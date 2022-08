Invece di ridistribuire le forze militari americane in Somalia, a sostegno della guerra dell’esercito nazionale somalo contro al-Shabab,l’Amministrazione Biden dovrebbe fare affidamento sulla diplomazia per aiutare a risolvere il conflitto.

Questo potrebbe non essere un messaggio che l’Amministrazione desidera ascoltare, con la diplomazia a guida locale, che include al-Shabab, leader di clan rivali e sottoclan e Paesi arabi del Golfo, offre la migliore speranza per raggiungere una certa stabilità in un Paese che è stato fratturato da oltre 30 anni di guerra, illegalità e fallimento dello Stato. La stabilità in Somalia richiede che tutti gli attori politici si riuniscano, compreso al-Shabab, nel tentativo di negoziare un nuovo insieme di regole, comportamenti e norme per la politica e l’uso della violenza. A causa della sua scarsa attenzione ai risultati militari, i responsabili politici americani non sono riusciti a capire fino a che punto l’identità locale e il clan, la politica contribuiscono alla violenza e all’instabilità in Somalia.

Per facilitare ciò, l’Amministrazione Biden dovrà revocare le restrizioni al coinvolgimento con al-Shabab, che è stata elencata come organizzazione terroristica straniera fin dal 2008. E i dipartimenti di Stato e di difesa di Biden dovrannolavorare con l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar, per spingere i leader politici locali a parlare tra loro e con al-Shabab.

Dal 2007 Washington si è concentrata sulla gestione del conflitto in Somalia “falciando l’erba”, una strategia adottata da Israele che si concentra sulla debilitazione della capacità militare di al-Shabab senza alcuna ambizione o prospettiva di raggiungere una risoluzione definitiva del conflitto. Ma questo approccio non ha mai funzionato; ha solo reso la Somalia più violenta e instabile.

Nei 20 anni che seguirono la battaglia di Mogadiscio dell’ottobre 1993, gli Stati Uniti si tennero fuori dal conflitto diretto in Somalia. Invece, ha sostenuto vari signori della guerra con sede a Mogadiscio e gli sforzi di stabilizzazione dei conflitti dell’Etiopia e dell’Unione africana, principalmente attraverso l’ AMISOM, la missione dell’Unione africana in Somalia. Ma nel 2007 Washington stava dispiegando un piccolo numero di forze speciali in Somalia a sostegno dell’AMISOM. E nel 2011, aerei da guerra e droni statunitensi hanno iniziato a condurre attacchi aerei contro sospetti forze e leader di al-Shabab.

Nel marzo 2017, il Presidente Trump ha ampliato le operazioni di terra e ha allentato le regole di ingaggio per le forze statunitensi che operano in Somalia, regole progettate per proteggere i civili . Di conseguenza, il numero di attacchi aerei americani è triplicato nei tre anni successivi, durante i quali le forze armate statunitensi hanno condotto 151 attacchi aerei e sette operazioni a terra (rispetto ai 58 attacchi aerei dal 2015 al 2017). Ha anche addestrato e supportato un’unità militare somala d’élite, la Brigata Danab (‘Fulmine’) .

Gli investimenti militari americani, però, non hanno prodotto risultati. Man mano che l’impronta militare statunitense in Somalia cresceva, cresceva anche la violenza. I dati di ACLED (The Armed Conflict Location & Event Data Project) dimostrano che dal 2007 la violenza in tutto il Paese è aumentata anno dopo anno. Il numero di battaglie e episodi di violenza è quasi raddoppiato tra gennaio 2017 e dicembre 2020, il periodo che copre la più intensa attività militare statunitense in Somalia.

Nonostante l’addestramento e il supporto degli Stati Uniti, la brigata Danab generalmente non è stata in grado di trattenere le città che ha ripulito dalle forze di al-Shabab. Peggio ancora, l’unità è stata credibilmente accusata di aver ucciso civili e di aver effettuato arresti arbitrari. Gli Stati Uniti hanno formalmente riesaminato il loro sostegno all’unità dopo che si è scoperto che aveva preso parte a una battaglia contro un ex alleato regionale. La lotta era collegata a una disputa inasprita sulla rappresentanza politica dell’alleato nel governo locale, statale e nazionale .

Prima di lasciare l’incarico nel gennaio 2021, Trump ha ritirato le forze statunitensi dalla Somalia e le ha invece fatte ‘pendolare‘ in Somalia dalle basi in Kenya. All’inizio del 2022, tuttavia, al-Shabab ha intensificato gli attacchi in tutto il paese con l’obiettivo di minare le elezioni presidenziali. L’aumento della violenza, il sospetto di AFRICOM che al-Shabab avesse la capacità di attaccare gli americani al di fuori della Somalia e l’inefficienza e il costo del traghettamento delle truppe americane dentro e fuori il Paese hanno convinto l’Amministrazione Biden a ridistribuire circa 450 truppe delle forze speciali americane in Somalia, nel Giugno di quest’anno, come parte dell’ultima fase di falciatura dell’erba.

Al-Shabab è nato nel 2007. È cresciuto dal crollo dell’Unione delle corti islamiche (ICU), un gruppo emerso dalla guerra civile somala che aveva il controllo di vaste aree della Somalia meridionale tra il 2004 e il 2006. Tra i membri di Al-Shabab c’era i combattenti più intransigenti, così come le reclute di diversi clan e regioni somale e alcuni combattenti stranieri legati ad al-Qaeda. La sua brutalità e i legami con al-Qaeda hanno portato l’Amministrazione Bush a elencarla come un’organizzazione terroristica straniera come parte della Guerra globale al terrorismo nel 2008. Il gruppo ha giurato fedeltà ad al-Qaeda nel 2012 .

I diversi membri dell’organizzazione non sono un fenomeno nuovo. Per decenni, i gruppi ribelli nazionali in Somalia si sono formati attraverso accordi di élite inclusiva, collaborazione e costruzione di coalizioni tra gruppi militanti, clan, settore imprenditoriale ed elementi del governo nazionale. I gruppi che hanno espulso dal potere il dittatore di lunga data Mohamed Said Barre sostenuto dagli Stati Uniti nel 1990, così come la generazione dopo, erano amalgame di varie forze, inclusi interessi commerciali, militanti religiosi e leader di clan e sottoclan. Al-Shabab ha replicato questa struttura con un’efficacia mortale.

Nelle interviste che ho condotto con esperti di sicurezza a Mogadiscio nel 2017, i partecipanti mi hanno detto che molti militanti in Somalia erano soprattutto nazionalisti, determinati a combattere l’intervento straniero nel loro Paese. Ciò rafforza un numero crescente di ricerche che indicano che al-Shabab ha spostato la sua attenzione dal terrorismo internazionale verso le questioni locali. Il precoce rifiuto di Al-Shabab delle identità dei clan somali, dei confini nazionali e delle tradizioni sufi a favore dell’ideologia islamista militante transnazionale, ha creato tensioni con la vasta comunità sufi della Somalia. Ciò ha minato il supporto per l’organizzazione. Quindi il gruppo si è allontanato dai combattenti stranieri nel 2013. Nonostante il suo focus interno, il gruppo ha condotto diversi grandi attacchi al di fuori della Somalia nell’ultimo decennio, l’ultimo in Etiopia.

Nonostante il suo primato di brutalità, al-Shabab, a livello locale, si è dimostrato abile nel fornire aiuti alimentari durante la siccità, nell’amministrare la giustizia e nel risolvere le controversie locali, nel criticare la situazione del governo di Mogadiscio e nel garantire la sicurezza pubblica.

Le interviste con i leader di al-Shabab di medio rango rivelano che i loro membri sono aperti al dialogo con il governo di Mogadiscio. Le sue condizioni per i negoziati includono il ritiro di tutte le forze straniere dalla Somalia, l’amnistia per i membri del gruppo, l’adozione della legge della Sharia e la creazione di un nuovo governo inclusivo composto da tutti gli attori politici somali.

Sebbene molte delle condizioni di al-Shabab per i negoziati di pace non siano proponibili, l’apertura dei membri al dialogo sulla formazione di un governo nuovo e inclusivo è un prezioso punto di partenza.

Un metodo efficace per raggiungere la stabilità nei Paesi fragili e colpiti dalla violenza, consiste nel facilitare accordi politici e d’ élite massimamente inclusivi.

Gli sforzi per la stabilizzazione e la costruzione della pace devono includere la più ampia gamma possibile di leader politici locali e mediatori di potere formali e informali.

Affinché i colloqui di pace inizino, Washington dovrà riconsiderare il suo ruolo nel conflitto.

Come minimo, dovrà rimuovere al-Shabab dalla sua lista di terroristi e ritirare le sue forze militari. La Missione di transizione dell’Unione africana in Somalia e altre forze straniere dovranno seguire l’esempio. È probabile che anche Washington dovrà sminuire il suo ruolo nella costruzione della pace.

Secondo i membri di al-Shabab, Qatar e Arabia Saudita potrebbero fungere da facilitatori dei colloqui di pace . Anche gli Emirati Arabi Uniti dovranno essere inclusi nei colloqui di pace a causa della loro influenza locale. Il Kenya e l’Etiopia, i cui eserciti hanno combattuto in Somalia e hanno subito la violenza di al-Shabab, dovranno essere inclusi perché hanno un impatto diretto sulla sicurezza somala.

In ogni caso, la costruzione della pace sarà un affare multilaterale, modellato potenzialmente sui colloqui americano-talebani .

Falciare l’erba in Somalia ha reso il Paese più violento e instabile. Invece di cercare di contenere o eliminare al-Shabab con la forza militare, Washington dovrebbe fare affidamento su una diplomazia inclusiva per risolvere il conflitto. Questa potrebbe essere un’opzione poco attraente per Washington a causa della storia di violenze di al-Shabab. Ma questo approccio potrebbe far ottenere all’Amministrazione Biden ciò che dice di volere: una Somalia meno violenta e una regione dell’Africa orientale più pacifica.