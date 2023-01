E se l’Ucraina avesse mantenuto le sue armi nucleari?

Il disarmo nucleare di Bielorussia, Kazakistan e Ucraina è stato uno dei grandi successi della fine della Guerra Fredda, ed è stata una delle vittorie più significative per la causa della non proliferazione.

Quando l’Unione Sovietica cessò di esistere, questi nuovi Stati indipendenti dovettero gestire il problema dell’eredità nucleare sovietica lasciata nelle loro terre. Il loro disarmo era legato al loro status di Paesi indipendenti e sovrani poiché cercavano e avevano bisogno di essere integrati con il resto del mondo.

L’impegno delle repubbliche non russe al disarmo ha salvato l’originale Trattato di riduzione delle armi strategiche (START) e sostenuto i principi del Trattato di non proliferazione (TNP), e il loro disarmo è uno dei risultati sottovalutati della politica estera statunitense nell’epoca post guerra fredda.

Mentre tutti e tre gli Stati erano sempre disposti a sbarazzarsi delle armi nucleari che avevano ereditato dall’Unione Sovietica, i percorsi che hanno intrapreso per il disarmo erano in qualche modo diversi rispetto ai termini e ai tempi di rimozione di queste armi e dei loro sistemi di consegna dai loro territori. Il caso ucraino è il più intricato dei tre, e a causa della guerra in Ucraina è anche il più saliente oggi nei dibattiti attuali su disarmo e non proliferazione. È quindi una fortuna che ci sia un nuovo libro che possa guidarci sapientemente attraverso questa storia complicata e importante.

Inheriting the Bomb: The Collapse of the USSR and the Nuclear Disarmament of Ukraine di Mariana Budjeryn è un eccellente studio di come si è svolto il processo di disarmo. Attingendo a un’ampia gamma di fonti, comprese alcune fonti ucraine non sfruttate prima, Budjeryn dettaglia in modo molto approfondito le deliberazioni interne del governo ucraino e gli intensi cicli di negoziati tra Stati Uniti, Russia e le tre repubbliche non russe.

Il libro dovrebbe diventare un punto di riferimento standard per chiunque lavori su questo tema e sulla non proliferazione in senso più ampio, e mi aspetto che lo diventi.

Budjeryn mostra come il governo ucraino si sia reso conto di non avere alcuna alternativa pratica al disarmo se voleva diventare un membro a pieno titolo della comunità internazionale, ma credeva anche che il suo Paese non dovesse rinunciare alle armi senza ricevere qualcosa in cambio. Il governo ucraino ha preso una posizione sfumata sulla questione del disarmo, poiché era impegnato nella denuclearizzazione ma ha voluto, per ragioni di sovranità e leva, sottolineare che ‘possedeva’ le armi sul proprio territorio anche se non poteva e non voleva usarli.

Questa insistenza sulla proprietà ha creato alcune tensioni nelle relazioni sia con gli Stati Uniti che con la Russia, e ha esposto l’Ucraina a false accuse di ‘retrocessione’ ai suoi impegni. Ma alla fine l’Ucraina non è mai stata in grado di tenere le armi e non ha voluto tenerle.

Uno degli aspetti più affascinanti della storia è il modo in cui le tre repubbliche non russe hanno sfruttato il desiderio degli Stati Uniti di ratificare e attuare lo START per assicurarsi un posto al tavolo dei negoziati. La Russia avrebbe preferito mantenere bilaterali tutte le discussioni sul controllo degli armamenti, ma poiché lo START non poteva essere attuato senza la cooperazione degli altri Stati, si è reso necessario includerli.

Ciò ha creato alcune contraddizioni interessanti nei rapporti di Washington con questi Stati. Da un lato, Washington ha accettato che le tre repubbliche non russe fossero successori dell’Unione Sovietica ai fini del controllo degli armamenti sotto START, ma non avrebbe accettato che fossero successori dello status dell’Unione Sovietica come stato dotato di armi nucleari.

La linea di fondo degli Stati Uniti era che non dovevano esserci altri Stati dotati di armi nucleari che emergessero dalla crollata Unione Sovietica. Per il TNP era chiaro che potevano esserci solo cinque Stati dotati di armi nucleari, e gli Stati Uniti non avevano intenzione di scendere a compromessi su questo punto. Ciò significava che la Bielorussia, il Kazakistan e l’Ucraina dovevano impegnarsi ad aderire al TNP come stati non dotati di armi nucleari, aiutando contemporaneamente gli Stati Uniti a eliminare parte dell’arsenale nucleare sovietico che avevano nei loro Paesi.

C’è voluto del tempo per portare tutti e tre al traguardo con la ratifica di entrambi i trattati, ma è merito dei loro governi e delle amministrazioni Bush e Clinton se hanno portato avanti questo processo verso una conclusione positiva.

Se il disarmo dell’Ucraina viene discusso oggi, viene spesso citato come un presunto ammonimento su ciò che gli altri Stati non dovrebbero fare. Poco dopo l’inizio dell’invasione russa del 2022, John Ullyot e Thomas Grant hanno dichiarato che il disarmo dell’Ucraina è stato un errore: “Se abbandoni il tuo programma nucleare e affidi la tua sicurezza a garanzie formali e deterrenza convenzionale, giochi d’azzardo con il tuo futuro. Se rinunci alle armi nucleari, rinunci al tuo asso nella manica per la sicurezza nazionale”.

Bill McGurn del Wall Street Journal ha chiesto retoricamente: “Se l’Ucraina non avesse rinunciato alle armi nucleari dopo il crollo dell’Unione Sovietica, Vladimir Putin avrebbe osato invadere?” Questa linea di pensiero è fuorviante per diversi motivi.

Come mostra Budjeryn, non c’era davvero alcuna possibilità seria di mantenere le armi nucleari ereditate senza esporre l’Ucraina all’isolamento internazionale, e il costo della costruzione di un programma di armi nucleari indigene per mantenere il proprio arsenale era proibitivo. Riassume il punto di vista del ministero degli Esteri ucraino all’epoca: “Le ripercussioni negative dell’opzione nucleare supererebbero di gran lunga quelle positive”.

È un errore per le persone oggi indulgere nella fantasia che l’Ucraina avrebbe potuto conservare queste armi senza subire gravi conseguenze politiche ed economiche negative, e incoraggia gli aspiranti proliferatori che il nostro impegno collettivo alla non proliferazione sta scemando.

Un altro problema con la verità controfattuale è che non vi è alcuna garanzia che l’Ucraina sarebbe stata resa più sicura se avesse pagato il prezzo elevato per mantenere queste armi. Semmai, il possesso di quello che sarebbe stato il terzo più grande arsenale nucleare del mondo avrebbe probabilmente reso l’Ucraina più un bersaglio di interferenze e interventi, e le risorse che avrebbe dovuto riversare nel suo programma di armi nucleari sarebbero andate a scapito delle sue altre difese.

Budjeryn cita Boris Tarasyuk, l’allora ministro degli Esteri ucraino, che disse: “Per l’Ucraina mantenere le armi nucleari sarebbe stato andare contro l’intero ordine mondiale“. Quando i critici del disarmo sostengono che l’Ucraina avrebbe dovuto in qualche modo conservare questo arsenale, ignorano gli enormi costi immediati che l’Ucraina avrebbe dovuto affrontare per farlo. L’Ucraina non solo avrebbe messo a rischio le sue buone relazioni con gli Stati Uniti e i suoi alleati mantenendo queste armi, ma controintuitivamente avrebbe anche messo a rischio la propria sopravvivenza.

Budjeryn conclude: “Se l’Ucraina si fosse rifiutata di aderire al TNP e avesse mantenuto una parte della sua eredità nucleare, non sarebbe lo stesso Paese che è oggi ma con armi nucleari. In effetti, è dubbio che si tratterebbe di un Paese.” “Inheriting the Bomb” è una lettura essenziale per chiunque sia interessato alle questioni del disarmo e della non proliferazione. È eccezionalmente ben studiato e ben scritto e approfondisce la comprensione del lettore dei complessi problemi che sono stati creati dal crollo dell’Unione Sovietica. Ci ricorda anche l’importanza di una diplomazia attenta e paziente nella gestione pacifica di molteplici potenziali crisi.