È tempo che l’Occidente accolga l’Ucraina a casa

Mentre l’invasione su vasta scala della Russia entra nel suo secondo anno, l’Ucraina rimane non conquistata. Il Presidente russo Vladimir Putin sognava di impadronirsi di Kiev in tre giorni e di imporre un regime fantoccio di preesistenti politici filo-Cremlino con zero legittimità all’interno del Paese. Al contrario, la società ucraina è rimasta ribelle ed è ora più unita che mai negli ultimi tre decenni di indipendenza. I sondaggi indicano costantemente che l’Ucraina di oggi è fermamente impegnata per un futuro democratico all’interno dell’Europa garantito da partenariati di sicurezza transatlantici.

La direzione dell’Ucraina verso le istituzioni occidentali costruite attorno alla democrazia, alla libertà e alla trasparenza è estremamente significativa. L’importanza di questo cambiamento risiede non solo nelle cifre più alte che mostrano che uno schiacciante 80% del paese sostiene l’adesione all’Unione europea, ma anche nella forza di questo sostegno in tutte le regioni ucraine e tra tutti i gruppi demografici.

Prima dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, c’erano diverse questioni nell’agenda nazionale che dividevano l’opinione pubblica ucraina. Queste divisioni erano spesso visibili lungo linee regionali. Gli argomenti più controversi riflettevano i diversi atteggiamenti ucraini nei confronti della futura direzione geopolitica del paese. Dopo più di dodici mesi di guerra brutale, non è più così.

Come è stato sottolineato centinaia di volte nell’ultimo anno, nessuno è più personalmente responsabile dei drammatici recenti cambiamenti nell’opinione pubblica ucraina di Vladimir Putin e delle sue fallimentari politiche di aggressione. Tuttavia, la svolta dell’Ucraina verso il mondo occidentale fa anche parte di un più ampio percorso di costruzione della nazione che è in corso da quando il Paese ha riguadagnato l’indipendenza dal collasso dell’Unione Sovietica nel 1991.

Prima dell’invasione russa su vasta scala dello scorso anno, l’Ucraina aveva sottolineato il suo crescente senso di identità occidentale dimostrando ripetutamente la disponibilità a dare contributi significativi sia all’Unione Europea che alla NATO.

Nell’aprile 2020, l’Ucraina ha mostrato solidarietà all’Unione europea annunciando che il paese avrebbe eguagliato l’estensione delle sanzioni dell’UE al regime siriano di Bashar al-Assad. Il capo della politica estera dell’UE, Josep Borrell, ha osservato che allineando il proprio approccio internazionale alla Siria, l’Ucraina ha accettato di “garantire che le proprie politiche nazionali siano conformi” alla posizione dell’UE.

Quando la diffusione globale del Covid-19 ha interrotto le catene di approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale nel 2020, l’Ucraina ha schierato la sua flotta unica di velivoli pesanti per sbloccare gli aiuti al mondo. L’Antonov-225 “Mriya” (“Dream”) ucraino era il più grande aereo del suo genere al mondo. Ben presto iniziò una serie di corse di forniture mediche per sostenere la vicina Polonia nella lotta contro la pandemia. Purtroppo, le forze russe hanno distrutto il Mriya mentre assaltavano l’aeroporto di Hostomel fuori Kiev durante i primi giorni dell’invasione.

Oltre al Mriya, l’Ucraina ha schierato anche i suoi indispensabili aerei cargo An-125 Ruslan per sostenere il programma NATO Strategic Air Lift Interim Solutions (SALIS). La NATO ha utilizzato il programma SALIS per fornire attrezzature e forniture mediche agli Stati membri durante la pandemia.

Nell’agosto 2021, quando la presenza internazionale guidata dagli Stati Uniti in Afghanistan ha iniziato a ritirarsi, il mondo ha assistito a scene caotiche mentre migliaia di persone cercavano di fuggire dall’aeroporto internazionale Hamid Karzai. Durante questo disastroso ritiro, le truppe delle forze speciali ucraine sono sbarcate a Kabul e sono andate oltre il cordone protettivo che circonda l’aeroporto per salvare i traduttori afghani che avevano lavorato per l’esercito canadese. Quelli evacuati e altri associati all’operazione avrebbero poi raccontato l’eroismo e la professionalità dei loro soccorritori ucraini. L’esercito ucraino ha effettuato dozzine di corse di salvataggio aggiuntive, evacuando alla fine quasi 700 afghani e altri.

Al momento di questi eroici di Kabul, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha commentato: “In queste orribili circostanze, i nostri ufficiali militari hanno dimostrato coraggio e professionalità esemplare”. Dopo un anno di resistenza ucraina contro l’aggressione russa, quelle parole sembrano ora particolarmente profetiche.

Gli eventi dello scorso anno hanno radicalmente modificato la percezione internazionale dell’Ucraina e hanno contribuito a contrastare gli stereotipi negativi che in precedenza avevano portato molti a dubitare della capacità del paese di resistere alla potenza militare della Russia. Allo stesso tempo, il successo della resistenza nazionale dell’Ucraina non ha colto tutti di sorpresa. In effetti, molti degli aspetti più sorprendenti della straordinaria risposta dell’Ucraina all’aggressione russa riflettono tendenze che erano state a lungo evidenti agli osservatori perspicaci, in particolare negli anni successivi alla rivoluzione Euromaidan del 2014 nel paese.

Quelli di noi che hanno assistito alla completa trasformazione della governance ucraina, al decentramento dell’autorità nazionale alle comunità locali e alla creazione di un ecosistema anticorruzione, erano ben consapevoli delle capacità dell’Ucraina. Soprattutto, conoscevamo il formidabile spirito combattivo della società civile ucraina, dei media indipendenti del paese e dell’esercito ucraino. La loro resilienza non è mai stata messa in discussione.

Il mondo che guarda ora ha visto di persona la forza e il coraggio degli ucraini. Il pubblico internazionale ha assistito alla difesa di un paese contro una superpotenza militare, riaffermando al contempo il suo impegno per i diritti umani e i valori democratici. I leader occidentali dovrebbero rispondere a questo cercando di creare nuovi percorsi per l’ulteriore integrazione dell’Ucraina che riflettano l’alta posta in gioco e il più ampio significato storico dell’attuale conflitto. In breve, è tempo che l’Occidente dia il bentornato all’Ucraina.

La versione originale di questo intervento è qui.