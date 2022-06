I leader dell’Unione europea si riuniranno a Bruxelles il 23 e 24 giugno per votare sul riconoscimento dell’Ucraina come paese candidato all’adesione all’UE. L’importanza di questo passaggio sia per l’Ucraina che per l’Europa non va sottovalutata. In effetti, il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy l’ha definita “una delle decisioni più cruciali per l’Ucraina dal 1991“.

Le ambizioni di integrazione euro-atlantica dell’Ucraina sono state centrali nell’evoluzione politica del Paese negli ultimi due decenni e hanno avuto un profondo impatto sul più ampio panorama geopolitico.

La rivoluzione arancione del 2004 è stata la prima grande indicazione della scelta di civiltà dell’Ucraina. Questa rivolta del potere popolare ha visto milioni di ucraini scendere in piazza per protestare contro gli sforzi per truccare le elezioni presidenziali del paese a favore di un candidato filo-Cremlino. Fu un momento spartiacque che avrebbe segnato il rifiuto dell’Ucraina dell’autoritarismo russo a favore della democrazia europea.

Quasi un decennio dopo, quando il Presidente ucraino Viktor Yanukovych rinnegò il suo impegno di firmare uno storico accordo di associazione con l’Unione europea, milioni di ucraini si sono nuovamente riversati nel centro di Kiev per difendere la loro scelta europea. Questa seconda rivoluzione ha raggiunto un tragico culmine quando decine di manifestanti sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco nel cuore della capitale ucraina. All’epoca, molti osservatori notarono che queste vittime furono le prime persone a morire per la causa dell’integrazione europea.

Purtroppo, il massacro di manifestanti nel centro di Kiev nel febbraio 2014 fu solo l’inizio. Fu seguita quasi immediatamente da una campagna di aggressione militare russa che avrebbe traumatizzato e trasformato l’Ucraina negli otto anni successivi prima di far precipitare l’Europa nel più grande conflitto armato dalla seconda guerra mondiale.

Vladimir Putin ha deciso di intervenire militarmente in Ucraina perché ha riconosciuto che l’integrazione europea del Paese rappresentava una minaccia esistenziale per il suo stesso regime autoritario. Putin ha visto il desiderio ucraino di abbracciare la democrazia europea come una nuova fase pericolosa nella lunga ritirata imperiale della Russia. Ossessionato dalla caduta del muro di Berlino e dai fantasmi del 1991, il dittatore russo era determinato a schiacciare a tutti i costi le aspirazioni europee dell’Ucraina.

Pochi giorni dopo i massacri del febbraio 2014 a Kiev, la Federazione Russa ha invaso e annesso la penisola di Crimea in Ucraina. La Russia ha quindi lanciato una campagna militare ibrida per impadronirsi di gran parte dell’Ucraina continentale, schierando un mix di forze convenzionali, mercenari e collaboratori locali per stabilire le cosiddette repubbliche separatiste nell’est del Paese. La guerra nell’Ucraina orientale ha provocato oltre 14.000 morti ucraini e ha costretto milioni di persone a fuggire dalle loro case. Tuttavia, ha fallito nel suo obiettivo principale di far deragliare gli sforzi di integrazione europea dell’Ucraina.

Mentre le ostilità nell’Ucraina orientale sono proseguite dal 2014 fino all’inizio del 2022, i successivi governi ucraini hanno perseguito importanti riforme economiche e anticorruzione per soddisfare gli standard dell’UE. Sebbene i progressi siano stati spesso lenti e gli arretramenti siano rimasti una minaccia costante, l’Ucraina è stata in grado di attuare gradualmente i termini dell’accordo di associazione con l’UE e di garantire l’esenzione dal visto verso l’Unione europea.

Questo progresso si è rivelato popolare. Dallo scoppio delle ostilità con la Russia, il sostegno pubblico ucraino all’integrazione europea è aumentato. Secondo un sondaggio del febbraio 2014 condotto dall’International Republican Institute, il 41% dei cittadini ucraini voleva che il proprio paese entrasse nell’UE. Oggi, quella cifra è balzata all’80%.

La campagna militare a lungo termine di Putin contro l’Ucraina è ora entrata di gran lunga nella sua fase più letale. L’invasione su vasta scala dell’Ucraina iniziata il 24 febbraio ha già causato la morte di decine di migliaia di ucraini e ha lasciato intere città in rovina. Nonostante gli orrori della guerra di Putin, gli ucraini non hanno abbandonato l’obiettivo di entrare nell’UE. Pochi giorni dopo l’inizio dell’invasione, il Presidente Zelenskyy è entrato nella storia presentando una richiesta ufficiale di adesione all’UE.

Il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno recentemente confermato il loro sostegno alla candidatura dell’Ucraina a diventare un Paese candidato all’adesione all’UE. Questo status di candidato porterebbe numerosi vantaggi all’Ucraina. Rafforzerebbe l’impegno dell’Ucraina nella lotta alla corruzione e darebbe nuovo slancio alla lotta per riformare le istituzioni del Paese. Lo status di candidato avrebbe anche un potente valore simbolico, sollevando il morale dell’Ucraina in un momento critico della storia del paese, sottolineando la posizione dell’Ucraina come parte della più ampia famiglia di nazioni europee.

L’ottenimento dello status di candidato richiederà il sostegno unanime di tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea. Questo sembra fattibile. Molti membri dell’UE hanno già dichiarato il loro sostegno, con i leader di Francia, Germania, Italia e Romania che hanno recentemente espresso la loro approvazione durante una visita del 16 giugno a Kiev.

Diventare un candidato ufficiale per l’adesione all’UE sarà un passo importante per l’Ucraina, ma il viaggio da percorrere rimarrà comunque impegnativo. Ci sono un certo numero di altri Paesi europei con lo status di candidato tra cui Turchia, Serbia, Macedonia del Nord e Albania. Inoltre, alcuni revisori dei conti dell’UE hanno affermato che l’adesione all’UE di Bulgaria e Romania è avvenuta troppo rapidamente. L’UE spera di evitare una situazione simile con i Paesi candidati attuali e futuri. Infine, l’accelerazione dell’Ucraina potrebbe “creare frustrazione e instabilità nei Balcani occidentali“.

Ci sono ulteriori potenziali ostacoli. Alcuni membri si sono recentemente opposti all’allargamento dell’UE, sostenendo che le riforme interne devono avere la priorità. La Russia farà anche tutto il possibile per far deragliare la candidatura dell’Ucraina all’adesione all’UE. Mentre l’invasione russa continua, l’economia ucraina crolla. Gli esperti ritengono che ci vorranno centinaia di miliardi di dollari per ricostruire il Paese. Alcuni europei potrebbero essere riluttanti ad assumersi la responsabilità dell’Ucraina.

Concedere all’Ucraina lo status di candidato all’UE invierebbe un potente messaggio di solidarietà e sostegno agli ucraini. Allo stesso modo, qualsiasi tentativo di posticipare o respingere la candidatura dell’Ucraina rischierebbe di incoraggiare il Cremlino ad un’ulteriore aggressione russa.

Pochi sosterrebbero che il popolo ucraino non si è guadagnato il diritto a un futuro europeo. Infatti, attraverso i loro sacrifici e il loro eroismo, hanno dato un nuovo significato all’intera nozione di valori europei. Spetta ora ai leader dell’UE riconoscere questo risultato e garantire all’Ucraina lo status che il Paese merita così tanto.

