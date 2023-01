E se la Turchia bloccasse l’ adesione alla NATO di Finlandia e Svezia?

Il Ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu incontrerà il suo omologo statunitense Antony Blinken a Washington questa settimana. Ci sono scarse aspettative tra gli osservatori che la visita risolva tutte le questioni in sospeso in quella che è stata una relazione bilaterale sempre più travagliata, con l’amministrazione Biden che tiene le distanze da Ankara per le accuse di violazioni dei diritti umani e i legami sempre più calorosi del Paese eurasiatico con Mosca.

La Turchia ha riaffermato la sua posizione intransigente sulle richieste di adesione alla NATO di Svezia e Finlandia, ponendo le basi per una resa dei conti con gravi implicazioni a lungo termine sia per Ankara che per l’alleanza.

Ibrahim Kalin, portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato sabato che Ankara “non è in grado” di approvare l’offerta della Svezia alla NATO fino a quando tutte le preoccupazioni della Turchia non saranno state affrontate. “Abbiamo un problema di tempo se vogliono aderire alla NATO prima del vertice NATO di giugno”, ha aggiunto, osservando che il sistema giudiziario svedese deve cambiare la sua definizione legale di terrorismo affinché la Turchia revochi la sua opposizione all’adesione di Stoccolma, che richiede l’approvazione unanime di tutti gli stati membri.

Stoccolma ed Helsinki hanno presentato simultaneamente domande per aderire all’alleanza nel maggio 2022, citando le nuove realtà di sicurezza causate dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio. Il loro processo di adesione, che il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha assicurato la scorsa estate sarà il più veloce nella storia dell’alleanza, è stato ritardato a tempo indeterminato a causa delle irrisolte obiezioni turche.

I funzionari di Ankara hanno affermato che i due paesi nordici hanno continuato a dare rifugio ai militanti curdi, con il presidente Erdogan che insiste che le loro offerte di adesione non possono andare avanti fino a quando non accetteranno di estradare le persone ricercate dalle autorità turche con l’accusa di terrorismo. Eppure i tribunali svedesi e finlandesi hanno negato diverse richieste di estradizione, tra cui una riguardante il giornalista dissidente in esilio Bulent Kenes. Cavusoglu ha denunciato il rifiuto come uno sviluppo “molto negativo”, insistendo sul fatto che i due paesi nordici non hanno adottato misure sufficienti per soddisfare le rigide condizioni della Turchia per cancellare la sua obiezione alla loro adesione. “Non vogliamo più sentire buone parole da Svezia e Finlandia, vogliamo vedere passi concreti”, ha detto Cavusoglu.

Il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha dichiarato all’inizio del nuovo anno che il suo paese ha fatto tutto il possibile per affrontare le preoccupazioni di Ankara, anche se i funzionari turchi continuano a insistere che Stoccolma non ha fatto abbastanza. Le tensioni sull’offerta della Svezia alla NATO hanno raggiunto un livello febbrile dopo che la scorsa settimana è emerso il filmato di un’effigie di Erdogan appesa a un lampione a Stoccolma, provocando una furiosa risposta da parte dei funzionari turchi. “A meno che le attività delle organizzazioni terroristiche non vengano interrotte, non è possibile che il processo di adesione alla NATO progredisca”, ha affermato Kalin, secondo Al Jazeera.

I candidati nordici non sembrano più vicini a concludere un accordo di adesione con la Turchia oggi di quanto lo fossero più di sei mesi fa, quando sono iniziati i colloqui. Esperti turchi sostengono che è improbabile che Ankara abbandoni la sua opposizione all’allargamento della NATO fino a dopo il ciclo elettorale di giugno in Turchia, con Erdogan che dovrà affrontare una dura sfida per la rielezione contro una coalizione di opposizione a sei partiti. Altri hanno suggerito che le richieste di estradizione della Turchia ai due richiedenti siano una facciata per maggiori concessioni che sta cercando di ottenere dagli Stati Uniti, vale a dire una vendita da 20 miliardi di dollari di aerei da combattimento F-16. Sebbene l’amministrazione Biden abbia segnalato che intende dare il via libera all’accordo, almeno un alto democratico del senato – Bob Menendez , presidente della commissione per le relazioni estere del Senato – ha già promesso di bloccarlo.

È generalmente coerente con il modus operandi di Erdogan imporre richieste ambiziose nei confronti dei suoi interlocutori solo per accontentarsi di una serie di concessioni più modeste quando tutto è stato detto e fatto. Eppure c’è anche un chiaro precedente per il raddoppio del leader turco in risposta alle pressioni internazionali. Erdogan ha proceduto nel 2018 con i piani per l’acquisto del sistema missilistico russo S-400 nonostante gli avvertimenti statunitensi che ci sarebbero state conseguenze significative e si è rifiutato di revocare la sua decisione anche di fronte alle sanzioni CAATSA e alla costosa rimozione della Turchia dal programma partner F-35 .

L’attuale impasse sull’allargamento della NATO potrebbe manifestarsi in diversi modi nei prossimi mesi. Ansiosi di portare a termine la questione, Washington e i suoi alleati potrebbero diventare progressivamente più pesanti nel fare pressioni su Ankara affinché si ritiri attraverso canali pubblici e privati. Erdogan, che è ben noto per le sue tendenze eristiche anche nei rapporti con i leader delle nazioni alleate, potrebbe benissimo rispondere scagliandosi in modi imprevedibili.

Anche se rimane improbabile che un confronto in questo senso porti la Turchia a lasciare o essere espulsa dalla NATO, scuoterebbe l’unità dell’alleanza in un momento pericoloso per la sicurezza europea. Inoltre, un Erdogan offeso e deciso a minare l’organizzazione dall’interno potrebbe rivelarsi corrosivo per la NATO nel lungo periodo quanto un divorzio formale tra la Turchia e l’alleanza.

Poi c’è la possibilità non trascurabile – che sembra essere diventata più probabile nelle ultime settimane e mesi – che la Turchia possa finire per silurare del tutto le offerte NATO di Finlandia e Svezia, lasciando i candidati e l’alleanza in acque inesplorate. Ma indipendentemente da come si svolge il dramma dell’adesione, la situazione di stallo ha messo in luce quella che è diventata una sfida fondamentale per la NATO nel mondo del dopoguerra fredda: il principio dell’espansione orizzontale illimitata ha accresciuto il rischio di contraddizioni interne tra i membri sempre più diversificati della NATO, rendendo è più difficile nel tempo distillare obiettivi geopolitici comuni e mantenere la credibilità dell’impegno dell’Articolo V che è al centro dell’alleanza.

Questa dinamica pone una grave e crescente responsabilità per un’organizzazione che deve prendere ogni decisione importante sulla base del consenso.

Le azioni della Turchia nel frenare l’allargamento della NATO fanno parte del più ampio sforzo di Erdogan per tracciare quello che vede come un corso di politica estera indipendente tra la Russia e l’Occidente. Ankara ha rifiutato la strategia di massima pressione contro il Cremlino adottata dalla leadership della NATO e dalla maggior parte degli Stati membri in risposta all’invasione della Russia, posizionandosi invece come intermediario neutrale tra Mosca e Kiev.

La neutralità di Ankara ha prodotto un certo successo sotto forma della Black Sea Grain Initiative , l’unico trattato internazionale significativo che coinvolge sia la Russia che l’Ucraina dallo scoppio della guerra. Erdogan è stato in grado di ritagliarsi questa nicchia in un contesto bellico unico: nessuna delle maggiori potenze occidentali è stata disposta a coinvolgere la Russia in colloqui diretti, dando agli attori esterni l’opportunità di colmare il vuoto.

Il conflitto pone una sorta di paradosso per Ankara. Erdogan è impegnato a facilitare una fine negoziata della guerra ed è arrivato molto più vicino di chiunque altro a farlo, secondo i rapporti del fallito vertice di Antalya a marzo. Eppure è proprio la guerra che ha conferito alla Turchia un grado di influenza internazionale che sarebbe stato altrimenti irraggiungibile. Resta da vedere fino a che punto il successore di Erdogan – indipendentemente dal fatto che entri in carica a seguito delle elezioni di quest’anno o in un momento successivo – cercherà di portare avanti la sua visione ambiziosa, né è chiaro come esattamente l’inevitabile passaggio a un Il panorama del dopoguerra in Ucraina modificherà gli imperativi strategici che la Turchia deve affrontare.

La guerra è stata un catalizzatore per il cambiamento geopolitico, spingendo sia la NATO che la Turchia a perseguire politiche impensabili in tempo di pace. La storia di queste trasformazioni, strettamente legate all’andamento della guerra e al suo esito finale, è ancora in fase di scrittura.