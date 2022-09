Le tensioni nello Stretto di Taiwan hanno raggiunto il culmine. La visita del presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taiwan all’inizio di agosto ha acceso la rabbia della Cina, con l’EPL impegnato in una serie di esercitazioni di flessione muscolare nel Mar Cinese Meridionale, nel Mar Giallo e nelle Bohain Hills. Durante quel periodo frenetico, dall’India si è saputo poco. L’eccezione è stata del portavoce indiano per gli affari esteri Shri Arindam Bagchi, che ha esortato “l’esercizio della moderazione, l’evitamento di azioni unilaterali per cambiare lo status quo, l’attenuazione delle tensioni e gli sforzi per mantenere la pace e la stabilità nella regione”. Inoltre, l’India ha difeso vagamente lo status quo nella regione, una blanda vittoria per Pechino. Tuttavia, con le tensioni in aumento e gli altri membri del Quad Giappone e Stati Uniti che affermano il loro fermo sostegno a Taiwan, è giunto il momento per l’India di approfondire i suoi legami con Taiwan?

Le attuali relazioni dell’India con Taipei sono deboli. Ci sono stati tentativi di aumentare l’impegno commerciale e industriale con associazioni come l’India-Taipei Association (IPA) con sede a Taipei e il Taipei Economic and Cultural Center (TECC) con sede a Nuova Delhi, oltre a promuovere le relazioni interpersonali. Le relazioni dell’India con Taiwan sono state complicate, poiché la questione della sovranità esterna di Taiwan è una questione di vecchia data. Questo può essere visto in sedi regionali, come la Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC), che si riferisce all’isola come Taipei cinese, e l’uso da parte dell’Organizzazione mondiale del commercio dei più complicati “Territori doganali separati di Taiwan, Penghu, Kinmen, e Matsu. Tuttavia, con un’attività economica matura con un potenziale, evidenziato da oltre 5,7 miliardi di dollari di scambi commerciali nel 2020, potrebbe essere dovuta un’espansione dei legami India-Taiwan, nonostante i rischi di aggravare le già fragili relazioni con la Cina.

C’è sempre stata l’urgenza di espandere i legami economici. Nel 2021, l’India ha accennato all’idea, nonostante le continue tensioni con la Cina nella regione del Ladakh. Nel 2018 si parlava inizialmente di un potenziale accordo di libero scambio, ma è stato rapidamente represso con l’aumento delle tensioni al confine con la Cina. Nel 2021, il rappresentante dell’India a Taiwan ha segnalato che la diplomazia sarebbe ricominciata con l’espansione del commercio e degli investimenti, con discussioni pianificate sulla condivisione delle conoscenze nel campo delle TIC, scambi di istruzione superiore e turismo potenziato.

Una relazione allargata tra India e Taiwan potrebbe sembrare simile a quella del sud-est asiatico, dove la Thailandia ha avuto alcune esperienze positive misurate, in particolare nei settori dell’assistenza medica e tecnica durante la pandemia di COVID-19. Le Filippine, le cui isole meridionali si trovano entro 200 chilometri da Taiwan, hanno più di 200.000 lavoratori con sede a Taiwan, il che ha costretto Manila ad adottare una posizione più difensiva. L’India non deve aggravare le ostilità con la Cina, ma trovando un terreno comune in aree di reciproco vantaggio, come il miglioramento delle catene di approvvigionamento che facilitano l’aumento del commercio. La nuova politica di Taiwan verso il sud è incoraggiante a questo proposito, come ha recentemente osservato la Presidente taiwanese Tsai, che gli obiettivi e gli ideali coincidono con quelli dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) contenuti nell’Outlook sull’Indo-Pacifico e dell’India’s Act East Policy”.

Nel contesto del più ampio Indo-Pacifico, c’è del potenziale nella New Southbound Policy (NSP) di Taiwan e nella Act East Policy dell’India. Come ha notato Sana Hashmi in un’analisi per l’Istituto francese di relazioni internazionali (IFRI), ci sono sinergie tra le due politiche, poiché entrambe si basano su un ordine indopacifico aperto e basato su regole. Come sostiene bene Hashmi, è necessario un quadro politico per rendere possibile un partenariato più forte. Ad esempio, mentre l’India è al centro dell’NSP, l’India non ha incluso Taiwan nella sua Act East Policy, la cui realizzazione, come osserva Hashmi, aumenterebbe la posizione dell’India nell’Indo-Pacifico e la porterebbe più in linea con il suo Quad partner.

Anche se la crescita economica reciproca è la motivazione principale per una migliore relazione bilaterale, ci sono dei rischi. Ad esempio, molti paesi dipendono molto dal predominio di Taiwan nell’industria dei semiconduttori. La Cina ha iniziato ad armare le sue catene di approvvigionamento, come si è visto durante la pandemia di COVID-19. Un’interruzione dello status quo nello Stretto di Taiwan paralizzerebbe ampi segmenti dell’economia globale, in particolare il settore automobilistico. Ad aprile il primo ministro indiano Narendra Modi ha parlato di reclutare il colosso americano dei chip Intel e Taiwan Semiconductor Manufacturing per creare impianti in India, con un pacchetto di incentivi da 10 miliardi di dollari che coprirebbe la metà dei costi.

All’estremo, i falchi indiani hanno suggerito che Nuova Delhi riconsideri la sua politica di abbracciare lo status quo che rinvia alla Cina su Taiwan. L’idea è che ciò potrebbe fornire una leva sulla Cina nella sua disputa sui confini e un’inversione di politica sarebbe più in linea con gli alleati occidentali nella regione, che temono tutti il ​​costo economico e umano di un’invasione cinese di Taiwan o di un blocco navale dello Stretto di Taiwan, dove più della metà dei container mondiali transitano nello spazio tra la Cina continentale e Taiwan. Questo da solo dovrebbe essere sufficiente perché l’India proceda con cautela e lentamente.