Se Marine Le Pen arrivasse all’Eliseo, la Francia sarebbe destinata a diventare una democrazia illiberale.

L’illiberalismo politico è, infatti, la dottrina della famiglia politica europea di cui il Rassemblement National è membro attivo. Questa dottrina è enunciata in una dichiarazione del luglio 2021 firmata da 14 partiti di 13 paesi. Questo movimento illiberale siede al Parlamento europeo all’interno dell’eurogruppo parlamentare Identity & Democracy (ID). Si riunisce regolarmente, come a Milano poco prima delle elezioni europee del 2019. I deputati della RN si affiancano a quelli del PVV di Geert Wilders, dell’AfD tedesco, del belga Vlaam Belangs, dell’austriaca FPÖ, della Lega italiana di Matteo Salvini…

Viktor Orban, figura di spicco dell’illiberalismo

Questa famiglia politica comprende anche membri dell’eurogruppo parlamentare di estrema destra Conservatori e riformisti europei (CRE), di cui il partito Diritto e giustizia (PiS), che governa la Polonia, è il pilastro. Anche Fidesz di Viktor Orban fa parte di questo gruppo di estremisti europei di estrema destra.

Viktor Orban, che ha appena ottenuto la quarta vittoria elettorale legislativa consecutiva, è il primo ad aver teorizzato il funzionamento di una democrazia illiberale. Lo ha implementato nel governo del suo paese dal 2010, spiegandolo ogni anno durante i discorsi alla nazione ungherese.

I suoi successi elettorali e la sua longevità fanno di lui un modello che si è gradualmente cancellato su questa intera famiglia politica di radicali europei e di estrema destra. Pur diffamando i leader dell’Europa occidentale e la Commissione che stanno conducendo “una guerra santa, una jihad dello stato di diritto” contro i popoli, Viktor Orban non ha mai preso in considerazione l’idea di portare il suo paese fuori dall’UE. . Al contrario, vuole rimanere nell’UE per combatterla. In nome della civiltà europea (famiglia tradizionale, fede cristiana, spirito nazionale, proprietà privata), riunisce le forze di opposizione al liberalismo politico e all’umanesimo su cui è stata costruita l’UE. Questo atteggiamento politico è stato gradualmente adottato da tutti i principali partiti radicali e di estrema destra dell’UE, di cui quasi nessuno ha lasciato l’UE nella propria agenda.

Le origini dell’illiberalismo

Guardare nel complesso questo quadro europeo permette quindi di avere un’idea abbastanza precisa di cosa diventerebbe una Francia guidata da Marine Le Pen e la sua maggioranza: una democrazia illiberale. Prima di essere ripreso da Orban nel 2014, questo concetto è stato inventato dal pubblicista americano Fareed Zakaria (ora giornalista della CNN) per la rivista Foreign Affairs alla fine degli anni ’90.

Zakaria forgia questa nozione per caratterizzare un gran numero di paesi – dalla Turchia alle Filippine passando per l’Egitto, il Venezuela e l’Indonesia – che, usciti dalla dittatura, sono diventati democrazie nello stesso momento in cui la Guerra Fredda stava finendo. Zakaria osserva che questa democratizzazione si basa su elezioni parlamentari regolari e su una vita politica multipartitica sostenuta dalla libertà di stampa. Ma osserva anche che la separazione dei poteri e lo stato di diritto erano soggetti a limitazioni ovunque negli anni ’90. È come se l’eredità del liberalismo politico fosse tagliata in due, e che questo vasto movimento di democratizzazione planetaria rifiutasse l’eredità delle libertà costituzionali e dello stato di diritto mentre si appropriava di quella delle libere elezioni.

Sotto i governi e le maggioranze parlamentari di Viktor Orban, Mateusz Moraviecki e Jarosław Kaczynski, l’Ungheria e la Polonia divennero democrazie illiberali.

La legittimità rivendicata dal modello illiberale

Le maggioranze parlamentari sono il risultato di elezioni pluralistiche. Sono l’emanazione del popolo. Le minoranze non devono mettere in pericolo la presunta unità e omogeneità del popolo. Che siano politiche, sociali, culturali o etniche, le minoranze sono tollerate, ma sono anche denunciate e inquadrate, perfino discriminate.

È anche in nome di questo principio maggioritario che la giustizia deve essere sottoposta al Parlamento e al governo, che non è il rappresentante del popolo ma la sua emanazione. Non c’è motivo per i giudici di essere in grado di contraddire il Parlamento o di opporsi ad esso un ordinamento giuridico e costituzionale superiore: il popolo ha sempre ragione, e il Parlamento procede dal governo della maggioranza e dalle elezioni regolari. Ciò che l’illiberalismo combatte è il pluralismo.

In questo spirito, è logico e legittimo ridurre istituzionale e attraverso l’approvazione di una legge l’indipendenza della magistratura in Polonia e quella dei media e delle ONG in Ungheria, nonché tagliare i fondi per il pluralismo della stampa e di istituire un sistema elettorale in base al quale il 40% dei voti alle elezioni generali garantisca una maggioranza parlamentare di due terzi in Ungheria. I diplomatici ungheresi lo paragonano al primo passato del sistema postale praticato in Francia e nel Regno Unito. Ma la funzione di quest’ultimo è quella di generare una robusta maggioranza parlamentare; non danneggiare parlamentari e partiti di opposizione né emarginarli nella vita politica e nello spazio pubblico.

In Polonia, il Partito Diritto e Giustizia (PiS) al governo ritiene suo dovere stanare le élite ex comuniste e post-comuniste che, riciclate nell’alta funzione pubblica e nella magistratura, si sarebbero affidate alla missione di contrastare la volontà popolare incarnata dal partito di maggioranza che dal 2015 vince regolarmente le elezioni.

In questa ideologia di conservazione e consolidamento della presunta purezza di un popolo definito come uno e omogeneo, l’ultraconservatorismo sociale è anche qui logico e legittimo: diffidiamo delle minoranze sessuali – la loro esistenza non riflette libertà, ma deviazioni; e le minoranze culturali, etniche e religiose sono respinte perché minacciano i modi ei costumi del popolo nazionale. È preferibile che rimangano “a casa” e non si uniscano al territorio europeo.

L’idea che ci siano profonde differenze di natura tra i gruppi umani è costitutiva dell’illiberalismo europeo del 21° secolo. Questo è ciò che legittima altre violazioni dello Stato di diritto, giustificate dal pensiero che i diritti umani universali sono riservati ai cittadini nel loro territorio di origine.

Ad esempio, i movimenti illiberali sono spesso accusati di xenofobia: sostengono politiche pubbliche di discriminazione e restrizione dei diritti umani mentre affermano falsamente che le loro politiche sono compatibili con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE e con quella europea.

Il programma illiberale del RN, incompatibile con l’Unione Europea

Il programma di Marine Le Pen indica quindi che “sarà autorizzata la priorità nazionale, in particolare nell’accesso al lavoro nel settore privato o nel settore pubblico e nell’accesso all’edilizia sociale”. Anche in questo caso, il fatto maggioritario del popolo nazionale è contrario alla legge. Nelle democrazie, invece, la legge garantisce le libertà fondamentali e il pluralismo.

Così si intendono le promesse di Marine Le Pen di aggirare con il referendum l’Assemblea nazionale, il Senato e il Consiglio costituzionale. Attraverso questa pratica plebiscito, il candidato del Raduno Nazionale mobilita una nota tradizione francese a beneficio dell’illiberalismo: il bonapartismo, in particolare quello di Luigi Napoleone eletto presidente nel 1848.

La Francia avrebbe la stessa immagine e le stesse difficoltà dell’Ungheria di Viktor Orban e della Polonia del partito Diritto e Giustizia, ma più complicata. In effetti, questi due governi contravvengono allo stato di diritto ma non sfidano il mercato interno dell’UE. Tuttavia, il programma di Marine Le Pen attacca le quattro libertà del mercato unico europeo: vorrebbe ripristinare i controlli alle frontiere francesi e ostacolare la mobilità di capitali, merci e persone.

Si tratta di ristabilire una forma di protezionismo francese nell’UE per evitare che i produttori con sede in Francia siano in concorrenza con i loro omologhi europei. Ciò limiterebbe la scelta dei consumatori in Francia e, per la loro offerta, quella delle imprese. Marine Le Pen scrive nel suo programma:

“Per rafforzare il patriottismo economico […] userò la potente leva degli appalti pubblici. In chiara e presunta opposizione ai dogmi della globalizzazione senza vincoli, la priorità nazionale (o europea in alcuni casi) si applicherà agli appalti pubblici (…così come) un significativo rafforzamento dei controlli sulle importazioni e la fine del lavoro distaccato. »

Tuttavia, la preferenza nazionale per le imprese è la declinazione nell’economia del rifiuto del pluralismo; violerebbe la normativa sugli aiuti di Stato. Legalizzarlo richiederebbe quindi alla Francia di lasciare l’Unione Europea, opzione che è stata esclusa dal suo programma sin dalla sua sconfitta nel 2017.

La trasformazione della Repubblica francese in una democrazia illiberale da parte della Presidente Marine Le Pen porterebbe a una situazione di stallo tra il suo governo e il resto dell’Unione europea (Commissione, Corte di giustizia, Consiglio dell’UE e Stati membri).