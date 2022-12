Easy Quizzz: il test per il patentino A1/A3 per pilotare i droni

Droni e patentino A1/A3: cosa devi sapere

Al giorno d’oggi è ormai diventata una vera e propria moda avere un drone da pilotare in aria per fare riprese mozzafiato dall’alto.

Effettivamente, se si ha anche solo un minimo di passione per la fotografia e i video, si sarà fatto sentire almeno una volta il desiderio di acquistare un drone e farlo volare su città, paesaggi e montagne.

Il 4 Gennaio 2021 è stato emanato dall’ENAC (l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) il nuovo regolamento definitivo che riguarda l’utilizzo legale dei droni.

È opportuno informarsi sempre al meglio sulle novità introdotte prima di effettuare qualsiasi acquisto e per non rischiare di violare qualche normativa.

La sezione III del Regolamento UAS di riferimento in Italia riporta le disposizioni per il pilotaggio dei droni.

L’art. 18 intitolato “Attestato di Pilota Categoria OPEN A1-A3 ” afferma che per la conduzione di droni di massa operativa al decollo minore di 25 kg è necessario il possesso di un Attestato di Pilota.

L’attestato in questione deve essere rilasciato a seguito del completamento di un corso online e del superamento di un esame, anch’esso online, svolto sul portale web dedicato dell’ENAC.

Con l’attestato A1/A3 quali droni posso pilotare?

Per poter quindi pilotare un drone è generalmente necessario un attestato. I droni che non superano i 249 grammi di peso, come il Mini o il Mini 2, non richiedono alcun attestato obbligatorio.

Al contrario, per pilotare droni con peso uguale o superiore a 250 grammi, sì. Nella maggior parte dei casi, è infatti richiesta una licenza per poter pilotare questi apparecchi robotici volanti.

In alcuni casi i droni funzionano in maniera autonoma: vengono cioè pilotati da un computer di bordo. In altri casi, invece, vengono guidati in aria da un telecomando controllato da un pilota che lo utilizza da terra.

Questa tipologia di attestato consente di pilotare droni con marcatura C1, ovvero con un peso compreso tra 250g e 500g, e anche con marcatura C3 e C4, autocostruiti cioè sopra i 2kg ed entro i 25kg (attestato A3).

Ecco cosa devi fare: il tutorial passo passo

Adesso che sei al corrente del fatto che potresti aver bisogno di una licenza per pilotare il tuo drone, probabilmente ti starai chiedendo: “E adesso? Come devo procedere? Come posso studiare e prepararmi al meglio per superare l’esame?”.

I tuoi dubbi sono più che leciti e in questo articolo andremo proprio ad elencare tutte le informazioni principali di un portale eccellente che ti aiuterà a conseguire il patentino A1/A3 per pilotare i droni.

Inoltre, provvederemo anche a spiegarti cosa è meglio fare per prepararti al test da superare con successo per ottenere la licenza e dove puoi trovare quiz utili per renderti conto della qualità della tua preparazione.

Cominciamo subito!

Easy Quizzz: il portale online che fa per te!

Mai sentito parlare di Easy Quizzz? Ti spieghiamo in poche parole di cosa si tratta:

Easy Quizzz è una piattaforma presente sul web e accessibile a tutti: non richiede alcun costo e permette a chiunque di testare la propria preparazione sottoponendosi ad uno dei numerosi quiz disponibili.

Questo portale web risulta molto utile perché indaga praticamente qualsiasi ambito: dalle patenti e le abilitazioni, ai concorsi pubblici e gli esami universitari.

Uno scrigno ricco di quiz e test con mille possibilità destinate a tutti quanti, per soddisfare ogni tipo di esigenza!

Noi ti consigliamo innanzitutto di dare un’occhiata a questa pagina per sapere di più sul quiz drone e conoscere tutte le informazioni necessarie per diventare un pilota di droni professionista.

Dopodiché, ti suggeriamo di testare la piattaforma online di Easy Quizzz, facilissima da usare e utile per tentare un quiz riguardo proprio al patentino drone A1/A3.

In questo modo capirai il tuo livello personale di preparazione. Continua a leggere: ti spieghiamo tutto ciò che devi sapere su Easy Quizzz.

Come si usa Easy Quizzz

Ricerca del quiz

Per trovare il quiz riguardante il patentino A1/A3 per droni, è sufficiente accedere alla Homepage del sito web ufficiale di Easy Quizzz e scegliere la voce “Patenti” inserita nella barra azzurra in alto, come puoi vedere dalla schermata qui sotto:

Una volta fatto questo, ti si aprirà una sezione con un elenco delle patenti disponibili sul portale. Segui le indicazioni qui sotto e clicca su “Visualizza tutto Patenti (36)” a destra: