webinar ospitato martedì dall’Oregon Industrial Hemp Farmers Association.

Non sono state ancora scoperte coltivazioni illegali di marijuana.

Al 23 luglio, l’Oregon contava 723 coltivatori registrati su un totale di 6.539 acri, produzione indoor e outdoor.

Summers ha affermato che le squadre dell’OLCC e dell’ODA, insieme ai dipartimenti dello sceriffo locali, stanno iniziando a visitare tutte le fattorie di canapa registrate nelle contee di Josephine e Jackson, per poi visitare il resto delle coltivazioni di canapa autorizzate nello stato nelle stagioni successive.

Gli ispettori entrano, si guardano intorno, prendono alcuni campioni e li mandano in un luogo a Medford per testare il THC. Questo è completamente separato dai test di pre-raccolta del THC che i laboratori privati ​​stanno facendo in tutto lo stato.

Ai coltivatori non viene dato avviso delle ispezioni e non riceveranno i risultati dei test, ha aggiunto Summers, a meno che la canapa non sia calda, quindi verranno intraprese azioni esecutive.

Le ispezioni sono pagate come uno sforzo cooperativo da OLCC e ODA, ha detto Summers.

Finora, Summers ha ricevuto un mix di feedback positivi e negativi dai coltivatori.

Ad esempio, 31 operazioni si sono rifiutate di consentire ai regolatori di accedere ai propri siti, ha affermato. Summers ha affermato che la maggior parte di questi rifiuti è stata risolta.

Lo Stato vuole semplicemente scoprire se la marijuana illegale si nasconde dietro una licenza di canapa, ha aggiunto Summers.

La legge federale consente agli stati di regolamentare la canapa da soli ma solo con il permesso e l’autorizzazione del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti dopo quest’anno.

Secondo Summers, l’Oregon sta operando secondo le disposizioni del Farm Bill 2014 durante questa stagione di crescita e sta pianificando di inviare alcune parti di questo piano nelle regole all’USDA per l’approvazione.

Lo Stato sta ora lavorando a una bozza di regole per includere alcune delle regole dell’USDA, come il cuscino quando la canapa testa tra lo 0,3% di THC e l’1% di THC che protegge i coltivatori da accuse di negligenza criminale.

Impatti di mercato

Mentre alcuni nell’industria della canapa preferiscono le ispezioni e le considerano un bene per la salute a lungo termine del mercato, altri non ne sono così sicuri.

«Penso che sia fantastico che vogliano aiutare l’industria regolamentata, ma non sono sicuro che questa sia la soluzione», ha affermato Amy Margolis, un avvocato specializzato in cannabis con sede a Portland.

«Quanti bravi attori stai raccogliendo in questo?».

Ha sottolineato come la canapa possa facilmente insinuarsi oltre il limite dello 0,3% di THC.

«Coltivare la canapa per rimanere al di sotto del limite legale non è esattamente una scienza esatta».

Secondo il portavoce dell’OLCC Mark Pettinger, «La marijuana illecita sta approfittando del sudore e del duro lavoro che le coltivazioni legali hanno dovuto affrontare per rimanere conforme».

Pete Gendron, un coltivatore di marijuana a Sunny Valley, nella contea di Josephine, ha affermato che i coltivatori illegali tendono a utilizzare sostanze chimiche e pesticidi pericolosi.

«Toglierlo dal tavolo dal punto di vista ambientale sarebbe positivo», ha aggiunto.

Impostazione del commercio interstatale

Alcuni coltivatori di marijuana dell’Oregon affermano di non essere in diretta concorrenza con il mercato illecito perché la cannabis dell’Oregon con licenza è già una delle tipologie di marijuana legali più economiche del Paese a livello di vendita al dettaglio.

Ma lo Stato è stato proattivo nel posizionare l’industria della cannabis autorizzata per il commercio interstatale se la legalizzazione federale lo consentisse.

Quindi è logico che chiudere i coltivatori illeciti andrebbe anche a vantaggio dell’industria legale della cannabis.

Le coltivazioni illegali «danneggiano allo stesso modo sia l’industria del THC che quella della canapa e fanno sembrare l’industria della cannabis nel suo insieme cattiva», ha affermato Kim Stuck, fondatore della società di consulenza sulla cannabis Allay Consulting, che ha un ufficio a Portland.

«I legislatori dovrebbero impedire che ciò accada».

Stati Uniti

L’estrazione senza solventi acquisisce sempre più spazio e successo con la nuova tecnologia e un miglioramento della coltura

Addio, lavatrici e secchi di plastica.

L’estrazione di cannabis senza solventi sta diventando commerciale, con una serie di nuove tecnologie che espandono il settore di nicchia oltre gli artigiani di piccoli lotti.

Gli estratti senza solventi si riferiscono a concentrati che utilizzano calore, pressione, ghiaccio o acqua per estrarre i cannabinoidi, lasciando intatti i terpeni e nessuna traccia di residui chimici.

Amati da tempo dai puristi della cannabis, i prodotti senza solventi stanno raccogliendo fan tra gli acquirenti di THC e CBD che cercano un’esperienza a pianta intera con tutti i terpeni intatti.

Ma l’estrazione senza solventi è notoriamente lenta e laboriosa. Gli estrattori affermano che il settore sta diventando più grande a causa di tre fattori:

• L’ascesa di agitatori su scala commerciale, separatori meccanici, presse per colofonia e altre macchine adatte alla produzione senza solventi.

• Aumento della disponibilità di varietà di cannabis con tricomi adatti al processo.

• Più consumatori disposti a pagare un premio per gli estratti senza solventi, rendendo il settore più attraente per i produttori.

La domanda di prodotti senza solventi è davvero decollata dopo la crisi dello svapo del 2019, quando gli additivi nei vaporizzatori realizzati principalmente da distillato di THC insapore con aromi artificiali aggiunti sono stati accusati di dozzine di morti e oltre 2.600 ricoveri.

«Le persone vogliono mettere nel loro corpo cose che non siano dannose», ha detto Aaron Nino, direttore di produzione per CAMP, una divisione di concentrati del rivenditore di cannabis del Nevada The Source.

Le vendite senza solventi della sua azienda sono triplicate nei mesi successivi alla crisi dello svapo.

«È il modo più pulito di consumare», ha detto Nino.

I prodotti senza solventi stanno contribuendo all’aumento del settore della cannabis concentrata in generale, con un aumento del 17,6% tra il 2020 e il 2021 in cinque stati ricreativi, secondo il tracker di analisi delle vendite di cannabis Headset.

E mentre molti concentrati realizzati utilizzando idrocarburi hanno visto i prezzi scendere del 50% o più negli ultimi tre anni, i prodotti senza solventi al dettaglio si aggirano ancora a $ 100 al grammo in molti mercati.

Ridimensionamento senza l’uso di solventi

Quella domanda dei consumatori sta cambiando il processo decisionale economico per gli estrattori, ha affermato Darwin Millard, un consulente del settore cannabis di lunga data che vive fuori Toronto ed è ora chief science officer per Final Bell Corp., un produttore di ingredienti di cannabis.

«Ci sono più persone disposte a pagare quel valore in dollari di fascia alta per le SKU senza solventi al fine di renderle commercialmente valide per il produttore», ha affermato.

La domanda offre ai produttori di apparecchiature un motivo in più per sviluppare agitatori su larga scala, schermi micron e congelatori flash in grado di gestire grandi quantità di biomassa.

«Prima avevamo hash e prodotti separati meccanicamente, ma non si poteva competere sui costi di produzione per produrre un grammo di senza solventi rispetto a qualcosa che si poteva semplicemente far saltare con il butano molto rapidamente», ha detto Millard.

«Ma tutto questo è cambiato a causa del desiderio dei consumatori di terpeni e delle persone sempre più istruite sulla qualità del prodotto».

Tuttavia, l’estrazione senza solventi è un investimento significativo. Gli estrattori del settore dicono di preventivare sei o addirittura sette cifre per le attrezzature.

«Puoi realizzare un prodotto davvero carino con dei sacchetti di bolle, un bidone della spazzatura, del ghiaccio e dell’acqua e una sorta di pressa per colofonia calda o qualcosa del genere», ha affermato Nate Ferguson, co-fondatore di Jetty Extracts a Oakland, in California. «E stiamo vedendo molti operatori su piccola scala farlo».

«Ma sono sei cifre per le attrezzature, se non di più, se vuoi davvero incidere sul mercato californiano».

Nick Tanem, proprietario di Essential Extracts, che produce concentrati di THC senza solventi nell’area di San Francisco ed estratti di CBD senza solventi in Columbia, Missouri, ha affermato di vedere apparire nuove apparecchiature quasi ogni settimana.

«Siamo passati dall’utilizzo di piccole lavatrici commerciali su larga scala portatili e dalla produzione manuale di lotti ad applicazioni. L’attrezzatura ha davvero fatto molta strada».

Migliore biomassa

Tuttavia, gli estrattori interessati alla produzione senza solventi hanno bisogno di più di macchine più grandi. Hanno anche bisogno di cultivar di cannabis specifiche.

Alcune cultivar comuni, tra cui OG Kush e Lemon Tree, non si comportano bene nella produzione senza solventi.

I trasformatori senza solventi cercano particolari disposizioni di terpeni, non solo la produzione di fiori e il contenuto di cannabinoidi.

«La maggior parte dei ceppi non funzionerà nemmeno“, ha detto Ferguson. “Devi fare un sacco di caccia ai fenomeni per trovare quello giusto».

Ma proprio come nel mercato delle attrezzature, gli estrattori stanno vedendo più offerte per cultivar progettate per l’estrazione senza solventi. Quelle cultivar sono ancora più costose, ma i prezzi stanno scendendo, in alcuni mercati di oltre il 25% negli ultimi due anni.

«Stanno iniziando a riprodursi per prodotti finali senza solventi», ha detto Tanem. «Stanno riproducendo terpeni specifici che una volta non erano disponibili all’ingrosso».

Controllo ambientale

Un altro vantaggio della produzione senza solventi è un posto di lavoro più sicuro per gli estrattori. La mancanza di butano o altri solventi infiammabili può ridurre i protocolli di salute e sicurezza richiesti dall’estrazione chimica ad alto volume.

«Utilizzando tecniche rudimentali e relativamente semplici per creare gli stessi tipi di prodotti che richiedono (classe 1, designazione di laboratorio di divisione 1) con idrocarburi (estrazione), puoi semplicemente evitarlo e produrre lo stesso pazzo prodotto di alta qualità estetica, che può raggiungere quel dollaro da intenditori», ha detto Millard.

D’altro canto, gli impianti di produzione senza solventi hanno requisiti di controllo della temperatura distinti. E l’estrazione senza solventi su larga scala può richiedere grandi volumi di ghiaccio e acqua fredda, richiedendo un servizio idrico specializzato che potrebbe non essere disponibile ovunque.

Diversi estrattori senza solventi hanno affermato che lo stile di produzione ha più senso dal punto di vista commerciale in un laboratorio ex novo.

«Potresti non aver bisogno di una stanza a 45 gradi nella tua produzione di idrocarburi, ma qui sì»,

ha detto Tanem.

Futuro senza solventi

La grande domanda in questo momento per gli estrattori senza solventi: quanto tempo prima che l’aumento dell’efficienza e la riduzione dei prezzi dei fattori di produzione si traducano in un calo dei prezzi per i concentrati senza solventi?

È una preoccupazione che ha gli estrattori senza solventi che danno la priorità alla necessità di educare i consumatori sul valore di una produzione più lenta ma più pulita.

«Ci siamo assicurati di educare i nostri consumatori sui vantaggi. Non si tratta di alto THC, si tratta di come i cannabinoidi e i terpeni lavorano insieme per creare un’esperienza», ha detto Nino.

Stati Uniti

Lanciato un portale per la cannabis destinato ai medici veterinari degli USA

La Veterinary Cannabis Society (VCS) ha lanciato un sito Web e un portale educativo per veterinari, proprietari di animali domestici e aziende produttrici di cannabis.

L’uso della cannabis come parte della cura degli animali domestici sta esplodendo in popolarità. Ma c’è molta confusione e disinformazione là fuori. Come ogni altra cosa, il settore della cura degli animali da compagnia della cannabis ha la sua parte di personaggi e affermazioni loschi. Nella migliore delle ipotesi, alcuni prodotti sono uno spreco di denaro. Nel peggiore dei casi, possono avere un impatto negativo sugli animali domestici e in alcuni casi hanno causato la morte.

Mentre l’uso del cannabidiolo negli animali domestici sta mostrando notevoli promesse, i cani in particolare sono sensibili ai prodotti a base di cannabis che contengono il cannabinoide inebriante THC (tetraidrocannabinolo). Una recente ricerca di LeafReport ha rilevato che il 56% dei prodotti testati presentava indicazioni inesatte sull’etichetta e, come per i medicinali per l’uomo, il controllo di qualità è fondamentale in quelli per gli animali domestici.

Un’altra sfida per i veterinari in relazione alla cannabis medica è l’aspetto legale: in alcuni stati degli Stati Uniti, non sono nemmeno autorizzati a discutere l’argomento con i proprietari di animali domestici.

«Oggi i veterinari hanno difficoltà a discutere di cannabis con i genitori di animali domestici, poiché o non hanno le conoscenze o vogliono evitare potenziali implicazioni legali», ha affermato il presidente e co-fondatore di VCS, la dott.ssa Trina Hazzah. «Nessun veterinario dovrebbe rischiare la licenza o il sostentamento semplicemente perché sta cercando di fare ciò che è giusto per il proprio paziente».

Secondo VCS, il 68% dei veterinari non consiglierà i proprietari di animali domestici sulla cannabis a causa della mancanza di conoscenza. La Veterinary Cannabis Society è stata fondata lo scorso anno in risposta al divario nell’istruzione riguardante l’uso sicuro e appropriato della cannabis medica per il trattamento degli animali.

Oltre a fornire informazioni generali, i membri del VCS potranno usufruire di risorse educative come articoli recensiti in modo critico, una biblioteca di ricerca, podcast, video e presentazioni.

«Ciò che stiamo cercando è una comunità globale di cannabis medica veterinaria istruita e autorizzata», ha affermato il dott. Hazzah, che ha sviluppato un interesse per la medicina della cannabis durante la ricerca di approcci integrativi efficaci per i malati di cancro veterinario.

Tra le sue altre attività, VCS sta attualmente lavorando in diversi stati e con parti interessate e organizzazioni per promuovere una legislazione ragionevole per l’uso della cannabis medica nella professione veterinaria. L’organizzazione è inoltre impegnata nella creazione di un sistema di standard di qualità del prodotto.

Stati Uniti

Hawai: malumori nelle nuove regole ad interim circa la manifattura della canapa

Il Dipartimento della Salute delle Hawaii la scorsa settimana ha adottato regole provvisorie per i trasformatori e i prodotti di canapa, e non tutti sono contenti.

Le regole, entrate in vigore il 9 agosto, vietano una serie di prodotti derivati ​​dalla canapa, tra cui:

• Prodotti di canapa per il consumo orale altre compresse, capsule, polvere, softgel, gelcap o forma liquida

• Cibi e bevande contenenti CBD e altri cannabinoidi.

• Liquidi per sigarette elettroniche

• Prodotti per fumatori

• Prodotti somministrati per via non orale.

Inoltre, i prodotti devono essere testati da un laboratorio qualificato e ci sono vari altri requisiti normativi e di tenuta dei registri che devono essere osservati.

Per i rivenditori, se si scopre che vendono prodotti non conformi, ci sono sanzioni fino a $ 10.000 per ogni reato insieme alla confisca del prodotto.

The Hemp Roundtable – una coalizione di dozzine di aziende e organizzazioni leader – non è particolarmente entusiasta delle regole provvisorie, che possono essere visualizzate qui. HAR-11-37-official.pdf (hawaii.gov)

«Stiamo valutando se possa esserci un’opportunità per migliorare le nuove regole prima che prendano la forma definitiva», afferma l’organizzazione. «Nel frattempo, incoraggiamo i produttori, i trasformatori e i rivenditori di canapa delle Hawaii a rivedere attentamente le regole».

La cannabis medica è legale alle Hawaii dal 2000 e i pazienti e gli operatori sanitari possono coltivare legalmente le proprie piante di cannabis. Le regole riguardanti il ​​settore della cannabis medica sono molto diverse da quelle che riguardano la canapa. Sotto il regime della cannabis medica sono consentiti fiori di cannabis, concentrati, liquidi per svapare e molti prodotti commestibili.

Non è stato fino alla metà del 2018 che il Dipartimento dell’Agricoltura delle Hawaii (HDOA) ha rilasciato le prime licenze ai coltivatori di canapa nell’ambito del Programma pilota di canapa industriale dello Stato. L’espansione dell’industria della canapa delle Hawaii ha poi subito una battuta d’arresto nel 2019, con il governatore David Ige che ha posto il veto a un disegno di legge che cercava un accordo più permanente e permissivo.

Scegliendo di non presentare il proprio piano all’USDA, lo stato ora opera con una licenza di produttore di canapa dell’USDA. L’Atto 014 è stato convertito in legge lo scorso agosto, legalizzando la coltivazione della canapa alle Hawaii attraverso il Programma di produzione di canapa domestica del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA).

Le licenze rilasciate in base a questo accordo sono attive per tre anni, a meno che lo Stato delle Hawaii non decida di implementare un programma di produzione di canapa statale approvato dall’USDA.