Due mesi dopo che gli ucraini hanno respinto in modo impressionante l’attacco della Russia a Kiev, la guerra sta prendendo un corso diverso.

Le truppe russe stanno consolidando le loro conquiste nel Donbas poiché fino a 1.000 combattenti ucraini vengono uccisi o feriti ogni giorno. Questo mette la guerra sulla buona strada per essere tra le più sanguinose della storia moderna. Nonostante la consegna di armi pesanti dall’Occidente, l’Ucraina è superata dall’artiglieria russa: per ogni proiettile o razzo sparato dall’Ucraina, la Russia ne spara una decina. La guerra è stata difficile da prevedere, ma il tempo non è dalla parte dell’Ucraina.

Quindi è giunto il momento di una diplomazia aggressiva in Ucraina, ei recenti vertici del G7 e della NATO, e gli incontri dei ministri degli esteri del G20 della scorsa settimana, sono state colossali opportunità perse per riavviare il processo di pace. Piuttosto che elaborare strategie su come ottenere le migliori condizioni da una Russia che sembra pronta a negoziare, i leader delle democrazie più potenti hanno lavorato per “affamare” la Russia del denaro petrolifero e “indebolire” ulteriormente l’esercito russo, ricorrendo persino a provocazioni da cortile. mettere dentro. Questo in un momento in cui abbiamo più bisogno degli adulti nella stanza per ridurre l’escalation del conflitto.

Dopotutto, c’è ancora tempo – e leva – per raggiungere un accordo diplomatico. Gli Stati Uniti potrebbero chiarire che, mentre sostengono la lotta dell’Ucraina, hanno poste in gioco diverse. Washington ha un preciso interesse a frenare l’aggressione russa in Europa, ma non è così impegnata nel ripristinare i confini dell’Ucraina prima dell’invasione come, beh, l’Ucraina lo è. Kiev non ha nulla da perdere (e potenzialmente molto da guadagnare) se la guerra degenera in un confronto più ampio tra NATO e Russia. Ma i paesi della NATO, compresi gli Stati Uniti, avrebbero molto da perdere, soprattutto se questa escalation diventasse nucleare.

Nessuno di noi vuole vivere in un mondo in cui “il potere fa bene” e in cui l’Ucraina si sente obbligata a fare concessioni dopo l’invasione illegale della Russia. Ma tutti noi viviamo in un mondo in cui i leader nazionali affrontano una reale e crescente pressione politica interna per porre fine rapidamente a questa guerra.

I prezzi del gas sono aumentati a livello globale e negli Stati Uniti il ​​presidente Biden sembra riconoscere che gli americani potrebbero preferire prezzi del gas più bassi con “il pugno di ferro di Putin in Europa”. mentre spinge per la sospensione della tassa federale sul gas. In Germania, i leader hanno dichiarato una “crisi del gas” e potrebbero guardare al razionamento mentre la Russia taglia le esportazioni verso l’Europa occidentale. Questo problema diventerà solo più pronunciato con l’avvicinarsi dell’inverno.

Un nuovo sondaggio della mia organizzazione, l’Eurasia Group Foundation, suggerisce che la risposta degli Stati Uniti alla guerra in Ucraina ha un ampio sostegno internazionale, ma che ciò è dovuto principalmente al fatto che ha evitato un confronto diretto con la Russia. Alla domanda sugli obiettivi più importanti degli Stati Uniti, evitare una guerra USA-Russia e prevenire le sofferenze degli ucraini sono state le due risposte scelte più frequentemente. (I due meno frequenti erano: difendere i paesi democratici dalla minaccia di quelli autocratici e indebolire la Russia.) Un accordo diplomatico assicurerebbe meglio il successo di questi due obiettivi popolari a livello internazionale.

Una spinta alla diplomazia è coerente con l’impegno del presidente Biden di frenare l’escalation. Si impegna ripetutamente a limitare l’intervento degli Stati Uniti contro l’invasione della Russia. In privato ha invitato il Segretario di Stato Antony Blinken e il Segretario alla Difesa Lloyd Austin a smorzare i loro discorsi sull’indebolimento della Russia per procura. Se la guerra tra Ucraina e Russia fosse una parte indispensabile di una competizione globale tra democrazia e autocrazia, gli Stati Uniti non limiterebbero i tipi di armi che inviano né si asterrebbero dal mettere in pericolo le proprie truppe.

Finora, Washington è riuscita principalmente a evitare obiettivi di guerra irraggiungibili. Le spedizioni di armi statunitensi hanno contribuito a contrastare il previsto accerchiamento di Kiev. Gli Stati Uniti hanno radunato i paesi europei ricchi per assumersi maggiori responsabilità per la sicurezza del continente e per aderire alle sanzioni internazionali contro Mosca. Senza sparare un colpo, Washington ha aiutato l’Ucraina a mantenere la maggior parte della sua integrità territoriale e tutta la sua autonomia politica.

In confronto, gli obiettivi di guerra dichiarati di Vladimir Putin sono terribilmente falliti. Non è stato in grado di insediare un governo filo-russo a Kiev. Lungi dal fermare l’allargamento della NATO, la sua invasione ha spinto la Svezia e la Finlandia a lungo neutrali a fare un’offerta per unirsi all’alleanza. Infine, l’esercito russo si è rivelato squisitamente capace di errori operativi e fallimenti tattici. Come mi ha detto un ex leader della NATO, la Russia è stata smascherata come “un esercito di predoni medievali piuttosto che una forza moderna sofisticata, più un semplice esercito che lancia missili che un esercito d’attacco profondo”.

Non è certo un successo per Putin. Sebbene abbia resistito alle sanzioni economiche, goduto di indici di approvazione vertiginosi e potrebbe persino finire per staccare un pezzo russofilo e russofonico dell’Ucraina, qualsiasi fine diplomatica di questa guerra vedrà Putin con una forza militare ridotta, un’economia indebolita e una ridotta influenza geopolitica .

C’è poco da suggerire che l’Ucraina potrebbe ottenere condizioni migliori attraverso una lunga guerra per procura. Gli analisti sono scettici sulla capacità dell’Ucraina di riconquistare il territorio, un problema che più spedizioni di armi non risolveranno. A parte un intervento a tutto campo da parte degli Stati Uniti o delle potenze europee, è inverosimile pensare che l’Occidente costringerà la Russia ad arrendersi o metterà Putin sotto processo davanti alla Corte penale internazionale (per quanto catartica sia un’idea del genere).

Allora, cosa si deve fare? Gli Stati Uniti devono aprire un canale diplomatico con Mosca per avere un’idea più chiara di quello che sarebbe un accordo accettabile per tutte le parti. Subito prima dell’invasione, il vicesegretario di Stato Wendy Sherman ha indicato “un possibile sostegno” per un approccio in cui l’Ucraina avrebbe promesso la neutralità militare e avrebbe rinunciato alla sua candidatura per l’adesione alla NATO. Se fermerà la sofferenza dei comuni ucraini, perché gli Stati Uniti non dovrebbero incoraggiare l’Ucraina a rimetterla sul tavolo ora? Date le sue continue lotte contro la corruzione e le pratiche non democratiche, l’Ucraina è comunque ancora lontana dal soddisfare i criteri democratici dell’adesione alla NATO.

Le promesse di sostegno illimitato non fanno che incoraggiare quella che inizia a essere vista come la “sconsiderata testardaggine” del presidente ucraino nel respingere apertamente la possibilità di concessioni territoriali. Il presidente Biden ha ripetutamente affermato che ci sono limiti all’assistenza degli Stati Uniti: non aiuta l’Ucraina a fingere il contrario. È raro che una guerra finisca con una sconfitta totale e non è realistico aspettarsi che Mosca si ritiri completamente. La politica degli Stati Uniti deve ora cambiare per abbracciare questa realtà e pianificare i mesi a venire quando cresceranno profonde divisioni all’interno della coalizione occidentale e quando, in una guerra di logoramento sbilenco, l’Ucraina potrebbe perdere ancora più terreno.